Wirtschaftschancen im Metaverse: So nützt die virtuelle Welt dem deutschen Mittelstand

Das Metaverse ist längst kein bloßes Spielzeug für Tech-Giganten mehr. Wie der Kongress „Virtuelle Welten – Chancen im Metaverse erleben“ zeigt, steht die deutsche Wirtschaft an der Schwelle zu einem digitalen Quantensprung. Mit prognostizierten 66 Milliarden Euro BIP-Beitrag allein in Deutschland bis 2025 wird klar: Wer jetzt nicht in digitale Zwillinge, XR und Co. investiert, könnte bald das Nachsehen haben.