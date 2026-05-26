Breuninger Online-Shop im Überblick

Der Breuninger Online-Shop ist kein Schnäppchenbasar, sondern ein Premium-Shop für Mode, Beauty, Schuhe und Home & Living. Genau deshalb lohnt der zweite Blick: Versand kostet bis 149 Euro Bestellwert 4,95 Euro, Click & Collect ist kostenlos, Rückgaben sind 30 Tage möglich und bei Partner- oder Speditionsartikeln gelten eigene Spielregeln.

Breuninger ist im deutschen Online-Handel ein Sonderfall. Der Shop sieht aus wie ein Modehaus, verhält sich aber stellenweise wie eine kuratierte Plattform: starke Marken, gehobene Preise, eigene Häuser, Partnerartikel, Expressversand, Click & Collect und eine Breuninger Card als Service-Hebel. Wer dort einfach nur „Jacke in den Warenkorb, fertig“ denkt, kommt meistens klar. Wer Versandkosten, Retoure und Zahlungsfristen vorher versteht, kommt besser klar.

Für diesen Überblick haben wir bei digital-magazin.de die öffentlich erreichbaren Bereiche von Breuninger.com, die offiziellen Hilfeseiten zu Versand, Click & Collect und Zahlungsarten, die AGB sowie externe Bewertungsquellen geprüft. Laut DataForSEO liegt „breuninger online shop“ in Deutschland bei rund 33.100 monatlichen Suchanfragen. Das ist beachtlich, weil Breuninger nicht über Masse wie Temu oder Zalando kommt, sondern über Marken, Service und Kaufkraft.

Die Kurzfassung: Der Breuninger Online-Shop liefert im deutschen Shop an deutsche Lieferadressen. Der Standardversand per DHL oder Hermes kostet 4,95 Euro, ist ab 149 Euro Bestellwert kostenfrei und für Zahlungen mit Breuninger Card ebenfalls kostenlos. DHL Express kostet 14,95 Euro. Click & Collect in ein Breuninger Haus ist kostenlos. Rückgaben sind innerhalb von 30 Tagen möglich, das gesetzliche Widerrufsrecht bleibt davon unberührt.

Breuninger Online-Shop: Premium statt Plattform-Lärm

Breuninger verkauft Mode, Schuhe, Taschen, Beauty, Schmuck, Sportartikel und Home-&-Living-Produkte. Der Shop setzt stark auf Marken: von adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Closed und Armedangels bis Gucci, Saint Laurent, Moncler, Stone Island, Balenciaga oder Tiffany & Co. Dazu kommen Eigen- und Kurationsflächen, Sale-Bereiche und redaktionell wirkende Einstiege.

Die Breuninger-Startseite verbindet Premium-Mode, Sale-Hinweise und Serviceversprechen.

Der Unterschied zu vielen anderen Mode-Shops liegt im Anspruch. Breuninger will nicht nur Produkte listen, sondern ein Kaufhausgefühl ins Netz übersetzen. Das merkt man an Markenwelten, Servicehinweisen, Filialbezug und an der Tonalität. Der Shop ist weniger hektisch als klassische Marktplätze. Dafür ist er auch weniger „billig wirkt schon irgendwie okay“. Breuninger spielt in einer Liga, in der Vertrauen, Originalware und Retourenabwicklung wichtiger sind als der letzte Euro Rabatt.

Im Fashion-Cluster passt Breuninger damit gut neben bestehende Ratgeber wie den Deichmann Online-Shop, den C&A Online-Shop und den H&M Online-Shop. Der Unterschied: Bei Breuninger geht es stärker um Markenvertrauen, Beratung und Service, weniger um günstige Basisware.

Sortiment im Überblick: Mode, Beauty und Home

Das Sortiment ist breit, bleibt aber klar im Lifestyle- und Premium-Kontext. Damen, Herren, Kinder, Luxus, Beauty, Sport und Home & Living sind die großen Einstiege. In der Suche wird schnell sichtbar, wie stark Breuninger über Marken funktioniert. Wer „Sneaker“ sucht, sieht nicht nur Produktarten, sondern eine Mischung aus Nike, adidas Originals, On, Axel Arigato, McQueen und weiteren Marken. Das ist eine andere Tonlage als bei Discountern.

Die Produktsuche im Breuninger Online-Shop zeigt Marken, Preise, Filter und Premium-Sortiment.

Damen und Herren

Bei Damen und Herren stehen Kleidung, Schuhe, Accessoires, Taschen, Wäsche, Sportmode und Designerstücke im Mittelpunkt. Praktisch sind Filter nach Marke, Größe, Farbe, Preis, Material und Kategorie. Bei höherpreisiger Mode entscheidet nicht nur die Optik. Passform, Material, Pflegehinweise und Rückgabeweg sind entscheidend. Ein Mantel für mehrere hundert Euro wird anders gekauft als ein T-Shirt im Dreierpack.

Luxus und Designer

Der Luxusbereich ist für Breuninger wichtig. Marken wie Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Moncler oder Stone Island ziehen Kundschaft an, die Originalität und Verfügbarkeit sucht. Hier ist Breuninger gegenüber offenen Marktplätzen im Vorteil: Ein etablierter Händler mit klarer Lieferkette wirkt vertrauenswürdiger als ein unbekannter Drittanbieter mit erstaunlich niedrigem Preis. Gerade bei Designerware ist ein zu gutes Angebot oft kein gutes Angebot.

Beauty, Sport und Home & Living

Beauty, Sport und Home & Living erweitern den Shop über klassische Mode hinaus. Kosmetik, Düfte, Pflege, Fitnessmode, Sneaker, Wohnaccessoires und Geschenkideen sorgen dafür, dass Breuninger nicht nur als Kleiderschrank-Lieferant funktioniert. Das macht den Warenkorb vielseitiger, kann aber auch dazu führen, dass Lieferart und Verfügbarkeit je nach Produkt stärker variieren.

Bestellung: Konto, Breuninger Card und Verfügbarkeit

Die Bestellung läuft wie in modernen Fashion-Shops üblich: Produkt auswählen, Größe und Farbe prüfen, Warenkorb öffnen, Lieferart wählen, Zahlungsart festlegen. Ein Kundenkonto ist sinnvoll, weil Rechnungen, Retouren und Bestellstatus dort leichter nachvollziehbar sind. Bei Breuninger kommt zusätzlich die Breuninger Card als eigenes Ökosystem dazu.

Die Breuninger Card ist mehr als eine Kundenkarte. Laut Breuninger bringt sie unter anderem Vorteile beim Versand, weil Standardversand mit der Card als Zahlungsmittel kostenlos ist. Das kann sich lohnen, wenn regelmäßig bestellt wird. Für Gelegenheitskäufe reicht es, die normalen Versandgrenzen zu kennen. Der Punkt ist: Die Card verändert die Kostenlogik. Ohne Card zahlen Sie unter 149 Euro Warenwert Standardversand, mit Card nicht.

Vor dem Kauf sollten Sie außerdem zwischen Breuninger-Ware, Partnerartikeln und Speditionsware unterscheiden. In den offiziellen Hilfetexten tauchen Partner und Spedition ausdrücklich auf. Bei Partnerartikeln können Lieferzeiten und Retourenwege anders ausfallen. Bei Speditionsware gelten individuelle Lieferzeiten und teils besondere Rücksenderegeln. Wer Möbel oder größere Home-Produkte bestellt, sollte nicht mit der gleichen Logik rechnen wie bei einem Pullover.

Versandkosten und Lieferzeiten bei Breuninger

Die Breuninger-Hilfe nennt für den Standardversand per DHL oder Hermes eine Lieferzeit von etwa zwei bis vier Werktagen. Der Versand erfolgt im deutschen Shop an Adressen in Deutschland. Für Bestellungen bis 149 Euro berechnet Breuninger 4,95 Euro Versandkosten. Kostenlos wird der Standardversand ab 149 Euro Bestellwert, bei Zahlung mit Breuninger Card oder bei Click & Collect.

Die Breuninger-Hilfe nennt Standardversand, Expressversand, Click & Collect und Speditionshinweise.

Für eilige Bestellungen gibt es DHL Express. Breuninger nennt dafür 14,95 Euro. Bei Bestellung von Montag bis Freitag bis 11 Uhr soll die Lieferung am nächsten Werktag erfolgen. Das ist ordentlich, aber kein Zaubertrick: Wochenenden, Feiertage, Produktverfügbarkeit und Zustellregion können eine Rolle spielen.

Lieferart Kosten Wichtig Standardversand 4,95 Euro bis 149 Euro, darüber kostenlos DHL oder Hermes, etwa zwei bis vier Werktage Breuninger Card Standardversand kostenlos gilt bei Nutzung als Zahlungsmittel DHL Express 14,95 Euro nächster Werktag bei Bestellung bis 11 Uhr an Werktagen Click & Collect kostenlos Lieferung in ein Breuninger Haus Speditionsware individuell Angaben direkt am Artikel beachten

Bei Rücksendungen ist die Versandkostenerstattung differenziert. Bei vollständiger Rücksendung erstattet Breuninger die Standardversandkosten nach gesetzlichen Vorgaben. Bei teilweiser Rücksendung werden Versandkosten laut Hilfe nicht erstattet. Beim Expressversand wird bei kompletter Rücksendung nur der Standardversandanteil von 4,95 Euro erstattet; der Expresszuschlag bleibt außen vor. Das ist wichtig, wenn man „zur Auswahl“ bestellt.

Click & Collect: Breuninger-Haus statt Paketflur

Click & Collect ist bei Breuninger besonders passend, weil der Händler stationäre Häuser mit Online-Auswahl verbindet. Die offizielle Hilfe beschreibt: Bestellung online aufgeben, Lieferoption Click & Collect wählen, Breuninger Haus auswählen, Benachrichtigung abwarten und innerhalb von zehn Tagen abholen. Laut Hilfeseite sind Wunschartikel in der Regel innerhalb von ein bis zwei Werktagen vor Ort abholbereit; an anderer Stelle nennt Breuninger für Click & Collect etwa zwei bis vier Werktage. Praktisch gilt: Die Abholmail entscheidet.

Der Service hat echte Vorteile. Sie sparen Versandkosten, können vor Ort anprobieren und bei Nichtgefallen direkt zurückgeben. Die Bezahlung erfolgt aber nicht erst bei Abholung. Breuninger schreibt klar, dass die Zahlung abhängig von der gewählten Zahlungsart bei Bestellaufgabe läuft. Für die Abholung benötigen Sie einen Lichtbildausweis und den Abholschein aus der Benachrichtigung.

Das Modell zeigt sehr gut, wohin sich der stationäre Handel entwickelt. Online-Recherche, digitale Bestellung und physische Abholung verschmelzen. Genau dieses Zusammenspiel aus Online- und Offline-Kauf haben wir im Beitrag über den ROPO-Effekt im Handel beschrieben.

Zahlungsarten: Rechnung, PayPal, Kreditkarte und Klarna

Breuninger nennt in der Hilfe mehrere Zahlungsarten: Klarna Rechnungskauf mit bis zu 30 Tagen Zahlungsfrist, Klarna Sofort, Kreditkarten von Visa, Mastercard und American Express, PayPal, Breuninger Card, Kauf auf Rechnung und Geschenkkarten. Die Auswahl kann je nach Bonität, Konto, Warenkorb und Land variieren.

Beim klassischen Kauf auf Rechnung nennt Breuninger eine Zahlungsfrist von 14 Tagen nach Versand. Das ist wichtig, weil das Rückgaberecht 30 Tage beträgt. Wer viel zur Auswahl bestellt, sollte also nicht warten, bis alle Entscheidungen emotional ausgereift sind. Rechnung prüfen, behaltene Artikel bezahlen, Rücksendung sauber dokumentieren. Klingt langweilig. Spart Ärger.

Bei Rechnungskauf weist Breuninger darauf hin, den kommunizierten Verwendungszweck zu nutzen. Die Bestellnummer reicht nicht zwingend. Solche Details wirken kleinteilig, sind aber in der Praxis relevant. Eine falsch zugeordnete Zahlung ist ungefähr so charmant wie ein Paket, das drei Tage im Paketzentrum meditiert.

Retoure und Rückerstattung: 30 Tage, aber nicht grenzenlos

Breuninger gewährt neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von 30 Tagen ab Erhalt der Ware. Die Rückgabe kann per Rücksendung oder durch Abgabe im Kundenservice eines Breuninger Hauses erfolgen. Bei Speditionsware gelten gesonderte Regeln; sie kann laut AGB nur durch Abholung eines Spediteurs zurückgegeben werden.

Die Rückgabe ist im normalen Paketfall kundenfreundlich, aber nicht beliebig. Hygieneartikel, versiegelte Waren nach Entfernen des Siegels, personalisierte Produkte und beschädigte Ware können ausgeschlossen oder problematisch sein. Außerdem erwähnt Breuninger in den AGB eine Retouren-Schwelle: Bei einer Retourenquote von über 90 Prozent bezogen auf Online-Einkäufe in bis zu zwölf Monaten behält sich Breuninger vor, ein Kundenkonto vorübergehend oder endgültig zu sperren. Das ist eine deutliche Ansage an Menschen, die den Shop als kostenlose Umkleidekabine mit Logistikdienst verstehen.

Für normale Kundschaft ist das kein Grund zur Panik. Wer realistisch bestellt und sauber retourniert, hat wenig zu befürchten. Wer regelmäßig zehn Teile bestellt und neun zurückschickt, sollte aber verstehen: Retouren sind teuer. Das gilt nicht nur für Breuninger, sondern für den gesamten Modehandel.

Erfahrungen: Stark bei Marken, sensibel beim Service

Die Stärken des Breuninger Online-Shops liegen auf der Hand: starke Marken, hochwertige Sortierung, etablierter Händler, stationäre Häuser, Click & Collect, Expressoption und ein klarer Serviceanspruch. Wer Premium-Mode online kaufen will, bekommt hier ein seriöses Umfeld. Besonders bei Designerware ist das ein echter Vorteil gegenüber unbekannten Drittshops.

Die Schwächen liegen dort, wo Premium-Erwartung und Online-Realität kollidieren. Wenn ein Paket später kommt, eine Rückzahlung dauert oder eine Rechnung missverständlich wirkt, ist die Enttäuschung bei einem gehobenen Anbieter größer. Externe Bewertungsportale wie Trustpilot zu Breuninger zeigen entsprechend gemischte Einzelstimmen. Solche Portale sind nie ein vollständiges Bild, aber sie zeigen typische Reibungspunkte: Lieferung, Retoure, Erstattung, Kundenservice.

Im Vergleich zum Zara Online-Shop ist Breuninger weniger Fast-Fashion-getrieben. Im Vergleich zu H&M und C&A ist der Preisanker höher. Im Vergleich zu Marktplätzen wirkt Breuninger kontrollierter, aber auch anspruchsvoller. Das ist kein Shop für „Hauptsache billig“, sondern für Menschen, die Marke, Auswahl und Service zusammen wollen.

Häufige Probleme und einfache Lösungen

Problem Wahrscheinliche Ursache Sinnvolle Lösung Versandkosten überraschen Bestellwert unter 149 Euro und keine Breuninger Card Click & Collect oder höheren Warenkorb prüfen Expressgebühr wird nicht komplett erstattet Expresszuschlag ist gesondert geregelt Express nur nutzen, wenn Tempo wirklich nötig ist Click & Collect nicht abholbar Abholmail fehlt oder Zehn-Tage-Frist verpasst Benachrichtigung abwarten, Frist im Blick behalten Rechnung wird falsch zugeordnet falscher Verwendungszweck nur den Rechnungs-Verwendungszweck nutzen Speditionsretoure ist kompliziert große Partner- oder Home-Artikel Rückgaberegeln direkt am Artikel prüfen

Für wen lohnt sich der Breuninger Online-Shop?

Der Breuninger Online-Shop lohnt sich für Menschen, die Premium-Mode, Designerartikel, kuratierte Marken und verlässliche Händlerstrukturen suchen. Besonders interessant ist er bei höherpreisigen Artikeln, bei denen Originalware, Rückgabeweg und Service wichtiger sind als der billigste Preis. Auch Click & Collect ist stark, wenn ein Breuninger Haus erreichbar ist.

Weniger ideal ist Breuninger für reine Preisjäger. Wer nur möglichst günstig kaufen will, findet anderswo aggressivere Rabatte. Auch wer häufig zur Auswahl bestellt und große Teile der Bestellung zurückschickt, sollte vorsichtig sein. Breuninger kommuniziert deutlich, dass exzessive Retouren Folgen haben können.

Mein pragmatischer Eindruck: Breuninger ist ein guter Online-Shop, wenn man ihn wie ein digitales Premium-Kaufhaus nutzt. Marke prüfen, Größe realistisch wählen, Versandgrenze beachten, Rückgabeweg kennen. Dann funktioniert der Einkauf solide. Wer dagegen Marktplatz-Chaos erwartet, wird eher positiv überrascht.

FAQ zum Breuninger Online-Shop

Wie hoch sind die Versandkosten bei Breuninger?

Der Standardversand kostet 4,95 Euro bis 149 Euro Bestellwert. Ab 149 Euro ist der Standardversand kostenlos. Mit Breuninger Card als Zahlungsmittel und bei Click & Collect ist der Versand ebenfalls kostenlos.

Wie lange dauert die Lieferung?

Breuninger nennt für den Standardversand per DHL oder Hermes etwa zwei bis vier Werktage. Expressversand per DHL kostet 14,95 Euro und kann bei Bestellung bis 11 Uhr an Werktagen am nächsten Werktag liefern.

Bietet Breuninger Click & Collect an?

Ja. Sie können online bestellen und die Ware in ein Breuninger Haus liefern lassen. Die Abholung ist kostenlos und erfolgt nach Benachrichtigung innerhalb der genannten Abholfrist.

Welche Zahlungsarten gibt es?

Breuninger nennt unter anderem Breuninger Card, Rechnung, Klarna, Kreditkarte, PayPal und Geschenkkarten. Die tatsächlich angezeigte Auswahl kann vom Warenkorb und weiteren Prüfungen abhängen.

Wie lange kann ich bei Breuninger zurückgeben?

Breuninger gewährt neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein freiwilliges Rückgaberecht von 30 Tagen ab Warenerhalt. Ausnahmen gelten etwa für bestimmte Hygiene-, versiegelte oder personalisierte Waren sowie für Speditionsware.

Ist Breuninger seriös?

Ja, Breuninger ist ein etablierter deutscher Händler mit Online-Shop und stationären Häusern. Wichtig ist, über die offizielle Domain breuninger.com zu kaufen und bei teuren Markenartikeln keine dubiosen Drittseiten zu nutzen.

Lohnt sich die Breuninger Card?

Für gelegentliche Käufe nicht zwingend. Wer regelmäßig bei Breuninger bestellt, kann durch kostenlosen Standardversand und weitere Vorteile profitieren. Entscheidend ist, ob Sie den Shop wirklich wiederholt nutzen.