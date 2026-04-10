Von Shopfloor-Daten zur intelligenten Fabrik – MEGLA und German Edge Cloud schließen Partnerschaft

Kombination aus Plattformtechnologie und Integrationskompetenz ebnet den Weg zur digitalisierten Produktion – schnell, sicher und skalierbar.

Limburg, 10. April 2026 – MEGLA und German Edge Cloud (GEC) arbeiten künftig zusammen. Gemeinsam wollen sie Fabriken in die Lage versetzen, ihre Produktionsdaten nutzbar zu machen und darauf aufbauende Anwendungen für die digitale Produktion zu betreiben. Dafür verbinden die Partner das ONCITE Digital Production System (DPS) von GEC mit der Integrations- und Betriebskompetenz von MEGLA. ONCITE DPS führt Produktionsdaten zusammen und stellt sie strukturiert für Anwendungen wie Traceability, Energiemanagement oder Industrial AI bereit. MEGLA integriert die Lösung in vorhandene Maschinen, Anlagen und Systeme und sorgt für einen stabilen Betrieb im laufenden Produktionsumfeld.

Produktionsumgebungen sind geprägt von unterschiedlichen Maschinen, Systemen und Schnittstellen. Daten liegen häufig verteilt vor und lassen sich nur mit Aufwand zusammenführen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen, zum Beispiel durch Energie- und CO2-Transparenz oder regulatorische Vorgaben.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen Produktionsdaten strukturiert verfügbar gemacht und in bestehende Systeme integriert werden – ohne Eingriffe in den laufenden Betrieb.

ONCITE DPS: Produktionsdaten strukturiert verfügbar machen

Mit dem ONCITE Digital Production System (DPS) stellt GEC eine Plattform bereit, die Daten aus Maschinen, Anlagen und bestehenden Systemen integriert und kontextualisiert. Dadurch entsteht eine einheitliche Datenbasis, die für operative Anwendungen und Analysen genutzt werden kann.

MEGLA: Integration und Betrieb im laufenden Produktionsumfeld

MEGLA übernimmt die Integration der Plattform in bestehende OT- und IT-Landschaften. Dazu gehören die Anbindung von Maschinen, die Entwicklung spezifischer Schnittstellen sowie die Einbindung in Systeme wie MES oder Leitsysteme.

Darüber hinaus betreibt MEGLA die Lösungen als Managed Services und stellt sicher, dass sie im Produktionsalltag stabil und sicher funktionieren.

Durchgängige Digitalisierung für Fabriken

Durch die Zusammenarbeit entsteht für Fertigungsunternehmen ein durchgängiger Ansatz: von der Erfassung und Strukturierung von Produktionsdaten über die Integration in bestehende Systeme bis hin zum Betrieb der Lösungen im laufenden Umfeld.

„Unsere Kunden wollen keine Pilotprojekte, sondern Ergebnisse, die im Betrieb standhalten. Mit GEC als Plattformpartner können wir jetzt den kompletten Weg anbieten: Integration, KI-Enablement und Managed Services aus einer Hand“

, erklärt Stefan Weskamp, Geschäftsführer der MEGLA GmbH.

„Viele Lösungen sehen im Demo-Case gut aus. Im Werk zählen andere Maßstäbe: Stabilität, Integrationstiefe und Betriebssicherheit. Genau dort entscheidet sich, ob Digitalisierung echten Nutzen bringt“

, sagt Dieter Meuser, CEO der German Edge Cloud.

German Edge Cloud (GEC) ist ein Anbieter von Software, Services und Technologien, die Industrie-Unternehmen bei dem Wandel zur digitalisierten, resilienten und energieeffizienten Fabrik unterstützen. GEC bietet mit seinem ONCITE Digital Production System (DPS) eine Software-Lösung mit standardisierten Applikationen und Microservice-basierter Architektur zur einfachen Integration neuer Funktionalitäten.

Die Lösungen der GEC kommen bei namhaften Unternehmen verschiedener Branchen zum Einsatz. German Edge Cloud ist Mitglied von Catena-X. GEC engagiert sich als Teil des Automotive-Netzwerks und mit seinem Catena-X-zertifizierten ONCITE DPS für einen effizienten, transparenten und sicheren Datenaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie.

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