RICOH 360 Meeting Hub: 3-in-1-Konferenzgerät für hybride Meetings an jedem Ort

Der RICOH 360 Meeting Hub kombiniert Videokamera, Lautsprecher und Mikrofon in einem kompakten Gerät und ist per USB sofort einsatzbereit – für alle, die hybrid an Meetings teilnehmen, ob im Homeoffice oder unterwegs.

Aschheim bei München, 12. Mai 2026 – PFU (EMEA) Limited – ein Unternehmen der RICOH Gruppe (PFUE) – informiert über den RICOH 360 Meeting Hub, (https://www.pfu-emea.ricoh.com/de-de/hardware/meeting-devices/360-meeting-hub) ein tragbares 3-in-1-Konferenzgerät für Organisationen jeder Größe, die ihre Meetings flexibel und unabhängig vom Standort durchführen wollen.

Portabel und sofort einsatzbereit

Mit einem Gewicht von 1,1 kg passt der RICOH 360 Meeting Hub in jeden Rucksack und lässt sich per USB-Plug-and-Play an einen Laptop anschließen – ohne Softwareinstallation oder die Konfiguration zusätzlicher Geräte. Während viele Konferenzlösungen fest in einem Raum installiert sind und eine aufwendige Einrichtung erfordern, ist der RICOH 360 Meeting Hub so konzipiert, dass er überall dort eingesetzt werden kann, wo ein Meeting stattfindet. Ob auf dem Schreibtisch oder auf einem Stativ montiert, ist er auch in offenen Räumen, auf Produktionsflächen oder auf Veranstaltungsgeländen einsetzbar. Für größere Räume oder ungewöhnliche Raumaufteilungen können zwei Einheiten kombiniert werden.

Das Zweifach-Fischaugenobjektiv des RICOH 360 Meeting Hub liefert eine 360-Grad-Panoramaansicht und erkennt bis zu acht Teilnehmende im Raum, sodass niemand aus dem Blickfeld gerät. Spricht jemand, zoomt das Gerät automatisch auf bis zu drei aktive Sprecher mit einem Autofokus, der bis zu 3,6 m reicht. Das omnidirektionale Mikrofon nimmt Stimmen im Umkreis von sechs Metern auf. Dank automatischer Lautstärkeregelung und akustischer Echounterdrückung sind alle Teilnehmenden gleich gut zu hören – auch bei erhöhtem Hintergrundgeräuschpegel oder größerer Distanz zum Gerät.

Kompatibel mit gängigen Konferenzplattformen

Der RICOH 360 Meeting Hub funktioniert ohne zusätzliche Software nativ mit Zoom, Microsoft Teams, Webex und Google Meet. Da keine proprietären Systeme oder plattformspezifischen Installationen notwendig sind, lässt er sich in bestehende Meeting-Strukturen integrieren, ohne dass auf Seiten der IT Anpassungen erforderlich werden. Das Gerät lässt sich zudem mit weiteren RICOH-Meetinggeräten kombinieren – etwa mit tragbaren Monitoren zur Bildschirmfreigabe vor Ort oder mit Laserprojektoren für größere Präsentationsflächen.

Über PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited ist eine Tochtergesellschaft der PFU Limited, einem japanischen IT- und Hardware-Unternehmen innerhalb der Ricoh Gruppe. PFU entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Computerhardware, Peripheriegeräte sowie zugehörige Softwarelösungen. International bekannt ist das Unternehmen insbesondere für sein Dokumenten- und Scanning-Portfolio, darunter die mehrfach ausgezeichnete ScanSnap Produktlinie sowie die fi- / SP- Enterprise-Scannerfamilien, die digitale Transformationsprojekte in zahlreichen Branchen unterstützen.

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Christine Vogl-Kordick

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