Digitale Transformation und Personalwachstum in Unternehmen

In Sachen digitale Transformation besteht in deutschen Klein- und Mittelstandsunternehmen noch Optimierungspotential. Dies zeigt etwa eine aktuelle Studie von Innovabee. Noch verpassen viele Unternehmen mit ihr die Chance auf Wachstum im Personalbereich. Eine adäquate Lösung kann in der Digitalisierung von aufwändigen Prozessen liegen, die verschiedenste Unternehmensprozesse effizient koordiniert und so selbst bei raschem Wachstum zum Erfolg beiträgt.

Erfolg bzw. Wachstum müssen gelenkt und organisiert werden

Kann sich ein neues Unternehmen adäquat am Markt platzieren, besteht die Chance, rasch erfolgreich zu sein – Daraus ergibt sich wiederum die Möglichkeit schnellen Wachstums. Eine solche Entwicklung wird aber stets begleitet von Herausforderungen durch Zuwachs im Personalbereich, komplexer werdenden Unternehmensstrukturen, sowie der Aufgabe, diesen auf Dauer gerecht zu werden.

Das gelingt nur, wenn das Unternehmen überhaupt über die Möglichkeit verfügt, sämtliche Prozessabläufe, die Kommunikation und auch das Personalmanagement so zu organisieren, dass sie wie ein Räderwerk ineinandergreifen, koordiniert und zeiteffizient funktionieren und so gemeinsam ihren Beitrag zum Erfolg des Gesamtunternehmens leisten. Hierfür nutzen immer mehr Unternehmen digitale, zum Teil KI-basierte Lösungen.

Best Practice-Beispiel für konsequent umgesetzte digitale Transformation

Wie die digitale Transformation eines Unternehmens optimal funktioniert, lässt sich am Beispiel des 1999 gegründeten Tech-Unternehmens Interlutions GmbH zeigen. Die Digitalagentur hat sich auf Dienstleistungen rund um die Themen Beratung/Konzeptionierung, Design/UX, Technologie sowie Online-Marketing fokussiert. So werden Kund/-innen unterstützt, wichtige Teilaspekte der digitalen Transformation umzusetzen. Die Agentur ist bedingt durch die hohe Nachfrage, selbst schnell gewachsen, hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und die Software Factorial HR implementiert.

Jens Parrée, CTO von Interlutions, begründet die Entscheidung für die Verwendung der Factorial HR Software folgendermaßen: „Wir standen vor dem Problem, dass wir vorher unverlässliche Tools eingesetzt haben, darunter zahlreiche Tools, die nicht miteinander interagierten.“

So ließen sich die Herausforderungen, die durch komplexe Organisationsstrukturen bei gleichzeitig knappen finanziellen und personellen Ressourcen effizient kompensieren. Das Hauptproblem vieler wachsender Unternehmen besteht oft darin, dass vorhandene Strukturen bzw. beschäftigtes Personal im Bereich der Verwaltung den entstehenden Mehraufwand nicht bewältigen können. Die Folgen sind Überlastung und nur unzureichend genutzte strategische Vorteile.

Interlutions hat die eigene digitale Transformation früh anvisiert, vorangetrieben und mit der Nutzung moderner HR-Software für leistungsfähige Verwaltungsstrukturen gesorgt.

Was leistungsstarke HR-Software auszeichnet

Zukunftsorientierte betriebliche Softwarelösungen zeichnen sich durch API-Schnittstellen aus. Durch sie kann die HR-Software ohne großen, technischen Aufwand in bereits vorhandene Strukturen integriert werden, ohne dabei laufende Prozesse zu unterbrechen. Solche leicht einzubettenden Lösungen sind vor allem für schnell wachsende Unternehmen hilfreich.

Eine effektive Prozessoptimierungs-Software sollte so konzipiert sein, dass durch ihren hohen Grad an Automatisierung wesentliche Verwaltungsprozesse unterstützt werden. Im Idealfall ermöglicht sie zudem die schnelle Weitergabe wichtiger Informationen an alle berechtigten Personen. Eine effiziente HR-Software unterstützt dabei nicht nur die Entwicklung eines strategischen Personalmanagements, sondern trägt darüber hinaus auch zur Optimierung der internen Kommunikation bei. Dadurch haben die Verantwortlichen die Möglichkeit, das Unternehmen durch wichtige und vor allem richtige Entscheidungen erfolgreich zu lenken.

Zu den Stärken einer innovativen Software wie Factorial HR vom ggleichnamigen HR-Unicorn Factorial HR aus Barcelona zählen etwa eine exakte Zeiterfassung, die Möglichkeit der Erstellung von Mitarbeiterprofilen sowie von effizienten Schichtplänen. Zu den Features der Software gehören zudem ein automatisiertes Berichtswesen und ein umfassendes Projekt- und Dokumentenmanagement.

Kein unternehmerischer Erfolg ohne digitale Transformation

Für Unternehmen ist ein effizientes, sich an den Mitarbeitenden orientierendes HR-Management heute unerlässlich. Es kann unterschiedlichste Bereiche und Aufgaben mittlerweile digital miteinander verknüpfen. Gerade in dieser Fähigkeit besteht für Unternehmen der wichtigste, Synergien schaffende Mehrwert einer effizient umgesetzten digitalen Transformation.

Die Lösung von Factorial HR kann durch sehr hohe Flexibilität bei der Nutzung überzeugen. Dazu sagt Western Europe Sales Director Matthieu Souyri von Factorial HR: „Unsere Lösung ist an alle KMU-Konfigurationen angepasst, von der Einstellung bis zum Offboarding, für Unternehmen mit 5 bis 5000 Mitarbeitenden oder mit verschiedenen Büros sowie für Geschäfte, die weltweit oder aus einer einzigen Geschäftsstelle arbeiten.“