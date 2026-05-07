E-Rechnung, PDF und PDF/A ohne Drama implementieren

Wie Software-Entwickler diese Aufgaben elegant lösen – mit dem neuen PDF Xpansion SDK 18

Seit dem 1. Januar 2025 gilt in Deutschland die E-Rechnungspflicht für eingehende elektronische B2B-Rechnungen. Basis ist die EU-Norm EN 16931. Die entsprechende Pflicht für den Rechnungsausgang tritt ab 2027 bzw. 2028 in Kraft. Was für viele Unternehmen zunächst zusätzliche Komplexität, regulatorischen Druck und technische Hürden bedeutet, entpuppt sich zunehmend als Chance zur Modernisierung – vorausgesetzt, die Umsetzung erfolgt mit den passenden Werkzeugen. Im Zentrum stehen hier vor allem flexible Lösungen für Softwareentwickler. Diese Lösungen sind dazu da, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und sich gleichzeitig clever in bestehende Systeme zu integrieren.

Vom Pflichtprogramm zur sauberen Lösung

Genau hier setzen moderne SDKs wie die neue Version 18 des PDF Xpansion SDK von soft Xpansion an. Sie versetzen Entwickler in die Lage, E-Rechnungsfunktionen direkt in ihre Anwendungen zu integrieren – und robuste Prozesse für Rechnungsausgang und -eingang zu gestalten. Die E-Rechnung-Formate XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X und Peppol BIS Billing lassen sich damit nahtlos erzeugen, einlesen, umwandeln und validieren – ohne dass Medienbrüche drohen oder manuelle Nachbearbeitung nötig ist.

Zudem vereinfacht das SDK die Implementierung der E-Rechnung-Workflows und schafft zeitlichen Spielraum, der stattdessen für die Entwicklung anderer Funktionen einer Software-Anwendung zur Verfügung steht.

Mehr als E-Rechnung: Ein ganzheitlicher Werkzeugkasten für digitale Dokumente

Über die E-Rechnung hinaus deckt das PDF Xpansion SDK 18 eine Vielzahl weiterer Funktionsbereiche ab:

PDF allgemein: Erstellen, Bearbeiten, Zusammenfügen und Konvertieren von PDFs – als Basis für nahezu jede dokumentenbasierte Anwendung.

Erstellen, Bearbeiten, Zusammenfügen und Konvertieren von PDFs – als Basis für nahezu jede dokumentenbasierte Anwendung. PDF/A: Revisionssichere Langzeitarchivierung unterstützen durch das Erzeugen und Validieren normkonformer PDF/A-Dokumente.

Revisionssichere Langzeitarchivierung unterstützen durch das Erzeugen und Validieren normkonformer PDF/A-Dokumente. E-Bestellung: Digitales Abbilden strukturierter Bestellprozesse, die nahtlos mit E-Rechnungs-Workflows verzahnt sind und ebenso Medienbrüche vermeiden.

Digitales Abbilden strukturierter Bestellprozesse, die nahtlos mit E-Rechnungs-Workflows verzahnt sind und ebenso Medienbrüche vermeiden. PDF-Seriendokumente: Effizientes Generieren großer Dokumentenmengen, zum Beispiel für Rechnungen, Verträge oder personalisierte Kundenkommunikation.

Effizientes Generieren großer Dokumentenmengen, zum Beispiel für Rechnungen, Verträge oder personalisierte Kundenkommunikation. PDF-Viewer: Integrieren von Anzeige- und Interaktionskomponenten, um PDF-Dokumente direkt in Software-Anwendungen darzustellen.

Systemvoraussetzungen und Vertriebswege

Das SDK ist ab Windows 10 und ab Windows Server 2016 einsetzbar. Als Entwicklungsplattformen sind C++, .NET und die Nutzung einer COM-API verwendbar. soft Xpansion sowie Distributionspartner wie ComponentSource und Zoschke vertreiben das SDK über ihre Websites.

Komplexität reduzieren und Tools vereinheitlichen

„Früher waren Dokument- und Rechnungsverarbeitung oft ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Tools und manchmal auch temporären Workarounds“, bekräftigt Dr. Juri Stern, Geschäftsführer von soft Xpansion. „Heute werden einheitliche, konsistente Lösungen benötigt, die Zeit und Nerven sparen. Unser Ziel ist es, solche Lösungen mit dem PDF Xpansion SDK zu ermöglichen.“

Fazit: Kein Drama, sondern Fortschritt

Die Digitalisierung im Allgemeinen und die Umsetzung der E-Rechnungspflicht im Besonderen sind anspruchsvolle Aufgaben. Mit den richtigen Werkzeugen und einem klaren technischen Ansatz lassen sie sich nicht nur bewältigen, sondern in echten Fortschritt umwandeln.

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Über soft Xpansion

soft Xpansion ist ein international tätiges, 1995 gegründetes Unternehmen, das in der IT-Branche als Spezialist für Softwareentwicklung aktiv ist. Das Portfolio umfasst innovative Software Development Kits (SDKs), leistungsfähige Standardsoftware (Desktop-Applikationen und Windows-Apps) und flexible Individualentwicklung.

Das Unternehmen blickt auf eine über 30-jährige Erfahrung und Entwicklung im IT-Bereich zurück und deckt das komplette Spektrum der Veröffentlichung von Software ab – von der ersten Marktanalyse bis zur fertigen Lösung oder zum fertigen Produkt. Multinationale Teams entwickeln und veröffentlichen standardisierte Softwareprodukte und komplexe Individualprojekte für einen weltweiten Einsatz. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Bochum, internationale Niederlassungen befinden sich in Polen und der Ukraine.

Kontakt

soft Xpansion GmbH & Co. KG

Frank Dückers

Königsallee 45

44789 Bochum

+49 (0)234 2984173

soft-xpansion.de

Quelle: PR-Gateway / soft Xpansion GmbH & Co. KG. Canonical-Link: PR-Gateway