Der Einsatz von Cloud-Systemen benötigt Notfallkonzept: CARMAO bietet Modul für ganzheitliches Desaster Recovery

Spezialist für Unternehmensresilienz empfiehlt Notfallmanagement-Maßnahmen für den sicheren Einsatz von Cloud-Systemen

Limburg a.d. Lahn, 15. März 2021 – Immer mehr Unternehmen lagern ihre Daten nicht auf firmeninternen Servern, sondern in der Cloud eines Providers. Diese sind in der Regel vor Cyberattacken und anderen Angriffen gut geschützt. Doch was passiert, wenn das Rechenzentrum plötzlich in Flammen aufgeht? So geschehen vor wenigen Tagen beim größten Cloud-Anbieters Europas. Die CARMAO GmbH ( www.carmao.de), Spezialist für Unternehmensresilienz, empfiehlt Unternehmen, im Rahmen der eigenen Notfallvorsorge auch die eingesetzten Cloud-Systeme in das Notfall-Konzept zu integrieren. Mit einem speziellen Modul unterstützt CARMAO die notwendige Business Impact Analyse inklusive der Ableitung notwendiger Maßnahmen im Sinne eines ganzheitlichen Desaster Recovery.

Ca. 100.000 Server für verschiedene Unternehmen, Behörden und sonstige Einrichtungen beherbergen die vier Rechenzentren des Cloud-Anbieters OVHcloud in Straßburg. Davon ging kürzlich ein großer Teil in Flammen auf.

Dieser Fall zeigt exemplarisch: Wer seine IT-Daten in einem Rechenzentrum eines Cloud Providers speichert, geht davon aus, dass diese technisch wie auch physikalisch geschützt sind. Die Vorkommnisse untermauern jedoch, dass ein solcher Komplettschutz nicht automatisch gewährleistet ist.

Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH, erklärt: “Auch Cloud-Systeme sind selbstverständlich Notfallsituationen und Risiken ausgesetzt. Bei einem Brandgeschehen im Datencenter beispielsweise können Server zerstört werden und die darauf befindlichen Daten unwiderruflich verloren gehen. Verfügen die betroffenen Kunden über keine eigenen Sicherheitsmaßnahmen – beispielsweise weil die Originaldaten nur in der Cloud liegen und keine Kopien vorhanden sind – so ist der Unternehmensschaden teils immens.”

Notfallkonzept für Cloud-Systeme unabdingbar

Ulrich Heun sagt: “Wir empfehlen Unternehmen, sich nicht allein auf die Notfallpläne ihres Cloud-Dienstleisters zu verlassen. Vielmehr sollten sie im Rahmen der eigenen Notfallvorsorge auch die eingesetzten Cloud-Systeme in ihr Notfall-Konzept mit einbeziehen. CARMAO bietet hierfür spezielle Konzepte und Tools im Sinne eines ganzheitlichen Desaster Recovery. Damit können Unternehmen ihr Notfallmanagement erweitern und die im Krisenfall notwendige Business Impact Analyse unterstützen.”

Framework für ein hohes Maß an organisationaler Resilienz

Das CHARISMA-Framework ist ein aus langjähriger Erfahrung von CARMAO eigens entwickelter Methoden- und Verfahrenspool und ermöglicht ein integriertes Management zur Optimierung der Unternehmens-Resilienz. Durch diese Instrumente können Silo-Strukturen mit unterschiedlichen Organisations- und Zuständigkeitsbereichen überwunden werden. Sie gewährleisten einen kontinuierlich differenzierten Überblick bezüglich sämtlicher Prozesse, Rollen, Erfordernisse, Überschneidungen und Projektprioritäten zur Risikominderung und -vermeidung. Die integrierte Ausrichtung der Teildisziplinen erzielt ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und ermöglicht durch den ganzheitlichen Ansatz signifikante Kostenersparnisse.

“Mit unserem Framework unterstützen wir insbesondere die Business Continuity und das IT-Service Continuity Management – zwei Bereiche, die gerade beim verstärkten Einsatz von Cloud-basierten Lösungen neu überdacht werden müssen”, erklärt Ulrich Heun.

Die CARMAO GmbH bietet Beratung, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Unternehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Risikomanagement, Business Continuity Management (BCM), Datenschutz & Compliance, Datacenter Solutions u.v.m.

