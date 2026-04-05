Anthropic sperrt Claude-Abo für Drittanbieter-Tools: 100 Dollar Gratis-Credit als Trostpflaster

Wer sein Claude-Abonnement bisher über Tools wie OpenClaw genutzt hat, erlebt gerade eine böse Überraschung. Seit dem 4. April 2026 gilt: Subscription-Limits gelten nur noch für Anthropics eigene Produkte. Drittanbieter-Harnesses müssen extra bezahlt werden – oder weichen auf die API aus.

Die Nachricht kam per E-Mail. Und kurz danach flatterte in meiner OpenClaw-Session diese Meldung rein:

„LLM request rejected: Third-party apps now draw from your extra usage, not your plan limits. We’ve added a $100 credit to get you started. Claim it at claude.ai/settings/usage and keep going.“

Fertig. Ende. Der Hahn ist zu. Was Anthropic da in wenigen Zeilen kommuniziert hat, dürfte für eine ganze Community von Power-Usern einschneidend sein – je nach Nutzungsintensität kann das den Unterschied zwischen 20 Dollar und über 1.000 Dollar pro Monat bedeuten. Aber der Reihe nach.

Was genau hat Anthropic verändert?

Claude-Abonnements – also Pro für 20 Dollar, Max für 100 bis 200 Dollar monatlich – haben bislang auch funktioniert, wenn man sie über sogenannte Third-Party Harnesses nutzte. Das sind externe Tools wie OpenClaw, OpenCode oder Hermes-Agent, die sich per OAuth-Token in den Claude-Account einloggten und dort fröhlich Token verbrauchten – auf Kosten des Flat-Rate-Abos.

Ab dem 4. April ist damit Schluss. Boris Cherny, Head of Claude Code bei Anthropic, hat auf X verkündet: Subscription-Limits gelten ab sofort ausschließlich für Anthropics eigene Produkte – also Claude Code und Claude Cowork. Wer Drittanbieter-Tools weiter mit seinem Claude-Login betreiben will, braucht entweder:

Extra Usage Bundles – neue, separat buchbare Pakete mit bis zu 30% Rabatt beim Vorauskauf, oder

– neue, separat buchbare Pakete mit bis zu 30% Rabatt beim Vorauskauf, oder Einen direkten Claude API Key – dann zahlt man nach Tokenverbrauch zu API-Preisen.

Den betroffenen Nutzern schenkt Anthropic als Übergangsgeschenk einen einmaligen Credit in Höhe des monatlichen Plan-Preises. Wer also Max für 100 Dollar zahlt, bekommt 100 Dollar Guthaben. Pro-Nutzer erhalten 20 Dollar. Mein OpenClaw zeigte prompt 100 Dollar an – das entspricht für Europäer ungefähr 85 Euro.

Warum macht Anthropic das – und warum jetzt?

Überraschend kommt das nicht. Die Grundsatzfrage war eigentlich immer: Kann ein All-you-can-eat-Abo mit einem Pauschalpreis wirklich unbegrenzte Rechenkapazität für Agentenworkflows finanzieren?

Die Antwort lautet offensichtlich nein.

Was sich hinter den Kulissen aufgetürmt hatte, ist ökonomisch kaum anders zu beschreiben als ein Schnäppchen-Exploitation auf Kosten des Anbieters. Ein Claude-Max-Abo für 200 Dollar im Monat lieferte per OAuth-Token effektiv denselben Zugang wie ein API-Budget von – je nach Nutzungsintensität – 1.000 bis 20.000 Dollar. Ein YouTube-Video zur Thematik hatte die Analogie parat: Netflix für 15 Dollar im Monat, während der Nutzer 1.500 Dollar an Inhalten herunterlud.

Anthropic hatte das technisch zwar unterbunden versucht, aber nie konsequent durchgesetzt. Dabei stand in den Consumer Terms of Service seit Februar 2024 in Section 3.7 explizit: Automatisierter Zugriff außerhalb offizieller Kanäle ist verboten. The Register hat die rechtliche Vorgeschichte ausführlich dokumentiert – de facto war die Regelung seit über zwei Jahren vorhanden, wurde aber kaum durchgesetzt.

Das hat jetzt ein Ende. Und der Impuls kommt nicht von ungefähr: OpenClaw landete im März kurzzeitig auf Platz 1 der US-amerikanischen App-Store-Charts. Die Nutzung explodierte. Die Infrastruktur stöhnte. Irgendwann musste etwas passieren.

Was das für verschiedene Nutzergruppen bedeutet

Die Auswirkungen sind je nach Setup sehr unterschiedlich. Ich hab mal versucht, das zu sortieren:

Nutzertyp Bisherige Situation Ab jetzt Gelegenheitsnutzer (claude.ai direkt) Normales Abo, gelegentliche Chats Keine Änderung Entwickler mit Claude Code Abo + Coding-Workflows Keine Änderung OpenClaw-Nutzer (leichte Nutzung) Günstig per OAuth Extra-Budget nötig, 100-Dollar-Credit als Puffer Power-User mit Agentenworkflows Effektiv 99% subventioniert API-Preise oder signifikant teurere Bundles Enterprise/API-Kunden Sowieso API-basiert Keine Änderung, möglicherweise bessere Performance

Besonders bitter trifft es jene, die auf OpenClaw-basierte Infrastruktur gesetzt hatten. Ein Nutzer im Reddit-Thread formulierte es unverblümt: Er zahlte 200 Dollar im Monat für Max, plus regelmäßig Extra-Usage – und nutzte das alles für Accessibility-Infrastruktur. Der wegfallende OAuth-Zugang macht seinen Use-Case nicht einfach teurer, sondern wirtschaftlich kaum noch darstellbar.

Der Streit um OpenClaw – und ein Muster, das sich wiederholt

OpenClaw-Gründer Peter Steinberger – mittlerweile bei OpenAI – hat auf X klargestellt, dass er zusammen mit Board-Member Dave Morin versucht hat, Anthropic umzustimmen. Das beste Ergebnis: eine Woche Aufschub. Mehr war nicht drin.

Das Kuriose daran: Es ist nicht das erste Mal, dass Anthropic einem populären Drittanbieter-Tool den Teppich unter den Füßen wegzieht. Im Juni 2025 traf es Windsurf – damals mitten in einer laufenden OpenAI-Akquisition. Danach OpenCode, das daraufhin sogar den Claude-Pro/Max-Support aus seinem Code entfernte, explizit mit dem Hinweis auf „Anthropic legal requests“.

Das Muster, das sich dabei abzeichnet, lässt sich so zusammenfassen: Offenheit dient dem Wachstum, solange die eigene Plattform noch aufgebaut wird. Sobald die Wettbewerbsposition steht, werden Zugänge zügig geschlossen. Das ist keine Kritik per se – es ist eine marktübliche Strategie. Aber wer als Entwickler oder Unternehmen auf Drittanbieter-Zugang zu einem proprietären LLM angewiesen ist, sollte das in seine Risikokalkulation einbeziehen.

Was klingt wie eine Bestrafung – und was es wirklich ist

Anthropic sperrt Claude-Abo: 100 Dollar Guthaben als Trost für Drittanbieter-Tools.

Aus Anthropics Perspektive ist die Entscheidung verständlich. Der springende Punkt ist nicht Böswilligkeit, sondern Rechenkapazität. Drittanbieter-Tools optimieren ihre Anfragen nicht auf Prompt-Cache-Effizienz – Anthropics eigene Tools schon. Das bedeutet: Jede OpenClaw-Session verbrauchte strukturell mehr Compute als eine gleichwertige Claude-Code-Session.

Der Effekt summierte sich. Wir bei digital-magazin.de haben uns die Reddit-Diskussion genauer angeschaut – und eine interessante Beobachtung gemacht: Die Mehrheit der Kommentare war überraschend verständnisvoll. Der meistgelikte Kommentar lautete schlicht: „Sounds fair.“ Viele Nutzer hatten ohnehin vermutet, dass die OAuth-Nutzung für Drittanbieter schon immer gegen die ToS verstieß.

Was bleibt, ist eine legitime Frage: Wenn Anthropic ein Tool wie den Agent SDK veröffentlicht, das Entwickler explizit zum Bauen von Agenten einlädt – und diese Agenten dann nicht mehr mit Subscription-Tokens laufen dürfen – entsteht ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem. Anthropic hat das selbst erkannt und zumindest für den Agent SDK eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt.

Die 100-Dollar-Frage: Was tun mit dem Gratis-Credit?

Der einmalige Credit klingt nach einem netten Geschenk. Und ja – 100 Dollar sind 100 Dollar. Aber wer vorher intensive Agentenworkflows per OAuth gefahren hat, wird schnell merken: Das reicht für ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Dann ist Schluss.

Die praktischen Optionen für betroffene Nutzer:

Extra-Usage-Bundles kaufen – mit bis zu 30% Rabatt beim Vorauskauf, kündbar. Sinnvoll für moderate Nutzung.

– mit bis zu 30% Rabatt beim Vorauskauf, kündbar. Sinnvoll für moderate Nutzung. Auf API-Keys umsteigen – transparentere Kostenstruktur, aber ohne Flat-Rate-Sicherheitsnetz.

– transparentere Kostenstruktur, aber ohne Flat-Rate-Sicherheitsnetz. Alternative Modelle prüfen – OpenClaw ist modell-agnostisch. Kimi K-2.5, Qwen oder OpenAI-Modelle laufen ebenfalls drauf. Für viele Use-Cases reichen diese Modelle.

– OpenClaw ist modell-agnostisch. Kimi K-2.5, Qwen oder OpenAI-Modelle laufen ebenfalls drauf. Für viele Use-Cases reichen diese Modelle. Claude Code direkt nutzen – wer bisher OpenClaw hauptsächlich für Coding genutzt hat, sollte sich Claude Code nochmals anschauen. Es ist kein 1:1-Ersatz, aber für viele Workflows gut genug.

Den Credit einlösen geht unter claude.ai/settings/usage – wer die Option dort nicht sofort sieht, sollte Extra-Usage aktivieren (Limit kann auf 0 Dollar gesetzt werden) und ein paar Stunden warten. Laut Community-Berichten dauerte das Erscheinen des Credits manchmal mehrere Stunden.

Wie es weitergeht – meine Einschätzung

Kurzfristig werden einige Nutzer abwandern. Das ist unvermeidlich. Wer seine gesamte Infrastruktur um einen günstigen Claude-OAuth-Zugang herum gebaut hat, steht jetzt vor einer Neukalkulation – und für manche wird das schlicht nicht mehr wirtschaftlich sein.

Mittelfristig könnte die Entscheidung Anthropic sogar nützen. Weniger Last durch hochvolumige Subsciber-Accounts bedeutet mehr Kapazität für die Kernprodukte. Wer Claude täglich über claude.ai oder Claude Code nutzt, hat in den letzten Wochen vielleicht selbst gemerkt, dass die Rate Limits immer enger wurden. Das könnte sich ändern.

Langfristig bleibt eine offene Frage: Wie viel Ökosystem will Anthropic wirklich? Ein gesperrtes Drittanbieter-Zugang ist kein Wachstumstreiber. OpenAI hat Codex-OAuth für OpenClaw explizit erlaubt – das ist kein Zufall. Die Entwickler-Community wird sich das merken.

Was ich aus dieser Episode mitnehme: Wer auf proprietäre LLM-Zugänge über Drittanbieter-Tools baut, sollte immer einen Plan B in der Schublade haben. Das gilt für OpenClaw heute – und für das nächste populäre Tool morgen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zur Änderung

Bin ich betroffen, wenn ich nur claude.ai im Browser nutze?

Nein. Die Änderung betrifft ausschließlich Drittanbieter-Tools, die per OAuth-Token auf den Claude-Account zugreifen. Wer direkt auf claude.ai chattet oder Claude Code nutzt, merkt nichts.

Was passiert mit meiner bestehenden Subscription?

Die bleibt bestehen. Subscription-Limits gelten weiterhin für alle Anthropic-eigenen Produkte. Nur der Drittanbieter-Zugang wird aus dem inkludierten Budget herausgelöst.

Wie lange kann ich den 100-Dollar-Credit einlösen?

Laut Anthropic bis zum 17. April 2026. Danach verfällt der Anspruch.

Betrifft das auch GitHub Actions oder CI/CD-Pipelines?

Nach Community-Berichten scheinen GitHub Actions nicht betroffen zu sein. Grundsätzlich gilt: Wer einen offiziellen API-Key nutzt, ist nicht betroffen. Nur OAuth-basierter Zugang über Drittanbieter-Tools fällt unter die neue Regelung.

Kann ich mit einem API-Key weiterhin OpenClaw nutzen?

Ja. API-Keys sind ausdrücklich erlaubt. Die Kosten sind dann aber nutzungsabhängig statt pauschal.