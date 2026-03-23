Hochzeitsglückwünsche: 60+ herzliche Wünsche per WhatsApp & Instagram

Zwei Menschen sagen Ja — und Sie suchen den richtigen Satz dafür. Hier finden Sie über 60 Hochzeitsglückwünsche für WhatsApp und Telegram: herzlich, lustig, kurz und für jeden Beziehungsgrad passend. Einfach auswählen, Teilen-Button tippen, fertig.

Eine Hochzeit ist einer der wenigen Anlässe, bei denen selbst hartgesottene Menschen einen Moment innehalten und nachdenken, was sie wirklich sagen wollen. Kein Standard-Glückwunsch von der Grußkarte aus dem Zeitschriftenladen — sondern etwas, das bleibt. Diese Hochzeitsglückwünsche helfen dabei.

Was einen guten Hochzeitsglückwunsch ausmacht

Hand aufs Herz: Die meisten Hochzeitsgrüße klingen alle gleich. „Viel Glück und Segen“, „Für immer und ewig“ — schön, aber austauschbar. Was ein Glückwunsch braucht, um wirklich anzukommen: einen persönlichen Moment. Einen Satz, der zeigt, dass man sich Gedanken gemacht hat.

Das muss nicht aufwendig sein. Manchmal reicht es, auf etwas Konkretes anzuspielen — eine gemeinsame Erinnerung, einen Satz über das Paar, eine ehrliche Aussage über die Beziehung, die man zu ihnen hat. Wer das schafft, schlägt jeden vorgefertigten Text. Wie beim Valentinstag gilt auch bei der Hochzeit: Persönlich schlägt perfekt.

Laut einer Umfrage des Statistischen Bundesamts gab es 2023 in Deutschland rund 371.000 Eheschließungen — jede davon ein Anlass für hunderte Glückwünsche. Der Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Glückwunsch ist oft nur ein konkreter Satz.

Herzliche Hochzeitsglückwünsche — von Herzen gemeint

Diese Glückwünsche eignen sich für alle, die dem Paar wirklich nahe stehen — und das auch zeigen wollen.

💍 Was für ein Tag! Ich bin so glücklich, euer Ja-Wort miterlebt zu haben — und noch glücklicher, euch beide zu kennen. Auf viele gemeinsame Jahre!

💒 Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Möge euer gemeinsamer Weg so schön sein wie dieser Tag — und länger als eine Ehe halten muss. Alles Liebe!

🌸 Zwei Menschen, die zueinander gefunden haben — das ist das Schönste, was ich kenne. Ich freue mich so für euch. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!

💛 Ich wünsche euch Liebe, die trägt — durch Hochs und Tiefs, durch ruhige und turbulente Zeiten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Tag!

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Lustige Hochzeitsglückwünsche — für Freunde mit Humor

Wer das Paar gut kennt, darf auch lachen. Diese witzigen Hochzeitsglückwünsche passen zu engen Freundschaften.

🥂 Herzlichen Glückwunsch! Jetzt habt ihr offiziell die Erlaubnis, euch gegenseitig auf die Nerven zu gehen — und trotzdem zusammen zu bleiben. Das nennt man Ehe. Alles Liebe!

💍 Ich war dabei, als ihr euch kennengelernt habt — und hätte nie gedacht, dass daraus mal eine Hochzeit wird. Bin froh, dass ich Unrecht hatte. Herzlichen Glückwunsch!

🎉 Endlich heiratet ihr — wir haben schon Jahre gewartet! Herzlichen Glückwunsch und auf eine Ehe, die mindestens so gut wird wie die Party heute!

Kurze Hochzeitsglückwünsche — knapp und treffend

Manchmal sagt wenig mehr als viel. Diese kurzen Hochzeitsglückwünsche passen zu jedem Anlass — auch als Ergänzung zu einem Foto oder einem Geschenk.

💍 Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit! Auf eine Ehe voller Liebe.

🌸 Alles Liebe für euren gemeinsamen Weg. Ihr seid perfekt füreinander!

🥂 Glückwunsch! Auf eine lange, glückliche Ehe.

❤️ Dieser Tag ist der Anfang von allem Schönen. Herzlichen Glückwunsch!

Besinnliche und religiöse Hochzeitsglückwünsche

Für Paare, die ihrem Glauben Raum geben — oder einfach besinnliche Worte mögen — passen diese Glückwünsche gut.

🕊️ „Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden.“ — Herzlichen Glückwunsch zu diesem gesegneten Tag!

🌿 Möge euer gemeinsames Leben reich sein — nicht an Dingen, sondern an Momenten, die zählen. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!

✨ „Die Liebe ist geduldig, die Liebe ist gütig…“ — und ihr habt bewiesen, dass das keine leeren Worte sind. Alles Gute für eure gemeinsame Zukunft!

Passend zum Thema:

Hochzeitsglückwünsche für beste Freunde — persönlich und direkt

Die beste Freundin oder der beste Freund heiratet — das ist ein besonderer Moment. Diese Glückwünsche zeigen, dass man diese Beziehung wirklich schätzt.

💜 Du weißt, dass ich alles über dich weiß — und ihn/sie trotzdem mag. Das ist mein Hochzeitsgeschenk an dich: volle Zustimmung. Herzlichen Glückwunsch, Beste/r!

🤗 Ich bin so stolz auf dich — und so froh, dass ich dabei sein durfte. Auf eine Ehe, die so stark ist wie unsere Freundschaft. Alles Liebe!

Hochzeitsglückwünsche auf Englisch

Für internationale Paare oder wenn der englische Satz einfach besser klingt.

💍 Congratulations on your wedding! May your love be modern enough to survive the times, and old-fashioned enough to last forever.

🥂 Wishing you a lifetime of love, laughter, and happiness. Congratulations on your wedding day!

Hochzeitsglückwünsche richtig per WhatsApp versenden

Wann kommt ein Hochzeitsglückwunsch per WhatsApp gut an? Am besten am Hochzeitstag selbst — morgens, bevor die Feier beginnt, oder abends, wenn die Trubel-Phase vorbei ist. Direkt nach der Zeremonie ist das Paar meist beschäftigt, aber eine Nachricht am späten Abend zeigt: „Ich habe an euch gedacht.“

Wer eine längere Nachricht tippen möchte, ohne auf dem kleinen Smartphone-Display zu arbeiten, kann WhatsApp Web nutzen — wie das funktioniert, erklären wir in unserem ausführlichen WhatsApp-Web-Guide. Für alle, die sich noch unsicher sind, welches Emoji zur Hochzeit passt: unsere vollständige WhatsApp-Emoji-Bedeutungs-Liste hilft weiter.