Home Assistant vs. Apple HomeKit vs. Google Home: Der Vergleich

Home Assistant, Apple HomeKit oder Google Home – alle drei versprechen das zentrale Smart Home. Aber sie sind grundverschieden. Welches passt zu wem?

Ein Freund hat neulich sein Smart Home komplett neu aufgebaut. Erste Frage: „Was soll ich nehmen?“ Zweite Frage, eine Stunde später, nach meiner Erklärung: „Und was nimmst du selbst?“ Berechtigte Kontrollfrage. Ich nutze Home Assistant. Aber das ist nicht die richtige Antwort für jeden.

Home Assistant, Apple HomeKit und Google Home sind keine austauschbaren Plattformen mit verschiedenen Logos. Sie haben fundamental unterschiedliche Philosophien – und je nach Nutzungsweise ist eine davon eindeutig die bessere Wahl.

Apple HomeKit: Für alle, die einfach wollen, dass es funktioniert

HomeKit ist Apples Ansatz: einfach, schön, kontrolliert. Die Integration in iPhone, iPad, Mac und Apple Watch ist nahtlos – im besten Sinne des Wortes. Siri-Befehle für das Smart Home, Automationen in der Home-App, Geräte-Übersicht auf dem iPhone-Sperrbildschirm.

Was HomeKit gut macht: Es funktioniert zuverlässig. Die Zertifizierungsanforderungen für HomeKit-Geräte sind streng – dadurch kommen weniger Schrott-Produkte durch, aber auch weniger günstige Exoten. HomeKit setzt auf lokale Verarbeitung: Automationen laufen ohne Internet, solange die lokale Hardware (Apple TV 4K, HomePod mini) im Netzwerk ist.

Matter hat HomeKit verändert. Seit iOS 16 können Matter-Geräte direkt in Apple Home eingebunden werden – ohne Umweg über den Hersteller-Hub. Das macht die Geräteauswahl erheblich breiter. Thread als Transportprotokoll funktioniert dabei über den Apple TV 4K oder HomePod mini als Border Router.

Für wen ist HomeKit die richtige Wahl? Für Apple-Nutzende, die keine Zeit für technisches Tüfteln haben, ein ausschließlich oder hauptsächlich iPhone-basiertes Ökosystem betreiben und bereit sind, etwas mehr für HomeKit-zertifizierte Geräte zu zahlen.

Grenzen: Begrenzte Geräteauswahl (nicht alles ist HomeKit-kompatibel), weniger mächtige Automationen als Home Assistant, abhängig von Apple-Ökosystem.

Google Home: Breit aufgestellt, mit Einschränkungen

Home Assistant Dashboard

Google Home ist die am weitesten verbreitete Smart-Home-Plattform gemessen an der Geräteanzahl. Die Gründe sind pragmatisch: Android-Smartphones haben weltweit über 70 Prozent Marktanteil, und Google Home ist tief ins Android-Ökosystem integriert.

Die Stärken von Google Home: exzellente Sprachsteuerung via Google Assistant, breite Kompatibilität, gute Matter-Integration und ein solides Ökosystem von Google-eigenen Geräten (Nest Hub, Nest Thermostat, Nest Cam).

Die Schwächen: Das Cloud-Abhängigkeit ist stärker als bei HomeKit. Automationen laufen teilweise über Googles Server – was bedeutet, dass sie bei Internetausfall nicht funktionieren. Die App-Geschichte von Google Home ist außerdem durchwachsen: Interface-Redesigns, abgekündigte Features, uneinheitliche Geräte-Integration. Wer sich gut erinnert: Google hat seinen Nest-Nutzenden 2023 angekündigt, dass Works-with-Nest-Integrationen eingestellt werden. Das hat das Vertrauen beschädigt.

Matter hat auch Google Home beflügelt. Die Matter-Integration ist gut umgesetzt, und Google Nest Hub der zweiten Generation ist ein kompetenter Thread Border Router. Für Android-Nutzende, die Matter-Geräte einbinden wollen, ist Google Home ein vernünftiger Ausgangspunkt.

Für wen ist Google Home richtig? Für Android-Nutzende, Google-Ökosystem-Nutzende (Gmail, Google Calendar), Familien mit verschiedenen Smartphone-Betriebssystemen (iOS und Android gemischt).

Wer bei digital-magazin.de nach Tests zu Matter-Geräten mit Google Home und Apple HomeKit sucht, findet dort aktuelle Vergleiche.

Home Assistant: Die ultimative Kontrolle für Technikbegeisterte

Home Assistant ist Open-Source-Software, betrieben auf eigener Hardware (Raspberry Pi, altes NAS, dediziertes Home-Assistant-Green). Keine Cloud, keine Abonnement-Pflicht, keine Vendor-Lock-in. Über 3.000 Integrationen. Vollständige lokale Verarbeitung.

Was Home Assistant besonders macht: Es versteht alles. Zigbee, Z-Wave, Thread/Matter, KNX, Modbus, WLAN, Bluetooth, Infrarot, REST-APIs – alles unter einem Dach. Wenn ein Gerät existiert und eine Schnittstelle hat, gibt es wahrscheinlich eine Home-Assistant-Integration dafür.

Die Automationsmöglichkeiten übertreffen HomeKit und Google Home um Größenordnungen. Ein Beispiel: „Wenn die Außentemperatur unter 5 Grad fällt UND die Wettervorhersage Schnee enthält UND mind. eine Person im Haus ist UND es zwischen 22 und 6 Uhr ist, dann schicke eine Push-Benachrichtigung.“ In Home Assistant ist das eine YAML-Datei von zehn Zeilen. In Google Home oder HomeKit ist das schlicht nicht möglich.

Matter-Unterstützung in Home Assistant ist seit Version 2023.4 stabil. Thread-Geräte integrieren sich automatisch, wenn ein Thread Border Router im Netzwerk ist.

Für wen ist Home Assistant richtig? Für Technikbegeisterte mit Zeit und Bereitschaft zur Einarbeitung. Für alle, die vollständige Datenkontrolle und Unabhängigkeit von Hersteller-Clouds wollen. Für komplexe Setups mit vielen verschiedenen Geräten und Protokollen.

Grenzen: Steile Lernkurve. Konfigurationsfehler kosten Zeit. Man ist selbst für Wartung und Updates zuständig.

Der direkte Vergleich: Was die Plattformen unterscheidet

Eine Tabelle hilft hier mehr als tausend Worte:

Kriterium HomeKit Google Home Home Assistant Datenschutz Sehr gut (lokal) Mittel (Cloud) Ausgezeichnet (lokal) Einstiegshürde Niedrig Niedrig Hoch Automationen Mittel Mittel Sehr mächtig Geräteauswahl Mittel Groß Sehr groß Matter-Support Sehr gut Gut Sehr gut Kosten (laufend) 0 Euro 0 Euro (optional Nest) 0 Euro (Hardware einmalig) Sprachsteuerung Siri Google Assistant Alle via Integration

Muss man sich festlegen? Die Multi-Plattform-Realität

Die gute Nachricht: Mit Matter müssen Sie sich nicht mehr vollständig festlegen. Matter-Geräte können bei mehreren Plattformen gleichzeitig registriert sein – Apple nennt das „Multi-Admin“. Eine Eve Energy kann bei Apple Home, Google Home und Home Assistant gleichzeitig eingebunden sein.

Das ist in der Theorie schön. In der Praxis gibt es Einschränkungen: Automationen und Szenen können nicht zwischen Plattformen geteilt werden. Und je mehr Plattformen ein Gerät verwalten, desto komplexer wird das Debugging, wenn etwas nicht funktioniert.

Mein pragmatischer Rat: Eine primäre Plattform wählen und dabei bleiben. HomeKit für Apple-Nutzende. Google Home für Android-Nutzende. Home Assistant für alle, die vollständige Kontrolle wollen. Und Matter-Geräte kaufen, damit man später wechseln kann, ohne alles wegzuwerfen.

Home Assistant bietet eine umfangreiche Demo-Umgebung auf der offiziellen Website, mit der man die Oberfläche vor der Installation erkunden kann. Empfehlenswert vor der Entscheidung.

Was bleibt?

Es gibt keine universell beste Smart-Home-Plattform. Es gibt die beste für Sie persönlich. Wer kein iPhone hat, für den ist HomeKit keine Option. Wer keine Zeit für YAML hat, für den ist Home Assistant kein Startpunkt.

Fangen Sie mit der Plattform an, die zu Ihrem Alltag passt. Kaufen Sie Matter-kompatible Geräte. Und wenn Sie irgendwann mehr wollen – die Tür ist offen.

Matter als Brücke zwischen den Welten

Seit Matter 1.0 (2022) und der Weiterentwicklung bis zu 1.3 hat sich die Situation für Nutzende, die mehrere Plattformen betreiben, erheblich entspannt. Matter „Multi-Admin“ erlaubt, dass ein Gerät bei mehreren Plattformen gleichzeitig registriert ist. Eine Eve Energy kann also sowohl in Apple Home als auch in Google Home und Home Assistant sichtbar sein.

Was das in der Praxis bedeutet: Wer von HomeKit zu Home Assistant wechseln möchte, muss die Matter-Geräte nicht neu kaufen oder neu einrichten. Der Wechsel des Controllers ist ohne Hardware-Investition möglich. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu Zigbee oder proprietären Systemen, wo ein Plattformwechsel oft den Austausch aller Geräte bedeutete.

Für Familien mit gemischtem Smartphone-Ökosystem (iPhone und Android) ist Multi-Admin besonders relevant: Die iPhone-Nutzenden steuern über HomeKit, die Android-Nutzenden über Google Home – alle mit denselben physischen Geräten. Das war vor Matter schlicht nicht möglich. Matter hat hier einen echten Paradigmenwechsel gebracht.

Passend zum Thema:

Sprachsteuerung: Siri vs. Google Assistant vs. Home Assistant Voice

Sprachsteuerung ist für viele Nutzende das wichtigste Interface des Smart Homes. Welche Plattform hat hier die Nase vorn?

Google Assistant versteht komplexere Anfragen und hat die bessere Spracherkennung für Deutsch. „Hey Google, stell das Licht im Wohnzimmer auf 30 Prozent und schalte den Fernseher ein“ – das funktioniert zuverlässiger als mit Siri.

Siri hat dagegen bei Smart-Home-Befehlen den Vorteil der tiefen iPhone-Integration. Shortcut-Automationen, die auf den Kalender oder die Standortdaten zugreifen, sind in Apple Home eleganter umgesetzt.

Home Assistant Voice (Wyoming Protocol mit Whisper + Piper) ist technisch noch nicht auf dem Niveau kommerzieller Assistenten, aber es ist vollständig lokal – kein Mikrofon sendet Daten in die Cloud. Für datenschutzbewusste Nutzende ist das der entscheidende Vorteil. Die Qualität verbessert sich mit jeder Home-Assistant-Version.

Das Team von digital-magazin.de hat alle drei Sprachassistenten mit identischen Smart-Home-Befehlen getestet. Google Assistant gewann bei Verständnis, Siri bei Apple-Ökosystem-Integration, Home Assistant Voice bei Datenschutz. Für den Alltag bedeutet das: Wählen Sie den Assistenten, der zu Ihrer Hauptplattform passt.

Was die Zukunft bringt: KI und Smart Home Plattformen

Alle drei Plattformen investieren massiv in KI-Integration. Google hat Gemini in Google Home integriert. Apple integriert Apple Intelligence (auf-Gerät LLM). Amazon hat Alexa+ angekündigt. Home Assistant setzt auf lokale LLM-Integration über Ollama.

Was bedeutet das konkret? Smart-Home-Assistenten werden komplexere, mehrstufige Befehle verstehen. „Mach es gemütlich für heute Abend“ soll in Zukunft automatisch Beleuchtung, Temperatur und Rollläden koordinieren – basierend auf dem Lernverhalten des Systems.

Ob das 2025/2026 wirklich so funktioniert, wie versprochen, ist noch offen. Die technologischen Grundlagen sind vorhanden, die Integration ins Smart Home bleibt die Herausforderung. Die Verbindung von KI und Matter-Smart-Home wird ein spannendes Themenfeld in den kommenden Jahren. Home Assistant’s Conversation Integration ermöglicht bereits heute lokale KI-Assistenten, die ohne Cloud-Anbindung laufen.

Für jetzt gilt: Die beste Plattform ist die, die im Alltag funktioniert. Komplexe KI-Features sind ein Bonus, keine Kaufbedingung. Kaufen Sie Matter-Geräte, wählen Sie eine primäre Plattform, und experimentieren Sie. Die Einstiegshürde war nie niedriger.

Ein letzter pragmatischer Hinweis: Keine Plattform ist für immer. Google hat Dienste eingestellt. Apple hat APIs verändert. Home-Assistant-Integrationen brechen gelegentlich durch Firmware-Updates. Das Beste, was Sie tun können: Matter-kompatible Geräte kaufen, die plattformunabhängig sind. Dann sind Sie nicht gefangen. Wenn Apple HomeKit morgen eine wichtige Funktion streicht, wechseln Sie die Plattform – ohne neue Hardware kaufen zu müssen. Das ist die stärkste Botschaft von Matter. Nicht „alles ist jetzt einfach“ – sondern „Sie sind frei, zu wählen“.

Und diese Freiheit hat einen Wert, den man erst versteht, wenn man einmal in einem geschlossenen Ökosystem gefangen war. Matter ist die Grundlage für plattformunabhängiges Smart Home – und das ist sein größter Wert. Als abschließende Empfehlung: Wer heute anfängt und sich zwischen den drei Plattformen entscheiden muss, sollte zuerst das Smartphone der Hauptnutzenden anschauen. iPhone: HomeKit. Android: Google Home. Technikbegeisterte: Home Assistant. Matter-Geräte kaufen, egal welche Plattform. So bleibt die Flexibilität, die Meinung in drei Jahren zu ändern, ohne die gesamte Hardware ersetzen zu müssen. Das ist die vernünftigste Strategie in einem Markt, der sich noch im Wandel befindet.