Bull stärkt Europas KI-Zukunft: 30-Millionen-Euro-Projekt für KI-Fabrik MIMER in Schweden gestartet

Das führende Unternehmen fürHigh-Performance-Computing und Künstliche Intelligenz,Bull, hat einen Vertrag über 30 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Ziel ist die Bereitstellung einer neuen, KI-optimierten Infrastruktur für die Mimer AI Factory in Schweden – von der Systemarchitektur über die KI-Plattform bis hin zu konkreten Anwendungsfällen.

Das Projekt wurde vom EuroHPC JU beschafft und wird vom Programm „Digital Europe“ sowie dem Schwedischen Forschungsrat kofinanziert. Die Installation erfolgt bei NAISS (National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden), um den weiteren Ausbau der Mimer AI Factory und die KI-Fähigkeiten Europas zu unterstützen.

Die im Jahr 2025 gestartete Mimer AI Factory bietet Industrie und Forschung Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten in Schlüsselbereichen wie Life Science, Materialforschung, autonome Systeme und Gaming. Bereits heute nutzen mehr als 200 Unternehmen die Plattform. Die Nachfrage wächst rasant, wodurch zusätzliche KI-optimierte Kapazitäten erforderlich werden, die skalierbar, sicher und insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups leicht zugänglich sind.

Im Rahmen des Vertrags wird Bull eine integrierte KI-Infrastruktur liefern, die cloudbasierte Supercomputing-Ressourcen, fortschrittliche Softwareebenen und branchenspezifische Expertise kombiniert. Ziel ist es, die Entwicklung und Implementierung von KI-Anwendungsfällen zu unterstützen. Darüber hinaus übernimmt Bull Wartung, Support sowie umfassende Schulungs- und Weiterbildungsangebote für Teams und Endnutzer von NAISS an. So können Organisationen effizient von der Nutzung der Infrastruktur zur operativen Entwicklung und Implementierung von KI-Anwendungen übergehen.

Das neue System basiert auf Bulls aktueller Supercomputing-Architektur BullSequana XH3500, die speziell für anspruchsvolle KI-Workloads entwickelt wurde. Die Plattform wird im „Cloud-as-a-service“-Modell bereitgestellt, was eine höhere Flexibilität ermöglicht und gleichzeitig den Zugang zu KI-Technologien demokratisiert sowie deren Einsatz in verschiedenen Branchen beschleunigt. Zudem nutzt die Infrastruktur Bulls patentierte Direct-Liquid-Cooling-Technologie, die die Energieeffizienz deutlich verbessert und nachhaltiges Wachstum unterstützt.

Zusätzlich implementiert Bull seine BullSequana AI Plattform, die vollständig in Europa entwickelte Daten- und KI-Softwarefunktionen vereint und die Entwicklung, Steuerung und den Betrieb von KI-Lösungen unterstützt. Die Plattform stellt sofort einsatzbereite branchenspezifische KI-Umgebungen bereit, sodass sich Forschende, Start-ups und KMU auf Innovationen konzentrieren können, ohne sich mit der Komplexität der zugrunde liegenden Infrastruktur befassen zu müssen.

Mit fast einem Jahrhundert an Innovationen ist Bull ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen High-Performance-Computing, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 720 Millionen Euro und beschäftigt 3.000 Mitarbeitende in 32 Ländern. Auf Basis eines offenen, ganzheitlichen und vertrauenswürdigen Ansatzes entwickelt, implementiert und betreibt Bull Hardware, Software und strategische Dienstleistungen, die Unternehmenswerte erschließen, wissenschaftliche Forschung beschleunigen und gesellschaftlichen Fortschritt fördern. Angetrieben durch erstklassige Forschung und Entwicklung, gestützt auf 1.600 Patente, exzellente Fertigung und umfassende Datenkompetenz ermöglicht Bull es Staaten und Industrien, die volle Kontrolle über ihre KI- und Datenstrategien zu behalten und Fortschritt zum Nutzen des Planeten zu gestalten.

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