NEXUS 2020 am Nürburgring: mit Sportsgeist und Fairplay zum Erfolg

Leipzig/ Nürburg, 03. März 2020: Bereits zum dritten Mal fand am vergangenen Samstag die Händlerbund E-Commerce Messe NEXUS statt. In spektakulärer Location am Nürburgring und mit neuem Namen gab der Händlerbund wieder Vollgas in Sachen Know-how und konnte dabei auf die Erfahrungen der vorangegangenen Net&Work Messen aufbauen. Knapp 1.000 Online-Händler, Aussteller und Branchenexperten tankten in vier Themenwelten und der Speakercorner wertvolles Wissen rund um Marktplätze & Payment, Online-Marketing, Logistik & Internationali­sierung sowie Shopsysteme & Tools.

Sportliche Herausforderungen im E-Commerce

Die Formel-1-Legenden David Coulthard und Manager Mark Gallagher starteten zu Beginn mit ihrer Keynote durch. Mit Sportsgeist, Erfolgsgeschichten und viel Augenzwinkern heizten die prominenten Gäste den Besuchern für den Messetag ein. Mehr als 50 Fachvorträge auf über 4.500 Quadratmetern boten jede Menge Zündstoff für Diskussionen und Denkanstöße rund um das tägliche Online-Business.

Spannende Berichte von Motorsport-Experte Norbert Haug, Big Playern wie Ebay oder Talkrunden auf Augenhöhe sorgten den ganzen Tag über für eine vertraute Atmosphäre unter Branchenkollegen. Die großzügige Sellerforum Lounge und freie Verpflegung über den Messetag hinweg machten das Networking perfekt. Zwar führte die angespannte Situation, ausgelöst durch die aktuelle mediale Berichterstattung zum Corona-Virus, zu kurzfristigen Planänderungen in der Agenda, doch dank professioneller Organisation mit verstärkten Vorsichtsmaßnahmen waren für Besucher der Messe kaum Einschränkungen zu spüren.

Auf der Überholspur ins neue E-Commerce Jahr

Auf der Zielgeraden eines ereignisreichen Tages warteten im Motorsport Museum des Nürburgrings Rennsimulatoren und Racing Feeling auf der After-Show-Party. Händlerbund-CEO Andreas Arlt resümiert: „Die NEXUS ist für uns eine wertvolle Gelegenheit, unser digitales Netzwerk zu versammeln. Aus den Gesprächen mit den Messe-Besuchern entwickeln wir das ganze Jahr über Lösungen und Aufgaben, die wir dann umso motivierter angehen. Die NEXUS 2020 war ein voller Erfolg und wird im nächsten Jahr fortgesetzt.”

Die Nexus in Zahlen:

4.500 Quadratmeter

5 Speakerwelten

50 Referenten

60 Aussteller

9 Catering Areas

Die NEXUS in Bildern:

