Google muss in Europa einen Teil seines wertvollsten Rohstoffs öffnen: Suchdaten. Nicht irgendwann in einer nebulösen Plattform-Zukunft, sondern ab Januar. Die Europäische Kommission hat am 16. Juli eine finale Entscheidung nach Artikel 6(11) des Digital Markets Act getroffen. Für Ecosia, kleinere Suchmaschinen und KI-Dienste mit Suchfunktion ist das ein ziemlich großer Hebel. Für Google ist es ein Datenschutz- und Sicherheitsrisiko. Beides stimmt ein Stück weit.

Die Kurzfassung klingt trocken: Google soll anonymisierte Ranking-, Query-, Klick- und View-Daten zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen teilen. Wer schon einmal versucht hat, eine Suchmaschine zu bauen, hört aber sofort den Donner dahinter. Suchdaten sind nicht irgendeine Excel-Tabelle aus dem Maschinenraum. Sie zeigen, welche Fragen Menschen stellen, welche Treffer sie anklicken, welche Ergebnisse ignoriert werden und wo ein Ranking offenbar funktioniert.

Wir bei digital-magazin.de haben uns die Entscheidung, die Ecosia-Mail und die offiziellen EU-Unterlagen genauer angeschaut. Der spannendste Punkt ist nicht, dass Brüssel Google wieder einmal reguliert. Das kennt man. Spannend ist, dass die EU diesmal nicht nur nachträglich eine Strafe verhängt, sondern konkret vorgibt, wie Wettbewerb in der Suche technisch wieder möglich werden soll.

Die Entscheidung betrifft Alphabet als DMA-Gatekeeper und Google Search als zentralen Plattformdienst. Die Grundlage ist Artikel 6(11) des Digital Markets Act. Dort steht sinngemäß: Betreiber großer Suchmaschinen müssen anderen Suchmaschinen Zugang zu anonymisierten Suchdaten geben, und zwar zu FRAND-Bedingungen. FRAND heißt: fair, reasonable and non-discriminatory. Auf Deutsch: Google darf den Zugang nicht so teuer, langsam oder umständlich machen, dass er praktisch wertlos wird.

Die EU-Kommission hatte dazu am 27. Januar ein Spezifizierungsverfahren eröffnet und im April konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Am 16. Juli folgte die finale Entscheidung. Auf ihrer offiziellen Q&A-Seite erklärt die Kommission, dass Google Suchdaten mit berechtigten Online-Suchmaschinen teilen muss. Dazu zählen ausdrücklich auch KI-Chatbots, wenn sie Suchfunktionen anbieten. Das ist kein kleiner Nebensatz, sondern der Punkt, an dem klassische Suche und KI-Suche zusammenlaufen.

Geteilt werden sollen nach der EU-Linie anonymisierte Ranking-, Query-, Klick- und View-Daten. Also nicht nur Suchbegriffe, sondern auch Signale dazu, welche Ergebnisse ausgespielt und wie sie genutzt wurden. Genau dieses Zusammenspiel macht Suchqualität aus. Ein Index allein ist noch keine gute Suchmaschine. Gute Suche entsteht, wenn ein System über Jahre lernt, welche Treffer in welchem Kontext nützlich sind.

Für Google ist das ein gewaltiger Vorsprung. Das Unternehmen sammelt seit Jahrzehnten Signale aus Milliarden Suchvorgängen. Alternativen wie Ecosia, Qwant, DuckDuckGo oder neue KI-Suchdienste können technisch clever sein, starten aber beim Nutzungsverhalten mit deutlich weniger Daten. Die EU will diese Asymmetrie abmildern.

Warum Ecosia die Entscheidung feiert

Ecosia begrüßt die Entscheidung in der Mail an die Redaktion als historischen Schritt. Der Berliner Anbieter sieht darin nicht nur einen Wettbewerbserfolg, sondern auch eine Chance für europäische Alternativen zu Google. Managing Director Dr. Wolfgang Oels spricht von Daten, die Voraussetzung für Wettbewerb im Suchmarkt seien. Das ist PR-Sprache, ja. Aber sie trifft einen echten technischen Kern.

Suchmaschinen werden besser, wenn sie sehen, was Menschen tatsächlich suchen. Nicht in der Theorie, sondern im Alltag: falsch geschriebene Produktnamen, lokale Formulierungen, mehrdeutige Fragen, saisonale Muster, plötzliche Nachrichtenthemen, Klickpfade nach einer Suchanfrage. Genau hier sitzen kleinere Suchmaschinen oft in der Zwickmühle. Sie brauchen Nutzungsdaten, um besser zu werden. Sie bekommen aber weniger Nutzungsdaten, weil sie noch nicht gut genug und noch nicht breit genug genutzt werden. Ein schöner Teufelskreis, nur ohne schönen Teil.

Ecosia hat zudem einen besonderen Winkel: Das Unternehmen positioniert sich als gemeinwohlorientierte Suchmaschine, die Gewinne für Klimaschutz nutzt. In der Mail verweist Ecosia auf mehr als 250 Millionen gepflanzte Bäume und die eigene Struktur im Verantwortungseigentum. Für den Artikel ist das nicht der Hauptpunkt. Entscheidend ist: Ecosia gehört zu den europäischen Suchanbietern, die von einem brauchbaren Datenzugang unmittelbar profitieren könnten.

Wenn die Google-Suchdaten tatsächlich nutzbar, regelmäßig und bezahlbar bereitgestellt werden, könnten Suchalternativen ihre Ergebnisse schneller verbessern. Denkbar sind bessere Vorschläge bei Tippfehlern, relevantere lokale Treffer, sauberere Ranking-Signale und bessere Antwortqualität bei Such-KI. Das ist kein Zauberstab. Eine Suchmaschine braucht weiterhin Infrastruktur, Crawling, Indexierung, Spam-Abwehr und Produktqualität. Aber die Datenlücke würde kleiner.

Der KI-Punkt wird leicht missverstanden

In der Ecosia-Mail steht ein starker Satz: Suchdaten seien wichtiges Trainingsmaterial für KI-Systeme der nächsten Generation. Das klingt plausibel, ist aber in der finalen EU-Logik enger gefasst. Die Kommission schreibt auf ihrer offiziellen Seite zur Entscheidung ausdrücklich, dass Empfänger die Daten zur Entwicklung und Verbesserung ihrer Suchdienste nutzen dürfen. Gleichzeitig sollen sie die Daten nicht für allgemeine KI-Modelle verwenden, nicht für Profiling, nicht für Werbung und nicht zur bloßen Kopie von Googles Ergebnissen.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Es geht nicht darum, dass beliebige KI-Unternehmen nun Googles Suchhistorie in ein großes Sprachmodell kippen dürfen. Zulässig ist der Zugriff für Online-Suchmaschinen und KI-Chatbots mit Suchfunktion, soweit die Nutzung der Verbesserung von Suchtechnologie dient. Bei modernen KI-Suchdiensten ist diese Grenze allerdings alles andere als trivial. Wenn ein Chatbot Webquellen abruft, Treffer bewertet und Antworten daraus baut, ist Retrieval Teil des Produkts. Wenn dieselben Daten zum allgemeinen Modelltraining genutzt werden, ist die Grenze überschritten.

Für Nutzerinnen und Nutzer ist diese Unterscheidung weniger akademisch, als sie klingt. Bei der klassischen Google-Suche sehen Sie Trefferlisten. Bei KI-Suche bekommen Sie oft eine fertige Antwort, manchmal mit Quellen, manchmal mit überraschend viel Selbstbewusstsein. Wer verstehen will, warum Marken in ChatGPT-Antworten anders sichtbar werden als in klassischen Rankings, muss genau auf diese Daten- und Retrievalschicht schauen.

Die EU-Entscheidung könnte deshalb auch für ChatGPT, Perplexity, Claude-ähnliche Suchfunktionen oder europäische KI-Suchprodukte relevant werden. Nicht, weil sie plötzlich ein Google-Klon werden sollen. Sondern weil bessere Suchdaten bessere Grounding-Systeme bedeuten können. Grounding ist der Teil, der KI-Antworten mit aktuellen Webinformationen erdet. Ohne sauberes Retrieval fabuliert ein Sprachmodell schneller, als einem lieb ist.

Die EU nennt vier Datenkategorien: Query, Ranking, Click und View. Dahinter steckt mehr als ein hübsches Quartett für Juristinnen und Juristen.

Query-Daten beschreiben Suchanfragen. Dazu gehören Suchbegriffe und bestimmte Kontextinformationen, soweit sie nach der Anonymisierung noch zulässig sind.

beschreiben Suchanfragen. Dazu gehören Suchbegriffe und bestimmte Kontextinformationen, soweit sie nach der Anonymisierung noch zulässig sind. Ranking-Daten zeigen, welche Ergebnisse in welcher Reihenfolge erschienen sind. Ohne Ranking-Signale sieht man nur einen Teil der Suchrealität.

zeigen, welche Ergebnisse in welcher Reihenfolge erschienen sind. Ohne Ranking-Signale sieht man nur einen Teil der Suchrealität. Klickdaten zeigen, welche Ergebnisse nach einer Suche ausgewählt wurden. Das ist ein starkes Nutzersignal, aber auch sensibel.

zeigen, welche Ergebnisse nach einer Suche ausgewählt wurden. Das ist ein starkes Nutzersignal, aber auch sensibel. View-Daten beziehen sich darauf, welche Treffer angezeigt wurden. Zusammen mit Klickdaten lässt sich daraus ableiten, wo Aufmerksamkeit entsteht und wo nicht.

Genau diese Kombination ist für Wettbewerb so wertvoll. Ein Anbieter kann daraus lernen, ob bestimmte Trefferarten funktionieren, ob Suchintentionen falsch verstanden werden und ob bestimmte Quellen über- oder unterrepräsentiert sind. Im SEO-Alltag ist das besonders interessant, weil Google viele dieser Signale intern nutzt, aber extern nur sehr begrenzt sichtbar macht. Die Search Console zeigt Website-Betreibenden zwar Impressionen und Klicks für die eigene Seite, aber nicht das gesamte Wettbewerbsbild.

Für Content-Teams, Shops und Medien bedeutet das nicht, dass morgen eine öffentliche Google-Datenbank mit allen Suchmustern online steht. Die Daten gehen an berechtigte Suchdienste, nicht an beliebige SEO-Agenturen. Trotzdem könnte die Entscheidung indirekt Folgen haben: Wenn alternative Suchmaschinen bessere Rankings liefern, lohnt es sich stärker, Sichtbarkeit nicht mehr ausschließlich aus Google heraus zu denken. Das haben wir bei digital-magazin.de schon länger beobachtet, etwa bei der Debatte um GEO statt SEO.

Google reagiert erwartbar scharf. In einem Blogbeitrag warnt Kent Walker, President of Global Affairs bei Google und Alphabet, die Entscheidungen könnten Datenschutz- und Sicherheitsmechanismen für Millionen Europäerinnen und Europäer untergraben. Google argumentiert, private Suchanfragen könnten bei Dritten landen, Re-Identifikation sei ein Risiko, Geschäftsgeheimnisse könnten betroffen sein.

Man muss nicht jede Google-Warnung für reine Nächstenliebe halten, um den Punkt ernst zu nehmen. Suchanfragen sind intim. Menschen suchen nach Krankheiten, Schulden, Gerichtsproblemen, Beziehungsfragen, Arbeitgebern, politischen Themen, Kinderwunsch, Adressen, Namen. Selbst wenn direkte Kennzeichen entfernt werden, bleibt die Frage: Kann eine Kombination aus seltenen Suchbegriffen, Standort, Gerätetyp und Sprache wieder Rückschlüsse zulassen?

Die EU versucht genau hier gegenzuhalten. In den Fragen und Antworten zur finalen Entscheidung beschreibt die Kommission mehrere Schutzebenen. Direkte Identifikatoren wie Nutzernamen und IP-Adressen sollen entfernt werden. Seltene, besonders lange oder sensible Anfragen sollen unterdrückt werden. Metadaten werden verallgemeinert. Außerdem setzt die Kommission auf k-Anonymität: Jede Gruppe soll mindestens 1.000 Nutzende mit gleicher Orts-, Geräte- und Sprachkategorie umfassen; nach EU-Angaben sollen 95 Prozent in deutlich größeren Gruppen liegen.

Dazu kommen vertragliche Regeln: keine Weitergabe an Dritte, keine Re-Identifikation, kein Verknüpfen mit anderen Datensätzen, begrenzte Speicherung, Audits. Das klingt solide. Es ist aber nur so gut wie die Umsetzung. Gerade bei Suchdaten kann ein einziger übersehener Sonderfall hässlich werden. Wer damals alte Beispiele zu anonymisierten Suchlogs gelesen hat, weiß: „anonym“ ist bei Suchanfragen ein schwieriges Wort.

Die klassische Suchmaschine war lange ein Dreiklang: Crawlen, indexieren, ranken. KI-Suche ergänzt das um eine Antwortschicht. Der Dienst sucht nicht nur Dokumente, sondern baut aus Quellen eine Antwort. Damit verschiebt sich die Machtfrage. Wer die besten Daten für Retrieval und Ranking hat, hat bessere Chancen, verlässliche Antworten zu liefern.

Das erklärt, warum die EU ausdrücklich KI-Chatbots mit Suchfunktion erwähnt. Wenn ein Chatbot wie eine Suchmaschine funktioniert, aber keinen Zugang zu vergleichbaren Suchsignalen hat, bleibt Googles Vorsprung auch in der KI-Suche zementiert. Google kann Gemini und Search enger verzahnen, während andere Dienste mühsamer lernen müssen, welche Quellen und Treffer bei europäischen Suchintentionen funktionieren.

Für Website-Betreibende heißt das: Sichtbarkeit wird breiter. Google bleibt auf absehbare Zeit der größte Kanal. Keine Frage. Aber KI-Antwortmaschinen, AI Overviews und alternative Suchdienste greifen nach denselben Informationsräumen. Wer Inhalte nur für klassische blaue Links baut, denkt zu eng. Wer Quellen, Aktualität, klare Entitäten und saubere Struktur ernst nimmt, ist besser vorbereitet.

Das gilt besonders im E-Commerce. Wenn Such- und Empfehlungslogiken stärker von KI-Systemen ausgewertet werden, geht es nicht mehr nur um zehn blaue Treffer, sondern um Antwortblöcke, Produktempfehlungen, Vergleichszusammenfassungen und Quellenzitate. Unser Blick auf Amazon KI-Ranking und Seller-Sichtbarkeit zeigt bereits, wie stark sich Produktsuche verändert, wenn Rankings nicht mehr klassisch aussehen.

Teams kleinerer Suchanbieter könnten durch anonymisierte Suchdaten bessere Retrieval- und Ranking-Systeme entwickeln. (Symbolbild)

Was Unternehmen daraus ableiten sollten

Für Unternehmen ist die Entscheidung kein Grund, die SEO-Strategie hektisch umzubauen. Google bleibt dominant, und bis Januar muss erst einmal technisch geliefert werden. Außerdem werden die Daten nicht öffentlich. Trotzdem setzt die EU ein Signal: Suchwettbewerb wird nicht mehr nur über Browser-Auswahlbildschirme oder Bußgelder gedacht, sondern über Zugang zu Trainings- und Nutzungsdaten für Suchdienste.

Praktisch heißt das: Messen Sie Sichtbarkeit breiter. Prüfen Sie nicht nur Google-Rankings, sondern auch, ob Ihre Marke in KI-Antworten, alternativen Suchmaschinen und Antwortdiensten korrekt auftaucht. Achten Sie auf nachvollziehbare Quellen, klare Produktdaten, technische Indexierbarkeit und konsistente Unternehmensinformationen. Das klingt unspektakulär. Genau deshalb wird es gern unterschätzt.

Besonders wichtig ist die Trennung zwischen Inhalt und Signal. Gute Inhalte bleiben Pflicht, aber Suchsysteme bewerten zunehmend, wie zuverlässig, aktuell und zitierfähig eine Quelle wirkt. Wenn ein KI-Suchdienst künftig aus besseren Suchdaten lernt, werden schwammige Seiten nicht automatisch gewinnen. Im Gegenteil: Je besser Retrieval-Systeme werden, desto weniger Raum bleibt für SEO-Nebel.

Für Medien und Fachportale ist das eine Chance. Wer sauber recherchiert, Primärquellen verlinkt und Themen präzise erklärt, kann in mehreren Suchökosystemen sichtbar werden. Wer nur Keyword-Varianten stapelt, wird es schwerer haben. Ich finde das gesund. Suche darf gern wieder ein bisschen mehr nach Recherche riechen und weniger nach Trickkiste.

Was noch unklar bleibt

Die Entscheidung löst nicht alle Fragen. Erstens bleibt offen, wie gut die bereitgestellten Daten nach Anonymisierung wirklich sind. Wenn Google aus Datenschutzgründen sehr viel herausfiltert, könnten Wettbewerber weiterhin zu wenig Substanz bekommen. Wenn zu wenig gefiltert wird, steigt das Re-Identifikationsrisiko. Genau diese Balance entscheidet, ob die Maßnahme wirkt oder nur gut klingt.

Zweitens wird der Preis wichtig. FRAND klingt fair, kann aber in der Praxis viele Formen annehmen. Wenn kleinere Suchanbieter zwar formal Zugang haben, aber die Kosten ihre Budgets sprengen, bleibt der Wettbewerb theoretisch. Die EU will einen klaren Rahmen für Vergütung und Zugriff. Ob das im Alltag reicht, zeigt sich erst, wenn echte Anbieter Zugang beantragen.

Drittens ist der Kreis der Berechtigten heikel. Die Kommission nennt Online-Suchmaschinen und KI-Chatbots mit Suchfunktion. Aber wann ist ein KI-Dienst eine Suchmaschine? Reicht Webzugriff? Braucht es einen eigenen Index? Wie verhindert man, dass Unternehmen die Daten unter dem Etikett „Suche“ einsammeln und an anderer Stelle auswerten? Die EU setzt auf Audits und Zweckbindung. Das wird Arbeit.

Viertens dürfte Google juristisch und politisch weiter kämpfen. Die Debatte passt in ein größeres Muster: Brüssel will Gatekeeper öffnen, Google warnt vor Sicherheitsrisiken, kleinere Anbieter werfen Google Blockade vor. Neu ist nur, dass die EU jetzt einen konkreten technischen Pfad vorgibt.

Warum diese Google-Entscheidung größer ist als ein Suchmaschinenstreit

Man kann die Entscheidung kleinreden: Ein paar Suchdaten, ein paar Wettbewerber, ein weiterer DMA-Akt aus Brüssel. Das greift zu kurz. Suche ist die Zugangsschicht zum Web. Wer Suche kontrolliert, kontrolliert Aufmerksamkeit, Traffic, Werbegeld und zunehmend auch die Wissensgrundlage von KI-Antworten.

Deshalb ist der Google-Beschluss so interessant. Er greift nicht nur ein einzelnes Verhalten an, sondern die Datenbasis hinter der Marktmacht. Bußgelder bestrafen die Vergangenheit. Datenzugang verändert, wenn er funktioniert, die Spielbedingungen für die Zukunft. Genau darin liegt die politische Sprengkraft.

Für Ecosia ist das eine seltene Gelegenheit. Für Google ist es ein Risiko. Für Nutzende könnte es mehr Auswahl bringen, wenn Datenschutz nicht unter die Räder kommt. Und für alle, die Inhalte im Netz veröffentlichen, ist es ein weiterer Hinweis: Die Suche der nächsten Jahre wird nicht mehr nur Google gegen Websites sein. Es wird Google gegen Suchalternativen, KI-Antwortdienste, Regulierungsbehörden und die Frage, wem Suchdaten eigentlich gehören.

Der Punkt ist: Europas Digitalpolitik wird hier ungewöhnlich konkret. Nicht perfekt, nicht risikofrei, aber konkret. Wenn Google ab Januar tatsächlich nutzbare Suchdaten teilt, könnte das die erste DMA-Maßnahme sein, die im Suchmarkt nicht nur Aktenordner füllt, sondern Produktqualität verändert. Genau daran sollte man sie messen.