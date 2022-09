WM Tippspiel 2022 für Agenturen & Unternehmen

Das „Tippspiel für Unternehmen“ von mobivention bietet neue Marketingmöglichkeiten für das Fußball-Event des Jahres

Köln, 07. September 2022 – Noch knapp drei Monate bis zur Fußball WM 2022 und die Vorbereitungen für den Start am 21. November 2022 laufen bereits auf Hochtouren. Auch mobivention hat seine Tippspiel Whitelabel Lösung „Tippspiel für Unternehmen“ für diesen Event vorbereitet. Es bietet Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, neue Kunden über dieses sportliche Großereignis an sich zu binden, wie zum Beispiel durch ein damit verbundenes Gewinnspiel für die Tippsieger.

„Das Tippspiel für Unternehmen wurde zur Erfüllung der Anforderungen von Agenturen und Unternehmen zur Lead-Generierung und Kundenbindung entwickelt. Das Tippspiel kann im CD des Unternehmens gestaltet werden – Logo, Farben und Links werden dazu individualisiert und als iFrame auf der Website nahtlos eingebunden. Alternativ steht die Whitelabel Lösung auch in Form einer Subdomain zur Verfügung. Interessenten können sich selbst registrieren und Freunde über einen Link zu dem Tippspiel einladen,“ erläutert mobivention Geschäftsführer Dr. Hubert Weid die Möglichkeiten des WM Tippspiels. Nutzer können sich mit den Mitspielern messen und ihren Erfolg in der Highscore-Liste verfolgen. Eine Erinnerungsfunktion hilft, Nutzer an bevorstehende Spiele zu erinnern.

Dies eröffnet Firmen eine neue Möglichkeit, um ihre Reichweite zu erhöhen und neue Zielgruppen, insbesondere im Segment junge Erwachsene, zu erschließen. Dabei können Unternehmen bestehende Kunden oder neue Zielgruppen aktivieren. Auch eine Verknüpfung mit vorhandenen Social Media Kanälen ist möglich. „Mit unserer individualisierbaren Website bieten wir eine ideale Plattform zur Lead-Generierung und zur Steigerung der Kundenbindung.“, so Dr. Hubert Weid.

Das Tippspiel für Unternehmen funktioniert als responsive Website für Smartphones, Tablets und PCs. Es kann für ein öffentliches Tippspiel genutzt werden oder für eine geschlossene Gruppe von Nutzern, z.B. zur internen Nutzung unter den Mitarbeitenden. Bei einer öffentlichen Gruppe sind die Nutzerdaten jederzeit exportierbar und für die Leadgenerierung nutzbar. Die Nutzerdaten werden auf hoch performanten Servern in Deutschland DS-GVO konform gespeichert, die Kommunikation ist per SSL-Verschlüsselung gesichert. Das Tippspiel für Unternehmen ist barrierearm gem. BITV 2.0.

mobivention bietet Tippspiele für Endkunden und zu Marketingzwecken seit 2014 und hat sich in verschiedenen Großevents entsprechende Vermarktungs-Erfahrungen erarbeitet, die das Unternehmen seinen Kunden gerne zur Verfügung stellt.

Das flexible Preismodell bietet Agenturen und Unternehmen, abhängig von dem geplanten Einsatz, verschiedene Optionen – weitere Details dazu finden sich hier: https://tippspiel-fuer-unternehmen.com/ Agenturen profitieren von der Einbindung des mobivention „Tippspiels für Unternehmen“ als maßgeschneidertes WM Tippspiel in die Marketingstrategie ihrer Kunden zur Fußball WM 2022.

mobivention ist eine führende Digitalagentur mit Schwerpunkt App und Web Entwicklung. Das Leistungsportfolio besteht aus Konzeption, UI / UX Design, Entwicklung und damit im Zusammenhang stehender Services. Zu den unterstützten Produkten gehören native Apps, Hybridapps, PWA, responsive Webseiten und Web Applikationen.

Das 2003 gegründete Unternehmen verfügt mit seinen rund 30 Mitarbeitern über einen langjährigen Erfahrungsschatz bezüglich der Entwicklung von Apps und Webseiten für Kunden unterschiedlicher Größenordnung. Dieses einzigartige Know-how bildet das Fundament für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit namhaften Kunden verschiedenster Branchen. https://mobivention.com

