“Here To Save The Day” – so lautet der Claim für die neueste TYPO3 Version 12, die am 25. April 2023 offiziell veröffentlicht wurde. Mit dem neuen LTS-Release können TYPO3-Websites bis zum einschließlich 30. April 2026 zukunftssicher gestaltet werden.

TYPO3 CMS feiert 25 Jahre am Markt

18 Monate Community-Arbeit liegen hinter den mehr als 140 Entwicklern, die Zeit und Herzblut in den bislang besten Major Release von TYPO3 investiert haben. Wer die Version mit der offiziellen Nummer 12.4 installiert, darf sich über bis zu sechs Jahre Support und zahlreiche neue Features und Verbesserungen freuen. Der Extended Long Term Support (ELTS) wird bis zum einschließlich 30. April 2029 gewährleistet.

Olivier Dobberkau, Präsident der TYPO3 Association, sagt zum Release: “Zunächst einmal gilt mein Dank jedem Einzelnen, der mitgewirkt hat, um diese fantastische neue Version auf die Beine zu stellen. Ohne unsere Community wären wir heute nicht da, wo wir sind! In Version 12 freue ich mich persönlich am meisten über die Integration der Webhooks – damit schaffen wir noch einmal ganz andere Anwendungsmöglichkeiten für TYPO3.”

Die beste TYPO3-Version aller Zeiten: Die Features

TYPO3 v12 setzt die verbesserten Funktionalitäten für Anwender und Redakteure nahtlos fort, die bereits seit der Veröffentlichung der Vorgängerversion mehr in den Fokus des Core-Teams gerückt waren. Dazu gehören ein vereinfachtes Backend-Handling und ein modernes User-Interface. Integratoren und Entwickler freuen sich über echte Prozessoptimierungen im Arbeitsalltag.

Zu den wichtigsten neuen Features zählen außerdem (Auswahl):

Webhooks und Reactions , mit denen externe Systeme mit TYPO3 kommunizieren und Informationen austauschen können. Diese Webhooks können auch dazu genutzt werden, TYPO3 in eine Deployment- oder Daten-Pipeline zu integrieren oder jegliche Drittsysteme noch einfacher an TYPO3 anzubinden – für eine nahtlose Systemlandschaft.

, mit denen externe Systeme mit TYPO3 kommunizieren und Informationen austauschen können. Diese Webhooks können auch dazu genutzt werden, TYPO3 in eine Deployment- oder Daten-Pipeline zu integrieren oder jegliche Drittsysteme noch einfacher an TYPO3 anzubinden – für eine nahtlose Systemlandschaft. Der CKEditor wurde auf die neueste Version aktualisiert und bietet jetzt noch mehr Rich-Text-Editing-Funktionen für Redakteure.

wurde auf die neueste Version aktualisiert und bietet jetzt noch mehr Rich-Text-Editing-Funktionen für Redakteure. Die Backend-Module für TypoScript und Page TSconfig wurden ebenfalls verbessert, um mehr Optionen für Integratoren zu bieten und die alltägliche Arbeit mit dem System zu vereinfachen.

und wurden ebenfalls verbessert, um mehr Optionen für Integratoren zu bieten und die alltägliche Arbeit mit dem System zu vereinfachen. Unter der Haube wurden auch viele Verbesserungen vorgenommen, darunter die Integration eines Message Buses und einer Message Queue sowie die Unterstützung von PHP 8.1 und 2 .

und einer sowie die Unterstützung von und . Die Unterstützung von neuen TCA-Typen und die Überarbeitung des Extbase-Programmierungs-Frameworks für Entwickler.

Einen detaillierten technischen Einblick mit weiterführenden Informationen finden Sie unter docs.typo3.org. Einen Artikel zu den Highlights und Features der neuen TYPO3-Hauptversion finden Sie hier: https://typo3.org/article/typo3-v12-lts-here-to-save-the-day.

Eine Community entfesselt ihre Power

In z. T. ehrenamtlicher Leistung haben Experten verschiedenster Bereiche und in den offiziellen TYPO3-Teams zum Ergebnis beigetragen. 3250 Git-Commits und insgesamt 216 neue Features stehen dafür symbolisch. Unterstrichen wird die Community-Leistung mit der versionsbegleitenden Kampagne. “Release your Power” erzählte schon vom ersten Sprint-Release (v12.0 im Oktober 2022) an die Geschichte einer Superheldenreise, in der die Heroes Ty Power, Threeternia und Sudden Dev versinnbildlichen, dass nur mit der gemeinsamen Anstrengung aller Beteiligten die facettenreichen Herausforderungen des Webs gemeistert werden können.

Luisa Faßbender, TYPO3 Marketing Team Lead, verantwortete die Kampagne und sagt: “Die gesamte, releaseübergreifende Kampagne symbolisiert die Anpassungsfähigkeit und Stärke unseres geliebten CMS. Erstmals in der langen Historie der Versionsupdates haben wir in der TYPO3-Community einen eigenen Comicstrip gestaltet. Die Geschichte darin soll zeigen, dass wir die aktuellen Aufgaben, denen wir ausgesetzt sind, nur gemeinsam und als Einheit begegnen können. Im Idealfall fühlen sich die Leserinnen und Leser am Ende ermächtigt, sich selbst als »TYPO3-Held:in« zu bezeichnen, und können sich mit einem der dargestellten Helden identifizieren.”

TYPO3 Conference im Oktober 2023 in Düsseldorf

Umrahmt wird der Launch der neuesten TYPO3-Hauptversion von den Feierlichkeiten rund um das 25-jährige Jubiläum des Open-Source-CMS, das 1998 von Kasper Skårhøj erstmals veröffentlicht wurde. Damit kann TYPO3 als eines der wenigen Content Management Systeme schon heute auf eine reiche Historie zurückblicken und verfügt über detaillierte Marktkenntnisse. TYPO3 erfreut sich weiterhin einer riesigen, aktiven Entwickler-Community, die das CMS fortlaufend weiterentwickelt, optimiert und an neue Marktbedürfnisse anpasst.

Daniel Fau, CEO ad interim der TYPO3 GmbH, sagt: “Aus der Abgeschiedenheit unserer Home-Office-Arbeitsplätze öffneten wir mit der Feier im »Home of TYPO3« sprichwörtlich wieder die Tore für unsere Community. Im Jubiläumsjahr und darüber hinaus werden diese – ganz im Sinne von Open Source – nicht wieder geschlossen. Unabhängig davon, ob es sich um Teilhabe am Projekt oder die Neuentdeckung des Networkings im heldenhaften Rahmen der TYPO3 Conference im Oktober 2023 handelt.”

Über die TYPO3 Association und die TYPO3 GmbH

Die TYPO3 Association koordiniert und fördert die langfristige und nachhaltige Entwicklung des TYPO3 Open Source Content Management Systems und ist Inhaber der Marke TYPO3. Sie ist eine gemeinnützige Organisation, die der Öffentlichkeit kostenlos Software zur Verfügung stellt. Die TYPO3 Association ist ein eingetragener Verein nach Schweizer Recht, die von den Mitgliedern der TYPO3 Community im November 2004 gegründet wurde. Der Hauptsitz befindet sich in Baar im Kanton Zug in der Schweiz. Die TYPO3 Association ist überparteilich und konfessionell neutral. Weitere Informationen über Mitglieder, Ziele und Fördermöglichkeiten finden Sie unter typo3.org/project/association.

Die TYPO3 GmbH ist ein von der TYPO3 Association gegründetes Dienstleistungsunternehmen zur Erbringung von Support- und Serviceleistungen sowie zur Übernahme der Entwicklung der TYPO3 CMS-Software. Mehr über die TYPO3 GmbH erfahren Sie unter typo3.com.

TYPO3 GmbH

Mathias Bolt Lesniak

press@typo3.com

+49 211 205436-46