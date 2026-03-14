Smarte Steckdosen: Die besten Modelle im Vergleich

Dreißig Euro. Ich hab vor einem Jahr meine erste smarte Steckdose gekauft, weil ich wissen wollte, wie viel Strom mein alter Gaming-PC auf Standby verbraucht. Spoiler: Es waren 14 Watt. Dauerhaft. Das sind rund 122 kWh im Jahr – für einen Rechner, der schläft. Seitdem hab ich zwölf smarte Steckdosen im Haus, und ich schlafe dafür deutlich besser.

Was macht eine Steckdose eigentlich „smart“?

Die kurze Version: Eine smarte Steckdose ist eine WLAN-fähige (oder Zigbee- oder Z-Wave-fähige) Zwischensteckdose, die zwischen Gerät und Steckdose hängt. Per App einschalten, ausschalten, Zeitpläne setzen. Die meisten Modelle können dazu noch den Stromverbrauch messen – watt-genau und in Echtzeit.

Klingt simpel. Ist es auch. Die Tücke steckt in den Details: Protokoll, Energiemessung, Kompatibilität mit Ihrem Smart-Home-System, Datenschutz, Firmware-Updates. Und natürlich: Wie groß ist das Ding? Wer schon mal eine dicke WLAN-Steckdose in eine Mehrfachsteckdose gesteckt hat und dabei drei Plätze blockiert hat, weiß, wovon ich rede.

Shelly Plug S Gen3 – der Profi-Favorit

Wenn man in Smart-Home-Foren nachfragt, was die erfahrenen Bastler nutzen, fällt fast immer ein Name: Shelly. Und speziell der Plug S Gen3 hat sich als Referenz für smarte Steckdosen etabliert.

Warum? Erstens die Bauform: Der Shelly Plug S Gen3 ist einer der kompaktesten WLAN-Stecker auf dem Markt. Keine Nachbarsteckdose wird blockiert. Zweitens die Genauigkeit: Im Test liefert er Verbrauchswerte auf 1,9 Prozent genau – das ist messbar besser als viele Konkurrenten. Drittens der Eigenverbrauch: Rund 0,4 Watt im Betrieb. Das ist vorbildlich.

Preis: Rund 18 Euro pro Stück, günstiger im Mehrpack. Das ist für die Qualität fair. Und das entscheidende Detail für alle, die kein Cloud-Konto anlegen wollen: Shelly läuft komplett lokal. Die Geräte kommunizieren über MQTT oder HTTP direkt im Heimnetz, ohne zwingend einen Server im Internet anzusprechen. Für Home Assistant, ioBroker oder ähnliche Systeme ist das Gold wert.

Einschränkung: Die App (Shelly Smart Control) ist gut, aber nicht perfekt. Wer nur die App will und keine Eigeninitiative beim Einrichten mitbringt, ist mit TP-Link Tapo vielleicht besser bedient. Wer volle Kontrolle will: Shelly.

Alle technischen Details und Bestellmöglichkeiten: Shelly Plug S Gen3 – Offizielle Produktseite. Shelly bietet auch Mehrpacks an, die den Preis pro Stück deutlich drücken.

TP-Link Tapo P115 – der Bestseller aus gutem Grund

Die meistverkaufte smarte Steckdose in Deutschland. Das Tapo P115 ist günstig (rund 14 Euro), verlässlich und die App ist wirklich gut durchdacht.

Was das P115 gut macht:

Energiemessung inklusive, monatliche Auswertung in der App

WLAN-Einrichtung läuft tatsächlich reibungslos (2,4 GHz, keine 5-GHz-Komplikationen)

Amazon Alexa und Google Home nativ unterstützt

Regelmäßige Firmware-Updates von TP-Link

Was nicht so gut ist: Der Tapo läuft über TP-Link-Cloud. Die App braucht ein Konto, Sprachbefehle laufen über externe Server. Wer Datenschutz ernst nimmt, sollte wissen, dass die Daten nach Asien gehen. Das ist keine Theorie, das ist die Datenschutzerklärung.

Alternativ: Mit dem inoffiziellen lokalen Modus (über die Tapo-API) lässt sich das Gerät ohne Cloud nutzen – aber das erfordert etwas Bastelei. Für Home Assistant gibt es entsprechende Integrationen.

Für wen ist der Tapo P115 ideal? Für alle, denen der Einstieg wichtig ist und die keine Ambitionen in Richtung vollständige lokale Steuerung haben. Der Preis stimmt, die App macht keine Probleme, und Alexa-Unterstützung ist ohnehin schon da.

Das Tapo P115 und alle weiteren TP-Link Smart-Plug-Modelle mit aktuellen Preisen und Specs: TP-Link Tapo P115 – Produktseite. Für den Einstieg in die smarte Steckdose-Welt kaum zu schlagen.

Shelly Plus Plug S – die Local-only-Option

Nerd-Alarm: Wer wirklich null Daten in die Cloud schicken will, ist mit dem Shelly Plus Plug S am besten bedient. Das Gerät kommt ohne Cloud aus – vollständig lokal steuerbar über REST-API, MQTT oder Webhooks. Keine Registrierung, kein Pflicht-Konto, kein Problem.

Das macht ihn zur Wahl Nummer eins für Home-Assistant-Setups, bei denen alles lokal im Heimnetz bleiben soll. Integration: Zwei Klicks, fertig. Energiemessung, Zeitpläne, Automatisierungen – alles ohne Internet-Abhängigkeit.

Bauform ist hier ähnlich kompakt wie beim Gen3, Preis liegt ebenfalls bei rund 18 Euro. Wer mehr als eine Steckdose kauft: Shelly bietet immer Mehrpacks an.

Eve Energy – für Apple-Nutzer mit HomeKit-Anspruch

Apple HomeKit ist im Smart-Home-Bereich ein Sonderfall: Strengere Datenschutzanforderungen, lokale Kommunikation als Standard, keine Cloud-Abhängigkeit. Das Eve Energy ist dabei die smarte Steckdose, die HomeKit von Haus aus und sehr gut unterstützt.

Was Eve Energy kann: Energiemessung, Verlaufsansicht in der Eve-App, Siri-Steuerung, Automatisierungen über HomeKit-Szenen. Was es nicht kann: WLAN. Das Eve Energy nutzt Thread – das neue Mesh-Netzwerkprotokoll, das Apple in HomeKit stark pusht. Voraussetzung: Ein HomePod mini oder Apple TV (4K) als Thread-Border-Router.

Preis: Rund 45 Euro – also deutlich mehr als Shelly oder Tapo. Dafür bekommt man allerdings Hardware-Qualität „made in Germany“ (Eve Systems ist ein deutsches Unternehmen) und ein Datenschutzversprechen, das man auch glauben kann. Für Apple-Nutzer in einem konsequenten HomeKit-Setup ist das die richtige Wahl. Für alle anderen: zu teuer.

myStrom WiFi Switch – der Schweizer Präzisionist

Eher ein Geheimtipp, aber ein guter: Der myStrom WiFi Switch aus der Schweiz überzeugt mit präziser Energiemessung, einer übersichtlichen App und solider Verarbeitung. Die lokale API ist dokumentiert und stabil – Home-Assistant-Integration läuft tadellos.

Preis: Rund 25 Euro. Nicht die günstigste Option, aber die Qualität ist da. Was fehlt: Amazon Alexa und Google Home sind über Umwege möglich, aber nicht nativ so eingebunden wie bei Tapo. Und die Community ist deutlich kleiner als bei Shelly oder TP-Link – was sich bei Problemen bemerkbar machen kann.

Worauf Sie beim Kauf wirklich achten sollten

Nicht jede smarte Steckdose ist für jeden Anwendungsfall geeignet. Hier die wichtigsten Entscheidungskriterien – aus praktischer Erfahrung, nicht aus einem Datenblatt:

Energiemessung: Klingt optional, ist es aber nicht. Wenn Sie nicht wissen, was welches Gerät verbraucht, können Sie nicht sinnvoll optimieren. Alle hier genannten Modelle messen – aber nicht alle gleich genau. Shelly und myStrom messen präziser als viele No-Name-Modelle von Amazon-Marktplatz.

Protokoll – WLAN vs. Zigbee: WLAN-Steckdosen brauchen keine extra Bridge, sind aber auf das 2,4-GHz-Netz angewiesen und belasten den Router. Wer viele Geräte plant (ab zehn aufwärts), sollte über Zigbee nachdenken – zuverlässiger, energieeffizienter, aber Erstinvestition in eine Bridge nötig. Shelly hat auch Zigbee-Varianten im Sortiment.

Cloud oder lokal: Das ist die Gretchenfrage. Cloud ist praktischer für Einsteiger (App, kein Aufwand), aber abhängig davon, dass der Anbieter seinen Server betreibt. Lokal ist stabiler und datenschutzfreundlicher, braucht aber ein bisschen mehr technischen Aufwand. Für alle, die ohnehin über Energieeinsparung durch digitale Lösungen nachdenken: Lokale Systeme geben die vollständige Kontrolle über die eigenen Verbrauchsdaten.

Bauform: Wirklich unterschätzt. Messen Sie, bevor Sie kaufen, ob Ihre Mehrfachsteckdose überhaupt Platz für die gewünschte smarte Steckdose lässt. TP-Link Tapo ist eher eckig und breit, Shelly ist kompakt und rund. In engen Ecken macht das einen erheblichen Unterschied.

Maximalleistung: Alle genannten Modelle schaffen 2.300 Watt (10 Ampere). Das reicht für Lampen, Kaffeemaschinen, Ladegeräte. Wer Wasserkocher, Backofen oder elektrische Heizungen schalten will: Achten Sie auf die Herstellerangaben und nutzen Sie ggf. spezielle Hochleistungs-Steckdosen.

Einen umfangreichen Test mit Messwerten und Einzelbewertungen gibt es bei Computer Bild – WLAN-Steckdosen im Test. Wer vor dem Kauf konkrete Messwerte sehen will, ist dort gut aufgehoben.

Smarte Steckdosen und Datenschutz – ein reales Thema

Eine smarte Steckdose, die in der Cloud hängt, weiß wann Sie aufstehen (Kaffeemaschine an), wann Sie schlafen (Stehlampe aus), ob Sie im Urlaub sind (alle Geräte seit drei Tagen unverändert) und wann Sie duschen (Badezimmer-Heizung an). Das klingt paranoider als es ist – aber es stimmt.

Wer das lieber zu Hause behält, setzt auf Shelly (lokale API), Eve Energy (HomeKit, lokal) oder betreibt einen lokalen Smart-Home-Server wie Home Assistant. Ein VPN fürs Heimnetz ist dabei eine sinnvolle Ergänzung, wenn man auch von unterwegs auf smarte Geräte zugreifen will – ohne alles in eine Cloud zu stecken.

Smarte Steckdosen lassen sich per App, Sprachassistent oder Zeitplan steuern

Smarte Steckdosen und Sprachsteuerung – was wirklich funktioniert

Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri – alle drei wollen Ihre Steckdosen steuern. Die Realität sieht so aus: Alexa und Google Assistant sind bei smarten Steckdosen nahezu universell unterstützt. TP-Link Tapo, Shelly (über Skills oder direkte Integration), myStrom – alles läuft. „Alexa, schalte die Kaffeemaschine an.“ Klappt. Zumindest meistens.

Siri und HomeKit sind wählerischer. Eve Energy ist hier die erste Wahl, weil HomeKit-zertifizierte Geräte direkt und lokal kommunizieren. Andere Hersteller bieten HomeKit über Umwege an (Meross macht das ganz gut), aber die direkte Zertifizierung ist seltener. Wer ausschließlich Apple im Haushalt hat und Wert auf lokale Kommunikation legt: Eve Energy oder Meross sind die sicheren Optionen.

Ein Tipp aus der Praxis: Sprachsteuerung klingt bequemer als sie ist. Man fragt sich schnell, ob es einfacher gewesen wäre, einfach den Schalter umzulegen. Der echte Nutzen liegt in Automatisierungen – die Steckdose schaltet ab, wenn Sie das Haus verlassen, oder geht an, wenn die Sonne untergeht. Das läuft ohne Sprachbefehl und ohne eigenes Zutun. Dafür sind smarte Steckdosen wirklich gemacht.

Was bringt die smarte Steckdose wirklich?

Ich hab jetzt ein Jahr Erfahrung mit diversen Modellen. Meine ehrliche Bilanz:

Der Gaming-PC-Standby kostet mich nicht mehr 14 Watt dauerhaft – eine smarte Steckdose mit Abschalt-Automatik hat das behoben. Meine Kaffeemaschine hat in zwölf Monaten nachweisbar 40 kWh durch vergessenes Laufenlassen verbraucht – das ist auch Geschichte. Die Weihnachtsbeleuchtung hat sich nicht mehr selbst um 3 Uhr morgens eingeschaltet. Okay, das letzte war eigentlich kein Smart-Home-Problem, aber trotzdem.

Echte Einsparungen? Bei konsequenter Nutzung kommen pro Steckdose schnell 10-30 Euro im Jahr zusammen – bei Geräten, die dauerhaft schlecht mit Standby umgehen. Die Steckdose hat sich also innerhalb eines Jahres amortisiert. Das rechnet sich.

Was nicht funktioniert: Geräte, die einen echten mechanischen Einschaltknopf brauchen (manche Drucker, ältere HiFi-Anlagen). Die starten nicht einfach, wenn Strom da ist. Und smarte Steckdosen als Energiespar-Allheilmittel? Nein. Wirklich alte, ineffiziente Geräte werden nicht effizienter, nur weil man sie remote ausschalten kann. Manchmal hilft nur ein neues Gerät.

Aber für alles andere? Empfehlung ohne Wenn und Aber. Fangen Sie mit einer einzigen Steckdose an – am Standby-Gerät Ihrer Wahl – und schauen Sie, was das Ding so verbraucht. Die Überraschung ist garantiert.