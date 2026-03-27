Trendos: Neues kostenloses Tool misst Marken-Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen

Hamburg, 27. März 2026 – Markenanbieter und E-Commerce-Unternehmen, die ihre Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen steigern möchten, müssen diese regelmäßig überprüfen. Mit Trendos ist nun eine neue Plattform gestartet, die die Markenpräsenz in KI-basierten Such- und Antwortsystemen systematisch analysiert. Das Tool soll die Art und Weise verändern, wie Marken ihre Präsenz in KI-gesteuerten Suchumgebungen wie ChatGPT, Google AI Overview und Gemini verstehen und verwalten.

Trendos deckt derzeit mehr als 13 Regionen weltweit mit benutzerdefinierten Eingabeaufforderungen ab, darunter Schlüsselmärkte wie Deutschland, die USA und Großbritannien.

Echtzeitüberblick und Wettbewerber-Vergleiche

Die Plattform richtet sich an Marketingverantwortliche, SEO-Experten, PR-Berater sowie Entscheider in E-Commerce und Unternehmensführung. Sie liefert Einblicke in die Präsenz von Marken innerhalb KI-generierter Antworten, einschließlich der Häufigkeit und des Kontexts von Markennennungen, der zugrunde liegenden Quellen und Referenzen sowie der Positionierung im Wettbewerbsumfeld. Darüber hinaus analysiert das Tool die Tonalität und das Sentiment der Antworten und macht damit nachvollziehbar, wie KI-Systeme Marken einordnen.

„KI-Assistenten entwickeln sich zum neuen Zugangspunkt für Informationen und Kaufentscheidungen. Gleichzeitig fehlt vielen Unternehmen die Transparenz darüber, wie ihre Marke dort dargestellt wird“, so Gintare Rimolaityte, Chief Commercial Officer bei Trendos. „Mit Trendos bieten wir maßgeschneiderte Wettbewerbsinformationen und nicht nur ein weiteres Dashboard.“

KI-Transparenz für bereits über 2,5 Millionen Marken

Trendos ist bereits mit dem offiziellen Start die größte kostenlose KI-Antwortdatenbank und bietet umfassende KI-Transparenz für über 2,5 Millionen Marken. Nutzerinnen und Nutzer können sowohl historische als auch aktuelle Daten in den Schlüsselmärkten Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Israel, Australien, China und Japan analysieren.

„Mit dieser marktübergreifenden Sichtbarkeit können Führungskräfte aus Vertrieb und Marketing lokale Nuancen erkennen, die Leistung länderübergreifend vergleichen und globale Strategien entwickeln“, fügt Rimolaityte hinzu.

Freemium-Modell mit Erweiterungsoptionen

Trendos ist in einer kostenlosen Basisversion verfügbar. Diese umfasst die Verfolgung von bis zu zehn Marken, ergänzt durch 100 zusätzliche individuelle Abfragen. Für weitergehende Anforderungen stellt das Unternehmen kostenpflichtige „Starter“- und „Pro“-Abonnements mit erweitertem Funktionsumfang bereit.

Trendos wird von Tesonet unterstützt, einem Venture-Builder aus dem Baltikum, der für seine Investitionen in Nord Security, Surfshark und Hostinger bekannt ist.

Pressekontakt

Trendos c/o Industrie-Contact

Erik Biewendt

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

Tel.: +49408996660

trendos.com

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