Das Deutsche Vergabeportal feiert 10-jähriges Bestehen und blickt auf eine erfolgreiche Dekade zurück

Das Deutsche Vergabeportal (DTVP), eine der führenden E-Vergabeplattformen für öffentliche Aufträge in Deutschland, feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. DTVP dient sowohl Vergabestellen als auch potenziellen Auftragnehmern als serviceorientierter Vergabemarktplatz. Das Unternehmen blickt nun stolz auf ein erfolgreiches Jahrzehnt zurück, das von bedeutenden Meilensteinen und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung geprägt war.

Die Entwicklung des Deutschen Vergabeportals

DTVP als Joint Venture der cosinex und des Bundesanzeiger Verlags vereint seit seiner Gründung im Jahr 2013 die Stärken beider Mütter und hat sich indessen zu einer der führenden Plattformen für die elektronische Vergabe (E-Vergabe) von öffentlichen Aufträgen in Deutschland entwickelt. Diese Position konnte das Unternehmen durch technologische Innovationskraft und hohe Serviceorientierung erreichen und sich somit als verlässlicher Partner für Vergabestellen einerseits und Unternehmen andererseits etablieren.

Mit über 200.000 registrierten Unternehmen und der Bereitstellung von täglich über 33.000 deutschlandweiten Bekanntmachungen von öffentlichen Aufträgen aus allen Branchen hat DTVP einen maßgeblichen Beitrag zur Digitalisierung von Vergabeverfahren und Sichtbarkeit von Bekanntmachungen geleistet. Für Unternehmen sind die Recherche nach öffentlichen Aufträgen und die Teilnahme an Vergabeverfahren kostenfrei.

Dies war nur möglich, da wir beide Seiten und deren Bedürfnisse verstehen und unser Know-how stets in bedarfsgerechte Leistungen umsetzen.

Sascha Heinig, Geschäftsführer der DTVP GmbH

Meilensteine in der Unternehmensgeschichte

Während der vergangenen 10 Jahre ist die technische Basis von DTVP entsprechend den Anforderungen im Bereich der E-Vergabe, sei es in Abhängigkeit von Rechtsentwicklungen, richterlichen Rechtsfortbildungen, Änderungen an der EU-Schnittstelle u. a., weiterentwickelt worden. Zu unseren zufriedenen Kunden gehören zahlreiche Einrichtungen des Bundes, Landesverwaltungen bis zu Kommunen und kommunalen Eigenbetrieben, Krankenkassen und Krankenhäuser sowie Sektorenauftraggeber.

Als wir gestartet sind, stand die Pflicht zur E-Vergabe noch bevor. Der flächendeckende Einsatz von E-Vergabeplattformen war mit Ausnahme weniger Regionen wie NRW eher die Ausnahme. Aber nicht nur im Hinblick auf die Digitalisierung hat sich seither enorm viel getan. Auch die Akzeptanz für die E-Vergabe hat sich aus meiner Sicht in Deutschland wesentlich erhöht.

Dr. Antanina Kuljanin, Geschäftsführerin der DTVP GmbH

Hoher Serviceanspruch

Wir unterstützen öffentliche Auftraggeber bei der Einführung der E-Vergabe und bieten individuelle Beratung für potenzielle Bieter. Weiterhin bietet DTVP ein umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsangebot für beide Zielgruppen (Unternehmen und Vergabestellen) sowie für Nicht-Kunden. Inzwischen können wir auf Tausende Schulungsteilnehmer zurückblicken. Die erfolgreiche und etablierte Veranstaltungsreihe der DTVP-Regionalforen sowie die Einführung der digitalen Konferenzen für öffentliche Auftraggeber sind weitere Bestandteile des Angebotes.

Ein Blick in die Zukunft

Als Vorreiter in seiner Branche ist DTVP bestrebt, auch in Zukunft innovative Produkte anzubieten und den digitalen Wandel in der Vergabebranche kontinuierlich voranzutreiben. Das Unternehmen plant, seine E-Vergabeplattform weiter zu verbessern, um einerseits dem sich verändernden Wettbewerbsumfeld sowie andererseits den wachsenden rechtlichen Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Dabei wird DTVP auch in Zukunft eine effiziente und transparente Durchführung von Vergabeverfahren gewährleisten. So wird das Unternehmen auch in weiteren 10 Jahren noch ein relevanter und vertrauensvoller Partner für Unternehmen und Vergabestellen sein.

Über DTVP

Das Deutsche Vergabeportal ist ein Angebot der DTVP Deutsches Vergabeportal GmbH. Die Gesellschaft ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Bundesanzeiger Verlag GmbH und der cosinex GmbH. DTVP bietet umfassende E-Vergabe für Vergabestellen und unterstützt diese bei der elektronischen Durchführung von Vergabeverfahren. Unternehmen werden Funktionen geboten, sich an den über das Portal abgewickelten Vergabeverfahren vollelektronisch zu beteiligen.

