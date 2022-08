Helsinki, 18. August 2022 – Der Beginn des neuen Schuljahres und auch der allmähliche Übergang in den Herbst sind für viele Menschen ein willkommener Zeitpunkt, um Ordnung in ihr Leben zu bringen und den eigenen Besitz zu verschlanken. Während es für immer mehr Menschen normal wird ihre Kleiderschränke zu leeren und Kleidung, die nicht mehr passt oder gefällt zu verkaufen, funktioniert das mit der Entrümpelung von Technik, dem sogenannten “Tech Decluttering“ bisher nur bedingt.

Den Deutschen scheint es schwer zu fallen sich von Dingen zu lösen, auch wenn sie diese gar nicht mehr nutzen – bei alten Handys ist das beispielsweise der Fall. Dies zeigt eine vom Recommerce-Anbieter Swappie in Auftrag gegebene Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Kantar, die sich mit den Hürden beim Verkauf gebrauchter Geräte befasst.

Im Rahmen der Umfrage geben fast zwei Drittel der Befragten an (63 Prozent), ihr altes Smartphone behalten zu haben – das betrifft funktionstüchtige als auch defekte Geräte. Fast jeder Fünfte (21 Prozent) ist generell überhaupt nicht daran interessiert, sein altes Gerät zu verkaufen, egal wie viel oder wenig Aufwand das in Anspruch nehmen würde. Doch immerhin ein Viertel (26 Prozent) der befragten Personen hat schon einmal etwas Arbeit auf sich genommen und ein altes Smartphone verkauft; weitere 11 Prozent haben ihr letztes Gerät dem Recycling zugeführt.

Lieber auf Nummer sicher

Wenn es um den Verkauf ihrer Smartphones geht, tun sich die Deutschen tatsächlich schwer: Mehr als ein Drittel (39 Prozent) ist sich zwar der Möglichkeit bewusst, das alte Smartphone verkaufen zu können, hat es für sich selbst aber bisher nicht konkret in Erwägung gezogen. Jedem zehnten Befragten (10 Prozent) ist jedoch nicht einmal die Möglichkeit des Weiterverkaufs bewusst.

Egal in welchem Zustand nicht mehr genutzte Smartphones sind, die Deutschen zögern diese loszuwerden. So zieht es deutlich mehr als die Hälfte der Deutschen (66 Prozent) vor das alte Gerät (nicht mehr genutzt, aber voll funktionsfähig) als Ersatztelefon zu behalten. Von den Befragten, die ein Backup-Smartphone im Schrank haben, bestätigt allerdings mehr als ein Drittel (28 Prozent), dass sie das Ersatzgerät noch nie benötigt hätten.

Auch ein kaputtes Gerät ist nicht zwangsläufig ein Grund dieses auszumustern: so geben 31 Prozent der Befragten, die ihr letztes Smartphone behalten haben, zu, den Aufwand eines Verkaufs zu scheuen. Für das Zögern der Deutschen gibt es mehrere Gründe – einer der Hauptgründe neben Bequemlichkeit, ist das fehlende Wissen über die zahlreichen Vorteile aus wirtschaftlicher und vor allem auch nachhaltiger Perspektive, die eine solche Wahl mit sich bringt.

Beim Blick auf den bevorzugten Vertriebskanal der Deutschen zeigt sich, dass obwohl Bequemlichkeit und Sicherheit wesentliche Motive sind das alte Smartphone zu behalten, sich im Falle eines Verkaufs nur etwa ein Viertel (27 Prozent) für die bequeme und sichere Abwicklung über einen Online-Shop entscheiden würde. Die Hälfte (50 Prozent) würde das Gerät selbst über einen Marktplatz verkaufen, obwohl dieser den meisten Aufwand und auch ein verhältnismäßig hohes Risiko mit sich bringt. Ebenfalls beliebt sind Verkäufe per Handschlag an Freunde und Verwandte (41 Prozent).

„Das Smartphone enthält von Fotos, über Nachrichten, Termine und persönliche Notizen heutzutage quasi das halbe Leben – ein Verkauf ist für viele Nutzer:innen daher durchaus auch ein emotionaler Prozess. Umso wichtiger ist es das Bewusstsein der Nutzer:innen zu schärfen sie dabei zu unterstützen die Entscheidung für einen Verkauf bzw. die Weiternutzung zu treffen – eine Entscheidung, die Platz in ihren Schubladen schafft und auch etwas Gutes für unseren Planeten bewirkt, indem Smartphones ein zweites Leben geschenkt wird. Wenn das Gerät zu sehr beschädigt ist, recyceln wir bei Swappie das Gerät ordnungsgemäß und minimieren dadurch die Verschwendung von Rohstoffressourcen.“

, kommentiert Maurizio Hein, Country Manager für Swappie Deutschland.

Der Verkauf alter iPhones an Swappie ist eine sichere, bequeme und verantwortungsbewusste Entscheidung: Der schnelle und einfache Service umfasst eine erste Preiseinschätzung auf der Website, den kostenlosen Versand des Geräts (inkl. Verpackungsmaterial) sowie der garantierte Geldeingang bis zum nächsten Werktag nach Eintreffen des Smartphones in der Swappie-Werkstatt. Der Verkauf an Swappie trägt dazu bei wertvollen Materialien, wie Metalle und seltene Erden, die in den Telefonen enthalten sind zurückzugewinnen und diese für den Bau neuer Geräte wieder zu verwenden.

Zur Studie:

Die Studie wurde von März bis April 2022 vom Marktforschungsinstitut Kantar online durchgeführt. Die Stichprobe umfasste 1.000 Personen aus der deutschen Bevölkerung im Alter von 18 bis 64 Jahren.

Über Swappie

Swappie ist die führende Online-Destination für den Kauf und Verkauf von generalüberholten Smartphones. Swappie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen eine qualitativ hochwertige, erschwingliche und umweltfreundliche Möglichkeit zu bieten, ihre Handys aufzurüsten. Swappie ist derzeit in 15 Ländern in Europa tätig, darunter Schweden, Italien und Deutschland. Seit seiner Gründung im August 2016 hat sich Swappie zu einem der innovativsten und am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa entwickelt, sein Team auf über 1.200 Mitarbeiter vergrößert und bis heute 171 Mio. US-Dollar (149 Mio. Euro) von Investoren eingesammelt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.swappie.de

