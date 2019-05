OMT 2019 in Wiesbaden: Die Konferenz für Onlinemarketing in familiärer Atmosphäre am 06.September

Hofheim, Mai 2019: Dieses Jahr geht die OMT Konferenz am 06. September 2019 bereits in die fünfte Runde. Man darf sich wieder auf ein hochwertiges LineUp freuen, um das neueste Wissen in vielen spannenden Vorträgen aufzusaugen. An diesem Tag gibt es die Möglichkeit aktuelle Best Practices aufzugreifen und viele weitere Vorteile des OMT für sich zu nutzen. Das Networking-Potenzial ist groß – viele neue und bekannte Gesichter treffen sich jedes Jahr in Wiesbaden in familiärer Atmosphäre.

Am Freitag, 06. September 2019 werden mehr als 20 namenhafte Speaker der Online MarketingBranche im pentahotel Wiesbaden zusammenkommen. Leidenschaftlichen Vorträge von Karl Kratz, Thomas Mindnich und viele weitere bieten den Besuchern einen abwechslungsreichen Themen-Mix aus der gesamten Online Marketing-Bandbreite: Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing, Social Media Marketing, Affiliate- und Tool-Themen und mehr.

Die Konferenz richtet sich an ein breit aufgestelltes Zielpublikum wie z.B. Marketing-Verantwortliche, Online-Shop-Betreiber sowie Entscheider und Selbstständige. OMT-Gründer und -Veranstalter Mario Jung: „Die Konferenz richtet sich an alle Online Marketing-Interessierten, die sich Inspiration einholen und einen Überblick über die neusten Innovationen verschaffen wollen. In Hands-On Vorträgen präsentieren die Speaker konkrete Anwendungsbeispiele. So erhalten unserer Besucher hilfreiche Tipps, wie sie ihren Erfolg im Internet steigern und bestimmte Maßnahmen und Tools sinnvoll anwenden können.“

Der OMT beginnt um 8.00 Uhr mit Einlass und Frühstück sowie einer anschließenden Begrüßung durch Mario Jung. Location ist das pentahotel Wiesbaden (Abraham-Lincoln-Straße 17, 65189 Wiesbaden).

Der OMT 2019 – familiär & Hands-On Los geht es ab 8.45 Uhr. Die Besonderheit bei dieser Konferenz: Nach dem Event stehen dem Besucher alle Vorträge als Aufzeichnung zu Verfügung, so dass man vom gesamten Expertenwissen nichts verpasst. Neben exklusiven Inhalten zählen aber auch eine Podiums-Diskussion sowie die große Networking-Party als wichtiger Bestandteil des OMT.

• Bei der „OMT-Website-Clinic“ (Podiums-Diskussion) beurteilen acht verschiedene Experten eine ausgewählte Website hinsichtlich ihrer positiven Merkmale und möglichen Schwachstellen.

• Die After-Party findet im Anschluss an die Vorträge ab ca. 19.45 Uhr im pentahotel statt. Hier können alle den Tag gemeinsam ausklingen lassen und miteinander feiern. Wer bereits in den vergangenen Jahren beim OMT anwesend war, kennt die entspannte Atmosphäre zwischen Speaker, Besucher und dem OMT-Team. Eine Networking Party mit gutem Essen, leckere Drinks und Musik.

Weitere Informationen rund um den OMT 2019, die Vorträge und Speaker sowie Tickets sind hier auf der Konferenzseite zu finden: https://www.omt.de/konferenz/

Pressemitteilung | OMT Konferenz 2019

Pressekontakt:

OMT (*OMT ist eine Marke der ReachX GmbH.)

Nadine Jung

Feldstraße 7

65719 Hofheim

+49 (0)6192 96 26 148

info@omt.de

https://www.omt.de/

Über den OMT

Der OMT ist eine Marke der ReachX GmbH. Das Angebot vereint die jährliche gleichnamige Online Marketing Konferenz sowie diese weiteren Weiterbildungsangebote: Webinare, Seminare und Podinare von verschiedenen Online Marketing-Experten aus ganz Deutschland, den OMT-Club mit vielen Mitgliedsvorteilen sowie die OMT-Jobbörse.