World Retail Congress Berlin: Warum TikTok Shop und KI den Handel neu sortieren

Berlin, World Retail Congress 2026: Auf der Bühne sitzen CEOs globaler Handelsketten, im Publikum sitzen deren Strategen – und alle reden über dieselbe Plattform. TikTok Shop hat den Handel neu sortiert, bevor der Handel überhaupt verstanden hatte, was gerade passiert. Wie das geht, was KI damit zu tun hat und was Retailer jetzt konkret anders machen müssen, lesen Sie hier.

World Retail Congress Berlin 2026: Was auf der Agenda steht

Der World Retail Congress findet 2026 in Berlin statt – und das ist keine Kleinigkeit. Berlin ist Symbolpolitik: eine Stadt, die selbst gerade einen Retail-Wandel durchläuft, die Leerstände in Einkaufsstraßen mit Pop-ups füllt und deren urbane Konsumenten längst mehrheitlich über digitale Kanäle einkaufen. Die Veranstalter haben das Programm rund um drei Schwerpunkte gebaut: Social Commerce, KI im Handel und Retail-Turnarounds. CEO-geführte Store-Touren zu den Themen Technology, High Street und Everyday Innovation ergänzen das Konferenzformat.

Das Besondere an diesem Format: Es ist kein reines Präsentationsevent. Die Store-Touren bringen Entscheider direkt in Berliner Handelslagen – sie sehen, wie Technologie im echten Betrieb funktioniert oder eben nicht funktioniert. Das Problem dabei ist bekannt: Zwischen Bühnenversprechen und Ladenrealität klafft regelmäßig eine Lücke, die man nicht mit Keynote-Folien schließt.

Die offizielle Agenda des World Retail Congress 2026 listet Social Commerce explizit als eigenen Track: „Influence meets Conversion“ heißt der Titel – und man muss ihm lassen, dass er das Problem auf den Punkt bringt. Reichweite allein ist nichts wert. Conversion ist alles. Der Handel hat jahrelang auf Follower-Zahlen geschaut, statt auf Kaufabschlüsse. Das rächt sich jetzt.

Retail ohne klare Conversion-Strategie auf Social-Plattformen ist 2026 kein Zukunftsproblem mehr. Es ist ein gegenwärtiges Margenproblem. Wer auf dem Congress in Berlin sitzt und noch keinen TikTok-Shop-Kanal hat, sitzt defensiv. Wer einen hat und ihn falsch bespielt, zahlt gerade Lehrgeld. Und wer beides richtig macht, gehört zur Minderheit – aber zu einer wachsenden.

TikTok Shop: Die Zahlen, die Retailer ernst nehmen sollten

Klartext: 27 Millionen Nutzer in Deutschland – das ist die TikTok-Basis, die 2026 für den Handel relevant ist. Das ist keine Nischenplattform mehr. Das ist ein Massenkanal, der in seiner Commerce-Funktion erst am Anfang steht. Wer TikTok noch als Teenager-App abtut, sollte sich die demografische Aufschlüsselung ansehen: 37 Prozent der TikTok-Shop-Nutzer in Deutschland gehören der Generation 46+ an. Semantisch passt dazu unser Hintergrund TikTok Shop Deutschland: Der ultimative Leitfaden für Ihren E-Commerce-Erfolg.

Das ist die Zahl, die in Berlin am meisten Aufsehen erregt hat. Der Retail-Reflex war lange: TikTok für junge Zielgruppen, Instagram für Millennials, Facebook für die Alten. Diese Sortierung stimmt nicht mehr. TikTok hat seine Nutzerbasis deutlich breiter aufgestellt, und der Kaufimpuls folgt der Nutzungsgewohnheit – nicht dem Geburtsjahr.

Die Conversion-Rate bei Live-Shopping liegt laut Analyse des E-Commerce-Instituts bei rund 30 Prozent. Zum Vergleich: Klassische E-Commerce-Shops arbeiten typischerweise mit Conversion-Raten zwischen einem und vier Prozent. 30 Prozent klingen zunächst wie eine Zahl aus einem Pitch-Deck, aber sie erklärt sich durch den Kontext: Live-Shopping aktiviert Kaufimpulse in Echtzeit, kombiniert mit sozialem Druck, zeitlich begrenzten Angeboten und Creator-Glaubwürdigkeit. Das ist kein Zufall. Das ist Produktdesign.

Das Problem dabei: Diese 30 Prozent gelten nicht automatisch für jeden Shop. Sie setzen einen gut aufgestellten Creator, ein passendes Produkt und ein aktiviertes Publikum voraus. Wer einfach seinen Produktkatalog auf TikTok schiebt und wartet, wird andere Zahlen sehen. Deutlich andere.

Social Commerce: Was Full-Funnel wirklich bedeutet

Auf dem World Retail Congress war ein Begriff allgegenwärtig: Full-Funnel-Commerce. Gemeint ist die Verlagerung des kompletten Kaufprozesses – von der Entdeckung über die Überzeugung bis zum Abschluss – auf eine einzige Plattform. TikTok hat das mit Shoppable Videos, Live-Shopping und In-App-Checkout so weit durchgezogen wie keine andere westliche Plattform.

Der klassische Funnel sah so aus: Anzeige auf Plattform A, Klick auf Website B, Kauf in Shop C. Jeder Übergang kostet Conversion. Jeder Medienbruch ist ein Ausstiegspunkt. TikTok Shop eliminiert diese Brüche. Entdeckung, Überzeugung und Kauf passieren im selben Interface, oft im selben Video, manchmal im selben Live-Stream. Das ist keine kleine UX-Verbesserung. Das ist eine strukturelle Verschiebung, wie Retail funktioniert.

Creator-led Selling ist dabei der entscheidende Hebel. Nicht die Marke verkauft, sondern eine Person, der das Publikum vertraut. Das klingt nach Influencer-Marketing der ersten Generation – ist es aber nicht. Der Unterschied: Beim alten Influencer-Marketing war der Creator Werbefläche. Beim Creator-led Selling auf TikTok ist der Creator Vertriebskanal, Markenberater und Kundenbetreuer in einer Person. Die Provision fließt direkt, der Kaufabschluss passiert live.

Für Retailer bedeutet das eine unbequeme Wahrheit: Die Kontrolle über den Markenkontaktpunkt verschiebt sich. Wer seinen Creator nicht sorgfältig auswählt und brieft, verliert die Kontrolle über das, was der Endkunde als Markenversprechen wahrnimmt. Auf dem World Retail Congress wurde das unter dem Begriff „Narrative Control“ diskutiert – Marken müssen aktiv steuern, wie sie in social-getriebenen Verkaufsumgebungen erzählt werden.

KI im Handel: Wenn der Algorithmus zum Verkäufer wird

Parallel zum Social-Commerce-Track lief auf dem Berlin-Kongress die KI-Agenda. Und hier wird es interessant, weil beide Themen zusammenwachsen. Der Begriff, der dabei fiel: Agentic Commerce. Gemeint sind KI-Systeme, die nicht nur Produktempfehlungen ausspielen, sondern eigenständig Kaufentscheidungen vorbereiten oder sogar auslösen – im Auftrag des Nutzers.

Stellen Sie sich vor: Ein Nutzer gibt seiner KI-App den Auftrag, neue Laufschuhe im Budget bis 120 Euro zu finden, Farbe egal, aber Größe 43, und zwar bis Donnerstag geliefert. Die KI recherchiert, vergleicht, wählt aus und löst den Kauf aus – ohne dass der Nutzer je auf einem Produktbild gescrollt hat. Für den Retail bedeutet das: Der Algorithmus ist Regal, Verkäufer und Berater gleichzeitig. Das ist keine Science-Fiction-Zukunft, sondern eine Entwicklung, auf die sich Anbieter jetzt positionieren müssen.

Das Problem dabei ist die Sichtbarkeit. Wenn KI-Systeme Kaufentscheidungen treffen, müssen Produkte und Marken für diese Systeme lesbar, bewertbar und vergleichbar sein. Eine schlechte Produktbeschreibung war früher ein SEO-Problem. Im Zeitalter von Agentic Commerce ist sie ein Vertriebsproblem. Wer seine Produktdaten nicht sauber strukturiert, Preise nicht in Echtzeit aktualisiert und Verfügbarkeit nicht maschinenlesbar kommuniziert, wird von KI-Kaufassistenten schlicht ignoriert.

Der World Retail Congress hat genau das zum Diskussionsthema gemacht: Marken müssen ihre Narrative in KI-gestützten Umgebungen kontrollieren, weil Algorithmen zunehmend zu den ersten Anlaufpunkten werden, bevor ein Mensch überhaupt die Plattform öffnet. Das klingt abstrakt. Es ist aber ein sehr konkretes Datenproblem, das in jedem Produktkatalog beginnt.

KI-Tools im Retail: Wo sie heute wirklich helfen

Abseits der Agentic-Commerce-Vision gibt es KI-Anwendungen, die im Retail heute schon messbare Wirkung zeigen. Erstens: Personalisierung im E-Commerce. Algorithmen, die Produktreihenfolgen, Suchvorschläge und Newsletter-Inhalte individualisieren, steigern die Conversion nachweislich – auch wenn die genauen Zahlen stark von Plattform und Kategorie abhängen. Zweitens: Demand Forecasting. KI-gestützte Nachfrageprognosen reduzieren Lagerkosten und Overstock-Situationen, besonders in saisonalen Kategorien.

Drittens, und das war in Berlin ein eigener Programmpunkt: KI in der Kundenkommunikation. Chatbots, die Retourenanfragen bearbeiten, Größenberatung übernehmen oder Produktfragen beantworten – ohne Wartezeiten, 24 Stunden täglich. Die UX dieser Systeme ist allerdings weiterhin sehr unterschiedlich. Wer schon mal einen schlecht konfigurierten Retail-Chatbot erlebt hat, der auf jede Frage mit „Ich habe Ihre Anfrage weitergeleitet“ antwortet, kennt das Problem. Trockene Ironie ist hier angebracht: Manche KI-Lösungen im Retail optimieren vor allem die Supportkosten des Anbieters, nicht die Erfahrung des Kunden.

Gut umgesetzte KI hingegen – mit echtem Kontextverständnis, klarer Eskalationslogik zu menschlichen Agenten und integrierten Produktdaten – kann die Kundenzufriedenheit tatsächlich verbessern. Der Unterschied liegt in der Implementierung, nicht in der Technologie selbst.

TikTok Shop und große Marken: Das Ende der Berührungsängste

Parallel zum World Retail Congress berichtete Modern Retail, wie große Marken ihre anfänglichen Berührungsängste gegenüber TikTok Shop überwinden. Das Muster ist erkennbar: Zunächst testen kleinere, digitale Brands das Format, erzielen Ergebnisse, und die großen Player ziehen nach – mit mehr Budget, aber auch mit mehr internem Abstimmungsaufwand.

Das Problem dabei ist strukturell. Große Marken haben komplexe Genehmigungsprozesse, Brand-Guidelines, die jeden Creator-Brief zur Projektion über mehrere Abteilungen machen, und oft keine TikTok-native Denkweise im Marketing-Team. Die Plattform belohnt aber Geschwindigkeit, Authentizität und Experiment-Bereitschaft. Wer einen TikTok-Live-Stream erst durch drei Compliance-Schleifen schickt, verliert das Momentum, bevor der Stream startet.

Die Lösung, die sich in der Praxis durchsetzt: Eigenständige Social-Commerce-Units innerhalb großer Retail-Organisationen. Teams, die mit mehr Autonomie arbeiten, kürzere Entscheidungswege haben und TikTok-spezifische KPIs verfolgen – Conversion, nicht Reach, Kommentar-Sentiment, nicht Impressionen. Diese Trennung der Steuerungslogik von klassischen Marketing-Metriken ist kulturell für viele Organisationen die eigentliche Hürde.

Meine persönliche Einschätzung: Wer diese strukturelle Anpassung nicht vornimmt, wird TikTok Shop nie wirklich ausschöpfen – egal wie viel Budget er in Creator-Deals steckt. Die Plattform verzeiht schlechte UX und langsame Prozesse nicht. Sie vergisst sie einfach, indem sie den nächsten Anbieter nach vorne schiebt.

Retail-Turnarounds: Was Berlin über gescheiterte und gerettete Handelsmodelle zeigt

Ein Thema, das auf dem World Retail Congress erwartungsgemäß breiten Raum einnahm: Retail-Turnarounds. Welche Handelsmodelle haben den Strukturwandel überlebt, und warum? Welche sind gescheitert, obwohl sie eigentlich die besseren Produkte hatten? Die Antworten sind selten glamourös.

Turnarounds gelingen fast immer dann, wenn eine Marke aufhört, sich selbst als Warenverteiler zu verstehen, und beginnt, sich als Plattform für Kundenbindung zu begreifen. Das klingt nach einem dieser Sätze, die auf Konferenz-Folien gut aussehen, aber selten in operative Schritte übersetzt werden. In Berlin wurden konkrete Mechanismen diskutiert: Loyalty-Programme, die auf echten Verhaltensdaten basieren statt auf Punktesystemen aus den 1990ern; Store-Konzepte, die Service und Erlebnis vor Warenmenge stellen; und digitale Schnittstellen, die Offline- und Online-Daten zusammenführen.

Der Handel, der in Deutschland unter Druck steht, kämpft an mehreren Fronten gleichzeitig: gegen Plattformen wie Amazon und Marketplaces, gegen Low-Price-Importeure aus Fernost und gegen das eigene Erbe aus kostenintensiven Ladenstrukturen. Social Commerce ist in diesem Kontext keine Ablenkung vom Kerngeschäft. Es ist ein Kanal, der den stationären Handel ergänzen kann – aber nur, wenn er strategisch und nicht reaktiv bespielt wird.

Was Turnarounds mit Social Commerce verbindet

Der Zusammenhang zwischen Retail-Turnarounds und Social Commerce ist enger, als er auf den ersten Blick erscheint. Viele Marken, die gerade einen Turnaround durchlaufen, nutzen TikTok Shop als Testfeld für neue Produktlinien oder veränderte Preispositionen. Der Kanal erlaubt schnelles Feedback: Was verkauft sich im Live-Stream, was nicht? Welche Produktgeschichte zündet, welche Botschaft schlägt nicht durch?

Dieses Echtzeit-Feedback ist für einen Retailer im Umbau wertvoller als jede klassische Marktforschungsstudie. Es ist kein Ersatz für tiefere Konsumentenforschung, aber es ist ein Frühwarnsystem für Markt-Reaktionen. Wer einen Turnaround plant, ohne Social-Commerce-Daten einzubeziehen, plant mit halbem Datensatz.

Gleichzeitig ist TikTok Shop kein Rettungsanker für Marken mit echten Produktproblemen. Eine schlechte Bewertungsstruktur, mangelhafte Lieferperformance oder ein unklares Markenversprechen lassen sich nicht durch ein virales Video kaschieren. Im Gegenteil: Virality bei schwacher Basis beschleunigt Reputationsschäden, weil die Sichtbarkeit das Negative verstärkt.

Athleisure, Store-Touren und die Berliner Handelsrealität

Die Store-Touren in Berlin, die der World Retail Congress in sein Programm integriert hat, waren kein Pausenfüller. Sie zeigen, welche Formate im stationären Handel 2026 noch funktionieren. Athleisure war dabei ein eigener Themenschwerpunkt – und das nicht ohne Grund.

Sportlich-lässige Mode hat eine Eigenschaft, die für Social Commerce besonders günstig ist: Sie ist visuell sofort verständlich, lässt sich in kurzen Videos gut demonstrieren und hat eine kaufkräftige Zielgruppe quer durch alle Altersgruppen. Kein Zufall, dass Athleisure-Marken auf TikTok Shop zu den frühen Gewinnern gehören. Die Berliner Store-Touren zu diesem Thema zeigten, wie stationäre Händler das Format nutzen, um Creator-Kooperationen mit physischer Präsenz zu verbinden – Produkte, die im Live-Stream gezeigt werden, sind im Laden sofort greifbar. Das ist kein Omnichannel-Buzzword, das ist operative Verknüpfung.

Die „Everyday Innovation“-Touren wiederum befassten sich mit der Frage, wie alltägliche Sortimente – Haushaltsprodukte, Lebensmittel, Pflegeartikel – in einem veränderten Handelsumfeld positioniert werden. Diese Kategorie ist für TikTok Shop noch ein Experiment, aber ein wachsendes. Wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass Mundwasser oder Küchenorganizer im Live-Stream verkauft werden? Heute passiert es.

Live-Shopping auf TikTok Shop erzielt laut E-Commerce-Institut Conversion-Raten von rund 30 Prozent. (Symbolbild)

Vergleichstabelle: TikTok Shop vs. klassischer E-Commerce vs. Marktplatz

Für alle, die Klartext brauchen, statt Konferenzpoesie: Hier ist der nüchterne Vergleich der drei Vertriebsmodelle, die auf dem World Retail Congress diskutiert wurden.

TikTok Shop: Conversion bei Live-Shopping rund 30 Prozent (lt. E-Commerce-Institut), Discovery über Algorithmus und Creator, In-App-Checkout, hohe Creator-Abhängigkeit, schnelles Feedback, begrenzte Datenhoheit für Händler, starker Impuls-Kauf-Charakter

Conversion bei Live-Shopping rund 30 Prozent (lt. E-Commerce-Institut), Discovery über Algorithmus und Creator, In-App-Checkout, hohe Creator-Abhängigkeit, schnelles Feedback, begrenzte Datenhoheit für Händler, starker Impuls-Kauf-Charakter Klassischer E-Commerce (eigener Shop): Conversion typischerweise ein bis vier Prozent, volle Datenkontrolle, höherer Traffic-Akquisitionsaufwand, keine Plattformabhängigkeit, bessere Margenstruktur bei direktem Checkout, langsamerer Aufbau von Kundenbindung

Conversion typischerweise ein bis vier Prozent, volle Datenkontrolle, höherer Traffic-Akquisitionsaufwand, keine Plattformabhängigkeit, bessere Margenstruktur bei direktem Checkout, langsamerer Aufbau von Kundenbindung Marktplatz (z.B. Amazon): Hohe Reichweite, niedrige Einstiegshürde, starke Preiskonkurrenz, eingeschränkte Markenkontrolle, Plattformgebühren als Margenfresser, gute Logistikinfrastruktur, Kundendaten bleiben beim Marktplatz

Das Problem dabei: Keines dieser Modelle funktioniert isoliert optimal. Retailer, die auf dem World Retail Congress Berlin über ihre Vertriebsstrategien sprachen, haben fast ausnahmslos eine Multi-Channel-Logik – mit unterschiedlicher Gewichtung je nach Kategorie, Zielgruppe und Markenreife. TikTok Shop ist in dieser Logik oft der Discovery-Kanal, der eigene Shop der Conversion-Kanal für treue Kunden, der Marktplatz das Auffangnetz für preissensible Gelegenheitskäufer.

Was Händler konkret aus Berlin mitnehmen können

Konferenzen produzieren Inspiration in Hülle und Fülle. Operative Handlungsschritte sind seltener. Deswegen hier eine konkrete Checkliste, was der World Retail Congress für Retailer übersetzt:

TikTok-Shop-Kanal aufsetzen oder evaluieren: 27 Millionen Nutzer in Deutschland rechtfertigen mindestens einen strukturierten Piloten. Ohne Testdaten bleibt jede Einschätzung Spekulation. Creator-Selektion nach Conversion, nicht Reichweite: Follower-Zahlen sind keine Verkaufsgarantie. Wer Creators nach ihrer nachweislichen Conversion-Historie auswählt, kauft Ergebnis, nicht Ego. Produktdaten KI-ready machen: Strukturierte Produktdaten, saubere Beschreibungen, Echtzeit-Verfügbarkeit – das ist die Basis für Sichtbarkeit in KI-gestützten Kaufumgebungen. Wer das jetzt vernachlässigt, zahlt in zwei bis drei Jahren den Preis. Social-Commerce-KPIs trennen: TikTok-Performance mit klassischen E-Commerce-Metriken zu messen ergibt kein sinnvolles Bild. Eigene KPI-Sets für Social Commerce – Conversion pro Live-Session, Retouren-Quote nach Creator, Wiederholungskauf-Rate – sind notwendig. Narrative aktiv steuern: Wer seine Brand-Story nur auf seiner eigenen Website erzählt, wird in Creator-getriebenen Umgebungen fremd erzählt. Das gezielte Briefing von Creators und KI-lesbaren Markenbeschreibungen ist keine PR-Aufgabe mehr, sondern Vertriebsaufgabe. Stationär und digital verknüpfen: Store-Touren zeigen, dass physische Präsenz und Social Commerce sich nicht ausschließen. Produkte, die im Live-Stream demonstriert werden und sofort im Laden oder via Click-and-Collect verfügbar sind, erzielen höhere Conversion als rein digitale Angebote.

Diese Checkliste ist keine Garantie. Aber sie ist eine Struktur, mit der der Kongress in Berlin zu operativen Schritten übersetzt werden kann – statt als gut gebrieftes Erlebnis im Notizblock zu enden.

Das Margenproblem: Warum Social Commerce kein Selbstläufer ist

Wer den Hype um TikTok Shop und Social Commerce nüchtern betrachtet, stößt auf eine unbequeme Frage: Wie sieht die Marge aus? Live-Shopping mit hoher Conversion klingt attraktiv, aber die Kostenstruktur ist komplex. Creator-Provisionen, Plattformgebühren, erhöhte Retouren-Quoten bei Impuls-Käufen und der Aufwand für Live-Content-Produktion summieren sich.

Keine gesicherte Zahl dazu aus dem Congress selbst – aber das Thema wurde in Berlin explizit diskutiert. Der Konsens: Social Commerce ist kein Null-Kosten-Kanal. Er ist ein hochaktiver Vertriebsweg, der in der Marge-Kalkulation genauso diszipliniert behandelt werden muss wie jeder andere. Händler, die TikTok Shop als „günstige Alternative“ zu klassischen Werbekanälen begreifen, rechnen sich schnell in die falsche Richtung.

Das Problem dabei ist psychologisch: Die hohe Conversion-Rate – die berühmten 30 Prozent beim Live-Shopping – verleitet dazu, die Kostenseite zu unterschätzen. Wer 1000 Euro Umsatz mit 300 ausgelösten Käufen erzielt, aber 40 Prozent davon retourniert bekommt, hat eine andere Realität als das Conversion-Dashboard zeigt. Retouren im Social Commerce sind ein wenig diskutiertes, aber relevantes Problem – besonders in Mode und Beauty, den stärksten TikTok-Shop-Kategorien. Semantisch passt dazu unser Hintergrund Social Commerce: 7 Trends, die Online-Shopping komplett verändern.

Provisionsmodelle und Plattformgebühren im Überblick

TikTok Shop arbeitet mit einem Provisionsmodell, dessen genaue Konditionen von Kategorie und Vereinbarung abhängen. Allgemein gilt: Plattformgebühren und Creator-Provisionen summieren sich, und für Händler mit dünnen Margen kann das schnell problematisch werden. Der direkte Vergleich zu Amazon – das ebenfalls mit Verkäufergebühren zwischen acht und 15 Prozent (je nach Kategorie) arbeitet – zeigt: Kein Plattform-Kanal ist kostenlos. Die Frage ist immer, welche Gegenleistung die Plattform für die Gebühr liefert.

Bei TikTok Shop ist die Gegenleistung Discovery-Power und Conversion-Kraft durch Creator und Live-Format. Bei Amazon ist es Reichweite und Logistik-Infrastruktur. Bei einem eigenen Shop ist es volle Datenkontrolle und direkte Kundenbeziehung. Wer diese Gegenleistungen nicht sauber gegen die jeweiligen Kosten aufrechnet, trifft keine informierte Kanalentscheidung – sondern folgt dem Hype.

Wie TikTok Shop den Online-Handel strukturell verändert

Der Online-Handel in Deutschland steht vor einer Konsolidierungsphase. Marktplätze wachsen stärker als Einzelshops, der Preisdruck durch internationale Anbieter bleibt hoch, und die Kundenloyalität zu einzelnen Shops sinkt. In diesem Kontext ist TikTok Shop kein isoliertes Phänomen, sondern Teil einer größeren Umstrukturierung.

Social Commerce verschiebt, wo Kaufentscheidungen fallen. Klassischer E-Commerce funktioniert nach dem Pull-Prinzip: Der Kunde sucht aktiv, kommt auf die Seite, kauft. TikTok Shop funktioniert nach dem Push-Prinzip: Der Kaufimpuls entsteht durch Content, den der Nutzer nicht aktiv gesucht hat. Das ist eine andere Psychologie, eine andere Customer Journey und eine andere Marketinglogik.

Für den Online-Handel insgesamt bedeutet das: Die Aufmerksamkeit der Konsumenten verschiebt sich. Wer nur auf Suchanfragen wartet, verliert Marktanteile an Marken, die Aufmerksamkeit aktiv produzieren. Gleichzeitig schafft das Push-Modell von TikTok Shop eine neue Art von Käufer: jemanden, der kauft, weil ein Moment ihn überzeugt hat, nicht weil er ein Problem lösen wollte. Das hat Konsequenzen für Sortimentsplanung, Lagerhaltung und Retourenmanagement.

Der World Retail Congress in Berlin hat diesen Strukturwandel nicht erfunden. Aber er hat ihn für eine Branche sichtbar gemacht, die ihn noch nicht vollständig verinnerlicht hat. Und das ist vielleicht die wichtigste Funktion solcher Kongresse: nicht Neues zu erfinden, sondern Dringendes sichtbar zu machen.

Agentic Commerce: Wenn KI kauft, ohne zu fragen

Ein Thema, das auf dem World Retail Congress besonders kontrovers diskutiert wurde: Agentic Commerce, also KI-Systeme, die eigenständig Kaufhandlungen im Auftrag von Nutzern vorbereiten oder auslösen. Der Begriff ist neu, das Konzept nicht: Abonnement-Services und Auto-Reorder-Funktionen gibt es seit Jahren. Neu ist das Ausmaß der Autonomie und die Vielfalt der Anwendungsfälle.

Wenn ein KI-Assistent auf Basis von Kalender, Vergangenheitskäufen und Präferenzprofil selbständig Produkte ordert, verändert das die Retail-Gleichung fundamental. Marken, die in diesem Szenario sichtbar sein wollen, müssen nicht mehr primär den Menschen überzeugen – sie müssen den Algorithmus überzeugen. Das ist eine komplett andere Kommunikationsdisziplin.

Was bedeutet das konkret für Retailer? Erstens: Datenqualität wird zum Wettbewerbsvorteil. Wer saubere, strukturierte und aktualisierte Produktdaten hat, wird von KI-Kaufassistenten bevorzugt. Zweitens: Preisgestaltung in Echtzeit wird wichtiger. KI-Systeme vergleichen automatisch, und wer zu langsam auf Preisveränderungen reagiert, verliert Käufe, die er nie gesehen hat. Drittens: Vertrauen und Bewertungsstruktur werden kritisch. KI-Systeme werden auf Reviews, Rückgabequoten und Lieferverlässlichkeit zugreifen, um Empfehlungen zu generieren. Ein schlechtes Bewertungsprofil ist im Agentic-Commerce-Szenario fatal.

Was Retailer heute für Agentic Commerce tun können

Die gute Nachricht: Die Maßnahmen für Agentic-Commerce-Sichtbarkeit überschneiden sich stark mit guter E-Commerce-Praxis generell. Saubere Produktdaten, schnelle Lieferung, niedrige Rückgabequoten, valide Bewertungsstruktur – das sind keine neuen Anforderungen. Sie werden nur dringender. Wer diese Basics nicht im Griff hat, wird in einer von KI gesteuerten Einkaufsumgebung schlicht nicht vorkommen.

Konkret empfehlenswert: strukturierte Daten (Schema.org-Auszeichnungen), maschinenlesbare Produktspezifikationen, API-Anbindungen für Echtzeit-Verfügbarkeit und Preisabgleich sowie eine aktive Bewertungsstrategie, die authentisches Feedback fördert. Das ist 2026 kein Zukunftsprojekt. Es ist Pflichtprogramm für den Online-Handel.

Social Commerce in Deutschland: Wo die Reise hingeht

Deutschland war beim Thema Social Commerce lange zögerlicher als andere Märkte. Die Datenschutzdiskussion, eine traditionell suchmaschinengetriebene E-Commerce-Kultur und eine eher reservierte Einstellung gegenüber Impuls-Käufen haben den Marktaufbau verlangsamt. Das ändert sich.

27 Millionen TikTok-Nutzer in Deutschland und eine Conversion-Rate im Live-Shopping, die klassische E-Commerce-Werte deutlich übersteigt – das sind Signale, dass der Markt reif wird. Das Agenda-Dokument des World Retail Congress formuliert es so: Retailer müssen lernen, Engagement in Sales umzuwandeln und Strategien für skalierbares Social Commerce aufzubauen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht – weil Engagement und Conversion in Social-Commerce-Umgebungen andere Stellschrauben haben als in klassischem E-Commerce. Semantisch passt dazu unser Hintergrund TikTok Shop Deutschland 2026: Lohnt sich der Einstieg für Händler?.

Die Verschiebung der Altersstruktur ist dabei besonders relevant für Deutschland. Wenn 37 Prozent der TikTok-Shop-Nutzer 46 Jahre und älter sind, sind das Konsumenten mit höherer Kaufkraft als die typische Gen-Z-Zielgruppe. Das ist eine Marge-Überlegung, keine Reichweiten-Überlegung. Ältere Käufer haben oft eine geringere Retouren-Affinität, sind markentreuer und kaufen öfter im mittleren bis gehobenen Preissegment. Für Händler in diesen Kategorien ist das ein echtes Signal.

Was Retailer jetzt falsch machen – und wie man es besser macht

Der World Retail Congress hat nicht nur Best Practices gezeigt. Er hat auch Fehlerquellen sichtbar gemacht. Hier sind die häufigsten, die in Berlin diskutiert wurden – ohne Beschönigung.

Erstens: TikTok Shop als Aussteuerungskanal für Restbestände nutzen. Das ist eine der schlechtesten Ideen, die man auf der Plattform umsetzen kann. TikTok-Algorithmen und Creator-Communities reagieren sensibel auf minderwertige oder uninteressante Produktpräsentationen. Wer seinen Slow-Moving-Stock in den Live-Stream schiebt, verbrennt Creator-Glaubwürdigkeit und Algorithmus-Wohlwollen gleichzeitig.

Zweitens: Keine klare Retouren-Strategie für Social Commerce haben. Impuls-Käufe haben strukturell höhere Retouren-Quoten. Wer das nicht einkalkuliert und sein Retourenmanagement nicht entsprechend skaliert, bekommt ein operatives Problem, das die Marge auffrisst.

Drittens: Live-Shopping als einmaligen Event betrachten statt als laufenden Kanal. Ein erfolgreicher Live-Stream ist kein virales Glückstreffer, den man nicht wiederholen kann. Er ist das Ergebnis von Vorbereitung, Creator-Briefing, Produktauswahl, technischer Qualität und Timing. Wer daraus keinen Prozess macht, bleibt im Pilot-Stadium stecken.

Viertens – und das ist meine persönliche Lieblingsbeobachtung aus der Branche: Retailer, die Social Commerce als Marketingthema behandeln, statt als Vertriebsthema. Social Commerce ist Distribution. Es ist kein Awareness-Tool. Wer es mit Awareness-Metriken steuert, wird nie die richtigen Stellschrauben drehen.

Fünf Fragen, die jeder Retailer vor dem TikTok-Shop-Einstieg beantworten sollte

Welche Produktkategorie eignet sich für visuelles, emotionales Selling – und welche nicht?

Haben wir Creators identifiziert, die in unserer Kategorie nachweisbare Conversion-Ergebnisse haben?

Ist unser Retourenmanagement für höhere Rückgabequoten aus Impuls-Käufen vorbereitet?

Können wir Live-Shopping-Sessions mindestens zweimonatlich produzieren, um algorithmische Kontinuität aufzubauen?

Haben wir separate KPIs für Social Commerce, die nicht mit klassischen E-Commerce-Metriken vermischt werden?

Wer diese fünf Fragen ehrlich mit Ja beantworten kann, ist bereit für einen strukturierten Einstieg. Wer bei zwei oder mehr Fragen ins Stocken gerät, sollte zuerst intern aufräumen, bevor er extern launcht.

Was der World Retail Congress über die Zukunft des Handels sagt

Kongresse sind immer auch Stimmungsbarometer. Und die Stimmung in Berlin war nicht euphorisch – sie war konzentriert. Die Branche weiß, dass die Weichen gestellt werden, und die Unsicherheit ist groß genug, dass niemand mit sicherer Miene die nächsten fünf Jahre prognostiziert.

Was klar ist: Der Handel wird in den nächsten Jahren stärker durch Plattformlogiken geprägt sein als durch eigene Vertriebskanäle. TikTok Shop, KI-Kaufassistenten und Social Commerce sind keine Randphänomene – sie sind die Hauptkanäle der nächsten Käufergeneration. Und die übernächste Käufergeneration wird den Unterschied zwischen „Shopping“ und „Social Media“ gar nicht mehr kennen, weil er für sie nicht existiert.

Für Retailer bedeutet das eine Doppelaufgabe: das bestehende Geschäft stabilisieren und die Kanäle der nächsten Jahre gleichzeitig aufbauen. Das ist ressourcenintensiv, und es gibt keine elegante Abkürzung. Die Marge wird während des Übergangs unter Druck stehen, weil parallele Kanalstrukturen teuer sind. Aber wer den Übergang verschläft, zahlt einen höheren Preis – nämlich den der Irrelevanz.

Was bleibt nach Berlin? Die Erkenntnis, dass der Handel sich nicht zwischen Digital und Stationär, zwischen TikTok und eigenem Shop, zwischen KI und Menschlichkeit entscheiden muss. Er muss entscheiden, wie er all das gleichzeitig managt – mit klaren Prioritäten, sauberen Daten und einer Konversion-Logik, die nicht am Konferenz-Ausgang endet. Welcher Retailer aus Ihrem Umfeld hat das in den letzten zwölf Monaten tatsächlich angepackt?