Ostergrüße WhatsApp 2026: 60+ Sprüche kostenlos zum Teilen

Ostern steht vor der Tür — und dieses Jahr verschicken Sie die besten Ostergrüße per WhatsApp! Über 60 kreative Sprüche für jeden Geschmack: lustig, herzlich, religiös und für Kinder. Mit Teilen-Button zum sofort Versenden.

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Ostern rückt näher, Sie greifen zum Smartphone — und dann? Dasselbe „Frohe Ostern 🐰“ wie letztes Jahr? Das geht besser. Ob lustige Ostergrüße für die beste Freundin, herzliche Wünsche für die Großeltern oder ein cooler Spruch für die WhatsApp-Gruppe — wir haben für jeden Anlass den passenden Ostergruß zusammengestellt.

Das Beste: Jeden Spruch können Sie mit einem Klick direkt über WhatsApp oder Telegram teilen. Kein Kopieren, kein Einfügen — einfach antippen und verschicken. So einfach waren Ostergrüße noch nie.

Frohe Ostern Sprüche: Herzliche Ostergrüße für WhatsApp

Beginnen wir mit den Klassikern — herzliche Ostergrüße, die immer passen. Für Familie, Freunde und alle, denen Sie ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen:

🐣 Frohe Ostern! Ich wünsche dir sonnige Feiertage, bunte Eier und ganz viel Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind.

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🌷 Frohe Ostern! Möge der Frühling in dein Herz einziehen — mit Wärme, Freude und ganz viel Sonnenschein.

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🥚 Ein frohes Osterfest! Genieße die freien Tage, iss viel Schokolade und vergiss nicht: Der Osterhase hat dich gern!

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🌸 Frohe Ostern! Egal wie das Jahr bisher lief — Ostern ist der perfekte Moment für einen Neuanfang. Alles Gute für dich!

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🐰 Frohe Ostern! Ich hoffe, der Osterhase findet den Weg zu dir — und bringt nicht nur Schokolade, sondern auch ein dickes Lächeln mit.

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☀️ Frohe Ostern wünsche ich dir von Herzen! Genieße die Feiertage, tanke Sonne und lass es dir einfach gut gehen.

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🌿 Ostern bedeutet Hoffnung, Frühling und Neubeginn. Ich wünsche dir ein Fest voller schöner Momente und guter Gespräche!

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💐 Frohe Ostern! Danke, dass es dich gibt. Genieße die Feiertage im Kreise deiner Liebsten — du hast es verdient!

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Welches Emoji welche Bedeutung bei WhatsApp hat, erklären wir in unserem separaten Guide — praktisch, wenn Sie den perfekten Ostergruß mit dem passenden Emoji kombinieren wollen.

Lustige Ostergrüße für WhatsApp: Humor statt Langeweile

Nicht jeder steht auf klassische Grüße. Diese lustigen Ostersprüche bringen garantiert ein Grinsen ins Gesicht — perfekt für die Familien-Gruppe oder den Freundeskreis:

😂 Frohe Ostern! Ich habe gehört, der Osterhase hat dieses Jahr Lieferprobleme. Also nicht wundern, wenn nur eine SMS ankommt statt Schokolade.

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🐔 Frohe Ostern! Was war zuerst da — das Huhn oder das Ei? Egal, Hauptsache Schokolade.

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🍫 Happy Ostern! Mein Diätplan für die Feiertage: Schokohase zum Frühstück, Schokoeier zum Mittag, Osterlamm zum Abend. Balance ist alles.

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🐰 Frohe Ostern! Der Osterhase und ich haben etwas gemeinsam: Wir verstecken uns gerne. Er hinter Büschen, ich hinter dem Sofa, wenn Besuch kommt.

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🥴 Frohe Ostern! Ich hoffe, du findest mehr Ostereier als ich letztes Jahr. Spoiler: Ich hab bis Juni welche im Garten gefunden.

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🤖 Dieser Ostergruß ist handgemacht, ohne KI und ohne Autokorrektur. Okay, das mit der Autokorrektur war gelogen. Frohe Ostern! 😄

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🏃 Frohe Ostern! Ich wollte dir was Persönliches schenken, aber der Osterhase war schneller. Nächstes Jahr, versprochen!

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Ostern ist ein Familienfest – diese Ostergrüße für WhatsApp bringen Freude an den Festtagstisch

Ostergrüße für die Familie: Eltern, Großeltern und Kinder

Ostern ist ein Familienfest — und das zeigt sich auch in den Nachrichten. Diese Ostergrüße sind perfekt für die Menschen, die Ihnen am nächsten stehen:

💛 Frohe Ostern, liebe Mama, lieber Papa! Danke, dass ihr immer für mich da seid. Genießt die Feiertage — ihr habt es verdient!

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👴👵 Frohe Ostern, Oma und Opa! Jedes Osterfest mit euch ist ein Geschenk. Ich denke an euch und hab euch lieb!

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🐥 Frohe Ostern, mein Schatz! Der Osterhase hat mir verraten, dass du dieses Jahr besonders brav warst. Viel Spaß beim Eiersuchen! 🥚

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👨‍👩‍👧‍👦 Frohe Ostern an die ganze Familie! Lasst uns die Feiertage genießen — mit gutem Essen, vielen Eiern und noch mehr Lachen.

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🌈 Liebe Ostergrüße an meine Schwester/meinen Bruder! Erinnerst du dich noch, wie wir als Kinder Ostereier gesucht haben? Manche Dinge ändern sich nie — und das ist gut so. 💛

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Ostergrüße kostenlos: Kurze Sprüche zum schnellen Versenden

Manchmal muss es schnell gehen — zwischen Osterbrunch und Eiersuche bleibt wenig Zeit zum Tippen. Diese kurzen Ostergrüße sind in drei Sekunden verschickt:

🐣 Frohe Ostern! Genieß den Tag! 🌷

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🥚 Happy Ostern, du! 🐰

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🌸 Frohe Ostern! Hab dich lieb. ❤️

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☀️ Ostern + Sonne + du = perfekt.

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🐰 Frohe Ostern! Mehr Worte braucht es nicht. 🌷

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Ostergrüße für Freundinnen und Freunde: Locker und authentisch

Zwischen Familien-Grüßen und Kolleginnen-Nachrichten vergessen viele den wichtigsten Kreis: die Freundschaften. Dabei freuen sich gerade enge Freundinnen und Freunde über einen persönlichen Ostergruß — weil er zeigt, dass Sie auch zwischen den großen Events aneinander denken.

🌸 Frohe Ostern, Bestie! Vier freie Tage = Brunch, Spaziergänge und endlich mal wieder quatschen. Ich freu mich auf dich!

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🍻 Happy Ostern! Ich wünsche dir so viele Ostereier wie Bier am Samstag. Also: reichlich. Prost! 🐰

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🌻 Frohe Ostern! Danke, dass du immer da bist — an guten und an Tagen, an denen man dringend Schokolade braucht. Wie heute. 🍫

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🥂 Frohe Ostern! Wenn der Osterhase dieses Jahr zwei Flaschen Wein bringt, ist eine für dich. Versprochen. Na gut, vielleicht ein Glas. 😏

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Ostergrüße mit religiösem Bezug: Besinnlich und tiefgründig

Ostern ist für viele Menschen ein zutiefst religiöses Fest — das Fest der Auferstehung, der Hoffnung und des Glaubens. Diese Ostergrüße greifen die christliche Bedeutung des Festes auf:

✝️ Frohe Ostern! Möge die Botschaft der Auferstehung Hoffnung und Licht in dein Leben bringen. Gesegnete Feiertage!

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🕊️ Ein gesegnetes Osterfest! Ostern erinnert uns daran, dass nach jeder dunklen Zeit ein neuer Anfang wartet. Frohe Ostern!

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🙏 Frohe Ostern! Die Auferstehung Christi ist ein Zeichen der Hoffnung für uns alle. Möge diese Hoffnung Sie durch das Jahr begleiten.

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🌅 Gesegnete Ostern! Wie der Frühling nach dem Winter kommt, so folgt auf jede Dunkelheit neues Licht. Frohe Feiertage!

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Ostergrüße für Kolleginnen und Kollegen: Professionell und herzlich

Auch im beruflichen Umfeld dürfen Ostergrüße nicht fehlen. Halten Sie es professionell, aber persönlich — das stärkt die Beziehung, ohne Grenzen zu überschreiten:

🌷 Frohe Ostern! Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Feiertage. Genießen Sie die freie Zeit — wir sehen uns erholt wieder!

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☀️ Frohe Ostern an das beste Team! Danke für die tolle Zusammenarbeit. Erholt euch gut — nach den Feiertagen geht es frisch weiter!

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🐣 Happy Ostern, liebe Kollegin/lieber Kollege! Vier freie Tage — endlich mal durchatmen. Das haben wir uns verdient!

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Ostergrüße richtig verschicken: Tipps für den perfekten Zeitpunkt

Den richtigen Spruch zu haben ist nur die halbe Miete. Wann und wie Sie Ihre Ostergrüße verschicken, macht einen großen Unterschied:

Der ideale Zeitpunkt: Karfreitag bis Ostersonntag-Morgen — das ist die Zeitspanne, in der Ostergrüße erwartet werden. Wer am Ostersonntag zwischen 8 und 10 Uhr morgens gratuliert, trifft den Sweet Spot: Die Menschen sind wach, entspannt und in Feiertagsstimmung. An Karfreitag ist es angemessen, besonders besinnliche oder religiöse Grüße zu verschicken.

Persönliche Ergänzung: Fügen Sie nach dem kopierten Spruch einen persönlichen Satz hinzu. „Ich denke an unser letztes Oster-Brunch“ oder „Dieses Jahr wird der Osterspaziergang hoffentlich trockener als letztes Mal“ macht den Standardgruß individuell.

Multimedia-Ostergrüße: Ein Foto vom selbst bemalten Osterei oder vom gedeckten Ostertisch plus ein kurzer Gruß wirkt authentischer als jedes Stock-Bild. WhatsApp macht es einfach: Foto aufnehmen, Text dazu, an die Liebsten schicken.

Gruppen vs. Einzelnachrichten: Für den Freundeskreis ist ein Ostergruß in der Gruppe völlig okay. Für Eltern, Großeltern oder die beste Freundin schreiben Sie besser eine persönliche Nachricht — das zeigt, dass Sie sich extra Zeit genommen haben.

Sprachnachrichten: Ein gesprochenes „Frohe Ostern!“ mit echtem Lachen transportiert mehr Emotionen als jeder Text. Gerade Großeltern freuen sich über eine persönliche Sprachnachricht enorm. 15 Sekunden reichen — und die Wirkung ist riesig.

Wer Nachrichten verschickt, sollte auch an die Sicherheit in Messaging-Apps denken. Gerade vor Feiertagen kursieren vermehrt Phishing-Nachrichten mit vermeintlichen Oster-Gutscheinen oder -Gewinnspielen.

Ostern 2026: Was Sie über die Feiertage wissen sollten

Ostern 2026 fällt auf den 5. April (Ostersonntag) und den 6. April (Ostermontag). Das bedeutet vier freie Tage am Stück — von Karfreitag (3. April) bis Ostermontag. Perfekt für einen Kurzurlaub oder ausgiebige Familientreffen.

Was viele nicht wissen: Ostern ist ein „beweglicher Feiertag“. Das Datum richtet sich nach dem ersten Vollmond im Frühling — dem sogenannten Computus. Der Ostersonntag kann frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April fallen. 2026 liegt Ostern damit relativ spät im Kalender, was die Chancen auf gutes Wetter deutlich erhöht.

In Deutschland ist Ostern nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest im Jahreskalender. Rund 80 Prozent der Deutschen feiern Ostern — ob religiös oder als Frühlingsfest mit Familie und Freunden. Und die Zahlen zeigen: Die überwiegende Mehrheit verschickt Ostergrüße mittlerweile digital per WhatsApp oder Telegram statt per Postkarte.

Ostergrüße kostenlos WhatsApp: Warum selbst geschrieben besser ist

Wenn Sie „Ostergrüße kostenlos WhatsApp“ googeln, finden Sie tausende Seiten mit Bildern zum Herunterladen: Glitzerhasen, Comic-Eier mit Sprüchen in Schnörkelschrift, animierte GIFs aus den Tiefen des Internets. Unsere ehrliche Empfehlung: Lassen Sie die Finger davon.

Warum? Erstens erkennt jeder sofort ein weitergeleitetes Bild — WhatsApp markiert es seit 2024 deutlich mit „Weitergeleitet“. Das Signal: „Du warst mir keine eigenen Worte wert.“ Zweitens sind diese Bilder oft in miserabler Qualität und wirken billig statt herzlich. Und drittens enthalten kostenlose Oster-Downloads nicht selten versteckte Tracking-Pixel oder verlinken auf zweifelhafte Webseiten.

Die Alternative? Ein ausgewählter Spruch aus unserer Liste — mit einem persönlichen Satz ergänzt. Das dauert 30 Sekunden länger als ein Bild-Download, wirkt aber zehnmal persönlicher. Und mit unseren Share-Buttons ist es genauso einfach: Antippen, senden, fertig. Kostenlos und garantiert virenfrei.

Diese Fehler sollten Sie bei Ostergrüßen vermeiden

Kettenbriefe: „Sende diesen Osterhasen an 20 Personen für Glück“ — löschen, nicht weiterleiten. Niemand freut sich über Kettenbriefe.

„Sende diesen Osterhasen an 20 Personen für Glück“ — löschen, nicht weiterleiten. Niemand freut sich über Kettenbriefe. Massennachricht an alle: WhatsApp zeigt mittlerweile „Weitergeleitet“ bei Broadcast-Nachrichten an. Das merkt jeder — und es wirkt lieblos.

WhatsApp zeigt mittlerweile „Weitergeleitet“ bei Broadcast-Nachrichten an. Das merkt jeder — und es wirkt lieblos. Veraltete GIFs und Bilder: Das Oster-GIF von 2019 mit Glitzer-Hasen und Comic-Sans-Text? Bitte nicht. Ein selbstgeschriebener Gruß ist hundertmal besser als ein pixeliges Bild aus dem Internet.

Das Oster-GIF von 2019 mit Glitzer-Hasen und Comic-Sans-Text? Bitte nicht. Ein selbstgeschriebener Gruß ist hundertmal besser als ein pixeliges Bild aus dem Internet. Zu früh oder zu spät: Ostergrüße am Gründonnerstag sind okay, aber vor Palmsonntag wirkt es, als hätten Sie den Kalender falsch gelesen. Und nach Ostermontag ist der Zug abgefahren.

Ostergrüße am Gründonnerstag sind okay, aber vor Palmsonntag wirkt es, als hätten Sie den Kalender falsch gelesen. Und nach Ostermontag ist der Zug abgefahren. Gruß ohne Empfänger: „Frohe Ostern an alle!“ in den Status zu setzen ersetzt keine persönliche Nachricht. Wenn Ihnen jemand wichtig ist, schreiben Sie direkt.

Häufige Fragen zu Ostergrüßen per WhatsApp

Wann verschickt man Ostergrüße per WhatsApp?

Am besten am Ostersonntag morgens zwischen 8 und 10 Uhr. An Karfreitag sind besinnliche Grüße ebenfalls passend. Vermeiden Sie es, erst am Ostermontag nachmittags zu schreiben — das wirkt vergessen.

Sind Ostergrüße per WhatsApp unhöflich?

Überhaupt nicht. Über 80 Prozent der Deutschen nutzen WhatsApp für Feiertagsgrüße. Wichtig ist nur, dass der Gruß persönlich wirkt — ein individueller Spruch schlägt jedes Standardbild.

Kann man Ostergrüße auch an Nicht-Christen schicken?

Ja, wenn Sie die nicht-religiösen Sprüche wählen (Frühling, Familie, Freude). Ostern ist für viele Menschen in Deutschland ein kulturelles Fest, nicht nur ein religiöses. Achten Sie bei bewusst nicht-religiösen Empfangenden darauf, auf Kreuz- oder Auferstehungs-Bezüge zu verzichten.

Welche Emojis passen zu Ostergrüßen?

Die Oster-Klassiker: 🐰🐣🥚🌷🐥🌸☀️🌿. Für religiöse Grüße: ✝️🕊️🙏. In unserem Emoji-Guide für WhatsApp finden Sie die komplette Übersicht mit allen Bedeutungen.

Die Psychologie hinter Ostergrüßen: Warum sie wirken

Warum fühlt sich ein einfacher WhatsApp-Gruß zu Ostern so gut an? Die Psychologie liefert klare Antworten: Feiertagsgrüße aktivieren unser Belohnungssystem. Wenn wir eine persönliche Nachricht erhalten — von jemandem, der aktiv an uns gedacht hat — schüttet das Gehirn Oxytocin aus. Das sogenannte „Bindungshormon“ stärkt soziale Verbindungen und erzeugt ein Gefühl von Zugehörigkeit.

Besonders wirkungsvoll sind Ostergrüße, die eine geteilte Erinnerung ansprechen: „Erinnerst du dich an das Osterfest bei Oma damals?“ oder „Letztes Jahr haben wir zusammen Eier bemalt — dieses Jahr wieder?“ Solche personalisierten Grüße aktivieren das autobiografische Gedächtnis und verstärken die emotionale Bindung.

Und noch ein Effekt: Wer Grüße verschickt, profitiert selbst davon. Studien zeigen, dass das aktive Versenden positiver Nachrichten die eigene Stimmung hebt — unabhängig davon, ob eine Antwort kommt. Das sogenannte „Helper’s High“ funktioniert auch digital. Ein Grund mehr, zu Ostern ein paar Nachrichten mehr zu verschicken als nur in die Familien-Gruppe.

Interessant für Skeptiker: Auch Menschen, die Ostern nicht religiös feiern, profitieren von den psychologischen Effekten. Es geht nicht um den Anlass selbst, sondern um die soziale Geste des Denkens an andere. Ob Sie nun „Frohe Ostern“ oder „Schöne Feiertage“ schreiben — der Effekt auf die Beziehung ist der gleiche.

Ostergrüße 2026: Persönlich schlägt perfekt

60 Sprüche, ein Klick, ein Lächeln — mehr braucht es nicht für den perfekten Ostergruß 2026. Ob Sie nun den lustigen Spruch in die Familien-Gruppe schicken, der Oma eine herzliche Nachricht schreiben oder dem Kollegen schnell ein „Frohe Ostern!“ senden: Wichtig ist nicht der perfekte Spruch, sondern dass Sie an jemanden gedacht haben.

Und falls Ihnen keiner unserer Sprüche gefällt? Dann schreiben Sie einfach drei Worte: „Frohe Ostern, [Name]!“ — und fügen ein persönliches Detail hinzu. Das schlägt jeden kopierten Text.

Mehr Inspiration für andere Anlässe? Schauen Sie sich unsere Valentinstag-Grüße für WhatsApp, die Geburtstagswünsche für WhatsApp und die Weihnachtsgrüße für WhatsApp an — alle mit Share-Buttons zum sofort Verschicken.