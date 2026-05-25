IKEA Online-Shop im Überblick

Der IKEA Online-Shop ist bequem, solange Sie vor der Bestellung die Lieferart verstehen. Kleine Ware kommt per Paket, große Möbel per Spedition, Click & Collect läuft über Einrichtungshaus oder Abholstation und Retouren haben eigene Preislogik. Wer nur den Warenkorb anschaut, übersieht schnell den eigentlichen Kostenblock: Transport, Rückgabe und Terminplanung.

IKEA online zu bestellen klingt nach einer einfachen Sache: Regal suchen, Warenkorb füllen, zahlen, warten. In der Praxis ist der IKEA Online-Shop aber weniger ein normaler Shop als ein Logistikrechner mit Möbeln. Das ist nicht böse gemeint. Es ist einfach die Realität, wenn ein Händler Teelichter, Matratzen, Schreibtische, Sofas und komplette Küchen über dieselbe Website verkaufen will.

Genau deshalb lohnt der nüchterne Blick auf IKEA Deutschland. Der Shop ist stark, weil Sortiment, Planung, Click & Collect, Lieferung und Einrichtungshaus eng zusammenspielen. Er ist aber auch anspruchsvoller als viele kleine Online-Shops. Eine Paketlieferung für Deko ist etwas völlig anderes als eine Speditionslieferung in einen Raum Ihrer Wahl. Und eine Retoure per DHL ist nicht dasselbe wie die Abholung eines Kleiderschranks.

Wir bei digital-magazin.de haben den IKEA Online-Shop deshalb als praktischen Einkaufsprozess betrachtet: Was können Sie online bestellen? Welche Kosten entstehen bei Lieferung und Abholung? Wie funktioniert Click & Collect? Und wann ist der Weg ins Einrichtungshaus am Ende immer noch die bessere Entscheidung?

IKEA Online-Shop: Was bietet der Möbelriese im Netz?

Der IKEA Online-Shop verbindet drei Dinge: klassisches Produktsortiment, digitale Planung und stationäre Abholung. Das unterscheidet IKEA von vielen reinen Versandhändlern. Sie können online stöbern, Produktverfügbarkeit prüfen, Möbel planen, Lieferoptionen berechnen, Click & Collect buchen oder den Einkauf direkt nach Hause liefern lassen.

Das Sortiment reicht von kleinen Wohnaccessoires über Textilien, Küchenutensilien, Lampen und Stauraum bis zu großen Möbeln, Matratzen, Küchen und kompletten Einrichtungslösungen. Wer schon einmal online eine Kommode bestellt hat, weiß allerdings: Möbelhandel ist kein T-Shirt-Shop. Maße, Gewicht, Pakete, Treppenhaus, Liefertermin und Montage entscheiden oft stärker über die Zufriedenheit als der Produktpreis.

IKEA macht diese Komplexität sichtbar, indem Lieferoptionen im Warenkorb nach Postleitzahl und Produktdaten berechnet werden. Das ist sinnvoll, aber auch der Moment, in dem aus einem günstigen Regal plötzlich eine deutlich größere Gesamtrechnung werden kann. Der Warenwert ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte trägt Sicherheitsschuhe und kommt mit dem LKW.

Für Händler ist IKEA ein gutes Beispiel für echten Multi-Channel-Handel. Online-Shop und Einrichtungshaus sind nicht getrennte Welten, sondern greifen ineinander. Genau diese Verzahnung haben wir im Artikel über Multi-Channel-Handel im deutschen E-Commerce bereits als zentrale Handelsfrage beschrieben.

Sortiment im Überblick: Möbel, Küche, Deko und Services

Das stärkste IKEA-Sortiment bleibt Wohnen. Sofas, Betten, Regale, Schränke, Tische, Stühle und Aufbewahrungssysteme sind die Klassiker. Dazu kommen Küchenplanung, Badezimmermöbel, Kinderzimmer, Homeoffice, Gartenmöbel, Beleuchtung, Textilien und Deko. Der Online-Shop bildet damit fast das gesamte Einrichtungshaus digital ab.

Möbel und Stauraum

Bei Möbeln ist die Online-Bestellung besonders attraktiv, wenn Sie genau wissen, was Sie brauchen. Produktmaße, Verpackungsmaße und Verfügbarkeit stehen auf den Artikelseiten. Das hilft beim Planen, ersetzt aber nicht das Nachmessen zu Hause. Ein Pax-Schrank kann im Browser harmlos wirken. Im Treppenhaus wird er plötzlich zum Charaktertest.

Praktisch sind die bekannten Serien. Wer ein bestehendes System erweitert, findet online schnell passende Module, Farben und Zubehör. Schwierig wird es bei Kombinationen, bei denen mehrere Teile separat verfügbar sein müssen. Dann entscheidet nicht nur, ob der Schrank lieferbar ist, sondern ob alle Scharniere, Einlegeböden und Fronten gleichzeitig verfügbar sind.

Küche und Planung

Küchen sind die anspruchsvollste IKEA-Kategorie. Online lassen sich Küchen planen, speichern und mit Beratung weiterbearbeiten. Der Kauf selbst ist aber deutlich komplexer als bei einem Beistelltisch. Arbeitsplatten, Elektrogeräte, Anschlüsse, Lieferung, Montage und alte Möbel spielen zusammen. Wer hier nur auf den Preis schaut, wird später vom Kleingedruckten eingeholt.

Für Küchen und größere Projekte ist der Online-Shop vor allem Planungs- und Bestellzentrale. Die eigentliche Qualität entsteht durch saubere Vorbereitung: Maße, Wandbeschaffenheit, Strom, Wasser, Lieferzugang und Montagefenster. IKEA bietet dafür Services an, aber die Verantwortung für richtige Angaben liegt nicht magisch beim Warenkorb.

Deko, Textilien und kleine Haushaltswaren

Kleine Artikel sind online am unkompliziertesten. Bilderrahmen, Kleiderbügel, Kissenbezüge, Küchenhelfer, Boxen oder Lampenzubehör passen häufig in den Paketversand. Hier ähnelt IKEA stärker einem normalen Online-Shop. Warenkorb füllen, Paketlieferung wählen, fertig.

Trotzdem sollten Sie Mindestbestellwert und Versandkosten beachten. Bei sehr kleinen Warenkörben kann der Versand den Preisvorteil auffressen. Dann ist Click & Collect oder der nächste Einrichtungshausbesuch sinnvoller, sofern Sie ohnehin in der Nähe sind.

So funktioniert die Bestellung im IKEA Online-Shop

Der Bestellprozess beginnt wie üblich mit Produktauswahl und Warenkorb. Entscheidend wird es, sobald Sie Ihre Postleitzahl eingeben. Dann prüft IKEA, welche Liefer- und Abholoptionen für Ihre Artikel verfügbar sind. Manche Produkte sind paketfähig, andere brauchen Spedition, wieder andere sind nur im Einrichtungshaus erhältlich.

Laut IKEA hängen Lieferzeit und Optionen von Größe der Bestellung, Lieferadresse, Nachfrage und Produktverfügbarkeit ab. Während der Online-Bezahlung werden die verfügbaren Lieferoptionen, geschätzten Lieferzeiten und Preise angezeigt. Das ist der richtige Moment für einen kurzen Realitätscheck: Passt die Lieferung zum Alltag, zum Gebäude und zum Produkt?

Ihre Bestellung können Sie im Online-Profil verfolgen. IKEA sendet Statusinformationen per E-Mail oder SMS. Bei Speditionslieferungen meldet sich der Servicepartner am Liefertag zusätzlich telefonisch, ungefähr eine Stunde vor der Anlieferung. Klingt ordentlich. Trotzdem gilt: Bei Möbeln ist Anwesenheit nicht optional. Wenn niemand da ist, wird es schnell teuer oder zumindest lästig.

Wichtig ist außerdem, dass Bestellungen in mehrere Lieferungen aufgeteilt werden können. Ein Teil kommt per Paket, ein Teil per Spedition, ein Teil später. Wer einen Raum komplett einrichten will, sollte das nicht erst am Liefertag bemerken.

IKEA Lieferung: Paket, Bordsteinkante oder Raum Ihrer Wahl

Die Lieferseite ist der wichtigste Abschnitt im IKEA Online-Shop. Laut offizieller IKEA-Übersicht zu Lieferoptionen und Preisen gibt es mehrere Varianten: Paketlieferung, Bordsteinkanten-Lieferung, Speditionslieferung in einen Raum Ihrer Wahl und Expresslieferung in einen Raum Ihrer Wahl.

Die IKEA-Lieferseite unterscheidet Paketlieferung, Bordsteinkante und Lieferung in einen Raum Ihrer Wahl.

Die Paketlieferung startet laut IKEA ab 2 Werktagen. Für kleinere Pakete nennt IKEA einen Normalpreis von 3,99 Euro, für größere Paketware bis 30 Kilogramm 19,99 Euro. IKEA Family oder IKEA Business Network Mitglieder können für paketfähige Produkte ab 70 Euro Warenwert Vorteile bekommen; bei kleineren Paketen ist dann kostenlose Lieferung möglich, bei größeren Paketlieferungen nennt IKEA reduzierte Kosten.

Bei Möbeln wird es teurer. Die Bordsteinkanten-Lieferung startet laut IKEA bei 39 Euro, Express Bordsteinkante bei 59 Euro. Dabei wird bis zur Bordsteinkante außerhalb des Gebäudes oder so nah wie möglich an die Adresse geliefert. Den Weg in Wohnung, Keller oder Dachgeschoss übernehmen Sie selbst. Das kann bei einem leichten Regal okay sein. Bei einem Sofa ist es eine Einladung zu sehr ehrlichen Gesprächen mit Freundinnen und Freunden.

Die Speditionslieferung in einen Raum Ihrer Wahl kostet laut IKEA je nach Warenwert 59 Euro, 99 Euro oder 159 Euro. Für IKEA Family und Business Network Mitglieder liegen einige Stufen niedriger. Expresslieferungen in einen Raum Ihrer Wahl sind teurer und hängen von Verfügbarkeit, Postleitzahl und Kapazität ab. Bei Insellieferungen nennt IKEA zusätzlich einen pauschalen Zuschlag von 220 Euro pro Bestellung.

Lieferart Geeignet für Worauf achten? Paketlieferung Deko, Textilien, kleine Möbel Maße, Gewicht und Mindestbestellwert prüfen Bordsteinkante größere Ware mit eigenem Transport ins Haus Ware muss selbst zum Zielort getragen werden Raum Ihrer Wahl Möbel, schwere Artikel, größere Bestellungen Treppenhaus, Türen, Aufzug und Parkmöglichkeit prüfen Expresslieferung dringende Speditionsbestellungen nur verfügbar, wenn Standort und Kapazität passen

Im Vergleich zu OTTO, Lidl oder Aldi zeigt IKEA sehr deutlich: Möbelversand ist eine eigene Disziplin. Nach dem Ende des Aldi-Onlineshops haben wir bereits erklärt, warum Non-Food-Versand für große Händler anspruchsvoll bleibt. IKEA beherrscht diese Logik besser, aber kostenlos wird sie dadurch nicht.

Click & Collect bei IKEA: Wann Abholung sinnvoll ist

Click & Collect ist bei IKEA oft die pragmatischste Lösung. Sie bestellen online, wählen Einrichtungshaus oder Abholstation, bekommen ein Zeitfenster und holen die Ware selbst ab. Das spart Versandkosten, braucht aber ein Auto, Zeit und etwas Organisation.

Bei IKEA Click & Collect wählen Kundinnen und Kunden Einrichtungshaus oder Abholstation direkt im Bestellprozess.

Auf der offiziellen Click-&-Collect-Seite von IKEA nennt das Unternehmen folgende Preise: Abholung im Einrichtungshaus ist ab 50 Euro Warenwert kostenlos, unter 50 Euro kostet sie 4,99 Euro pro Bestellung. Die Abholung an einer IKEA Abholstation kostet 25 Euro pro Bestellung.

Der Ablauf ist klar: Produkte in den Warenkorb legen, Postleitzahl eingeben, Click & Collect auswählen, Abholort und Zeitfenster wählen, Bestellung abschließen. Sobald die Bestellung vorbereitet ist, informiert IKEA per E-Mail. Zur Abholung brauchen Sie Bestellbestätigung und amtlichen Lichtbildausweis. Eine andere Person kann mit Vollmacht abholen.

Click & Collect lohnt sich besonders, wenn die Ware sperrig, aber transportierbar ist. Also: Sie haben ein Auto oder mieten einen Transporter, wohnen nicht zu weit weg und wollen Versandkosten sparen. Weniger sinnvoll ist Click & Collect, wenn Sie am Ende einen halben Tag verlieren, einen Transporter brauchen und sich beim Tragen die Laune ruiniert. Dann ist eine Lieferung in den Raum Ihrer Wahl möglicherweise billiger, auch wenn die Zahl im Checkout höher aussieht.

Rückgabe und Retoure: 365 Tage, aber nicht immer kostenlos

IKEA ist beim Rückgaberecht großzügig. Auf der Seite zu Rückgabe, Reklamation und Umtausch nennt IKEA 365 Tage Rückgaberecht. Produkte können neu und verpackt oder geöffnet und montiert sein, solange sie unbenutzt und unbeschädigt sind. Originalkaufbeleg, Lieferschein oder Rechnung werden benötigt.

Wichtig: Großzügig heißt nicht automatisch kostenlos in jeder Variante. Im Einrichtungshaus können Produkte zurückgegeben werden. Kleinere Produkte lassen sich laut IKEA für 2,90 Euro per DHL-Paket zurücksenden. Das Paket darf maximal 120 x 60 Zentimeter groß, 60 Zentimeter hoch und maximal 30 Kilogramm schwer sein.

Große und schwere Produkte können per Spedition abgeholt werden. Dafür nennt IKEA Abholkosten von 75 Euro bis 3000 Kilogramm, die mit der Rückerstattung verrechnet werden. Das ist fair kalkulierbar, aber natürlich ein anderer Betrag als bei einem T-Shirt-Retourenlabel. Ein Billy-Regal verschwindet nicht einfach im Briefkasten.

Ausgenommen vom freiwilligen Rückgaberecht sind unter anderem benutzte, schmutzige, fleckige, beschädigte oder veränderte Produkte, zugeschnittene Ware wie Stoffe oder Küchenarbeitsplatten, Grünpflanzen und Zweite-Chance-Markt-Artikel. Gesetzliches Widerrufsrecht und Mängelansprüche bleiben davon unberührt.

Bei IKEA entscheidet die Größe der Ware darüber, ob Rückgabe per Paket, Einrichtungshaus oder Spedition sinnvoll ist (Symbolbild)

Zahlungsarten im IKEA Online-Shop

Die Zahlungsarten stehen in den allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. IKEA nennt für den Online-Shop Apple Pay, Kreditkarte, PayPal, IKEA Geschenkkarte, IKEA Guthabenkarte, IKEA für Unternehmen Bezahlkarte sowie IKANO-Zahlungsmittel. Dazu gehören IKEA Family Bezahlkarte, vorläufige IKEA Kreditkarte und IKEA Finanzierung.

Außerdem bietet IKEA für Verbraucherinnen und Verbraucher bei entsprechender Bonität Rechnungskauf über Klarna an. In bestimmten Fällen nennt IKEA auch Rechnungskauf über Ratepay ab einem Einkaufswert von 1.000 Euro in Verbindung mit Zahlung über Zahlungslink. Praktisch heißt das: Die im Checkout angebotenen Zahlungsarten hängen von Warenkorb, Bonität und gewählter Abwicklung ab.

Gerade bei Möbeln ist Finanzierung verlockend. Trotzdem sollte man nüchtern bleiben. Eine Küche wird nicht günstiger, weil sie auf Raten bezahlt wird. Sie verteilt nur den Schmerz. Wer Finanzierungsoptionen nutzt, sollte Laufzeit, Kosten und Zahlungspartner sauber prüfen.

IKEA App, Kundenkonto und Verfügbarkeitsprüfung

Das Kundenkonto ist bei IKEA zentral. Dort lassen sich Bestellungen verfolgen, Liefertermine prüfen, Click-&-Collect-Bestellungen verwalten und teilweise stornieren. Außerdem hängen IKEA Family Profil, Einkaufsverlauf und Services daran. Für einmalige Kleinbestellungen mag das egal sein. Für größere Projekte ist das Konto praktisch Pflicht.

Die Verfügbarkeitsprüfung ist einer der wichtigsten digitalen IKEA-Services. Sie zeigt, ob ein Artikel online lieferbar ist oder in einem Einrichtungshaus vorrätig sein soll. Das ist besonders wertvoll bei Serien, die aus vielen Einzelteilen bestehen. Ein Schrank ohne Scharnier ist kein Schrank. Er ist ein sehr teures Versprechen.

Die IKEA App hilft beim Stöbern, Merken und Planen. Im Einrichtungshaus kann sie ebenfalls nützlich sein, weil Produktinformationen, Standort und Merklisten zusammenlaufen. Der Online-Shop ist dadurch nicht nur Bestellkanal, sondern Vorbereitung für den Filialbesuch. Das ist klassischer ROPO-Effekt: online recherchieren, offline kaufen. Warum dieses Muster weiter wichtig ist, haben wir im Beitrag zum ROPO-Effekt im Handel erklärt.

Erfahrungen: Wo der IKEA Online-Shop stark ist und wo er nervt

Die Stärke des IKEA Online-Shops liegt in Sortiment, Planung und Transparenz. Sie sehen viele Produktdaten, können Verfügbarkeit prüfen und bekommen Lieferoptionen berechnet. Für Menschen, die nicht durchs Einrichtungshaus laufen wollen, ist das ein echter Vorteil. Niemand muss spontan durch die Duftkerzen-Abteilung, wenn eigentlich nur ein Lattenrost gesucht war.

Die Schwäche liegt ebenfalls in der Logistik. Lieferkosten, Zeitfenster, Parkmöglichkeiten, mehrere Pakete, Gewichtsbeschränkungen und Retourenkosten können den Kauf kompliziert machen. Das ist nicht einzigartig für IKEA, fällt dort aber besonders auf, weil viele Produkte groß, schwer oder sperrig sind.

Wer gute Erfahrungen machen will, sollte nicht nur Produktbilder anschauen, sondern Produktmaße, Verpackungsmaße, Lieferart und Rückgabeweg prüfen. Besonders bei größeren Möbeln lohnt ein kurzer Check: Passt das Paket durch das Treppenhaus? Gibt es am Liefertag Parkraum? Muss die Ware wirklich nur bis zur Bordsteinkante? Und wer trägt sie dann?

Im Vergleich zu einem klassischen Fashion-Shop ist IKEA langsamer und logistischer. Im Vergleich zu einem reinen Möbelhaus ist IKEA digital ziemlich stark. Die Wahrheit liegt dazwischen: Der Shop ist sehr gut, wenn Sie ihn als Planungssystem nutzen. Er ist frustrierend, wenn Sie erwarten, dass ein Kleiderschrank sich wie ein Smartphone-Ladekabel verhält.

Häufige Probleme und einfache Lösungen

Problem Wahrscheinliche Ursache Sinnvolle Lösung Lieferkosten wirken hoch Spedition statt Paket oder Lieferung in einen Raum Ihrer Wahl Click & Collect, Bordsteinkante und Paketfähigkeit vergleichen Nicht alle Teile sind verfügbar Serien bestehen aus mehreren Einzelartikeln Alle Komponenten einzeln prüfen und nicht nur das Hauptprodukt Lieferung passt nicht ins Haus Verpackungsmaße, Treppenhaus oder Aufzug wurden unterschätzt Produkt- und Paketmaße vor Bestellung nachmessen Click & Collect wird stressig Auto, Zeitfenster oder Abholort passen nicht Transport vorher planen oder Speditionslieferung wählen Retoure kostet mehr als erwartet Große Ware braucht Speditionsabholung Wenn möglich im Einrichtungshaus zurückgeben oder Kosten vorher einrechnen

Der beste Tipp ist banal: IKEA online nicht nebenbei bestellen. Bei kleinen Artikeln ist das egal. Bei Möbeln spart jede Minute Vorbereitung später eine Stunde Ärger.

Für wen lohnt sich der IKEA Online-Shop?

Der IKEA Online-Shop lohnt sich für alle, die gezielt kaufen. Wenn Sie Produktnamen kennen, Maße geprüft haben und Lieferkosten akzeptieren, ist die Online-Bestellung bequem. Besonders sinnvoll ist sie für kleinere Paketware, geplante Möbelkäufe und Click & Collect.

Weniger ideal ist der Shop für spontane große Möbelkäufe ohne Vorbereitung. Dann kann der Warenkorb täuschen. Der Preis sieht gut aus, aber Lieferung, Montage, Rückgabe und Transport machen den Unterschied. Wer unsicher ist, fährt besser ins Einrichtungshaus, schaut sich das Produkt an und bestellt danach gezielt online.

Im Vergleich zu anderen Shop-Artikeln aus dieser Reihe ist IKEA ein Sonderfall. Der Click-&-Collect-Ansatz bei MediaMarkt dreht sich stark um Elektronik und Filialbestand. IKEA dreht sich um Raum, Gewicht und Transport. Das klingt weniger elegant, ist aber ehrlicher. Möbel brauchen Platz. Auch digital.

Checkliste vor der IKEA-Onlinebestellung

Produktmaße prüfen: Passt das Möbelstück wirklich in den Raum? Verpackungsmaße prüfen: Passt das Paket durch Türen, Treppenhaus und Aufzug? Lieferart vergleichen: Paket, Bordsteinkante, Raum Ihrer Wahl oder Click & Collect? Gesamtkosten rechnen: Warenwert plus Lieferung, Service und mögliche Retoure. Verfügbarkeit prüfen: Besonders bei Serien alle Einzelteile kontrollieren. Rückgabeweg bedenken: Kleine Ware per Paket, große Ware Einrichtungshaus oder Spedition.

Diese Checkliste wirkt streng. Sie ist aber genau die Art Strenge, die bei Möbeln hilft. Ein Online-Shop kann viel. Er kann Ihre Wand aber nicht breiter machen.

Unterm Strich: IKEA online ist stark, aber kein Null-Aufwand-Shop

Der IKEA Online-Shop ist ein guter digitaler Möbelkanal, wenn Sie ihn richtig nutzen. Kleine Artikel lassen sich bequem bestellen, große Möbel brauchen Planung, und Click & Collect ist oft der beste Kompromiss zwischen Preis und Kontrolle. Die Website liefert viele Informationen, aber sie nimmt Ihnen nicht jede Entscheidung ab.

Die wichtigste Regel lautet: Nicht nur auf den Produktpreis schauen. Lieferung, Abholung, Rückgabe und Zeitfenster gehören zum Einkauf dazu. Bei IKEA ist der eigentliche Kauf oft nicht der Klick auf „Jetzt kaufen“, sondern die Frage, wie das Paket in Ihre Wohnung kommt.

Das Team von digital-magazin.de sieht IKEA deshalb als starken Online-Shop mit Möbelrealismus. Wer vorbereitet bestellt, bekommt viel Komfort. Wer blind klickt, bekommt vielleicht auch Komfort. Aber zuerst bekommt er eine sehr große Kiste.

FAQ zum IKEA Online-Shop

Was kostet die Lieferung im IKEA Online-Shop?

Das hängt von Größe, Gewicht, Warenwert und Lieferart ab. Paketlieferungen starten laut IKEA bei 3,99 Euro, größere Paketware bei 19,99 Euro. Speditionslieferungen beginnen bei 39 Euro für Bordsteinkante und 59 Euro für Lieferung in einen Raum Ihrer Wahl.

Ist Click & Collect bei IKEA kostenlos?

Die Abholung im Einrichtungshaus ist laut IKEA ab 50 Euro Warenwert kostenlos. Unter 50 Euro kostet sie 4,99 Euro pro Bestellung. Die Abholung an einer IKEA Abholstation kostet 25 Euro pro Bestellung.

Wie lange kann ich IKEA-Produkte zurückgeben?

IKEA nennt ein freiwilliges Rückgaberecht von 365 Tagen. Die Produkte müssen unbenutzt und unbeschädigt sein; Kaufbeleg, Lieferschein oder Rechnung werden benötigt.

Was kostet eine IKEA-Retoure per Post?

Kleinere Produkte können laut IKEA für 2,90 Euro per DHL-Paket zurückgesendet werden. Für große und schwere Produkte ist eine Speditionsabholung möglich, die IKEA mit 75 Euro bis 3000 Kilogramm angibt.

Welche Zahlungsarten bietet IKEA online an?

IKEA nennt unter anderem Apple Pay, Kreditkarte, PayPal, IKEA Geschenkkarte, IKEA Guthabenkarte, IKEA für Unternehmen Bezahlkarte, IKANO-Zahlungsmittel, Finanzierung sowie Rechnungskauf über Klarna oder in bestimmten Fällen Ratepay.

Kann ich online gekaufte IKEA-Produkte im Einrichtungshaus zurückgeben?

Ja, IKEA nennt die Rückgabe in jedem IKEA Einrichtungshaus in Deutschland als Möglichkeit. Der Kaufbeleg sollte digital oder in Papierform mitgebracht werden.

Wann lohnt sich IKEA Click & Collect?

Click & Collect lohnt sich, wenn Sie Transportmöglichkeit, Zeitfenster und Abholort gut planen können. Bei sehr großen oder schweren Möbeln kann eine Lieferung in einen Raum Ihrer Wahl trotz höherer Kosten praktischer sein.