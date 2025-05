GenAI im Gesundheitswesen: Wenn Ärzte sensible Patientendaten an ChatGPT senden

Die KI-Revolution im Gesundheitssektor hat ihre Schattenseiten: Wie eine aktuelle Studie von Netskope Threat Labs zeigt, landen erschreckend oft sensible Patientendaten in ChatGPT und Co. Während Kliniken die Effizienzvorteile generativer KI bejubeln, stehen Datenschützer vor einem Albtraum. Über 80 Prozent aller Datenschutzverstöße im Gesundheitswesen betreffen regulierte Gesundheitsdaten – und das in einer Zeit, in der 88 Prozent der Gesundheitsorganisationen GenAI nutzen.

Es klingt wie aus einem Datenschutz-Horrorfilm: Eine Ärztin kopiert schnell die Laborwerte samt Patientennamen in ChatGPT, um eine verständliche Erklärung für den Patienten zu generieren. Ein Pflegedienstleiter lädt Dienstpläne samt Personalnummern in sein persönliches Google Gemini-Konto hoch, um den nächsten Monatsplan zu optimieren. Der IT-Administrator eines Krankenhauses nutzt mal eben seinen privaten Microsoft OneDrive-Account, um Backups von Patientendaten zwischenzuspeichern.

Leider ist das keine dystopische Fiktion, sondern bittere Realität im deutschen und internationalen Gesundheitswesen. Eine brandneue Untersuchung von Netskope Threat Labs, veröffentlicht am 7. Mai 2025, bringt nun ans Licht, was viele Datenschutzbeauftragte längst befürchtet haben: Die GenAI im Gesundheitswesen wird zum massiven Sicherheitsrisiko für Patientendaten.

Alarmierende Zahlen: So massiv ist das Problem mit GenAI im Gesundheitswesen

Die Zahlen sprechen eine erschreckend deutliche Sprache: 81 Prozent aller Verstöße gegen Datenrichtlinien in Gesundheitsorganisationen betrafen in den letzten zwölf Monaten regulierte Gesundheitsdaten. Also genau jene Daten, die durch Gesetze wie die DSGVO oder den US-amerikanischen HIPAA besonders geschützt sein sollten. Patientenakten, klinische Informationen, Gesundheitsdaten – alles landet in privaten Cloud-Speichern oder wird in KI-Tools wie ChatGPT eingegeben.

Doch damit nicht genug: Wie die Netskope-Analyse zeigt, ist GenAI im Gesundheitswesen mittlerweile allgegenwärtig. 88 Prozent der Organisationen setzen entsprechende Anwendungen ein – oft ohne ausreichende Sicherheitsmaßnahmen. Besonders erschreckend: Mehr als zwei von drei GenAI-Nutzern im Gesundheitswesen senden bei der Arbeit sensible Daten an ihre persönlichen KI-Konten.

Art der Verstöße mit GenAI Anteil Regulierte Gesundheitsdaten 44% Quellcode 29% Geistiges Eigentum 25% Passwörter und Schlüssel 2%

Die Gründe: Warum der medizinische Alltag zum Datenschutz-Albtraum wird

„GenAI-Anwendungen bieten innovative Lösungen, führen aber auch neue Vektoren für potenzielle Datenschutzverletzungen ein, insbesondere in Umgebungen mit hohem Druck und hohen Risiken wie dem Gesundheitswesen, wo Mitarbeiter und Ärzte oft schnell und flexibel arbeiten müssen“, erklärt Gianpietro Cutolo, Cloud Threat Researcher bei Netskope Threat Labs, die Ergebnisse des Berichts.

Das Problem ist offensichtlich: Im hektischen Klinikalltag suchen Ärzte und Pflegepersonal nach schnellen Lösungen. Die Versuchung, mal eben ChatGPT zu nutzen, um eine komplizierte Diagnose zu übersetzen oder Google Gemini einen Behandlungsplan optimieren zu lassen, ist groß. Die Gefahr, dass dabei sensible Daten in die falschen Hände geraten, wird in der Eile oft übersehen.

Schatten-KI: Wenn Mitarbeiter KI-Anwendungen heimlich nutzen

Ein besonders brisantes Phänomen ist die sogenannte „Schatten-KI“ – die Nutzung nicht genehmigter KI-Tools durch Mitarbeiter. Obwohl dieser Trend rückläufig ist (von 87% auf 71% im letzten Jahr), bleibt er ein massives Problem. Mitarbeiter greifen aus Bequemlichkeit, Unwissenheit oder aus Effizienzgründen auf ihre privaten GenAI-Accounts zurück, ohne die Sicherheitsrisiken zu bedenken.

Das Problem verschärft sich noch durch die Tatsache, dass 96% der eingesetzten Anwendungen Nutzerdaten für Trainings verwenden und 98% der Gesundheitsorganisationen Apps mit GenAI-Funktionen einsetzen. Diese Kombination schafft einen gefährlichen Mix aus Datenhunger und mangelnder Kontrolle.

Die Lösung: Wie Kliniken die GenAI-Risiken eindämmen können

Doch es gibt Hoffnung. Kluge Gesundheitsorganisationen setzen bereits auf mehrschichtige Sicherheitskonzepte, um die Vorteile der GenAI im Gesundheitswesen zu nutzen, ohne Patientendaten zu gefährden:

Genehmigte GenAI-Anwendungen: Durch den Einsatz vorab geprüfter und genehmigter KI-Tools können Kliniken die Nutzung zentralisieren und kontrollieren.

Durch den Einsatz vorab geprüfter und genehmigter KI-Tools können Kliniken die Nutzung zentralisieren und kontrollieren. Lokale KI-Lösungen: 43% der Gesundheitsorganisationen betreiben GenAI bereits lokal und nicht in der Cloud, wodurch sensible Daten im eigenen Netzwerk bleiben.

43% der Gesundheitsorganisationen betreiben GenAI bereits lokal und nicht in der Cloud, wodurch sensible Daten im eigenen Netzwerk bleiben. Strenge DLP-Richtlinien: Data Loss Prevention-Maßnahmen überwachen und kontrollieren den Zugriff auf GenAI-Anwendungen. Der Einsatz solcher Maßnahmen ist von 31% auf 54% gestiegen.

Data Loss Prevention-Maßnahmen überwachen und kontrollieren den Zugriff auf GenAI-Anwendungen. Der Einsatz solcher Maßnahmen ist von 31% auf 54% gestiegen. Echtzeit-Coaching: Warnsysteme, die Mitarbeiter vor potenziell riskanten Aktionen warnen, können 73% der problematischen Datentransfers verhindern.

Ein Vorzeigebeispiel für einen gelungenen Spagat zwischen Innovation und Sicherheit ist die Klinikum Magdeburg GmbH. „Als Krankenhaus sind wir Teil der kritischen Infrastruktur. Damit tragen wir eine besondere Verantwortung für den Schutz sensibler Daten und die IT-Sicherheit“, erläutert Tobias Hunger, Abteilungsleiter Informations- und Medizintechnik & Certified Healthcare CIO der Klinik.

Die Magdeburger haben moderne Cloud-Technologien und GenAI-Anwendungen im Gesundheitswesen bereits erfolgreich in viele Prozesse und Arbeitsabläufe integriert – allerdings mit einem ganzheitlichen Sicherheitskonzept, das technologische Innovation, rechtliche Compliance und IT-Sicherheit systematisch miteinander verbindet.

Fortschritte und anhaltende Herausforderungen

Die gute Nachricht: Es gibt Fortschritte. Immer mehr Gesundheitsorganisationen erkennen die Risiken und implementieren Gegenmaßnahmen. Der Anteil der Kliniken mit DLP-Richtlinien für GenAI ist im letzten Jahr von 31% auf 54% gestiegen, und die Nutzung persönlicher GenAI-Konten ging von 87% auf 71% zurück.

Doch wie so oft hinkt die Sicherheit der technologischen Entwicklung hinterher. „Im Gesundheitswesen haben die rasche Einführung von GenAI-Apps und die zunehmende Nutzung von Cloud-Plattformen dem Schutz regulierter Gesundheitsdaten neue Dringlichkeit verliehen“, warnt Gianpietro Cutolo. „Da GenAI immer stärker in klinische und betriebliche Arbeitsabläufe eingebettet wird, beschleunigen Organisationen die Einführung von Kontrollen wie DLP und App-Blockierungsrichtlinien, um Risiken zu verringern.“

Wer trägt die Verantwortung?

Die entscheidende Frage bleibt: Wer trägt letztendlich die Verantwortung für Datenpannen durch GenAI im Gesundheitswesen? Sind es die überarbeiteten Ärzte, die in bester Absicht ChatGPT konsultieren? Die IT-Abteilungen, die sichere Alternativen bereitstellen müssen? Oder die Klinikleitung, die klare Richtlinien definieren und durchsetzen sollte?

Die Antwort ist – wie so oft im komplexen Gesundheitssystem – nicht einfach. Es braucht eine Kombination aus:

Klaren organisatorischen Richtlinien

Benutzerfreundlichen, sicheren Alternativen zu Consumer-KI

Kontinuierlichen Schulungen für alle Mitarbeiter

Technischen Sicherheitsmaßnahmen als Sicherheitsnetz

Einer Kultur, die sowohl Innovation als auch Datenschutz wertschätzt

Fazit: GenAI im Gesundheitswesen – ein zweischneidiges Schwert

Die Netskope-Studie macht eines überdeutlich: GenAI im Gesundheitswesen ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bietet sie enorme Chancen für effizientere Diagnosen, personalisierte Behandlung und Entlastung des Personals. Andererseits schafft sie ohne entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ein erhebliches Risiko für Patientendaten.

Der Weg in die Zukunft kann nur über sichere, für Unternehmen zugelassene Lösungen führen. Kliniken müssen ihre Mitarbeiter nicht nur mit den richtigen Tools ausstatten, sondern auch die nötige Sensibilität für den Umgang mit sensiblen Daten schaffen. Nur so kann das volle Potenzial der GenAI im Gesundheitssektor ausgeschöpft werden, ohne Patienten oder Organisationen zu gefährden.

Letztendlich geht es nicht darum, die KI-Revolution im Gesundheitswesen zu stoppen – sondern sie in sichere Bahnen zu lenken. Denn eines ist klar: Die GenAI wird bleiben und weiter an Bedeutung gewinnen. Die Frage ist nur, ob wir ihre Vorteile nutzen können, ohne dabei die Privatsphäre der Patienten zu opfern.

Und seien wir ehrlich: Würden Sie wollen, dass Ihre persönlichen Gesundheitsdaten in den Trainingsdaten des nächsten ChatGPT-Updates landen?