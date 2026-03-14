Robo Advisor: Welcher KI-Anlageberater lohnt sich wirklich?

10.000 Euro anlegen. Option A: Hausbank-Berater, 1,8 Prozent Gebühren, Fondsauswahl von der Eigeninteresse nicht freizusprechen ist. Option B: Robo Advisor, 0,45 Prozent Gesamtkosten, ETF-Portfolio nach Ihrer Risikoklasse. Rechnen wir nach, was das über 20 Jahre bedeutet.

Was ist ein Robo Advisor – und was nicht?

Der Begriff klingt nach Science-Fiction, ist aber nüchterner als erwartet. Ein Robo Advisor ist eine digitale Vermögensverwaltung, die auf Basis eines Fragebogens (Anlageziel, Risikotoleranz, Zeithorizont) automatisch ein Portfolio zusammenstellt und rebalanciert. Die eigentliche „KI“ beschränkt sich bei den meisten Anbietern auf regelbasierte Algorithmen – kein Deep Learning, kein ChatGPT. Gut strukturiert, aber kein Hexenwerk.

Was ein Robo Advisor explizit nicht ist: ein Tageshandels-System, ein Krypto-Trading-Bot oder ein Ersatz für individuelle Steuerberatung. Wer kurzfristige Renditen oder aktives Management einzelner Aktien sucht, ist hier falsch. Wer langfristigen Vermögensaufbau mit minimalem Aufwand sucht, ist genau richtig.

Die rechtliche Einordnung: Robo Advisor sind als Finanzportfolioverwalter nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder als Anlageberatungsunternehmen nach dem Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) reguliert. Das WpIG regelt die Anforderungen an Wertpapierinstitute und schreibt unter anderem Eignungsprüfung und Geeignetheitserklärung vor. Ihr Robo macht diesen Fragebogen nicht aus Spaß – er ist gesetzlich verpflichtet.

Robo Advisor im Vergleich: Kosten und Konditionen 2026

Schauen wir uns die wichtigsten Anbieter konkret an. Kosten entscheiden langfristig mehr über Rendite als kurzfristige Performance.

Anbieter Jahresgebühr Mindestanlage ETF-Kosten (ca.) Gesamtkosten Strategie Scalable Capital 0,75 % p.a. 1 € 0,10–0,20 % ~0,85–0,95 % Aktiv (Risikomodell) Quirion 0,48 % p.a. 500 € 0,15–0,25 % ~0,63–0,73 % Passiv (ETF-Mix) Whitebox 0,35 % (bis 10k) 500 € 0,15–0,20 % ~0,50–0,55 % Aktiv (ETF-Auswahl) Growney 0,39 % (bis 10k) 1 € 0,15–0,20 % ~0,54–0,59 % Passiv (ETF-Mix) LIQID 0,40–0,75 % 100.000 € 0,15–0,30 % ~0,55–1,05 % Aktiv (Multi-Asset) Finom / N26 Invest 0,49 % p.a. 1 € 0,15–0,20 % ~0,64–0,69 % Passiv (ETF-Sparplan) Hausbank Vermögensverwaltung 1,5–2,5 % p.a. 50.000–100.000 € 0,50–1,50 % ~2,0–4,0 % Aktiv (Fonds)

Der Kostenunterschied zwischen Quirion (0,63-0,73%) und einer klassischen Bankvermögensverwaltung (2-4%) klingt nach wenig. Ist es nicht. Rechnen wir nach.

Der Zinseszins-Effekt der Kosten: 20 Jahre, 10.000 Euro

Anlage: 10.000 Euro Einmalanlage, angenommene Bruttorendite 7 Prozent p.a. (historische ETF-Durchschnittsrendite, keine Garantie). Laufzeit: 20 Jahre.

Szenario A – Robo Advisor (Quirion, 0,70% Gesamtkosten):

Nettorendite: 6,30 Prozent p.a.

Endwert nach 20 Jahren: 33.627 Euro

Szenario B – Hausbank-Vermögensverwaltung (2,50% Gesamtkosten):

Nettorendite: 4,50 Prozent p.a.

Endwert nach 20 Jahren: 24.117 Euro

Differenz: 9.510 Euro – für identischen Kapitaleinsatz und identische Bruttorendite. Der einzige Unterschied: die Gebühren. Unter dem Strich ist das kein kleines Detail, das man im Kleingedruckten ignorieren sollte – das ist fast eine weitere Ausgangsanlage obendrauf.

Für den systematischen Vermögensaufbau mit ETF-Sparplänen haben wir die grundlegenden Auswahlkriterien erklärt: Worauf es bei der Wahl des richtigen ETF-Sparplans ankommt, macht einen erheblichen Renditeunterschied.

Aktiv vs. Passiv: Welche Strategie liefert mehr Rendite?

Robo Advisor spalten sich in zwei Lager: aktiv verwaltete Portfolios und passive ETF-Portfolios. Der Unterschied ist fundamental.

Aktive Robo Advisors wie Scalable Capital und Whitebox nutzen eigene Risikomodelle, die das Portfolio dynamisch anpassen – sie erhöhen den Cashanteil, wenn das Modell steigende Volatilität erkennt, und investieren wieder stärker, wenn das Risiko sinkt. Das klingt schlau. Ob es sich in der Praxis auszahlt, ist umstritten.

Passive Robo Advisors wie Quirion und Growney wählen einmalig einen ETF-Mix passend zur Risikoklasse und rebalancieren periodisch zurück auf die Zielgewichtung. Keine Marktprognosen, keine taktischen Anpassungen. Studien zeigen konsistent, dass passive Strategien über lange Zeiträume aktive Verwaltung schlagen – nach Kosten. Investieren und Spekulieren sind zwei grundverschiedene Dinge – und Robo Advisors sind klar auf der Investieren-Seite positioniert.

Scalable Capital ist mit über 4,5 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen der größte deutsche Anbieter. Größe bedeutet aber nicht beste Rendite. In Performance-Vergleichen 2025 lag Quirion vorne – mit einem rein passiven Ansatz.

Quirion, Scalable, Whitebox – Die drei Top-Anbieter im Detail

Quirion (Volksbank/DZ Bank) ist der günstigste regulierte Robo Advisor unter den Vollbank-Töchtern. Portfolios aus zehn bis zwölf ETFs, strikte passive Strategie, Rebalancing einmal jährlich oder bei starker Abweichung. Die Gebühr von 0,48 Prozent p.a. ist für ein vollständig verwaltetes Portfolio ungeschlagen günstig. Einziger Nachteil: Die Oberfläche ist funktional, aber nicht inspirierend. Wer UX-Design priorisiert, schaut woanders.

Scalable Capital bietet drei verschiedene Produkte: den klassischen Robo Advisor mit aktivem Risikomodell, einen ETF-Sparplan ohne Verwaltung und eine Broker-Plattform für eigenständiges Handeln. Diese Flexibilität ist ein Vorteil – aber auch eine Quelle der Verwirrung. Achten Sie auf das Produkt, das Sie tatsächlich abschließen. Der günstige ETF-Sparplan ist kein Robo Advisor.

Whitebox ist der Geheimtipp für Einsteiger mit etwas mehr Kapital: Bis 10.000 Euro kostet die Verwaltung nur 0,35 Prozent p.a., ab 50.000 Euro steigt sie auf 0,55 Prozent. Das Portfolio wird aus einer Auswahl aktiver und passiver ETFs zusammengestellt. Whitebox erlaubt außerdem die Vorgabe ethischer Ausschlusskriterien – wer fossil-freie Investments möchte, hat hier gute Optionen.

Für wen lohnt sich ein Robo Advisor?

Klares Profil: Robo Advisors sind optimal für Menschen, die langfristig investieren wollen, aber weder die Zeit noch das Interesse haben, sich täglich mit Finanzmärkten zu beschäftigen. Konkret:

Wer zwischen 500 Euro und 100.000 Euro anlegen möchte und einen Zeithorizont von mindestens fünf Jahren hat, ist ein idealer Robo-Advisor-Nutzer. Wer unter 500 Euro anlegt: ETF-Sparplan direkt bei einem Neobroker (Trade Republic, Scalable als Broker) ist günstiger. Wer über 250.000 Euro anlegt: Individuelle Vermögensverwaltung oder Private Banking werden ab diesem Betrag preiswerter oder leistungsfähiger.

Für Sparplanbesparung (monatlich fester Betrag) sind Robo Advisors ebenfalls geeignet. Die meisten bieten automatische Sparplan-Funktionen ab 25-50 Euro monatlich an.

Risiken und Grenzen: Was kein Robo kann

Kein Robo Advisor kann Ihnen Verluste garantiert ersparen. Wer in einem Börsensturz wie 2020 oder 2022 sein Portfolio öffnet und rote Zahlen sieht, ist versucht, zu verkaufen. Das ist der häufigste und teuerste Fehler. Aktive Robo Advisor können das Risiko reduzieren – absichern können sie es nicht.

Was fehlt: Individuelle Steuerplanung. Ein Robo Advisor rebalanciert sein Portfolio ohne Rücksicht auf persönliche steuerliche Konsequenzen. Wenn beim Rebalancing Positionen mit hohen Gewinnen verkauft werden, entstehen Steuertatbestände – und das Geld geht ans Finanzamt. Wer in der Nähe von Freibetraggrenzen (Sparer-Pauschbetrag: 1.000 Euro / 2.000 Euro für Verheiratete nach § 20 Abs. 9 EStG) operiert, sollte das im Blick haben.

Und noch etwas: Robo Advisors diversifizieren innerhalb ihres ETF-Universums – meist Aktien und Anleihen weltweit. Immobilien, Rohstoffe, Private Equity oder einzelne Sektoren sind nur bei wenigen Anbietern abbildbar. Wer ein wirklich breites Portfolio will, muss das ergänzend selbst aufbauen.

Steuerliche Aspekte: Was beim Robo Advisor wichtig ist

Robo Advisors nutzen in Deutschland überwiegend steuereinfache ETFs – also thesaurierende Fonds, die ihre Ausschüttungen automatisch reinvestieren, aber trotzdem die Vorabpauschale nach dem Investmentsteuergesetz (InvStG) auslösen können. Die Steuer auf thesaurierende Fonds wird jährlich automatisch verrechnet – solange ausreichend Cash auf dem Verrechnungskonto liegt.

Verluste aus dem Robo-Depot können mit Gewinnen aus anderen Kapitalanlagen verrechnet werden – aber nur innerhalb der gleichen Verlustverrechnungstöpfe. Bei Jahresende stellt der Anbieter automatisch eine Jahressteuerbescheinigung aus, die direkt in die Anlage KAP der Steuererklärung fließt. Das ist einer der Komfortvorteile gegenüber dem selbstverwalteten Depot.

Den Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro (2.000 Euro für Verheiratete) sollten Sie beim Robo-Advisor aktiv einrichten: Der Freistellungsauftrag wird beim Depoteröffnungsprozess abgefragt und automatisch bei Auszahlungen berücksichtigt. Wer ihn vergisst, zahlt Abgeltungsteuer auf Gewinne, die eigentlich steuerfrei bleiben könnten – und muss dann im Rahmen der Steuererklärung eine Rückerstattung beantragen. Lästig und vermeidbar.

ETF-Auswahl im Robo Advisor: Was hinter der Haube steckt

Die meisten Robo Advisors investieren in einen Mix aus Aktien- und Anleihen-ETFs, ergänzt durch Rohstoff-ETFs oder Immobilien-ETFs (REITs). Die konkrete ETF-Auswahl macht einen erheblichen Unterschied in der Langzeitrendite – sowohl was Kosten (TER) als auch Diversifikation betrifft.

Quirion setzt auf passive ETFs von iShares (BlackRock) und Dimensional Fund Advisors – letztere sind akademisch fundierte Faktor-Investments, die in der Vergangenheit Markt-ETFs leicht outperformt haben. Scalable Capital nutzt ein proprietäres Risikomodell und wechselt die ETF-Allokation dynamisch. Whitebox setzt auf eine Mischung aus Vanguard- und iShares-ETFs, kombiniert mit aktivem Rebalancing.

Was Anlegerinnen und Anleger oft übersehen: Die TER (Total Expense Ratio) der ETFs ist nur ein Teil der Kosten. Dazu kommen Transaktionskosten beim Rebalancing, mögliche Spread-Kosten beim Kauf und Verkauf sowie die Rendite-Verwässerung durch gehaltene Cash-Positionen. Wer die Grundlagen der ETF-Auswahl kennt, kann die Portfolios der Robo Advisors besser einschätzen.

Performance-Vergleich: Was die Zahlen sagen

Portfolio-Performance im Überblick: Passive Robo Advisors schlagen aktive Verwaltung oft nach Kosten.

Vergangenheitsperformance ist keine Garantie – aber ein Anhaltspunkt. Im Vergleich für das Jahr 2024 (Quelle: diverse Anbieter-Portfolioreports, Risikoklasse 5 von 10):

Anbieter Performance 2024 Maximaler Drawdown Strategie Quirion (Portfolio 7) +12,4 % -8,2 % Passiv, ETF-Mix Scalable Capital (Risikoklasse 23) +10,1 % -11,4 % Aktiv, Risikomodell Whitebox (Portfolio 5) +11,7 % -9,1 % Aktiv, ETF-Auswahl Growney (wachstum60) +11,2 % -7,8 % Passiv, ETF-Mix

Quirion liegt in diesem Vergleich vorne – mit dem niedrigsten Drawdown und der besten Performance. Aber: Ein einzelnes Jahr sagt wenig. Wichtiger ist die Risikoadjustierung. Wer mit Scalable Capital höhere Schwankungen akzeptiert hat, wurde 2024 schlechter entlohnt als mit dem passiven Quirion-Ansatz. Das muss in einem anderen Marktumfeld nicht so sein.

Für den langfristigen Aufbau eines Portfolios ist die Kombination aus Robo Advisor und individuellem ETF-Sparplan denkbar: Den Robo für die automatische Verwaltung eines Kernportfolios nutzen, und ETFs auf spezifische Sektoren wie Blockchain oder Technologie selbst beimischen, wenn Sie gezielte Überzeugungen haben.

Und jetzt?

Der Robo Advisor ist kein Wundermittel – aber ein sehr effizientes Werkzeug für alle, die nicht selbst jeden Monat ihr Depot anpassen wollen. Die Kostenersparnis gegenüber klassischer Bankberatung ist real, messbar und über 20 Jahre erheblich.

Wer anfängt: Quirion für kostenbewusste passive Anlage, Whitebox für etwas mehr Flexibilität bei niedrigerem Einstiegspunkt. Scalable Capital als Ergänzung zum bereits genutzten Broker-Konto. Und LIQID nur, wenn Sie wirklich größere Vermögen verwalten lassen möchten.

Ihr Bankberater wird Ihnen empfehlen, das Gespräch mit ihm zu suchen. Das ist sein Job. Aber die Zahlen sprechen eine eigene Sprache – und die müssen Sie nicht interpretieren lassen.