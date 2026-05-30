Euro-Office wird am 9. Juni allgemein verfügbar und kommt in Nextcloud Hub 26 Spring. Was die Office-Suite für Europas digitale Souveränität bedeutet.

Euro-Office soll ab dem 9. Juni aus der Vorschau in den produktiven Einsatz wechseln. Die von Nextcloud, IONOS und weiteren europäischen Open-Source-Akteuren getragene Office-Suite ist damit nicht nur ein weiteres Werkzeug für Dokumente, Tabellen und Präsentationen, sondern ein Testfall für digitale Souveränität im Arbeitsalltag.

Europa redet gern über digitale Souveränität. Sehr gern sogar. Auf Konferenzen, in Strategiepapieren, in Förderprogrammen. Dann öffnet am Montagmorgen trotzdem jemand Microsoft Word, teilt eine Tabelle über Google Docs und lädt die nächste Präsentation in einen US-Cloudspeicher. Genau an dieser eher banalen Stelle wird es spannend: Souveränität entscheidet sich nicht nur im Rechenzentrum, sondern im ganz normalen Büro.

Mit Euro-Office bekommt diese Debatte nun ein konkretes Produktfenster. Nach der Ankündigung im März soll die erste stabile Version am 9. Juni auf GitHub bereitstehen. Parallel wird die Suite in Nextcloud Hub 26 Spring auftauchen. Wer also ohnehin eine Nextcloud-Umgebung betreibt, soll Euro-Office künftig als Alternative unter dem Dach von Nextcloud Office auswählen können. Ein Klick statt Glaubenskrieg. So zumindest der Plan.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Meldung genauer angeschaut, weil sie an einen wunden Punkt rührt: Viele Organisationen wollen unabhängiger von Microsoft 365 und Google Workspace werden, scheitern aber nicht an der großen Strategie, sondern an Datei-Kompatibilität, gemeinsamer Bearbeitung und dem berühmten „Kannst du mir das schnell als Word-Datei schicken?“. Unser Überblick zu Microsoft-365-Alternativen mit Open Source zeigt genau diese Alltagshürden.

Euro-Office ist kein neues LibreOffice im Browser

Der erste Missverständnis-Klassiker liegt schon bereit: Euro-Office ist keine klassische Desktop-Suite, die Sie lokal installieren und dann als Word-Ersatz starten. Das Projekt beschreibt sich selbst als webbasierte Office-Komponente für kollaborative Dokumentbearbeitung. Es soll in andere Plattformen eingebettet werden, etwa Nextcloud Hub, XWiki, OpenProject oder vergleichbare Arbeitsumgebungen.

Das klingt trocken, ist aber wichtig. Euro-Office will nicht die komplette Dateiablage, Rechteverwaltung, Nutzerverwaltung und Kollaborationslogik ersetzen. Diese Aufgaben bleiben bei der Plattform, in die Euro-Office integriert wird. Die Suite kümmert sich um das Bearbeiten von Dokumenten, Tabellen, Präsentationen und PDF-Dateien. Damit ist sie eher Motor als fertiges Auto.

Laut Projektseite unterstützt Euro-Office unter anderem DOCX, PPTX, XLSX, PDF, ODT, ODS, ODP und TXT. Genau dort sitzt der eigentliche Schmerz vieler Migrationen. Offene Standards sind politisch sauber und technisch sinnvoll, aber der Büroalltag besteht nun einmal aus Microsoft-Dateien, die möglichst nicht nach dem Öffnen aussehen sollen, als hätte jemand sie durch einen Faxfilter gejagt.

Der Quellcode basiert auf ONLYOFFICE Open Source und steht unter der AGPLv3. Auf GitHub erklärt das Projekt recht offen, warum es zu einem Fork kam: bemängelt werden unter anderem schlechte Beitragsmöglichkeiten, intransparente Entwicklungsprozesse, proprietäre Teile in Mobil-Apps und die schwierige Vertrauenslage rund um die Herkunft des ursprünglichen Projekts. Das ist ungewöhnlich direkt. Aber vielleicht braucht ein Souveränitätsprojekt genau diese Deutlichkeit.

Die Euro-Office-Projektseite auf GitHub stellt den Anspruch jedenfalls klar: offene Entwicklung, nachvollziehbare Governance, niedrige Einstiegshürden für Beiträge und Einbettung in europäische Produktivitätsplattformen.

Nextcloud Hub 26 Spring macht Euro-Office greifbar

Der nächste wichtige Punkt: Euro-Office kommt nicht als isoliertes Versprechen. Nextcloud bindet die Suite in Nextcloud Hub 26 Spring ein, das ebenfalls am 9. Juni vorgestellt werden soll. Damit wird aus einem Open-Source-Projekt ein Feature in einer verbreiteten Arbeitsplattform. Für viele Unternehmen und Behörden ist genau das der Unterschied zwischen „interessant“ und „könnte man testen“.

Nextcloud schreibt im eigenen Blog, Euro-Office werde als Alternative zu Collabora unter dem Dach von Nextcloud Office verfügbar sein. Nutzende sollen die bevorzugte Option auswählen können. Das ist pragmatisch. Collabora Online bleibt für viele ODF-nahe Setups eine ernstzunehmende Lösung, ONLYOFFICE ist in Microsoft-lastigen Dateiwelten oft beliebt, und Euro-Office schiebt sich nun als europäisch kuratierter Fork dazwischen.

IONOS Managed Nextcloud soll Euro-Office ab dem Launch installieren können. Die Integration in das Nextcloud-Workspace-Angebot von IONOS ist für den Spätsommer geplant. Office.eu will die Lösung ebenfalls anbieten, XWiki rechnet laut Pressemitteilung mit einer Integration im vierten Quartal. Anders gesagt: Das Projekt versucht nicht, erst eine Nutzerbasis aus dem Nichts zu bauen. Es sucht sich vorhandene Arbeitsumgebungen.

Für IT-Verantwortliche ist das klüger, als es klingt. Eine Office-Suite allein ersetzt keinen Arbeitsplatz. Erst wenn Dateien, Freigaben, Versionen, Identitäten, Kalender, Projekte und Rechte zusammenspielen, entsteht ein Arbeitsraum. Genau deshalb ist Nextcloud als Integrationsfläche so relevant. Unser Artikel über europäische Software-Alternativen ordnet diese Anbieterfrage breiter ein.

Warum digitale Souveränität plötzlich wieder praktisch wird

Der politische Unterton der Meldung ist kaum zu überhören. Kim Pohlmann von Nextcloud verweist in der Presseinformation auf einen Roundtable, in dem Alexandra Geese die Abhängigkeit von US-Anbietern als Problem für politische und digitale Souveränität beschrieben habe. Das ist kein Randthema mehr. Spätestens seit Sanktionen gegen Mitarbeitende des Internationalen Strafgerichtshofs öffentlich diskutiert werden, wirkt die Frage nach Jurisdiktion weniger abstrakt.

Trotzdem sollte man die Debatte nicht in reines Lagerdenken kippen lassen. Microsoft 365 und Google Workspace sind nicht deshalb erfolgreich, weil Europa zu wenig Wertekommunikation macht. Sie sind erfolgreich, weil sie im Alltag bequem sind, weil Dateiformate funktionieren, weil Freigaben schnell gehen und weil Admin-Teams sie kennen. Wer diese Realität ignoriert, verkauft Souveränität als Bußübung.

Euro-Office muss deshalb nicht nur politisch richtig klingen. Es muss langweilige Dinge zuverlässig erledigen: Dokumente öffnen, Tabellen nicht zerschießen, Präsentationen halbwegs sauber darstellen, Kommentare und gemeinsame Bearbeitung stabil abwickeln, Updates liefern, Sicherheitslücken schließen. Genau dort entscheidet sich, ob Behörden und Unternehmen wechseln oder nur Pilotprojekte starten, die später in einer Schublade verschwinden.

Nach Angaben von Nextcloud lag der Fokus seit dem Start darauf, schnell eine stabile und sichere Version bereitzustellen. Der Code wurde bereinigt, Sicherheitsupdates wurden eingespielt, Kommentare ins Englische übersetzt, Dokumentation verbessert und automatisierte Tests eingerichtet. Das klingt nicht glamourös. Es klingt nach echter Arbeit. Gut so.

Nextcloud und Euro-Office bringen Open-Source-Office-Tools näher an den Arbeitsalltag von Teams. (Symbolbild)

ODF bleibt der unbequeme Prüfstein

Ein Satz in der Pressemitteilung ist besonders wichtig: Für eine wirklich souveräne Lösung sei es wichtig, offene Standards wie ODF-Formate vollständig zu unterstützen. Frank Karlitschek nennt das als nächsten Schritt. Genau hier wird die Sache technisch und politisch zugleich.

DOCX, XLSX und PPTX sind im Alltag unvermeidbar. Wer sie schlecht unterstützt, scheitert an der ersten Fachabteilung. ODF ist dagegen der eigentliche Souveränitätsanker: ein offenes Format, das nicht von einem einzelnen Anbieter kontrolliert wird. Wenn Euro-Office beides gut kann, wird es interessant. Wenn es nur Microsoft-Formate nachbaut, ohne ODF sauber zu tragen, bleibt es ein europäisch etikettierter Kompatibilitätshelfer.

Das ist kein Vorwurf, sondern eine realistische Messlatte. Der Weg aus proprietären Abhängigkeiten führt selten über den großen Schnitt. Viel häufiger beginnt er mit Mischbetrieb: interne Dokumente in offenen Formaten, externe Zusammenarbeit weiterhin in Microsoft-Dateien, zentrale Ablage in kontrollierten Umgebungen. Euro-Office könnte in solchen Szenarien eine Brücke bauen.

Für Behörden, Bildungseinrichtungen, Kanzleien, Forschungsteams oder mittelständische Unternehmen ist das relevant. Sie brauchen oft keine perfekte Kopie von Microsoft 365. Sie brauchen eine kontrollierbare Umgebung, in der sensible Dokumente nicht zwangsläufig in fremde Rechtsräume wandern. Wer sich mit digitaler Selbstverwaltung statt Plattform-Abhängigkeit beschäftigt, landet genau bei solchen Architekturfragen.

Die Partnerliste ist das eigentliche Signal

Euro-Office wird von einer auffällig breiten Gruppe getragen. Genannt werden Nextcloud, IONOS, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian, BTactic, OpenXchange und Office.eu. Auf GitHub tauchen zusätzlich Unterstützer wie Proton und Tuta auf. Das ist mehr als Logo-Sammeln.

Wenn mehrere europäische Anbieter eine gemeinsame Office-Komponente nutzen und weiterentwickeln, entsteht ein anderes Kräfteverhältnis. Dann muss nicht jedes Unternehmen sein eigenes halbfertiges Dokumentenmodul pflegen. Dann können Ressourcen gebündelt werden. Genau dieser Punkt entscheidet bei Open Source oft über Erfolg oder Frust: Gibt es nur Begeisterung, oder gibt es Menschen, die dauerhaft Code schreiben, Fehler beheben und Releases planen?

Nextcloud schreibt, einige Partner stellten bereits Entwicklungsressourcen bereit und bauten diese weiter aus. IONOS und Nextcloud hätten im April begonnen, ein dediziertes Entwicklungsteam aufzubauen; erste Stellen seien besetzt. Das ist eine wichtige Information, weil Open Source ohne bezahlte Pflege schnell romantisch klingt und praktisch verwildert.

Gleichzeitig bleibt die Governance spannend. Auf GitHub ist von einem geplanten Steuerungsgremium die Rede; bis dahin gelte grob das Modell „who codes, decides“. Das kann funktionieren, wenn die Beteiligten sauber miteinander umgehen. Es kann auch knirschen, wenn Anbieterinteressen auseinanderlaufen. Euro-Office wird also nicht nur technisch beobachtet werden müssen, sondern auch organisatorisch.

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Was Unternehmen jetzt testen sollten

Wenn Euro-Office am 9. Juni allgemein verfügbar wird, sollten Organisationen nicht sofort die große Migrationsflagge hissen. Besser ist ein nüchterner Test mit echten Dokumenten. Nicht mit Demo-Dateien. Mit den Dateien, die sonst Ärger machen.

Dazu gehören typische Angebotsdokumente, Tabellen mit Formeln, Präsentationen mit eingebetteten Grafiken, kommentierte Vertragsentwürfe und gemeinsam bearbeitete Konzeptpapiere. Wenn diese Dateien sauber funktionieren, ist das mehr wert als jede politische Rede über Souveränität. Wenn sie nicht funktionieren, ist ebenfalls etwas gewonnen: Dann wissen IT-Teams, wo die Grenzen liegen.

Besonders wichtig sind vier Fragen. Erstens: Wie gut ist die Microsoft-Formatkompatibilität im eigenen Dokumentenbestand? Zweitens: Wie stabil läuft gleichzeitige Bearbeitung mit mehreren Personen? Drittens: Wie sauber funktioniert die Einbindung in Rechte, Freigaben und Versionierung der Plattform? Viertens: Welche ODF-Funktionen tragen schon jetzt, und welche kommen erst später?

Ein guter Pilot braucht deshalb keine große Bühne. Nehmen Sie zehn typische Dateien aus dem Alltag, geben Sie sie drei Personen mit unterschiedlichen Rollen und lassen Sie diese Menschen nicht nur öffnen, sondern wirklich arbeiten: kommentieren, speichern, exportieren, freigeben, wieder öffnen. Genau dort fallen die kleinen Dinge auf. Verrutschte Tabellenbreiten. Kommentare, die anders aussehen. Präsentationsfolien, deren Abstände nicht mehr stimmen. Das sind keine Nebensächlichkeiten, wenn ein Vorstandstermin oder ein Behördenbescheid davon abhängt.

Der zweite Test gehört dem Betrieb. Wie schnell lassen sich Updates einspielen? Welche Protokolle landen im Monitoring? Wie wird ein Fehler gemeldet? Wer haftet im Supportfall? Open Source heißt nicht, dass niemand verantwortlich ist. Es heißt, dass Verantwortung anders organisiert werden muss. Euro-Office wird hier liefern müssen, wenn es über technisch neugierige Testgruppen hinauskommen will.

Wer Nextcloud ohnehin nutzt, hat einen naheliegenden Testpfad. Wer IONOS Managed Nextcloud verwendet, kann Euro-Office nach dem Launch prüfen. Wer XWiki, OpenProject oder andere europäische Plattformen nutzt, sollte die jeweiligen Integrationspläne verfolgen. Für Unternehmen ohne eigene Admin-Kapazität bleibt die Anbieterfrage entscheidend: Souveränität ohne Betriebskonzept ist nur ein hübsches Wort.

Euro-Office gegen Microsoft und Google: falscher Kampf, richtige Frage

Wird Euro-Office Microsoft Office ersetzen? Für viele Organisationen kurzfristig: nein. Dafür sind bestehende Workflows, Makros, Vorlagen, Schulungen und Partnerformate zu tief verankert. Aber das ist vielleicht die falsche Frage.

Die bessere Frage lautet: Wo brauchen Unternehmen und Behörden eine kontrollierbare, offene und europäisch eingebettete Dokumentbearbeitung? Für interne Zusammenarbeit, Verwaltungsprozesse, Bildungsplattformen, Forschungsumgebungen und datensensible Projekte kann eine solche Suite sehr interessant werden. Nicht als Alles-oder-nichts-Wechsel, sondern als gezielte Entkopplung.

Das Team von digital-magazin.de sieht in solchen Lösungen vor allem dann Substanz, wenn sie Alltag und Architektur verbinden. Euro-Office hat dafür einen plausiblen Ansatz: Es will nicht die komplette Arbeitswelt neu erfinden, sondern ein zentrales Bauteil liefern, das andere Plattformen einbetten können. Das ist weniger spektakulär als ein neues Super-Office. Aber vermutlich realistischer.

Der Haken bleibt: Realistische Produkte müssen auch realistisch bewertet werden. Die erste stabile Version wird nicht alle Probleme lösen. Desktop- und Mobil-Apps stehen laut Nextcloud erst als nächste Arbeitsschritte an. Auch die vollständige Unterstützung offener Standards wie ODF steht weit oben auf der Agenda, ist also kein abgehakter Punkt. Wer Euro-Office testet, sollte genau darauf achten.

Ein kleiner Start mit großer Symbolik

Euro-Office startet in einem Moment, in dem Europa seine digitale Infrastruktur neu sortiert. Cloud, KI, Office, Kollaboration, Identitäten, Sicherheit: Überall stellt sich dieselbe Frage. Wollen Organisationen Werkzeuge nur mieten, oder wollen sie ihre Arbeitsfähigkeit technisch verstehen und beeinflussen können?

Die Antwort wird nicht allein aus Berlin, Brüssel oder Stuttgart kommen. Sie kommt aus Beschaffungsabteilungen, IT-Teams, Open-Source-Communities und Unternehmen, die bereit sind, reale Alternativen zu testen. Euro-Office ist deshalb kein fertiger Befreiungsschlag. Es ist ein Werkzeug, an dem sich zeigen kann, ob europäische Anbieter bei der produktiven Büroarbeit mehr liefern als gute Absichten.

Am 9. Juni wird aus der Vorschau eine verfügbare Version. Dann beginnt der interessante Teil: Dateien öffnen, gemeinsam bearbeiten, Fehler finden, Pull Requests schreiben, Supportfragen stellen, Pilotgruppen überzeugen. Bürosoftware ist selten glamourös. Aber wer Kontrolle über digitale Arbeit will, muss genau dort anfangen.

Für Unternehmen und Behörden heißt das: nicht warten, bis die perfekte europäische Suite vom Himmel fällt. Testen Sie Euro-Office dort, wo der Nutzen klar ist. Vergleichen Sie es mit Collabora, ONLYOFFICE und bestehenden Microsoft-Workflows. Rechnen Sie Betrieb, Schulung und Kompatibilität ehrlich ein. Und behalten Sie den Kern im Blick: Digitale Souveränität entsteht nicht durch ein Logo auf der Website, sondern durch Werkzeuge, die im Alltag funktionieren.