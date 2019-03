Unternehmenskooperation: Holisticon AG & Markenwerk GmbH

Im Fokus: UX/UI & digitale Produktentwicklung

Geballte Expertise: Holisticon und Markenwerk bündeln ihre Kräfte im Bereich UX/UI & der Markenbildung digitaler Produkte

(März 2019) Die Holisticon AG, mit Hauptsitz in Hamburg, beteiligt sich mehrheitlich an der Markenwerk GmbH aus Kiel. Gemeinsam vereinen die beiden Unternehmen umfassende Expertise in den Bereichen UX/UI und der Markenbildung digitaler Produkte. Der Zusammenschluss ermöglicht es, Kunden ganzheitlich durch den Prozess individueller Digitalisierungsprojekte zu begleiten. Dabei unterstützt die Vereinigung maßgeblich die marktrelevanten Disziplinen User Experience (UX), User Interface (Design) in Kombination mit der Identitätsentwicklung digitaler Produkte.

Holisticon ist eine Management- und IT-Beratung mit starkem Fokus auf Geschäfts-Prozessautomation, die Entwicklung von Individualsoftware, Webplattformen und Apps und die Begleitung von Unternehmen bei der Agilisierung von Organisationen. Markenwerk fokussiert sich auf die Markenbildung digitaler Produkte und das Design einer dazu passenden hochwertigen UX/UI mit dem Ziel der höchstmöglichen Nutzerakzeptanz.

„Wir haben mit dem Markenwerk einen bemerkenswerten Partner gewonnen, mit dessen Hilfe unser Leistungsportfolio im Bereich UX/UI um Expertise zunimmt und darüber hinaus deutlich erweitert wird.“, sagt Oliver Ihns, Co-Gründer und -Vorstand der Holisticon AG. Die Kooperation trägt der aktuellen Marktsituation Rechnung, dass das Thema User Experience starker Treiber für die Akzeptanz von Software ist. „Software mit ansprechender UX/UI und einer auf das Produkt abgestimmten Identität sticht auf dem schnell wachsenden Markt digitaler Lösungen positiv heraus. Diese Kombination bieten wir unseren Kunden nun in Zusammenarbeit mit dem Markenwerk.“, schließt Ihns.

Martin Brecht-Precht, Gründer und Geschäftsführer vom Markenwerk, freut sich gemeinsam mit seinem Team über das Engagement von Holisticon und die zukünftig noch deutlich engere Zusammenarbeit. „Den immer komplexer werdenden Anforderungen an digitale Produkte zu begegnen, wird zukünftig einen noch engeren Schulterschluss aus Technologie und Design erfordern. Die Kooperation mit Holisticon ist richtungsweisend, um in designgetriebenen Softwareprojekten innovative Strategien zu verfolgen, die die wahrgenommene Qualität eines Produktes aus Anwendersicht in den Mittelpunkt stellen.“

„Wir haben mit dem Markenwerk einen bemerkenswerten Partner gewonnen, mit dessen Hilfe unser Leistungsportfolio im Bereich UX/UI um Expertise zunimmt und darüber hinaus deutlich erweitert wird.“, sagt Oliver Ihns, Co-Gründer und -Vorstand der Holisticon AG. Die Kooperation trägt der aktuellen Marktsituation Rechnung, dass das Thema User Experience starker Treiber für die Akzeptanz von Software ist. „Software mit ansprechender UX/UI und einer auf das Produkt abgestimmten Identität sticht auf dem schnell wachsenden Markt digitaler Lösungen positiv heraus. Diese Kombination bieten wir unseren Kunden nun in Zusammenarbeit mit dem Markenwerk.“, schließt Ihns.

Martin Brecht-Precht, Gründer und Geschäftsführer vom Markenwerk, freut sich gemeinsam mit seinem Team über das Engagement von Holisticon und die zukünftig noch deutlich engere Zusammenarbeit. „Den immer komplexer werdenden Anforderungen an digitale Produkte zu begegnen, wird zukünftig einen noch engeren Schulterschluss aus Technologie und Design erfordern. Die Kooperation mit Holisticon ist richtungsweisend, um in designgetriebenen Softwareprojekten innovative Strategien zu verfolgen, die die wahrgenommene Qualität eines Produktes aus Anwendersicht in den Mittelpunkt stellen.“

Die Holisticon AG ist eine Management- und IT-Beratung aus Hamburg und Hannover. Wir entwickeln beste Individualsoftware, Webplattformen und Apps. Geschäftsprozesse durchdringen wir und automatisieren sie. Große Datenmengen machen wir mit Smart-Data-Ansätzen beherrschbar …und das alles agil.

Markenwerk GmbH

Die Markenwerk GmbH ist ein Design Büro aus Kiel, das seit 2005 maßgeschneiderte Lösungen in der digitalen Produkt- und Markenentwicklung bietet.

Firmenkontakt

Holisticon AG

Dierk Harbeck

Jürgen-Töpfer-Straße 44 Haus 15

22763 Hamburg

+49 40 6094 430-0

+49 40 6094 430-30

info@holisticon.de

http://www.holisticon.de

Pressekontakt

Holisticon AG

Catherine Colombo

Jürgen-Töpfer-Straße 44 Haus 15

22763 Hamburg

+49 40 6094 430-12

+49 40 6094 430-30

public@holisticon.de

http://www.holisticon.de