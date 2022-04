Schnell wachsender E-Commerce-Fulfillment-Anbieter kommt nach Deutschland

Huboo übernimmt Lagerung und Versand von Waren für Händler und integriert Verkaufskanäle wie Amazon, eBay und Otto / Neues 10.000 Quadratmeter-Lager in Leipzig.

Online-Händler, denen in Deutschland Kapazitäten für Verwaltung, Lagerung und Versand von Waren fehlen, können in Kürze von der innovativen Fulfillment-Komplettlösung von Huboo profitieren. Der schnell wachsende Dienstleister, der Ende April für den deutschen Markt ein 10.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum in Leipzig eröffnet, übernimmt die Kommissionierung, Verpackung und den Versand an Kunden in aller Welt. Außerdem integriert er die Händler-Angebote in Verkaufskanäle wie Amazon, Ebay und Otto. Das neue Logistikzentrum in Leipzig ergänzt die bereits bestehenden Großlager in Bristol, Eindhoven und Madrid. An allen Orten setzt Huboo auf ein effizientes, menschenzentriertes Logistikverfahren.

Fulfillment-Lösung mit allen Arten von Lager- und Logistikdiensten

Huboo, 2017 in Großbritannien gegründet, kombiniert innovative und intuitive Technologie mit einem europaweiten Logistiknetz, das von hochqualifizierten und kundenorientierten Lagerteams geleitet wird. Die Software lässt sich in alle wichtigen Vertriebskanäle integrieren und ermöglicht es E-Commerce-Unternehmen, ihr gesamtes Inventar über ein einziges Tool zu verwalten. Damit erhalten sie Zugang zu einem intelligenteren, produktiveren und von Menschen geführten Lager. Huboo setzt seine Teams in eigenständigen “Mikrozentren” ein, die den Input, die Prozesse und den Output traditioneller, größerer Lager nachbilden. Dies findet allerdings in einem viel besser kontrollierten Raum statt und der gesamte Distributionsprozess wird von der Management-Software von Huboo gesteuert.

Die Fulfillment-Lösung von Huboo bietet alle Arten von Lager- und Logistikdiensten für Einzelhändler jeder Größe, von der Transaktionsverwaltung, Bestands- und Qualitätskontrolle, Auftragsverfolgung und Rechnungsinformationen bis hin zur Integration in beliebte Marktplätze und Vertriebskanäle wie Amazon, eBay und Otto. So können Online-Händler Bestellungen direkt und in Echtzeit entgegennehmen und bearbeiten und den Bestand automatisch verwalten und aktualisieren.

Wachsenden Kundenansprüchen im E-Commerce gerecht werden

Die Leistungspalette macht Huboo zum idealen Partner für alle Einzelhändler und andere Unternehmen, die sich kein eigenes Lager sowie kein Personal für dessen Verwaltung leisten können oder wollen. So können sie sich voll auf Kundenservice und Wachstum konzentrieren. Außerdem wird ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert, da immer höhere Ansprüche an den Versand und den Empfang von Bestellungen gestellt werden. So ist es Kunden und deren Endkunden zunehmend wichtig, jederzeit zu wissen, wo sich eine Bestellung befindet und wann diese geliefert wird. Gleichzeitig legen sie immer mehr Wert auf die Nachhaltigkeit der von ihnen gekauften Marken und Artikel sowie der verwendeten Verpackungen.

250 Arbeitsplätze in Leipzig bei ausgezeichnetem Arbeitgeber

Deutschland ist das dritte Land im Rahmen der europäischen Expansionspläne von Huboo, nachdem das Unternehmen im Juni letzten Jahres in den Niederlanden (Eindhoven) und im Oktober in Spanien (Madrid) an den Start gegangen war. Mit seinen 10.000 Quadratmetern bietet das Leipziger Lagerhaus reichlich Platz für E-Commerce-Anbieter. Insgesamt werden dort mindestens 250 Arbeitsplätze geschaffen.

Huboo ist in etwas mehr als vier Jahren von zwei Mitarbeitern, 60 Kunden und 20.000 GBP Umsatz pro Monat auf über 630 Mitarbeiter, hunderte Kunden und 1,7 Millionen GBP monatlichem Umsatz angewachsen. Die Lagerfläche wuchs von gut 17.300 Quadratmetern auf über 35.150 Quadratmeter. Als Arbeitgeber ist Huboo ebenfalls erfolgreich: Der Unternehmensstandort in den Niederlanden wurde von der Organisation “The Best Places To Work” unter die Top “21 Best Places to Work in Europe” aufgenommen.

“Deutschland ist eine wichtige Volkswirtschaft in der Europäischen Union”, so Martin Bysh, Mitbegründer und CEO von Huboo. “Die Qualität der Infrastruktur und das unglaubliche Wachstum des E-Commerce-Markts in den letzten Jahren haben uns in unserer Entscheidung bestärkt, hier einen Standort zu eröffnen und unsere Fulfillment-Dienstleistungen anzubieten. Wir hoffen, mit diesem Schritt auch die lokale Wirtschaft anzukurbeln und neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.”

Huboo wurde 2017 von Martin Bysh und Paul Dodd gegründet und hat seinen Hauptsitz und Lagerbetrieb in Großbritannien (Bristol). Ursprünglich wurde Huboo ins Leben gerufen, um Start-ups und KMUs dabei zu helfen, ihre Produkte schnell und kosteneffizient an Kunden zu bringen. Heute bietet Huboo einen umfassenden, softwaregesteuerten Fulfillment-Service für alle Unternehmensgrößen in ganz Europa an und hat begonnen, sein skalierbares Modell auf die Welt auszuweiten. Eine globale Expansion ist geplant. Die maßgeschneiderte technologische Innovation, die hinter dem Serviceangebot von Huboo steht, umfasst ein vollständiges Lagerverwaltungssystem und ein One-Stop-Dashboard, über das Kunden Bestellungen und Lagerbestände einrichten, überwachen und Produktlieferungen live verfolgen können. Die operative Kerntechnologie von Huboo lässt sich in beliebte Verkaufskanäle und Marktplätze wie Amazon, eBay und Otto integrieren, um Bestellungen direkt und in Echtzeit zu empfangen und zu verarbeiten. Der Lagerhaltungs- und Fulfillment-Service von Huboo umfasst die automatisierte Bestandsverwaltung, Lagerung, Kommissionierung, Verpackung und den Versand der verkauften Artikel und ermöglicht es Unternehmen aller Formen und Größen, in der heutigen schnelllebigen Einzelhandelsumgebung wettbewerbsfähig zu sein.

Kontakt

Huboo Pressestelle c/o Industrie-Contact AG

Erik Biewendt

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

+49408996660

erik.biewendt@industrie-contact.com

https://www.huboo.com/de/