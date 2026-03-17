Smart Home für Mieter: Was Sie dürfen – und was nicht

Smart Home zur Miete – ein Minenfeld? Nicht unbedingt. Aber die Grenze zwischen erlaubt und nicht erlaubt ist feiner als gedacht. Was Sie dürfen, was Sie fragen müssen und wo Sie auf keinen Fall eigenmächtig handeln sollten.

Rund 55 Prozent der deutschen Bevölkerung wohnen zur Miete. Und fast alle davon dürften sich irgendwann gefragt haben: Darf ich das eigentlich einfach installieren? Den smarten Türsensor, die programmierbare Heizungssteuerung, die Kamera an der Haustür? Die Antwort ist unbefriedigend komplex – aber sie lässt sich in handliche Faustregeln übersetzen.

Die Grundregel: Was keine bauliche Veränderung ist, ist erlaubt

Das deutsche Mietrecht kennt einen klaren Trennstrich zwischen erlaubten und genehmigungspflichtigen Maßnahmen. Entscheidend ist die Frage: Hinterlässt die Installation dauerhafte Spuren an der Mietsache?

Steckergeräte – Glühbirnen, Steckdosen mit Zwischenstecker, Bewegungsmelder per Klebepad – sind problemlos. Sie können problemlos installiert und beim Auszug wieder mitgenommen werden. Keine Genehmigung nötig, keine Diskussion.

Schwieriger wird es bei Geräten, die eine Verdrahtung erfordern. Smarte Unterputzschalter, Thermostatköpfe, die in den Heizungsventilen stecken, oder kabelgebundene Türsprechanlagen: Diese Geräte greifen tiefer in die Bausubstanz ein – und damit beginnt rechtlich gesehen das Graugebiet.

Für den Einstieg in die Smart-Home-Welt ist das aber kein echtes Hindernis. Matter-kompatible Steckergeräte decken heute einen enormen Funktionsumfang ab – und all das ohne eine einzige Schraube in die Wand.

Smarte Thermostate: Der häufigste Streitpunkt

Smart Home zur Miete installieren

Thermostatköpfe wie der Bosch Smart Home TRV, der tado° oder der Eve Thermo passen auf die meisten Standard-Heizkörperventile. Sie werden aufgeschraubt, der alte Thermostatknopf kommt runter. Rückbaubar in fünf Minuten.

Rechtlich ist das eindeutig: Das Aufschrauben eines smarten Thermostatkopfes auf ein vorhandenes Ventil ist keine bauliche Veränderung. Es ist ein Austausch von Zubehör – vergleichbar mit dem Wechsel des Duschkopfes. Keine Genehmigung, kein Brief an die Vermieterschaft nötig.

Anders sieht es aus, wenn das Ventil selbst getauscht werden muss. Ältere Heizkörper, besonders vor 1990, haben oft proprietäre Ventilgewinde. Hier müsste ein Klempner ran – und das ist definitiv eine Maßnahme, die mit der Vermietenden abgestimmt werden sollte.

Wir bei digital-magazin.de empfehlen in diesem Fall: Schreiben Sie einen kurzen Brief oder eine E-Mail. Erklären Sie, was Sie vorhaben, betonen Sie die Reversibilität. Die meisten Vermieterinnen und Vermieter haben kein Problem mit smarten Thermostatköpfen – solange sie davon wissen.

Smarte Türklingeln und Kameras: Hier wird’s heikel

Türklingeln mit Kamera – Ring, Arlo, EZVIZ – sind verführerisch. Aber genau hier stoßen mietrechtliche und datenschutzrechtliche Aspekte aufeinander.

Mietrechtlich gilt: Eine Kamera im Eingangsbereich, die öffentliche Bereiche aufnimmt – Treppenhaus, Gehweg vor dem Haus – ist ohne Zustimmung der Vermietenden und der Mitbewohnenden im Haus unzulässig. Das Bundesdatenschutzgesetz und die DSGVO legen hier klare Grenzen fest.

Was erlaubt ist: Kameras, die ausschließlich den eigenen Eingangsbereich erfassen – also die eigene Wohnungstür, nicht das Treppenhaus. Videogegensprechanlagen ohne Aufzeichnungsfunktion sind in vielen Fällen unproblematischer als Kameras mit Cloud-Speicherung.

Kaufen Sie im Zweifelsfall eine smarte Türklingel ohne Kamera oder mit eng begrenztem Sichtfeld. Oder fragen Sie die Vermieterschaft – manchmal ist die Antwort überraschend unkompliziert. Wichtig: Erhalten Sie eine Zusage, dann am besten schriftlich.

Rollladensteuerung, Lichtschalter, Unterputzaktoren: Wo Vorsicht geboten ist

Smarte Rollladensteuerungen, die in die Unterputzdose eingebaut werden, sind eine bauliche Veränderung im juristischen Sinne. Dasselbe gilt für smarte Lichtschalter, die die vorhandene Elektrik berühren.

Hier gilt: Immer zuerst fragen. Eine Verweigerung durch die Vermieterschaft ist möglich, aber selten. Wenn Sie glaubhaft machen können, dass das Gerät rückstandslos zurückgebaut werden kann – und beim Auszug auch tatsächlich zurückgebaut wird – gibt es wenig Grundlage für eine Ablehnung.

Ein pragmatischer Weg: Modulare Unterputz-Relais wie Shelly oder Sonoff passen hinter vorhandene Schalter und sind rückstandslos entfernbar. Kein Loch in der Wand, keine neue Verdrahtung – nur die Steuerleitungen werden anders angeschlossen. Trotzdem: Im Zweifelsfall fragen. Ein freundlicher Austausch mit der Vermieterschaft kostet nichts und schützt vor Ärger.

Achtung: Elektrische Arbeiten müssen in Deutschland von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, wenn sie in den Stromkreis eingreifen. Das gilt auch für Hobbyisten. Wer selbst an der Elektrik herumbastelt und dabei einen Schaden verursacht, verliert unter Umständen den Versicherungsschutz.

Was ohne Einschränkung erlaubt ist – die sichere Liste

Zur Beruhigung hier eine Übersicht, was Mietende ohne jede Rücksprache installieren dürfen:

Smarte Glühbirnen und Leuchtmittel (Matter, Zigbee, WLAN) – jede Art von Leuchtmittel ist frei wählbar

(Matter, Zigbee, WLAN) – jede Art von Leuchtmittel ist frei wählbar Steckdosen-Adapter (smarte Zwischenstecker, Steckdosenleisten mit Energiemessung)

(smarte Zwischenstecker, Steckdosenleisten mit Energiemessung) Bewegungsmelder mit Klebepad oder Saugnapfbefestigung

oder Saugnapfbefestigung Smarte Thermostatköpfe auf Standard-Heizkörperventilen (M30 x 1,5 Gewinde)

auf Standard-Heizkörperventilen (M30 x 1,5 Gewinde) WLAN-Repeater und Mesh-Knoten (dürfen aufgestellt und konfiguriert werden)

(dürfen aufgestellt und konfiguriert werden) Thread Border Router (HomePod mini, Apple TV 4K, IKEA DIRIGERA – alle nur eingesteckt)

(HomePod mini, Apple TV 4K, IKEA DIRIGERA – alle nur eingesteckt) Smarte Lautsprecher und Displays (Amazon Echo, Google Nest Hub)

(Amazon Echo, Google Nest Hub) Türsensoren mit doppelseitigem Klebeband

Das ist bereits eine beachtliche Ausstattung für ein vollwertiges Smart Home. Matter-Geräte in dieser Kategorie haben sich in den letzten zwei Jahren massiv verbessert – sowohl was die Zuverlässigkeit als auch was die Kompatibilität angeht.

Bei Auszug: Was muss zurück?

Grundsatz im Mietrecht: Der Zustand der Wohnung bei Einzug ist der Maßstab. Was baulich verändert wurde, muss zurückgebaut werden – außer die Vermieterschaft verzichtet schriftlich darauf.

Für reine Steckergeräte: kein Thema, die nehmen Sie einfach mit. Für Thermostatköpfe: Original-Thermostat wieder draufschrauben. Für Unterputzrelais: Originale Schalter wieder einbauen. Für fest installierte Geräte: Fachkraft beauftragen, Wand spachteln, malen – je nach Zustand.

Eine kluge Strategie für Mietende: beim Einzug Fotos machen – von jedem Schalter, jeder Steckdose, jedem Heizkörperthermostat. Das spart beim Auszug Diskussionen darüber, ob ein Kratzer oder eine Delle schon vorher da war.

Kurzmiete und Smart Home: Der Sonderfall

Wer möbliert zur Untermiete wohnt oder eine kurze Mietdauer hat, denkt vielleicht gar nicht erst über Smart Home nach. Dabei ist das gerade für diese Gruppe interessant: Ein paar smarte Glühbirnen, ein tragbarer Lautsprecher mit integriertem Assistenten und ein Steckdosenadapter – das lässt sich in einer Stunde auf- und in zwanzig Minuten wieder abgebaut haben.

Für Bewohnende von Wohnheimen oder WGs gilt zusätzlich: Die Mitbewohnenden müssen informiert werden, wenn Kameras oder Mikrofone im gemeinsam genutzten Bereich platziert werden. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz hat dazu klare Leitlinien veröffentlicht.

Smart Home in der WEG: Wenn die Eigentümergemeinschaft mitredet

Wer in einer Eigentumswohnung lebt, aber zur Miete (also Wohneigentum als Kapitalanlage), hat eine weitere Instanz: die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Manche Maßnahmen, die mietrechtlich unbedenklich sind, können WEG-rechtlich einer Zustimmung bedürfen.

Beispiel: Außenkameras oder Kameras, die auf Gemeinschaftsbereiche gerichtet sind, müssen von der WEG genehmigt werden. Veränderungen am Gemeinschaftseigentum – also an Fassaden, Eingangsbereich, Treppenhaus – bedürfen ebenfalls der WEG-Zustimmung, unabhängig vom Mietvertrag.

Für rein wohnungsinterne Smart-Home-Installationen gilt: Die WEG hat grundsätzlich kein Mitspracherecht. Smarte Glühbirnen, Thermostatköpfe, Steckdosen, Sensoren innerhalb der eigenen vier Wände – das geht die WEG nichts an. Nur bei Maßnahmen, die Gemeinschaftsräume oder Gemeinschaftseigentum berühren, ist die WEG involviert.

Versicherungsschutz bei Smart-Home-Installationen

Ein Aspekt, der oft vergessen wird: Versicherungsschutz. Wenn eine selbst installierte Smart-Home-Komponente einen Schaden verursacht – ein Kurzschluss durch ein fehlerhaft installiertes Unterputzrelais, ein Wasserschaden durch einen defekten smarten Ventilsensor – stellt sich die Frage: Wer haftet?

Die Hausratversicherung deckt in der Regel Smart-Home-Geräte, die dem Haushalt gehören. Schäden durch fehlerhafte Installation können aber als „grob fahrlässig“ eingestuft werden, was die Erstattung reduziert oder ausschließt. Wer also selbst Unterputzgeräte installiert, ohne Elektrofachkraft zu sein, riskiert im Schadensfall Probleme mit der Versicherung.

Für Steckergeräte und nicht-elektrische Installationen gilt das nicht. Smarte Steckdosen, Thermostatköpfe, kabellose Sensoren – das sind keine elektrotechnischen Installationen im rechtlichen Sinne. Das Risiko ist hier deutlich geringer, der Versicherungsschutz bleibt unberührt.

Tipp: In der Hausratpolice nachschauen, ob Smart-Home-Geräte explizit erwähnt werden. Manche modernen Policen haben spezifische Klauseln für „Smart Home und IoT-Geräte“. Wer viel investiert hat, kann eine Erweiterung des Versicherungsschutzes sinnvoll sein.

Matter macht Miet-Smart-Home einfacher – hier ist warum

Der Übergang zu Matter hat eine direkte Auswirkung auf Smart Home in Mietverhältnissen: Die Geräteauswahl für mietfreundliche (also steckerbasierte) Lösungen ist erheblich gewachsen.

Vor zwei Jahren war die Auswahl an hochwertigen, steckerbasierten Smart-Home-Geräten begrenzt. Heute gibt es Matter-kompatible Steckdosen, Glühbirnen, Bewegungsmelder und Thermostatköpfe von dutzenden Herstellern zu vernünftigen Preisen. Das bedeutet: Ein vollständiges, gut funktionierendes Smart Home ist zur Miete heute erreichbar, ohne einen einzigen Schraubendrehen.

Besonders interessant für Mietende: Matter-Geräte sind plattformunabhängig. Wenn man umzieht und die neue Wohnung eine andere Smart-Home-Infrastruktur hat (oder man auf eine andere Plattform wechseln möchte), können die Matter-Geräte mitgenommen werden. Kein Hersteller-Lock-in, keine verlorene Investition. Matter ist für Mietende besonders interessant, weil die Geräte so flexibel bleiben wie das Mietverhältnis selbst.

Wer zudem auf der Suche nach günstigen Matter-Einstiegsgeräten ist: IKEA und andere Hersteller bieten regelmäßig neue Matter-Geräte zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen an. Das macht den Einstieg auch mit kleinem Budget realisierbar.

Was bleibt?

Smart Home und Miete schließen sich nicht aus. Die Einschränkungen sind real, aber überschaubar. Wer mit Steckergeräten, smarten Thermostatköpfen und temporär befestigten Sensoren arbeitet, kann ein vollständiges Smart-Home-Erlebnis realisieren – ohne auch nur eine Schraube in die Wand zu drehen.

Der einzige echte Tipp: Kommunikation. Ein kurzes Gespräch oder eine freundliche E-Mail an die Vermieterschaft, bevor Sie etwas Größeres angehen, ist fast immer einfacher als der Konflikt hinterher. Die meisten Menschen sind vernünftig – auch Vermietende.

Zum Schluss ein praktischer Tipp: Bevor Sie irgendetwas kaufen, machen Sie eine Liste aller Räume und notieren Sie, was Sie wo automatisieren möchten. Unterscheiden Sie dann: Was ist steckerbasiert (kein Problem), was braucht Bohren oder Kabel (fragen Sie zuerst). Diese Vorab-Analyse spart spätere Diskussionen und hilft, das Budget sinnvoll zu verteilen. Smart Home zur Miete funktioniert – man muss es nur richtig angehen. Weitere Planung­stipps für das mietfreundliche Smart Home gibt es bei digital-magazin.de im Matter-Einsteigerguide.

Eine häufige Frage: Kann die Vermieterschaft nachträglich verbieten, was bereits installiert wurde? Grundsätzlich nein – wenn die Installation keine bauliche Veränderung darstellt. Steckergeräte, smarte Lampen, kabellose Sensoren: Diese kann die Vermietende nicht rückgängig verlangen, solange sie beim Einzug nicht explizit ausgeschlossen wurden. Für Unterputzinstallationen gilt: Wurden sie ohne Genehmigung vorgenommen, kann Rückbau verlangt werden. Aber auch hier: Die Vermieterschaft muss einen sachlichen Grund haben. Reine Ablehnung aus Prinzip reicht nicht. Wenn Sie unsicher sind, konsultieren Sie den Mieterverein – der gibt in solchen Fällen schnell und kostengünstig Auskunft.