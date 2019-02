E-Commerce Berlin Expo 2019 – nach der Expo ist vor der Expo

Die vierte E-Commerce Berlin Expo, die am 20. Februar 2019 stattfand, knüpfte an die großen Erfolge der Vorjahre an. Zahlreiche Aussteller und Speaker präsentierten sich einem großen, interessierten Publikum und brachten eine Vielzahl an Themen zur Sprache, die in der Welt des Onlinehandels gerade hoch aktuell sind. Da das Event bei allen Beteiligten gut ankam und eine große Nachfrage besteht, wird es auch im kommenden Jahr eine solche Expo geben.

Die E-Commerce Berlin Expo 2019 erfreute sich großer Beliebtheit

5.000 Besucher erwiesen der E-Commerce Berlin Expo 2019 die Ehre, um sich über die aktuellen Trends und Entwicklungen im Onlinehandel zu informieren. Auf insgesamt vier Bühnen sprachen insgesamt 40 Speaker zu ganz unterschiedlichen Themen. Diese Vorträge waren praxisnah aufgebaut, sodass die Zuschauerschaft direkt etwas für das eigene Tagesgeschäft mitnehmen konnte. Zudem gab es 150 Aussteller aus 21 Ländern, die ihre jeweils eigene Expertise in Sachen Onlinehandel vorstellten und mit den Gästen ins Gespräch kamen. Diese Aussteller kamen unter anderem aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Polen und Tschechien. Das STATION in Berlin hat sich mit seinen 8.000 m² auf zwei Hallen als exzellenter Ort für die Expo erwiesen.

Eine große Themenvielfalt wurde angesprochen

Auf der E-Commerce Berlin Expo 2019 hat sich wieder einmal gezeigt, wie breit gefächert das Thema Onlinehandel ist und welche Facetten und Aspekte dort hineinspielen. Unter anderem ging es um das Thema künstliche Intelligenz (KI beziehungsweise AI) und deren Bedeutung für die Bestellannahme, den Versand, die Logistik und vieles mehr. In diesem Zusammenhang spielte das Machine Learning eine große Rolle. Ebenso kamen das mobile Internet und das Customer Engagement durch Omnichannel zur Sprache. Vom interessierten Laien über das kleine Start-up bis hin zum großen, etablierten Konzern konnten alle Besucher etwas für sich entdecken und mitnehmen.

Die große Themenvielfalt spiegelte sich zudem an den Ausstellern wider. So waren unter anderem Firmen wie Avalara, CS-Cart, Exponea, Geizhals, der Händlerbund, Shopify und Zenloop vertreten. Zu den Speakern gehörten zum Beispiel Christina Keller von Facebook, Constanze Stein von der OTTO Group, Erik Meierhoff von Idealo, Marley Spoon und Shefali Bhatnagar von Google, Nuno Batista von der Swatch Group und viele mehr. Vielfalt, Abwechslung und Objektivität waren auf der Expo somit durchaus gegeben.

Zeit zum Kontakte knüpfen

Auf der E-Commerce Berlin Expo selbst gab es bereits reichlich Gelegenheit, um miteinander ins Gespräch zu kommen und kostbare Kontakte zu knüpfen. Zusätzlich luden die Veranstalter die Besucher zur EBE19 Networking Party ein. Hier bestand noch einmal die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über neue Trends auszutauschen und eventuelle Partnerschaften für das eigene Unternehmen einzugehen. Zusätzlich wurden bei der Veranstaltung die heiß begehrten E-Commerce Germany Awards 2019 verliehen. Die Gewinner wurden aus 350 teilnehmenden Unternehmen in 10 Kategorien ermittelt. Die Preisträger sind Idealo (Best Sales Generating Tool), CrossEngage (Best Customer Communication Tool), Lengow (International Expansion), Prime Penguin (Best Logistics Tool), Cashpresso (Best Payment Tool), ContentSquare (Best Analytics/BI Solution), Intershop (Best Platform/Shop Software), Productsup (IT and Infrastructural Solution), Chatchamp (Innovation / New development in E-commerce) und dotSource (Best Agency).

E-Commerce Berlin Expo 2020 ist bereits in Planung

Bereits seit 2016 laden die Veranstalter interessierte Besucher zur E-Commerce Berlin Expo ein. Das Event erfreut sich wachsender Beliebtheit, was sich unter anderem an den steigenden Besucherzahlen zeigt. Auch in diesem Jahr gab es sehr viel positives Feedback von den Besuchern, Ausstellern, Speakern und Partnern. Deswegen wird es auch im Jahr 2020 wieder eine solche Expo geben. Ein genauer Termin steht aktuell noch nicht fest, wird aber frühestmöglich bekanntgegeben.