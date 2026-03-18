ROPO-Effekt: Online recherchieren, offline kaufen – stirbt das aus?

Sie recherchieren online, kaufen aber im Laden — oder umgekehrt. Dieses Muster hat einen Namen: ROPO-Effekt. Lange galt er als die zentrale Herausforderung für den stationären Handel. Aber stirbt dieses Verhalten gerade aus, oder verändert es sich nur?

Was der ROPO-Effekt wirklich bedeutet

ROPO steht für „Research Online, Purchase Offline“ — und beschreibt ein Kaufverhalten, das im Zeitalter des Smartphones zur Selbstverständlichkeit wurde. Jemand sucht auf Google nach einem Staubsauger, liest Testberichte, vergleicht Preise, schaut sich YouTube-Reviews an — und kauft dann am nächsten Samstag im Markt um die Ecke. Manchmal weil der lokale Händler den gleichen Preis hat. Manchmal weil man das Gerät live erleben möchte. Manchmal einfach weil man es sofort haben will.

Das Phänomen ist nicht neu. Erste Studien dazu erschienen bereits Mitte der 2000er-Jahre, als das mobile Internet noch kaum eine Rolle spielte. Was sich seitdem verändert hat: der Umfang, die Komplexität und die Richtung des Musters.

Denn ROPO läuft auch andersrum. Das Pendant — manchmal als „Showrooming“ bezeichnet — beschreibt den Gang in den Laden, um ein Produkt anzufassen und auszuprobieren, gefolgt vom Online-Kauf zum günstigeren Preis. Ikea hat dieses Problem erkannt und mit Klick-und-Hol-Optionen teilweise entschärft. Andere Händler kämpfen noch heute damit.

Was jedoch klar ist: Beide Varianten dieses Musters sind lebendig. Von einem Aussterben des ROPO-Effekts kann keine Rede sein — eher von einer Transformation.

Was die Zahlen sagen: Wie verbreitet ist ROPO wirklich?

Laut einer Studie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel (bevh) werden mehr als 60 Prozent aller Kaufentscheidungen im stationären Einzelhandel von einer Online-Recherche vorbereitet. Eine ergänzende Untersuchung von ibi research zeigt, dass dieser Anteil bei konsumnahen Gütern sogar noch höher liegt. Das ist eine Zahl, die kein Händler ignorieren kann.

Gleichzeitig zeigt die Forschung: Wer online gut informiert wurde, kauft schneller und kauft mehr. Die Entscheidungssicherheit ist höher. Die Beratungszeit im Laden sinkt. Das klingt nach einer Win-Win-Situation — ist es aber nur dann, wenn der stationäre Händler auch die Online-Präsenz hat, die recherchierende Kundschaft überhaupt erst auf ihn aufmerksam macht.

Und da liegt das Problem vieler kleiner und mittlerer Händler: Sie profitieren nicht vom ROPO-Effekt, weil sie online schlicht nicht auffindbar sind. Die Recherche führt stattdessen zu Amazon, zu Media Markt, zu einem großen Fachportal — und dort endet die Customer Journey, auch wenn der lokale Händler das bessere Angebot hätte.

Nach unserer Recherche bei digital-magazin.de ist das strukturelle Problem klar: Nicht das ROPO-Verhalten schadet dem stationären Handel — sondern die fehlende digitale Präsenz, die verhindert, dass der lokale Händler in der Recherchephase überhaupt sichtbar wird.

Stirbt das ROPO-Verhalten aus? Eine ehrliche Analyse

Die kurze Antwort: Nein. Aber es verändert sich.

Der stationäre Handel verliert kontinuierlich Anteile — das ist Fakt. Viele Kategorien, die vor zehn Jahren undenkbar für den reinen Online-Kauf waren (Brillen, Matratzen, Kleidung), werden heute mehrheitlich digital erworben. Das ROPO-Muster verliert in diesen Segmenten an Bedeutung, weil die stationäre Station aus der Customer Journey herausgefallen ist.

In anderen Kategorien aber bleibt der Offline-Kauf stark: Lebensmittel, Apotheke, Möbel im höheren Preissegment, Handwerk-Dienstleistungen, Autos. Hier recherchiert die Kundschaft zwar intensiver als je zuvor online — aber der Abschluss findet weiterhin vor Ort statt. Manchmal aus Gewohnheit, manchmal aus Vertrauen, manchmal weil die Übergabe oder Montage persönlich erfolgt.

Was stirbt, ist die scharfe Trennlinie zwischen Online und Offline. Das Konzept des Omnichannel macht deutlich: Kundschaft denkt nicht in Kanälen. Sie denkt in Bedürfnissen. Und sucht den Weg des geringsten Widerstands zur Lösung. Genau das ist auch der Grund, warum Plattformen wie TikTok Shop die Recherche- und Kaufphase in einem Schritt zusammenführen — weil die Trennung künstlich war.

Lokales SEO: Wer die Recherchephase gewinnt, gewinnt den Kauf

Wer vom ROPO-Effekt profitieren will, muss die Recherchephase gewinnen. Das bedeutet vor allem: lokale Suchsichtbarkeit. Wenn jemand in Köln nach „Fahrradladen mit Gepäckträger-Montage“ sucht, sollte der passende Händler im ersten Suchergebnis auftauchen — nicht auf Seite drei.

Google Business Profile ist dabei nur der Anfang. Wichtig sind aktuelle Öffnungszeiten, Produktverfügbarkeit (ja, das ist über Integration möglich), Fotos, Bewertungen und regelmäßige Posts. Das ist Aufwand — aber verglichen mit einer Werbekampagne ist es gut investierte Zeit.

Lokales SEO ist ein Bereich, in dem mittelständische Händler den großen Plattformen noch etwas entgegensetzen können. Amazon hat keine Filialen in der Mühlenstraße. Google weiß das — und rankt lokale Angebote entsprechend hoch. Die Suchmaschine möchte relevante lokale Ergebnisse liefern, und wer das nutzt, zieht den Kürzeren nicht.

Konkrete Maßnahmen für mehr lokale Sichtbarkeit:

Google Business Profile vollständig ausfüllen — inklusive Produktkatalog, Fotos und Q&A-Einträgen

— inklusive Produktkatalog, Fotos und Q&A-Einträgen Lokale Landingpages für spezifische Suchbegriffe + Ortsname erstellen

für spezifische Suchbegriffe + Ortsname erstellen Bewertungen aktiv einholen — nach einem Kauf einfach per E-Mail fragen

— nach einem Kauf einfach per E-Mail fragen Strukturierte Daten einbinden — LocalBusiness-Schema für bessere Rich Snippets

— LocalBusiness-Schema für bessere Rich Snippets Backlinks von lokalen Medien und Portalen aufbauen — oft einfacher als gedacht

Den umgekehrten ROPO-Effekt bekämpfen: Was gegen Showrooming hilft

Das Gegenstück ist schwieriger zu managen. Wenn Kundschaft in den Laden kommt, das Produkt anfasst und prüft, und dann auf dem Smartphone den günstigsten Online-Preis kauft — was können Händler dagegen tun?

Erstens: Preisparität herstellen. Viele Händler können online die gleichen Preise anbieten wie stationär. Wer dabei Beratungsleistung und Sofort-Verfügbarkeit kommuniziert, ist oft wettbewerbsfähig.

Zweitens: Mehrwert im Laden schaffen. Kostenlose Montage, Garantieverlängerung, persönliche Beratung — diese Services rechtfertigen einen Preisaufschlag von 5 bis 10 Prozent, wenn sie klar kommuniziert werden. Kundschaft ist bereit, mehr zu bezahlen, wenn sie versteht, wofür.

Drittens: Click & Collect als Brücke nutzen. Wer online kauft und im Laden abholt, verbringt Zeit im Geschäft — und kauft häufig noch etwas dazu. Das zeigen Daten aus dem britischen Einzelhandel, wo Click & Collect deutlich weiter verbreitet ist als in Deutschland.

Die Lösung ist also nicht, Showrooming zu unterbinden — das geht ohnehin nicht. Sondern: das Einkaufserlebnis im Laden so attraktiv zu gestalten, dass der Online-Kauf als schlechtere Alternative erscheint. Das ist mehr Einladung als Kampf. Wer sich außerdem fragt, welche Zahlungsmethoden Kundschaft im stationären und Online-Handel bevorzugt, findet dort interessante Parallelen.

ROPO im B2B: Ein unterschätzter Faktor

Bisher haben wir vor allem über den Konsumentenbereich gesprochen. Aber auch im B2B-Geschäft spielt ROPO eine entscheidende Rolle — und dort ist er oft noch stärker ausgeprägt.

Wer als Unternehmen eine neue Fräsmaschine, eine Softwarelösung oder Büromöbel beschaffen will, recherchiert intensiv online. Fachmagazine, LinkedIn-Beiträge, YouTube-Reviews, Vergleichsportale — die Informationsphase ist lang und gründlich. Der Abschluss aber findet häufig nach einem persönlichen Gespräch, einer Demo oder einem Händlerbesuch statt.

Für B2B-Anbieter bedeutet das: Content Marketing ist keine Nice-to-have-Maßnahme, sondern das Fundament der Vertriebspipeline. Wer in der Recherchephase nicht sichtbar ist, kommt gar nicht erst in die Shortlist — egal wie gut das Produkt ist. Und wer bei einem Demo-Termin glänzt, kann aus einem Online-Lead einen loyalen Kunden machen.

Die Konsequenz ist klar: Händler und Hersteller im B2B-Bereich sollten ihre Online-Präsenz nicht als „Katalog“ betrachten, sondern als erstes Gespräch mit dem Kunden — das hoffentlich ein zweites nach sich zieht.

ROPO-Tracking: Wie Händler die Customer Journey messen

Ein praktisches Problem: Wie messe ich eigentlich, ob und wie der ROPO-Effekt bei meinem Geschäft funktioniert? Online-zu-Online-Tracking ist gelöst. Aber der Übergang zwischen den Welten ist analytisch schwierig.

Einige Ansätze, die in der Praxis funktionieren:

QR-Codes am POS: Wenn Kundschaft einen QR-Code aus einer Online-Kampagne beim Kassieren vorzeigt, ist die Verbindung hergestellt.

Wenn Kundschaft einen QR-Code aus einer Online-Kampagne beim Kassieren vorzeigt, ist die Verbindung hergestellt. Gutschein-Tracking: Online-Gutscheincodes, die im Laden eingelöst werden, sind einfach umsetzbar und zuverlässig messbar.

Online-Gutscheincodes, die im Laden eingelöst werden, sind einfach umsetzbar und zuverlässig messbar. Kundenkarten mit Online-Verknüpfung: Wer sein Kundenkonto online und offline nutzt, schlägt automatisch eine Brücke zwischen den Kanälen.

Wer sein Kundenkonto online und offline nutzt, schlägt automatisch eine Brücke zwischen den Kanälen. Kassen-Befragungen: Simpel, aber effektiv — einfach fragen: „Haben Sie uns vorher online recherchiert?“

Simpel, aber effektiv — einfach fragen: „Haben Sie uns vorher online recherchiert?“ Google Store Visits: Google kann auf Basis von Standortdaten messen, wie viele Personen nach einem Anzeigenklick tatsächlich das Geschäft besucht haben.

Diese Daten sind entscheidend, um Marketingbudgets korrekt zuzuordnen. Wer nur Online-Conversions misst, unterschätzt den Wert digitaler Maßnahmen massiv — und kürzt am falschen Ende das Budget.

Neue Technologien verändern das ROPO-Verhalten

Zwei Entwicklungen werden das Muster in den nächsten Jahren prägen:

KI-gestützte Kaufberatung: Wenn ein KI-Assistent die Rolle des Rechercheurs übernimmt und direkt Produkte empfiehlt, verändert sich die klassische Recherchephase fundamental. Die Customer Journey beginnt dann im Chatfenster. Händler, die über KI und Social Commerce nachdenken, werden früh auf diese Entwicklung vorbereitet sein.

Augmented Reality im Ladengeschäft: Was heute noch futuristisch klingt — virtuelles Anprobieren, 3D-Produktvisualisierung per Smartphone — wird sich normalisieren. Damit wird der Showroom-Aspekt des stationären Handels neu definiert: weg vom Anfassen, hin zur immersiven Erfahrung.

Die Grenze zwischen Online-Recherche und Offline-Erlebnis wird zunehmend fließend. ROPO transformiert sich — von einer Sequenz zu einer simultanen Erfahrung. Wer das versteht und sein Geschäftsmodell darauf ausrichtet, ist gut aufgestellt.

Was bleibt: Drei Schlüsselerkenntnisse für Händler

ROPO stirbt nicht. Es wird komplexer und schneller. Was das für Händler bedeutet, lässt sich auf drei Punkte bringen:

1. Online-Sichtbarkeit ist kein Nice-to-have, sondern Pflicht. Wer nicht gefunden wird, wenn recherchiert wird, verliert den Kauf — egal wie gut das Angebot vor Ort ist.

2. Der stationäre Handelspunkt muss einen klaren Mehrwert bieten. Sofort-Verfügbarkeit, Service, Beratung, Erlebnis — das sind die Argumente, die den Laden unverzichtbar machen.

3. Messen, lernen, anpassen. ROPO-Tracking ist kein akademisches Projekt. Es ist die Grundlage, um zu verstehen, welche Maßnahmen wirklich auf Umsatz einzahlen.

Den nächsten Staubsauger werden die meisten Menschen immer noch anfassen wollen, bevor sie kaufen. Manches ändert sich eben doch nicht — aber die Bedingungen, unter denen es stattfindet, verschieben sich ständig. Wer das akzeptiert, ist im Vorteil.

Und noch etwas: ROPO ist kein Problem, das Händler lösen müssen. Es ist eine Chance, die sie aktiv nutzen können. Jede Online-Suche ist eine Einladung. Jede Bewertung ist ein Versprechen. Jede Click-and-Collect-Abholung ist eine Beziehung, die gerade beginnt. Der ROPO-Effekt ist nicht der Feind des stationären Handels — er ist sein bester Freund, wenn man ihn richtig behandelt.

Investitionen in digitale Sichtbarkeit zahlen sich doppelt aus: direkt über Online-Käufe und indirekt über ROPO-getriebene Ladenbesuche. Diese zweite Dimension wird in Marketing-Reportings oft vergessen. Wer sie sichtbar macht, kann intern besser für sein Digitalbudget argumentieren — und stärker investieren, wo es wirklich zählt.