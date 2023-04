Die Finanzdienstleistungsbranche steht vor vielen Herausforderungen, von der Volatilität der Devisenmärkte bis zum Risikomanagement. Automatisierung und Low-Code-Technologien können Treasurer dabei helfen, die Finanzlage ihrer Unternehmen zu schützen, indem sie Transparenz erhöhen, Risikostrategien neu denken und das Berichtswesen effizienter gestalten.

Transparenz im Bargeldverkehr schaffen

Eine EACT-Umfrage von Anfang 2022 zeigt, dass 68 Prozent der Treasurer Cashflow-Prognosen als eines der drei wichtigsten Probleme betrachten. Um ein ganzheitliches Bild der Liquiditätslage zu erhalten, benötigen Treasurer Transparenz bei der Cash Visibility. Automatisierung kann hier helfen, indem sie tägliche Liquiditätsabgleiche und Berichte über Banksalden automatisiert und Echtzeitinformationen für Entscheidungen bereitstellt.

Risikostrategie überdenken

Neben dem Cash-Management spielt auch das Risikomanagement eine immer wichtigere Rolle. Automatisierte Treasury-Teams können schnellere, strategischer Optionen für die Währungsabsicherung nutzen und sich an Marktvolatilität anpassen. Automatisierung bietet sich in Bereichen wie der Automatisierung von FX-Prozessen und der Ausführung von Handelsstrategien an.

Berichtswesen optimieren

Manuelle Prozesse für geschäftskritische Aufgaben wie Devisenmanagement und Risikoplanung sind zeitaufwendig. Automatisierung kann helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und Zeit für wertschöpfende Aufgaben zu gewinnen. Die Einführung von Automatisierung im Managementberichtswesen kann schrittweise erfolgen und erhebliche Effizienzsteigerungen erreichen.

Die Rolle von Low-Code im Finanzwesen

Da die Ressourcen der IT-Teams knapp sind und die technologischen Fähigkeiten immer größer werden, können Low-Code-Technologien und -Anwendungen einen echten Unterschied machen. Low-Code-gestützte Plattformen ermöglichen die Automatisierung von Back-End-Prozessen, eine größere Datentransparenz und reduzieren menschliche Fehler. Vollständig automatisierte Treasury-Teams sind besser in der Lage, Kernprozesse im Finanz- und Rechnungswesen zu beschleunigen und Daten effektiv zu nutzen.

Effiziente Anpassung an regulatorische Anforderungen

Regulatorische Anforderungen unterliegen ständigen Veränderungen und erhöhen den Druck auf Treasury-Teams, stets auf dem neuesten Stand zu bleiben. Automatisierung kann helfen, Compliance-Prozesse effizienter zu gestalten, indem sie die Aktualisierung und Überwachung von Richtlinien und Vorschriften vereinfacht. So können Treasurer schneller auf veränderte regulatorische Bedingungen reagieren und mögliche Strafen oder Reputationsrisiken vermeiden.

Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit

Die Automatisierung von Finanzprozessen kann auch dazu beitragen, die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Treasury-Teams und mit anderen Abteilungen zu verbessern. Durch den Einsatz von Low-Code-Plattformen und automatisierten Berichten können Informationen schneller und genauer ausgetauscht werden, was eine bessere Entscheidungsfindung und ein höheres Maß an Transparenz für alle Beteiligten ermöglicht.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Finanzlandschaft müssen Treasury-Teams innovative Wege finden, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken. Die Implementierung von Automatisierung und Low-Code-Technologien kann dazu beitragen, Prozesse zu optimieren, Fehler zu reduzieren und schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Unternehmen, die in Automatisierung investieren, sind besser positioniert, um im globalen Finanzmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Fazit

Die Automatisierung von Finanzprozessen und die Einführung von Low-Code-Technologien können Treasury-Teams dabei unterstützen, den Herausforderungen der heutigen Finanzwelt zu begegnen. Durch die Erhöhung der Transparenz, das Überdenken von Risikostrategien und die Optimierung des Berichtswesens können Unternehmen ihre Finanzlage schützen, die Effizienz steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern. Es ist entscheidend, die Möglichkeiten der Automatisierung zu erkennen und in Lösungen zu investieren, die das Potenzial der digitalen Transformation im Finanzwesen ausschöpfen.