agilimo Consulting zum 5. Mal in Folge TOP CONSULTANT

Elsenfeld – Mit Beratungskompetenz überzeugt: die agilimo Consulting GmbH zählt zu den besten Mittelstandsberatern Deutschlands und ist deshalb mit dem TOP CONSULTANT-Siegel 2023 ausgezeichnet worden. Bundespräsident a. D. Christian Wulff überreichte agilimo Consulting die Trophäe auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 23. Juni, in Augsburg. Wulff begleitet den Beraterwettbewerb als Mentor. Im Auftrag von compamedia hatte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) zuvor untersucht, wie gut die Teilnehmer ihre mittelständischen Kunden beraten haben.

Herzstück von TOP CONSULTANT ist eine wissenschaftliche Kundenbefragung: Mittelständische Unternehmen, die zuvor mit agilimo Consulting zusammengearbeitet hatten, wurden von der WGMB befragt. Die von agilimo benannten Referenzkunden gaben dabei beispielsweise an, ob und wie sehr sie mit der Beratungsleistung zufrieden waren und ob sie agilimo Consulting weiterempfehlen würden (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien). 151 Beratungshäuser hatten sich dieses Jahr um das TOP CONSULTANT-Siegel beworben, 124 waren erfolgreich und dürfen das Siegel ab sofort tragen.

agilimo gehört dank seiner exzellenten Beratungsqualität auch zu den Top-Consultants 2023 und zählt damit schon zum 5. Mal in Folge zu den besten Beratern Deutschlands. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2010 haben sich die Elsenfelder Berater besonders mit ihrer Expertise in den Bereichen Mobility-Lösungen und IT-Sicherheit einen Namen gemacht. Mit Sitz in Unterfranken entwickelt die agilimo Consulting GmbH individuelle Lösungen für hochsicheres und mobiles Arbeiten, die Anwenderfreundlichkeit mit Sicherheit vereinen und Geschäftsabläufe effizient digital einbinden. So bleibt die Nutzung von Unternehmensdaten überall sicher – auch außerhalb der Firma und unterwegs.

Das ist vor allem deshalb wichtig, weil die Gefahren durch Cyberangriffe parallel zur Digitalisierung mitwachsen. Gerade für Mittelständler ist ein übergreifender Standard für Datensicherheit ein brisantes Thema, da Risiken wie Wirtschaftsspionage und Hackerangriffe steigen. Auch Sicherheitslücken durch zunehmende Homeoffice-Tätigkeiten können ausgenutzt werden.

Geschäftsführer und Gründer Marcus Heinrich sieht bei seiner Arbeit täglich, wie gefährlich die Bedrohungslage für Firmen ist: „Die Angriffe werden immer perfider, und ein Unternehmen muss sehr gut vorbereitet sein, um sich wirksam zu schützen. Eine einfache Firewall ist für Angreifer kein Hindernis mehr.“

IT-Sicherheit und Cyberabwehr mit dem Ziel, die eigenen Daten zu schützen bekommen daher einen immer höheren Stellenwert. Wie effizient sind bestehende Sicherheitsmaßnahmen, welchen Schutz muss man in den IT-Systemen nachrüsten und auf welchen Wegen fließen die Daten – typische Fragen und Aufgaben, die agilimo täglich löst. Im hauseigenen deutschen Security Operation Center – kurz SOC – überwachen die Spezialisten von agilimo IT-Systeme ihrer Kunden, decken Schwachstellen im System auf und verhindern, dass Unternehmen durch eigene IT-Fehler den Angreifern Zugang ermöglichen. Der Fokus liegt dabei auf der Prävention.

Ganzheitlicher Blick aus der Perspektive möglicher Angreifer

Mit einem ganzheitlichen Ansatz liefern die Berater alle Leistungen, die für die Planung, die Umsetzung von hochsicherem Arbeiten und für den Schutz von Unternehmensdaten notwendig sind. „Wir betrachten eine Systemlandschaft aus der Perspektive, die auch ein potenzieller Angreifer einnehmen würde. So können wir Schwachstellen systematisch schließen und wirksame Überwachungsmaßnahmen einführen.“, erklärt Thomas Edelmann, der als Geschäftsführer für die Security-Sparte verantwortlich ist.

Manchmal sind es nur kleine Stellschrauben, an denen die agilimo Berater drehen, in anderen Fällen sind größere Änderungen notwendig. Immer bewirken die Restrukturierungen aber eine dramatische Steigerung bei der Kontrolle über die eigenen Systeme und beim Schutz der eigenen Daten. Und beides erhöht die Sicherheit in den Unternehmen nachhaltig. Deshalb beziehen die Experten die Beteiligten aller Ebenen in die Prozesse mit ein, von der Spitze des Unternehmens bis zur Basis. Dieses Vorgehen bringt Verständnis für die Zusammenhänge, erleichtert die Akzeptanz für Veränderungen bei den Kunden und unterstützt nachhaltig die Wachsamkeit für externe Cyberrisiken.

SOC-as-a-Service – IT-Sicherheit made in Germany

Aus der reinen IT-Beratung früherer Jahre hat sich agilimo inzwischen zu einem Managed Security Service Provider entwickelt, der seinen Kunden eine ausgelagerte Überwachung und Verwaltung von Sicherheitssystemen und -geräten auf höchstem Niveau anbietet. Mit dem hochverfügbaren Security Operation Center (SOC) als Sicherheitszentrale erbringt agilimo auf Wunsch rund um die Uhr zugeschnittene Dienstleistungen für Unternehmen und Organisationen verschiedenster Branchen. Der Kunde zahlt dabei eine monatliche Gebühr pro überwachter IP, in der individuell abgestimmten Security Services enthalten ist. Immer gemäß dem Prinzip: hochsicher mobil arbeiten.

Bestnoten von den Kunden beim 5. TOP Consultant Award in Folge

Auch bei ihrer fünften Teilnahme am Top Consultant Beraterwettbewerb konnte die agilimo Consulting GmbH den Erfolg der vier Vorjahre bestätigen – mit einer besonderen Premiere. Denn zum ersten Mal platzierte sich das Team um Gründer und Geschäftsführer Marcus Heinrich mit der bestmöglichen Bewertung eines A+ als Gesamtnote in die Riege der besten Mittelstands-Berater. Auch die Aussagen der befragten Kunden belegen die hohe Zufriedenheit mit der Arbeit von agilimo.

„Immer authentisch und ehrlich. Immer zuverlässig. Immer fachlich auf den Punkt kompetent. Immer auf höchstem Qualitätsniveau. Kurz: Ein IT-Partner, wie man ihn sich als Unternehmer wünscht.“, so das Zitat eines agilimo Kunden

Vier Kategorien unterstreichen die Zufriedenheit der Kunden besonders:

A+ für Kundenzufriedenheit (mit 100%)

A+ für Kundenbindung (mit 97%)

A+ für Weiterempfehlung (mit 94%)

A+ für Fachkompetenz (mit 98%)

Entsprechend stolz ist Marcus Heinrich auf die starke Teamleistung seiner Mitarbeiter, in der er die Grundlage der fünf Auszeichnungen sieht: „Fünf Mal in Folge die Auszeichnung als Top-Consultant zu erhalten ist nur mit der richtigen Mannschaft und den richtigen Menschen möglich. Die permanente Weiterentwicklung jedes einzelnen und das Mindset, mit dem unser Team jeden Tag Topleistung liefert, sind der Schlüssel dazu. Dieser Erfolg zeigt auch, dass unsere Strategie der kontinuierlichen Verbesserung der richtige Weg ist.“

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB). Sie entscheiden darüber, wer mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet wird. Professor Fink unterstreicht anlässlich der Preisverleihung, dass die Auszeichnung eine wertvolle Orientierungshilfe ist: „Mittelständische Firmen, die eine Beratung suchen, bekommen durch das Siegel, das ganz wesentlich auf einer Kundenbefragung beruht, eine Empfehlung, wo mittelstandsbezogene Kompetenz besonders ausgeprägt ist.“

Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für flexibles und hochsicheres Arbeiten – im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs.

Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit.

Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an – vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen.

Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer Mitarbeiter*innen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit.

Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben.

