Die EU-Kommission beschäftigt sich intensiver mit der Frage, ob die enge Verflechtung zwischen Microsoft und OpenAI kartellrechtlich problematisch ist. Kein formelles Verfahren ist bisher bestätigt — aber die Richtung ist eindeutig: Brüssel will verstehen, ob Kapital, Cloud und Rechenleistung hier eine Marktkonzentration erzeugen, die Wettbewerb strukturell aushöhlt. Das ist relevanter als jeder AI-Act-Paragraf.

Was bisher belegt ist — und was nicht

Wer in den letzten Tagen die Meldungen zu OpenAI und Microsoft verfolgt hat, muss zunächst eine journalistische Sorgfaltspflicht einlösen: Es gibt derzeit kein bestätigtes, formell eröffnetes EU-Kartellverfahren mit Aktenzahl und Beschlussdatum. Was vorliegt, ist substanziell — aber anders als oft dargestellt. Das Bundeskartellamt stellte im November 2023 fest, dass die Kooperation in Deutschland nicht unter die Fusionskontrolle fällt — betonte aber ausdrücklich, dass die Zusammenarbeit am allgemeinen Kartellrecht zu messen ist. Auf EU-Ebene berichtet das Handelsblatt von einer möglichen Prüfungsabsicht der Kommission — einem Signal, keinem Urteil.

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Medien vermischen regelmäßig vier verschiedene Kategorien: Investition, Kooperation, Fusionskontrolle und Kartellverfahren. Das sind unterschiedliche Rechtsinstrumente mit unterschiedlichen Schwellen, Fristen und Rechtsfolgen. Wer alle vier in einen Topf wirft, erzeugt Aufregung ohne Erkenntnisgewinn.

Trotzdem — und das ist meine klare Einschätzung — wäre es ein Fehler, die Relevanz des Vorgangs kleinzureden. Die Richtung, in die Regulierungsbehörden weltweit schauen, ist eindeutig. Und die strukturellen Fragen, die sie stellen, sind die richtigen.

Die eigentliche Frage: Wer kontrolliert die KI-Infrastruktur?

Im Kern geht es nicht um ein klassisches Kartellproblem im Sinne von Preisabsprachen oder Marktaufteilung. Es geht um etwas Fundamentaleres: Wer kontrolliert den Zugang zu den Ressourcen, die KI-Entwicklung überhaupt erst ermöglichen? Rechenleistung, Trainingsdaten, Kapital und Vertriebskanäle — diese vier Faktoren bestimmen, wer im KI-Markt mitspielen kann.

Microsoft ist Hauptinvestor und Cloud-Infrastrukturpartner von OpenAI zugleich. OpenAI-Modelle laufen primär auf Azure. Microsoft integriert OpenAI-Technologie tief in eigene Produkte — von Office über GitHub Copilot bis hin zu Azure AI Services. Diese Verflechtung ist kein Zufall, sondern Strategie. Und genau das interessiert Kartellbehörden: Entsteht durch diese Kombination aus Kapital, Cloud und Technologie ein Zugangsregime, das Wettbewerber strukturell benachteiligt?

Konkret prüfen Behörden bei solchen Konstellationen typischerweise: Gibt es Exklusivitätsklauseln, die OpenAI daran hindern, mit anderen Cloud-Anbietern zu arbeiten? Werden Drittanbieter beim Zugang zu Rechenkapazität oder Modell-APIs diskriminiert? Beeinflusst Microsofts Marktmacht die Preisgestaltung im KI-Segment auf eine Weise, die Wettbewerber verdrängt?

Fusionskontrolle greift nicht — aber das allgemeine Kartellrecht schon

Das Bundeskartellamt hat den entscheidenden konzeptionellen Rahmen klar formuliert: Auch ohne klassische Übernahme kann eine enge Kooperation kartellrechtlich relevant sein. Microsoft und OpenAI gelten behördlich als eigenständige Einheiten — ihre Zusammenarbeit fällt damit nicht unter Fusionskontrolle, die auf Kontrollübernahme abzielt. Sie fällt aber sehr wohl unter das allgemeine Kartellrecht, das wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und missbräuchliches Verhalten marktbeherrschender Unternehmen erfasst.

Das ist eine wichtige Verschiebung gegenüber klassischen Tech-Regulierungsfällen. Früher dominierte die Fusionskontrolle: Google kauft DoubleClick, Facebook kauft Instagram — der Regulierer schaut sich die Transaktion an und genehmigt oder untersagt. Bei Microsoft und OpenAI gibt es keine klassische Übernahme. Stattdessen entsteht eine enge wirtschaftliche Abhängigkeit durch Investitionen, Verträge und gemeinsame Infrastruktur — schwerer zu fassen, aber potenziell ebenso wirkungsvoll bei der Marktabschottung.

Die FTC in den USA hat genau diese Logik aufgegriffen und ihre Untersuchung der Cloud- und KI-Geschäfte von Microsoft zuletzt ausgeweitet, mit explizitem Blick auf die OpenAI-Partnerschaft. Paralleldruck aus mehreren Jurisdiktionen gleichzeitig — Deutschland, EU, USA — erhöht den regulatorischen Ernsthaftigkeitsfaktor erheblich.

OpenAI gegen Microsoft: Ein Riss im Fundament

Was die Gemengelage noch komplizierter macht: Laut Berichten von Forbes Austria, die sich auf ein Wall-Street-Journal-Bericht stützen, erwägt OpenAI selbst eine kartellrechtliche Beschwerde gegen Microsoft. Der Hintergrund: OpenAI soll mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit von seinem Hauptinvestor zunehmend unzufrieden sein — insbesondere bei Fragen der Lizenzbedingungen und der Kontrolle über die eigene strategische Ausrichtung.

Das ist keine Randnotiz. Wenn die beiden zentralen Akteure einer der wichtigsten KI-Partnerschaften der letzten Jahre beginnen, ihre Beziehung mit kartellrechtlichen Argumenten zu bearbeiten, dann ist das ein Signal dafür, dass diese Verflechtung strukturell belastet ist. Die Wirtschaftswoche berichtete zudem, Microsoft solle über den OpenAI-Pakt KI-Preise manipuliert haben — ein schwerwiegender Vorwurf, der bisher nicht behördlich bestätigt ist, aber die Debatte weiter befeuert.

Regulatoren werden solche internen Spannungen beobachten. Sie liefern möglicherweise Hinweise auf Praktiken, die sonst schwer von außen zu dokumentieren wären. Whistleblower und Insider-Beschwerden spielen in Kartellverfahren traditionell eine wichtige Rolle bei der Beweisaufnahme.

Rechenleistung als Machtfrage: Cloud-Infrastruktur steht im Zentrum der kartellrechtlichen Debatte um Microsoft und OpenAI. (Symbolbild)

KI-Marktkonzentration als systemisches Risiko

Der breitere Kontext ist nicht weniger relevant. KI-Marktkonzentration ist kein abstraktes Problem — sie entscheidet, wer Zugang zu den mächtigsten Werkzeugen der nächsten technologischen Entwicklungsphase hat. Wenn wenige Plattformkonzerne gleichzeitig die Rechenleistung, die Modelle und die Vertriebswege kontrollieren, entstehen Abhängigkeiten, die Innovationsökosysteme strukturell verengen können.

Europäische Unternehmen, die KI-Dienste entwickeln wollen, stehen vor einer realen Frage: Können sie auf gleichwertige Konditionen hoffen, wenn der dominierende Cloud-Anbieter gleichzeitig Hauptinvestor des marktführenden KI-Modellanbieters ist? Diese Frage zu stellen ist keine Regulierungsromantik — sie ist elementare Wettbewerbspolitik. Ähnliche Dynamiken kennen wir aus dem Bereich Algorithmischer Handelsplattformen, wo marktbeherrschende Anbieter auch Zugang zu Infrastruktur kontrollieren und dabei eigene Dienste bevorzugen können, wie es beim Amazon-KI-Ranking für Seller bereits dokumentiert ist.

Das EU-Kartellrecht bietet hier theoretisch scharfe Instrumente — Artikel 101 AEUV für wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Artikel 102 für Missbrauch marktbeherrschender Stellung. Die Frage ist nicht, ob die Werkzeuge existieren, sondern ob Regulierungsbehörden die Kapazität und den politischen Willen haben, sie in einem technisch komplexen Umfeld konsequent einzusetzen.

Was Regulierer konkret analysieren müssen

Für eine substanzielle kartellrechtliche Prüfung der Microsoft-OpenAI-Konstellation müssten Behörden mehrere Fragen systematisch beantworten. Erstens: Wie ist der relevante Markt abzugrenzen? KI-Dienste sind kein monolithischer Markt — Sprachmodelle, Bildgenerierung, Code-Assistenz, Enterprise-AI und Cloud-Inferenz sind unterschiedliche Segmente mit unterschiedlichen Wettbewerbsstrukturen.

Zweitens: Welche konkreten Verhaltensweisen sind wettbewerbsschädlich? Eine starke Marktposition allein begründet keinen Kartellverstoß. Behörden brauchen Belege für konkrete Abschottungseffekte — etwa Exklusivitätsklauseln, die Wettbewerber vom Zugang zu Rechenleistung ausschließen, oder Bündelungsstrategien, die Abnahme von OpenAI-Diensten mit Azure-Nutzung verknüpfen.

Drittens: Welche Auswirkungen hat die Kapitalbeteiligung auf das Verhalten beider Unternehmen? Das Bundeskartellamt hat diesen Punkt klar markiert: Wenn Microsoft seinen Einfluss auf OpenAI künftig ausbauen sollte, wäre eine erneute Prüfung erforderlich. Das ist eine implizite Warnung an beide Unternehmen.

Viertens: Gibt es Remedies — also Abhilfemaßnahmen — die Wettbewerb sichern können, ohne die technologische Zusammenarbeit vollständig zu zerschlagen? Das ist die schwierigste Frage. Behavioral Remedies wie Interoperabilitätspflichten oder Diskriminierungsverbote wären denkbar, sind aber aufwändig zu überwachen.

Was europäische KI-Startups und Enterprise-Nutzer jetzt beachten sollten

Die kartellrechtliche Debatte rund um Microsoft und OpenAI ist keine abstrakte Regulierungsfrage für Juristen — sie hat praktische Konsequenzen für jeden, der im europäischen KI-Ökosystem aktiv ist. Für Startups, Mittelständler und Konzerne, die aktuell KI-Dienste aufbauen oder einkaufen, ergeben sich daraus konkrete Handlungsüberlegungen.

Erstens lohnt sich eine sorgfältige Prüfung bestehender und geplanter Verträge mit Microsoft Azure und den über Azure bereitgestellten OpenAI-Diensten. Entscheidend ist dabei, ob Bindungsklauseln, Exklusivitätsbedingungen oder Rabattstrukturen enthalten sind, die einen Wechsel zu alternativen Cloud- oder Modellanbieter faktisch erschweren. Sollte die EU-Kommission in einem späteren Verfahren bestimmte Vertragsklauseln als kartellrechtswidrig einstufen, entstünden Unsicherheiten über die Weiterverwendbarkeit solcher Vereinbarungen.

Zweitens ist eine Diversifizierung der KI-Anbieter nicht nur aus technologischer, sondern auch aus regulatorischer Risikoperspektive sinnvoll. Unternehmen, die ausschließlich auf das Microsoft-OpenAI-Ökosystem setzen, haben im Falle behördlicher Eingriffe — etwa in Form von Auflagen oder erzwungenen Interoperabilitätspflichten — weniger Flexibilität als solche, die parallel auch mit anderen Anbietern wie Anthropic, Google DeepMind oder europäischen Alternativen wie Mistral AI arbeiten.

Drittens sollten Unternehmen, die selbst KI-Dienste anbieten und dabei auf Microsoft-Infrastruktur angewiesen sind, ihre Abhängigkeiten dokumentieren. Sollte es zu einem Kartellverfahren kommen, könnten Marktteilnehmer als geschädigte Dritte auftreten und Schadensersatzansprüche geltend machen — ein Instrument, das im EU-Kartellrecht nach der Kartellschadensersatzrichtlinie ausdrücklich vorgesehen ist, aber eine sorgfältige Dokumentation der eigenen wirtschaftlichen Situation voraussetzt.

Vergleichbare Fälle: Was die Geschichte der Plattformregulierung lehrt

Die Konstellation Microsoft-OpenAI ist neu in ihrer spezifischen Ausprägung, aber nicht ohne Vorläufer. Der Blick auf frühere Plattformregulierungsverfahren zeigt sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen kartellrechtlicher Intervention bei Technologieunternehmen.

Das klassische Microsoft-Verfahren der EU-Kommission aus den frühen 2000er Jahren — rund um die Bündelung des Windows Media Players und die Verweigerung von Interoperabilitätsinformationen — dauerte über ein Jahrzehnt und endete mit Auflagen und Bußgeldern in Milliardenhöhe. Es veränderte Marktstrukturen, aber nur begrenzt und zeitverzögert. Ähnliches gilt für das Google-Shopping-Verfahren, das 2017 mit einem Bußgeld abgeschlossen wurde und seitdem zwar zu formellen Änderungen bei der Darstellung von Preisvergleichsdiensten geführt hat, aber die grundlegende Machtstellung von Google im Suchmarkt nicht wesentlich erschütterte.

Diese historische Einordnung ist wichtig, um Erwartungen zu kalibrieren. Kartellrechtliche Verfahren gegen marktbeherrschende Technologieunternehmen sind langwierig, technisch komplex und liefern selten schnelle Ergebnisse. Für die KI-Branche, die sich in einem Tempo entwickelt, das regulatorische Zyklen regelmäßig überläuft, ist das eine strukturelle Herausforderung. Die eigentliche Frage ist daher nicht nur, ob die EU-Kommission ein Verfahren eröffnet, sondern ob ein mögliches Verfahren schnell genug Wirkung entfalten kann, um tatsächlich Marktstrukturen zu beeinflussen — bevor die Verflechtungen so tief verankert sind, dass Remedies kaum noch praktisch umsetzbar wären.

Der AI Act ist nicht die Antwort auf diese Fragen

Es ist wichtig, EU-Kartellrecht und den AI Act sauber zu trennen. Der AI Act reguliert Risikokategorien von KI-Systemen — Hochrisiko-Anwendungen, verbotene Praktiken, Transparenzpflichten. Er ist ein Produktregulierungsrahmen, kein Wettbewerbsrecht. Der AI Act adressiert Sicherheit und Grundrechte von KI-Systemen, nicht die Marktstruktur der Unternehmen, die sie entwickeln.

Kartellrecht hingegen schaut auf Marktmacht, Preissetzungsverhalten und Zugangskonditionen. Beide Regelwerke können parallel wirksam sein — ein Unternehmen kann AI-Act-konform und gleichzeitig kartellrechtlich problematisch sein. Diese konzeptionelle Trennung ist für jedes Unternehmen relevant, das im KI-Sektor tätig ist und Compliance-Risiken einschätzen muss.

Was das konkret bedeutet: Unternehmen, die auf Microsoft-Azure-OpenAI-Dienste setzen, sollten ihre Vertragskonditionen nicht nur aus einer Compliance-Perspektive des AI Act prüfen, sondern auch verstehen, welche Exklusivitäts- oder Bindungsklauseln darin enthalten sind. Sollten Behörden tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass bestimmte Vertragspraktiken kartellrechtlich problematisch sind, hätte das Konsequenzen für die gesamte Vertragskette — bis hin zu Enterprise-Kunden, die auf diese Dienste angewiesen sind. Auch die Preisgestaltung von Copilot-Enterprise-Lizenzen, die tief in das Microsoft-OpenAI-Ökosystem eingebettet sind, könnte in einem solchen Szenario unter Druck geraten.

Was bleibt — und was jetzt beobachtet werden muss

Die Konstellation Microsoft-OpenAI ist ein Präzedenzfall für eine neue Kategorie von Marktmacht: keine klassische Übernahme, keine klassische Monopolstellung, sondern eine dichte Verflechtung aus Kapital, Infrastruktur und Technologie, die Wettbewerbsstrukturen de facto prägt, ohne dass ein einziger Fusionskontrollbeschluss gefallen ist. Regulierungsbehörden in Europa und den USA sind dabei, die richtigen Fragen zu stellen. Ob sie die Kapazität haben, sie auch zu beantworten, bleibt offen.

Was bleibt, ist eine unbequeme Frage: Wenn die KI-Infrastruktur der nächsten Dekade von zwei Unternehmen in einem Verhältnis gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeit kontrolliert wird — wer schützt dann den Marktzugang für alle anderen? Die Antwort darauf werden nicht Unternehmen geben. Die müssen Regulierer liefern. Und zwar schneller, als es EU-Verfahren üblicherweise tun.

Verfolgen Sie die Entwicklung dieser Verfahren genau — insbesondere ob die EU-Kommission aus der Phase der möglichen Prüfung in ein formelles Verfahren übergeht. Das wäre der echte Wendepunkt.