ChatGPT-Alternativen 2026: Die 8 besten KI-Chatbots

ChatGPT ist längst nicht mehr allein. Claude, Gemini, Perplexity und Co. haben aufgeholt – manche überholen den Platzhirsch sogar. Welche ChatGPT-Alternative passt zu Ihrem Workflow? Ein ehrlicher Vergleich der Stärken, Schwächen und Kosten.

97 Prozent. So hoch lag meine ChatGPT-Nutzungsquote noch vor einem Jahr. Heute? Vielleicht 40 Prozent. Der Rest verteilt sich auf Claude für anspruchsvolle Texte, Perplexity für Recherchen und Gemini, wenn ich tief im Google-Universum stecke. Die Landschaft hat sich gedreht – und zwar radikal.

Wer heute noch glaubt, ChatGPT sei alternativlos, verpasst einiges. Die Konkurrenz hat nicht nur aufgeholt, sie hat in Teilbereichen die Nase vorn. Claude schreibt flüssiger. Perplexity recherchiert gründlicher. Gemini versteht Bilder besser. Und Microsoft Copilot sitzt direkt dort, wo viele ohnehin arbeiten: in Word, Excel und Teams.

In diesem Vergleich schauen wir uns die acht wichtigsten ChatGPT-Alternativen an. Keine Marketing-Floskeln, sondern ein Blick auf das, was im Alltag zählt: Welche ChatGPT-Alternative macht was am besten? Was kostet der Spaß? Und für wen lohnt sich welche Lösung?

Warum überhaupt eine ChatGPT-Alternative suchen?

ChatGPT hat den KI-Chatbot-Markt praktisch erfunden. Aber Pioniere werden irgendwann eingeholt. Das ist kein Naturgesetz, sondern Wettbewerb. Und der funktioniert gerade ziemlich gut.

Drei Gründe sprechen dafür, über den Tellerrand zu schauen:

Spezialisierung schlägt Generalismus. ChatGPT kann vieles gut, aber nichts perfekt. Für Rechercheaufgaben mit Quellenangaben ist Perplexity überlegen. Für kreatives Schreiben bevorzugen viele Claude. Für Coding-Tasks in der Microsoft-Welt führt kaum ein Weg an Copilot vorbei.

Kosten addieren sich. 20 Dollar im Monat klingen harmlos. Aber wenn Ihr Team wächst, explodieren die Ausgaben. Manche Alternativen bieten mehr fürs Geld – oder sind in anderen Abos bereits enthalten.

Datenschutz ist kein Luxus. Wer sensible Unternehmensdaten verarbeitet, sollte genau hinschauen. Europäische Anbieter wie Mistral oder spezialisierte Enterprise-Lösungen bieten oft bessere Compliance-Optionen.

Wir bei digital-magazin.de haben in den vergangenen Monaten alle relevanten Alternativen getestet. Nicht im Labor, sondern im echten Arbeitsalltag. Die Ergebnisse waren teilweise überraschend.

Die 8 besten ChatGPT-Alternativen 2026 im Überblick

1. Claude (Anthropic) – Der Schreibprofi

Wenn ChatGPT der fleißige Allrounder ist, dann ist Claude der Spezialist für anspruchsvolle Textarbeit. Anthropic, gegründet von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitenden, hat mit Claude einen Chatbot entwickelt, der sich anfühlt wie ein guter Lektor: präzise, stilsicher und mit einem Gespür für Nuancen.

Was Claude besser macht:

Claude Opus 4.5 (November 2025): 80,9% auf SWE-bench Verified – Weltrekord bei Coding

65% weniger Token-Verbrauch als Sonnet 4.5 bei besserer Performance

Herausragende Multi-Agent-Koordination für komplexe Workflows

Extrem langes Kontextfenster (bis zu 200.000 Token bei Opus 4.5)

Effort-Parameter: Wählen Sie zwischen Geschwindigkeit und maximaler Fähigkeit

Niedrigste Halluzinationsrate aller führenden Modelle

Wo Claude schwächelt:

Kein direkter Internetzugang (nur in der US-Version teilweise verfügbar)

Kleineres Plugin-Ökosystem als ChatGPT

Keine eigene Bildgenerierung

Für wen? Schreibende, Forschende, Entwickelnde und alle, die Wert auf Textqualität legen. Wer seine KI-Kompetenzen strategisch aufbauen möchte, findet in Claude einen verlässlichen Partner für anspruchsvolle Aufgaben.

Kosten: Kostenlose Version verfügbar, Pro-Plan ab 20 USD/Monat. API: Opus 4.5 $5/$25, Sonnet 4.5 $3/$15, Haiku 4.5 $1/$5 pro Million Tokens

2. Google Gemini – Der Google-Insider

Gemini ist Googles Antwort auf ChatGPT. Und diese Antwort hat einen unfairen Vorteil: die Integration ins komplette Google-Ökosystem. Docs, Sheets, Gmail, Drive – Gemini arbeitet nahtlos mit allem zusammen, was Sie ohnehin nutzen.

Das aktuelle Modell Gemini 3 Pro, im Dezember 2025 veröffentlicht, kann über eine Million Token verarbeiten – ein Kontextfenster, das komplette Handbücher, Verträge oder Code-Repositories in einem Rutsch analysiert. Mit einem Elo-Score von 1501 auf den LMArena-Leaderboards setzt Gemini 3 neue Maßstäbe bei Vielseitigkeit und Performance. Besonders beeindruckend: 91,9% auf GPQA Diamond und 23,4% auf MathArena Apex.

Stärken von Gemini:

Gemini 3 Flash mit 218 Tokens/Sekunde – dreimal schneller als der Vorgänger

Multimodal: verarbeitet Text, Bilder, Audio und Video nativ

Gemini 3 Deep Think-Modus erreicht 93,8% auf GPQA Diamond

Gmail-Integration mit AI Overviews für Konversationszusammenfassungen

30% geringerer Token-Verbrauch bei besserer Qualität

Schwächen:

Außerhalb des Google-Ökosystems weniger nützlich

Manchmal zu vorsichtig bei kontroversen Themen

Weniger Drittanbieter-Integrationen als ChatGPT

Für wen? Alle, die täglich mit Google Workspace arbeiten. Die Integration in Docs und Sheets spart echte Zeit.

Kosten: Kostenlose Basisversion, Advanced ab 20 USD/Monat (im Google One Premium-Abo enthalten)

3. Perplexity AI – Die Recherche-Maschine

Stellen Sie sich vor, Google und ChatGPT hätten ein Kind. Das wäre Perplexity. Diese ChatGPT-Alternative kombiniert KI-Reasoning mit Echtzeit-Websuche – und das Ergebnis ist beeindruckend.

Der entscheidende Unterschied: Perplexity nennt seine Quellen. Jede Antwort enthält Links zu den verwendeten Websites. Das macht Faktencheck zum Kinderspiel und reduziert das Halluzinations-Problem drastisch.

Was Perplexity auszeichnet:

Antworten mit transparenten Quellenangaben – jede Behauptung ist verifizierbar

Deep Research-Modus analysiert Hunderte Quellen systematisch

Zugriff auf mehrere KI-Modelle (GPT-5, Claude Opus 4.5, Sonar)

„Spaces“ zur Organisation von Rechercheprojekten

Comet Browser (2026): Dateien und Web-Suche in einem Interface

Voice Mode und Diktierfunktion für Pro-Nutzer

Einschränkungen:

Weniger kreativ als ChatGPT oder Claude

Keine Bildgenerierung

Qualität hängt von verfügbaren Online-Quellen ab

Für wen? Journalistinnen und Journalisten, Forschende, Studierende – alle, die belastbare Informationen brauchen. Wer KI im Unternehmen für Recherche und Analyse einsetzen möchte, sollte Perplexity unbedingt testen.

Kosten: Kostenlose Version (5 Deep Research-Anfragen/Tag), Pro ab 20 USD/Monat

4. Microsoft Copilot – Der Office-Integrator

Copilot ist keine eigenständige KI – es ist ChatGPT, eingebaut in Microsoft 365. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook: Überall sitzt jetzt ein Assistent, der Ihnen hilft. Das klingt nach Marketing-Versprechen, aber Hand aufs Herz: Es funktioniert überraschend gut.

Das Besondere an Copilot ist das, was Microsoft „Work IQ“ nennt. Die KI lernt aus Ihren Arbeitsmustern und versteht den Kontext Ihrer Organisation. Eine E-Mail-Zusammenfassung berücksichtigt also, wer die Absendenden sind und welche Projekte gerade laufen.

Vorteile:

Nahtlose Integration in Microsoft 365 – direkt in Word, Excel, Teams

Nutzt GPT-5 als Basis (seit August 2025)

Copilot Studio für eigene Agents ohne Code

Enterprise-Grade Sicherheit: SOC-2, SSO, Audit-Logs

„Work IQ“: Lernt aus Ihren Arbeitsmustern und Org-Kontext

Nachteile:

Nur sinnvoll für Microsoft-365-Nutzende

Relativ teuer (ab 30 USD/Nutzer/Monat für Copilot for Microsoft 365)

Für kreative Aufgaben weniger geeignet als ChatGPT oder Claude

Für wen? Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen. Die Produktivitätsgewinne bei E-Mails, Meetings und Dokumenten sind real.

Kosten: Kostenlose Basisversion, Copilot for Microsoft 365 ab 30 USD/Nutzer/Monat

5. Le Chat (Mistral) – Die europäische Alternative

Mistral ist das französische Einhorn der KI-Szene. Le Chat, der Chatbot des Unternehmens, bietet etwas, das viele deutsche Firmen dringend suchen: DSGVO-Konformität ohne Kompromisse.

Das im Dezember 2025 veröffentlichte Mistral Large 3 mit 41 Milliarden aktiven Parametern (675 Milliarden gesamt) kann mit den großen Namen mithalten. Das Modell wurde auf 3000 NVIDIA H200 GPUs trainiert und unter Apache 2.0-Lizenz veröffentlicht – komplette Transparenz inklusive. Die Ministral-Familie (3B, 8B, 14B) bietet zudem das beste Cost-to-Performance-Verhältnis aller Open-Source-Modelle für Edge-Deployment.

Stärken:

DSGVO-konform mit EU-Serverstandorten – seit EU AI Act 2026 noch relevanter

Apache 2.0-Lizenz: Self-Hosting für maximale Datenkontrolle

Mistral Large 3: 41B aktive, 675B Gesamtparameter

Ministral 3B/8B/14B: Effiziente Edge-Modelle mit nativer Multimodalität

Schnelle Inferenz bei niedrigen Kosten

JSON-Ausgabe für strukturierte Unternehmens-Workflows

Schwächen:

Kleineres Ökosystem als US-Konkurrenten

Weniger multimodale Fähigkeiten

Community und Ressourcen noch im Aufbau

Für wen? Europäische Unternehmen mit strengen Datenschutz-Anforderungen. Besonders relevant für Firmen, die autonome KI-Agenten einsetzen wollen, ohne Daten in die USA zu schicken.

Kosten: Kostenlose Basisversion, Premium ab 19 EUR/Monat

6. GitHub Copilot – Der Code-Flüsterer

GitHub Copilot ist als ChatGPT-Alternative etwas Besonderes: Es ist kein Allzweck-Chatbot, sondern ein spezialisiertes Tool für Entwickelnde – und in diesem Bereich praktisch konkurrenzlos.

Seit 2025 nutzt Copilot mehrere Modelle parallel: GPT-5 für komplexe Logik, Claude Opus 4.5 für präzise Code-Vorschläge, Gemini 3 Pro für mathematische Aufgaben. Diese Multi-Model-Strategie macht es zum mächtigsten Coding-Assistenten auf dem Markt.

Was Copilot kann:

Code-Vervollständigung in Echtzeit

Unterstützung für Python, JavaScript, TypeScript, Go, C# und mehr

Integration in VS Code, JetBrains IDEs und andere Editoren

Chat-Funktion für Code-Erklärungen und Debugging

Grenzen:

Nur für Entwicklung sinnvoll

Keine allgemeinen Chat-Fähigkeiten

Datenschutz-Fragen bei proprietärem Code

Für wen? Softwareentwickelnde. Punkt. Wenn Sie nicht programmieren, brauchen Sie dieses Tool nicht.

Kosten: Individual ab 10 USD/Monat, Business ab 19 USD/Nutzer/Monat

7. DeepSeek – Der Preis-Leistungs-Champion

DeepSeek ist die ChatGPT-Alternative aus China, die für einen „Sputnik-Moment“ in der KI-Branche sorgte. Im Januar 2025 überholte DeepSeek ChatGPT als meistgeladene App im US-iOS-Store – und löste damit eine Debatte über die Zukunft der KI-Dominanz aus.

Das Besondere an DeepSeek V3.2 (Dezember 2025): Das Modell erreicht bei vielen Benchmarks GPT-5- und Gemini-3-Niveau, kostet aber nur $0,30 pro Million Tokens – 17-mal günstiger als GPT-5. DeepSeek-R1 nutzt Reinforcement Learning für transparente Reasoning-Prozesse: Sie sehen Schritt für Schritt, wie die KI zu ihren Schlussfolgerungen kommt.

Vorteile:

DeepSeek V3.2 Speciale: Frontier-Performance bei Bruchteil-Kosten

Kostenlose App ohne Einschränkungen – unbegrenzte Anfragen

Transparente Reasoning-Prozesse durch Deep-Think-Modus

DeepSeek Sparse Attention für effiziente Verarbeitung langer Kontexte

API-Zugang: $0,55 Input / $2,19 Output pro Million Tokens

Nachteile:

Keine multimodalen Fähigkeiten

Datenschutz-Bedenken (chinesischer Anbieter)

Begrenzte Integrationen

Keine Quellenangaben bei Recherchen

Für wen? Privatpersonen, die eine leistungsfähige kostenlose Alternative suchen. Für Unternehmen wegen Datenschutz weniger geeignet.

Kosten: Kostenlose App, API-Zugang sehr günstig

8. Grok (xAI) – Der Echtzeit-Kenner mit Persönlichkeit

Grok ist Elon Musks KI-Projekt und eine polarisierende ChatGPT-Alternative. Grok 4.1 (Januar 2026) hat nicht nur Zugriff auf Echtzeit-Daten von X (ehemals Twitter), sondern bringt etwas mit, das anderen KIs fehlt: emotionale Intelligenz.

Das Modell führt den EQ-Bench3 an und erreicht einen Elo-Score von 1483 im Thinking-Modus auf LMArena. Die Halluzinationsrate liegt dreimal niedriger als bei früheren Grok-Versionen. Der Ton bleibt dabei charakteristisch: witzig, opinioniert, menschlich – ohne die stereotype Höflichkeit anderer Enterprise-KIs.

Stärken:

Grok 4.1: Beste emotionale Intelligenz aller führenden Modelle

Riesiges Kontextfenster (2 Millionen Token)

Echtzeit-Informationen aus X/Twitter direkt integriert

Native Tool Use und erweiterte Reasoning-Fähigkeiten

Grok 4 Heavy: Multi-Agent-Variante für komplexe Probleme (44,4% auf Humanity’s Last Exam)

Unkonventioneller, authentischer Schreibstil

Schwächen:

Kann anstößige Inhalte produzieren

Begrenzte Integrationen

Datenschutz fragwürdig

Für professionelle Kontexte oft ungeeignet

Für wen? Power-User, die aktuelle Social-Media-Trends analysieren wollen. Für geschäftliche Anwendungen eher nicht zu empfehlen.

Kosten: Im X Premium-Abo enthalten

ChatGPT-Alternativen im direkten Vergleich

Kriterium ChatGPT Claude Gemini Perplexity Copilot Textqualität ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ Recherche ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ Coding ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ Multimodal ★★★★★ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★☆☆☆ ★★★★☆ Datenschutz ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ Preis-Leistung ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆

ChatGPT-Alternativen im Benchmark-Test: Was sagen die Zahlen?

Subjektive Eindrücke sind eine Sache. Aber was sagen die harten Daten? Laut Statista wächst der globale KI-Markt 2026 auf über 180 Milliarden US-Dollar – und mit ihm die Anzahl der Chatbot-Alternativen.

Bei den technischen Benchmarks im Januar 2026 zeigt sich ein differenziertes Bild:

SWE-bench Verified (Coding-Tasks): Claude Opus 4.5 führt mit 80,9%, gefolgt von GPT-5 mit 74,9% und Gemini 3 Pro. Für Entwickelnde ist Claude Opus 4.5 derzeit die stärkste ChatGPT-Alternative beim Programmieren – das erste Modell über 80%.

GPQA Diamond (PhD-Level Reasoning): Gemini 3 Deep Think erreicht 93,8%, GPT-5 liegt bei etwa 88%, Claude Opus 4.5 bei starken 85%. Diese Werte zeigen: Die führenden Modelle operieren mittlerweile auf Doktoranden-Niveau.

Halluzinationsrate: GPT-5 reduziert mit Web-Search faktische Fehler um 45% gegenüber GPT-4o. Claude zeigt weiterhin die niedrigsten Werte – das Modell gibt lieber zu, etwas nicht zu wissen. Grok 4.1 verbesserte sich dreifach gegenüber Vorgängern.

Geschwindigkeit: Gemini 3 Flash führt mit 218 Tokens/Sekunde, GPT-5.2 folgt mit 187 Tokens/s, Claude Opus 4.5 liegt bei etwa 50 Tokens/s. Bei zeitkritischen Anwendungen macht dieser Unterschied echte User Experience aus.

Interessant: Gartner prognostiziert, dass bis 2027 über 40% der Unternehmen mehrere KI-Chatbots parallel einsetzen werden. Die Zeit der „One-Tool-fits-all“-Lösung scheint vorbei.

Welche ChatGPT-Alternative passt zu Ihnen?

Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an. Klingt unbefriedigend, aber es stimmt. Die beste KI für Sie hängt davon ab, was Sie damit machen wollen.

Für kreatives Schreiben und anspruchsvolle Texte: Claude Opus 4.5. Die Textqualität ist spürbar besser, die Antworten wirken menschlicher. Mit 80,9% auf SWE-bench Verified auch die erste Wahl für Coding.

Für Recherche und Faktencheck: Perplexity mit Zugriff auf GPT-5 und Claude Opus 4.5. Die Quellenangaben machen den Unterschied. Der neue Comet Browser vereint Dateien und Web-Suche.

Für den Google-Alltag: Gemini 3 Pro. Wenn Sie ohnehin in Docs, Sheets und Gmail leben, ist die Integration Gold wert. Mit 218 Tokens/Sekunde (Flash) auch blitzschnell.

Für Microsoft-365-Workflows: Copilot mit GPT-5. E-Mails zusammenfassen, Meetings protokollieren, Excel-Formeln erklären – direkt dort, wo Sie arbeiten. „Work IQ“ lernt Ihre Muster.

Für Softwareentwicklung: Claude Opus 4.5 oder GitHub Copilot. Claude führt mit 80,9% auf SWE-bench Verified, Copilot nutzt Multi-Model-Strategie (GPT-5, Claude, Gemini 3) für optimale IDE-Integration.

Für europäische Unternehmen mit Datenschutz-Fokus: Mistral Large 3. DSGVO-konform, Self-Hosting möglich, 41B aktive Parameter. Apache 2.0-Lizenz für volle Transparenz.

Als kostenlose Alternative: DeepSeek V3.2 oder die Free-Tiers von Gemini 3 und Perplexity. DeepSeek bietet dabei Frontier-Level-Performance komplett kostenlos – unbegrenzte Anfragen inklusive.

Die Zukunft der KI-Assistenten: Was 2026 bringt

Der Markt bewegt sich schnell. Zu schnell, um definitive Empfehlungen zu geben, die länger als sechs Monate gelten. Aber einige Trends zeichnen sich ab.

Agentische KI wird Standard. Die nächste Generation der Chatbots führt nicht nur Gespräche – sie erledigt Aufgaben. Buchen, bestellen, recherchieren, zusammenfassen: alles autonom. Autonome KI-Agenten verändern bereits jetzt die Art, wie Unternehmen arbeiten.

Kontextfenster explodieren. Grok 4.1 verarbeitet 2 Millionen Token, Gemini 3 Pro über eine Million. Wir analysieren bereits heute ganze Code-Repositories, Jahresberichte und komplette Bücher in einem einzigen Prompt – ohne Informationsverlust.

Spezialisierung nimmt zu. Statt eines Tools für alles nutzen bereits heute 40% der fortgeschrittenen User mehrere KIs parallel. Claude Opus 4.5 fürs Schreiben und Coding, Perplexity fürs Recherchieren, Gemini 3 für Google-Workflows, DeepSeek für kostenintensive Volumen-Tasks.

Europa holt auf. Mistral Large 3 (Dezember 2025) mit 41 Milliarden aktiven Parametern zeigt, dass europäische KI konkurrenzfähig ist. Mit dem EU AI Act, der seit Januar 2026 verschärft greift, werden DSGVO-konforme Lösungen zum Wettbewerbsvorteil.

Häufige Fragen zu ChatGPT-Alternativen

Welche ChatGPT-Alternative ist kostenlos?

Mehrere starke Optionen kosten nichts: Gemini 3 bietet eine leistungsfähige kostenlose Version mit Zugriff auf aktuelle Modelle, Perplexity erlaubt 5 Deep-Research-Anfragen täglich ohne Bezahlung, DeepSeek V3.2 ist komplett kostenlos nutzbar – ohne Limits. Auch Claude und Microsoft Copilot haben Free-Tiers, allerdings mit Einschränkungen bei der Nutzungshäufigkeit. DeepSeek sticht besonders heraus: Frontier-Performance zum Nulltarif.

Welche Alternative zu ChatGPT schreibt die besten Texte?

Claude Opus 4.5 von Anthropic gilt unter Schreibenden als Favorit. Die Texte wirken natürlicher, weniger formelhaft. Mit 80,9% auf SWE-bench Verified ist Claude auch beim Coding führend. Für kreative Projekte, Blogbeiträge oder anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz ist Claude Opus 4.5 die stärkste ChatGPT-Alternative.

Gibt es eine deutsche ChatGPT-Alternative?

Rein deutsche Anbieter sind rar. Aleph Alpha aus Heidelberg bietet mit Luminous ein Modell für Unternehmen an, das auch im öffentlichen Sektor eingesetzt wird. Für Privatpersonen relevanter: Alle großen Chatbots – ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity – verstehen und sprechen fließend Deutsch.

Welche ChatGPT-Alternative ist am sichersten für Unternehmensdaten?

Microsoft Copilot mit GPT-5 und Claude Opus 4.5 Enterprise bieten die umfangreichsten Compliance-Funktionen: SOC-2-Zertifizierung, SSO, Audit-Logs und Datenisolierung. Für maximale Kontrolle eignet sich Mistral Large 3 mit Self-Hosting-Option und EU-Serverstandorten. Der Bitkom empfiehlt deutschen Unternehmen, vor dem KI-Einsatz eine Risikoanalyse durchzuführen – besonders seit dem verschärften EU AI Act 2026.

Und jetzt?

Probieren Sie aus. Ernsthaft. Die meisten Tools bieten kostenlose Versionen oder Testphasen. Nutzen Sie die.

Mein Tipp: Nehmen Sie eine konkrete Aufgabe aus Ihrem Alltag – eine E-Mail, die Sie schreiben müssen, eine Recherche, die ansteht, ein Code-Problem, das Sie lösen wollen. Dann testen Sie dieselbe Aufgabe mit zwei oder drei verschiedenen Tools. Die Unterschiede werden Sie überraschen.

ChatGPT bleibt ein starkes Tool. Aber es ist nicht mehr die einzige Option. Claude Opus 4.5 setzt neue Maßstäbe beim Coding und Schreiben. Gemini 3 Pro führt bei Vielseitigkeit und Geschwindigkeit. DeepSeek V3.2 revolutioniert die Preisgestaltung. Die Frage ist nicht mehr „ChatGPT oder nichts?“, sondern „Welche KI für welche Aufgabe?“

Wir bei digital-magazin.de werden die Entwicklung weiter beobachten und berichten. Die KI-Landschaft verändert sich rasant – allein zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 gab es mit Gemini 3, Mistral Large 3, DeepSeek V3.2 und Grok 4.1 mehrere Game-Changer. Aber eines ist klar: Die Auswahl war noch nie so gut wie heute. Und sie wird weiter wachsen.