MotorK will in Deutschland deutlich wachsen

MotorK, internationaler Spezialist für digitale Marketing- und Vertriebslösungen in der Automobilbranche, plant für 2019 umfangreiche Investitionen, um das Wachstum der Aktivitäten in Deutschland voranzutreiben. Im Rahmen der europäischen Expansion rückt das Unternehmen im kommenden Jahr den deutschen Markt in den Fokus: Für das Düsseldorfer Büro hat MotorK einen umfangreichen Rekrutierungsplan und eine Investitionsstrategie aufgestellt. Das Unternehmen, 2010 in Mailand gegründet, liefert nicht nur Software-Lösungen, sondern begleitet Händler auf ihrem Weg zum digitalen Autohaus.

Basierend auf der Zusammenarbeit mit 90 Prozent der Autohersteller und über 1.400 Autohäusern in Europa will MotorK seine Aktivitäten und Präsenz in Deutschland verstärken: Das Land soll bei der Umsetzung der internationalen Strategie eine führende Rolle einnehmen. 2017 erwirtschaftete MotorK einen Umsatz in Höhe von rund 17 Millionen Euro. 2018 wird er voraussichtlich auf rund 27 Millionen Euro steigen. Derzeit arbeiten zehn Mitarbeiter am Standort in Düsseldorf. Der Investitionsplan sieht unter anderem ein starkes Rekrutierungsprogramm vor, das darauf abzielt, die lokalen Aktivitäten, insbesondere auf Vertriebs- und Accountmanagement-Ebene, zu stärken. Vor allem ambitionierte Nachwuchskräfte, die sich in der digitalen Welt zu Hause fühlen, sollen das Team in Düsseldorf unterstützen.

„MotorK unterscheidet sich von anderen Marktteilnehmern durch sein breites Produkt- und Dienstleistungsangebot“, so Jim Meininghaus, Geschäftsführer MotorK Deutschland. „Für jedes Kundenbedürfnis gibt es eine digitale Lösung, die speziell für die Automobilbranche entwickelt wurde. Zusätzlich liefern wir nicht nur Software-Lösungen, sondern begleiten die Händler mit einem Team von Success Managern auf ihrem Weg zum digitalen Autohaus. So wollen wir den Automobilmarkt auch in Deutschland revolutionieren.“

