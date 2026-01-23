MWC 2026: Was „The IQ Era“ für deutsche Unternehmen bedeutet

109.000 Besucher:innen, 2.900 Aussteller aus 205 Ländern, ein Motto, das nach Science-Fiction klingt: „The IQ Era“. Der Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) in Barcelona verspricht mehr als nur neue Smartphones. Es geht um nicht weniger als die Neuerfindung der Konnektivität. Und deutsche Unternehmen sitzen diesmal am Steuer.

Mein erster MWC liegt zehn Jahre zurück. Damals drängten sich die Massen um gebogene Displays und Smartwatches, die niemand wirklich brauchte. Nett anzuschauen, aber irgendwie beliebig. Dieses Jahr? Komplett anderes Bild. Wer vom 2. bis 5. März nach Barcelona fährt, wird Zeuge eines Paradigmenwechsels. Die Branche redet nicht mehr über Gadgets. Sie redet über intelligente Infrastruktur, die unser Wirtschaften grundlegend verändert.

Das Motto „The IQ Era“ ist dabei keine Marketing-Floskel. Es beschreibt ziemlich präzise, wohin die Reise geht: Netzwerke, die mitdenken. Systeme, die sich selbst optimieren. Und Verbindungen, die mehr sind als bloße Datenpipelines.

Was genau ist die „IQ Era“ – und warum sollte Sie das interessieren?

Der Begriff klingt nach Buzzword. Ist er auch. Aber dahinter steckt eine konkrete Entwicklung, die wir bei digital-magazin.de seit Monaten beobachten: Die Verschmelzung von Konnektivität und künstlicher Intelligenz auf Infrastrukturebene.

Bisher funktionierte mobile Kommunikation nach einem simplen Prinzip: Daten rein, Daten raus, möglichst schnell. Die „IQ Era“ fügt eine dritte Dimension hinzu – Verständnis. Netzwerke, die erkennen, welche Daten Priorität brauchen. Die vorausahnen, wo Kapazitätsengpässe entstehen. Die Ressourcen in Echtzeit umverteilen, bevor Probleme auftreten.

Für den Endnutzer klingt das abstrakt. Für Unternehmen ist es ein Gamechanger – besonders wenn man bedenkt, wie rasant sich das Technologie-Tempo 2025 bereits beschleunigt hat. Stellen Sie sich eine Produktionshalle vor, in der hunderte Sensoren gleichzeitig kommunizieren. Bisher brauchte das penible Konfiguration und ständige Überwachung. Mit intelligenten Netzwerken organisiert sich das System selbst. Fehler werden erkannt, bevor sie passieren. Wartungsintervalle optimieren sich automatisch.

Die GSMA beziffert den wirtschaftlichen Beitrag mobiler Technologien bereits auf 6,5 Billionen Dollar jährlich – rund 5,8 Prozent des globalen BIP. Bis 2030 soll dieser Wert auf fast 11 Billionen Dollar steigen. Ein gewaltiger Kuchen, an dem auch deutsche Unternehmen mitnaschen wollen.

Die sechs Themenschwerpunkte des MWC 2026

Die GSMA hat das Programm in sechs Cluster unterteilt, die zusammen ein Bild davon zeichnen, wohin die Mobilfunkbranche steuert:

1. Intelligent Infrastructure

Hier geht es um das Rückgrat der „IQ Era“: Netzwerke, die durch KI-gestützte Automatisierung effizienter, sicherer und anpassungsfähiger werden. Die Deutsche Telekom spielt dabei eine prominente Rolle. Thomas Lips, Senior Vice President für RAN Disaggregation, wurde kürzlich zum Vorsitzenden der O-RAN ALLIANCE gewählt – ein Signal, dass deutsche Expertise in der Branche zunehmend gefragt ist.

Disaggregierte Netze klingen technisch, aber die Idee dahinter ist revolutionär: Statt proprietärer Systeme einzelner Hersteller entstehen offene Plattformen, auf denen verschiedene Komponenten zusammenarbeiten. Das drückt die Kosten, erhöht die Flexibilität und – das dürfte für deutsche Unternehmen besonders relevant sein – reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Zulieferer:innen.

2. AI Nexus

Künstliche Intelligenz als zentraler Vernetzungspunkt. Nicht KI als isoliertes Tool, sondern als verbindendes Element zwischen Anwendungen, Netzwerken und Endgeräten. Wer sich fragt, wie KI-Integration in bestehende Unternehmenssysteme funktioniert, findet hier Antworten aus erster Hand.

Google, Microsoft und Meta werden ihre neuesten Entwicklungen zeigen. Aber interessanter sind oft die kleineren Aussteller:innen, die KI für spezifische Industrieanwendungen optimieren. Der deutsche Startup-Inkubator hubraum der Telekom bringt wieder eine Auswahl vielversprechender Jungunternehmen mit nach Barcelona.

3. Game Changers

Technologien, die Spielregeln neu schreiben. Quantenresistente Verschlüsselung gehört dazu – angesichts der Fortschritte im Quantencomputing ein Thema, das schneller relevant wird, als viele denken. NEXCOM hat bereits angekündigt, entsprechende Lösungen zu präsentieren.

4. Humanising AI

Der Gegenpol zur reinen Technologie-Euphorie. Wie bleibt der Mensch im Mittelpunkt, wenn Maschinen immer mehr Entscheidungen treffen? Ethische Fragen, regulatorische Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Auswirkungen – Themen, die gerade in Europa intensiv diskutiert werden.

5. Industry Transformation

Konkrete Anwendungsfälle aus Branchen wie Automotive, Healthcare, Fertigung und Finanzwesen. Für Entscheider:innen im deutschen Mittelstand vermutlich der relevanteste Bereich. Hier zeigt sich, was heute schon funktioniert – und was noch Zukunftsmusik ist.

6. Digital Everything

Die Konvergenz aller digitalen Dienste. Streaming, Gaming, E-Commerce, Smart Home – alles wächst zusammen. Für Konsument:innen bequem, für Unternehmen eine Herausforderung: Wer hier mitspielen will, braucht Strategien für vernetzte Ökosysteme.

6G am Horizont: Was deutsche Unternehmen wissen müssen

5G ist kaum flächendeckend ausgerollt, da dominiert auf dem MWC bereits das nächste große Ding die Diskussionen. 6G. Klingt nach Hype. Ist aber ernster zu nehmen, als man denkt.

Die Fakten: Die EU investiert 900 Millionen Euro in die 6G-Entwicklung, flankiert von Industriegeldern in ähnlicher Höhe. Deutschland steckt über das Bundesministerium für Bildung und Forschung weitere 700 Millionen Euro in Forschungshubs wie Open6GHub, 6GEM und 6G-life. Die ersten kommerziellen Netze? Werden für Ende 2029 erwartet, mit breitem Rollout ab 2030.

Was kann 6G, das 5G nicht kann? Die ehrliche Antwort: Das weiß noch niemand so genau. Die Richtung ist klar – höhere Geschwindigkeiten, niedrigere Latenzen, mehr Verbindungen pro Quadratkilometer. Aber die Killer-Applikation, das eine Feature, das alle überzeugt? Noch nicht gefunden.

Für Unternehmen heißt das: Wachsam bleiben, aber nicht in Panik verfallen. Der O-RAN ALLIANCE Summit am 3. März wird konkretere Einblicke liefern, wie sich Betreiber:innen und Anbieter:innen auf die nächste Generation vorbereiten. Die Deutsche Telekom und Vodafone sind mittendrin in diesen Gesprächen.

Interessant für den deutschen Markt: Laut Consultancy.eu-Analysen gilt der deutsche 5G-Rollout als Erfolgsmodell, das für die 6G-Expansion Pate stehen könnte. Die Investitionen in mobile Netzwerkinfrastruktur sollen zwischen 2025 und 2030 auf etwa 37,7 Milliarden Euro steigen – mit einem deutlichen Sprung 2030, wenn die 6G-Netze physische Infrastruktur benötigen.

Die Aussteller: Wer zeigt was?

2.900 Unternehmen auf einer Messe – da kann man leicht den Überblick verlieren. Hier eine Auswahl dessen, was für deutsche Besucher:innen besonders relevant sein dürfte:

Die großen Namen

Samsung setzt auf Display-Innovation. Nach dem Galaxy S25, das auf dem letzten MWC mit Live-Übersetzung von Telefongesprächen beeindruckte, dürften die Koreaner:innen die nächste Generation ultrahellerScreens präsentieren. Für Unternehmen, die auf mobile Arbeitsplätze setzen, ein relevantes Thema – Displays, die auch bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar bleiben.

Xiaomi will den Profi-Kameramarkt aufmischen. Das 15 Ultra mit Leica-Optik für 1.500 Euro richtet sich an Nutzer:innen, die ihre Spiegelreflexkamera zuhause lassen wollen. Für Unternehmen im Marketing- und Content-Bereich eine Überlegung wert.

Google zeigt, wie KI in mobile Betriebssysteme integriert wird. Die Tensor-Chips der neuesten Generation ermöglichen On-Device-Verarbeitung sensibler Daten – ohne Cloud. Ein Argument, das bei deutschen Datenschutzbeauftragten gut ankommen dürfte.

Die Infrastruktur-Spezialisten

Cisco positioniert sich als kritische Infrastruktur für die KI-Ära. Wer sein Unternehmensnetzwerk fit für die nächste Welle der digitalen Transformation machen will, findet hier Gesprächspartner:innen.

Ericsson und Nokia liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei Netzwerkausrüstung. Beide setzen stark auf Open-RAN-Lösungen – also genau jene offenen Systeme, die Unternehmen mehr Flexibilität geben sollen.

Deutsche Telekom ist mit eigenem Stand vertreten und bringt über hubraum innovative Startups mit. Wer nach Kooperationspartner:innen für digitale Projekte sucht, wird hier fündig.

Talent Arena: Wo der Fachkräftemangel auf Lösungen trifft

Parallel zum Hauptprogramm findet vom 2. bis 4. März die Talent Arena in Halle 8 statt. Europas führendes Entwickler:innen-Treffen – und für deutsche Unternehmen mit IT-Personalnot ein Pflichttermin. Dass KI den Arbeitsmarkt massiv verändert, ist längst keine Theorie mehr.

Die Schwerpunkte sprechen für sich: Künstliche Intelligenz, Software Engineering, Cloud Computing, Cybersecurity, Management und aufkommende Technologien wie Quantencomputing und NewSpace. Alles Bereiche, in denen qualifizierte Fachkräfte Mangelware sind.

Aber mal ehrlich: Wer glaubt, auf einer Messe sein Recruiting-Problem zu lösen, denkt zu kurz. Der eigentliche Wert liegt im Verständnis dafür, welche Skills in drei bis fünf Jahren gefragt sein werden. Welche Programmiersprachen relevant bleiben. Welche Zertifizierungen sich lohnen. Dieses Wissen hilft bei der strategischen Personalplanung mehr als jede Bewerbungsflut.

Spannend für HR-Verantwortliche: Die GSMA Intelligence identifiziert Skills-Transformation als einen der Schlüsseltrends für 2026. Klassische Telekommunikations-Expertise verliert an Bedeutung, während KI- und Daten-Kompetenz zum Muss wird. Wer seine Belegschaft nicht entsprechend weiterbildet, wird abgehängt.

Praktische Tipps für den Messebesuch

Falls Sie planen, selbst nach Barcelona zu fliegen – oder Mitarbeiter:innen zu schicken – hier ein paar Erfahrungswerte:

Termine vorher vereinbaren. Die Messe ist riesig. Wer ohne Plan durch die Hallen irrt, verschwendet Zeit. Die meisten Aussteller:innen bieten vorab Terminbuchungen an. Nutzen Sie das.

Bequeme Schuhe. Klingt banal. Ist aber nach acht Stunden auf Betonboden der Unterschied zwischen produktivem Networking und schmerzverzerrtem Dahinhumpeln.

Die Randzeiten nutzen. Morgens um 9 und abends ab 17 Uhr sind die Gänge leerer. Perfekt für tiefergehende Gespräche an den Ständen, während zur Mittagszeit Chaos herrscht.

Nicht nur die großen Stände besuchen. Zwischen Samsung und Google verstecken sich Startups mit Lösungen, die vielleicht genau zu Ihrem Problem passen. Die Halle 8 mit der Startup-Sektion 4YFN ist oft ergiebiger als die polierten Konzern-Präsentationen.

Keynotes streamen. Die großen Vorträge sind überfüllt, die Akustik mäßig, und am Ende hat man zwei Stunden verloren, die man besser für Gespräche genutzt hätte. Die wichtigsten Sessions werden live übertragen – schauen Sie die abends im Hotel.

Was der MWC für den deutschen Mittelstand bedeutet

Hand aufs Herz: Nicht jedes Unternehmen braucht 6G-Strategien oder Open-RAN-Expertise. Für viele mittelständische Betriebe sind das Themen, die frühestens in fünf Jahren relevant werden. Aber genau deshalb lohnt sich der Blick nach Barcelona.

Der MWC ist ein Frühwarnsystem. Wer aufmerksam hinschaut, erkennt, welche Technologien in zwei bis drei Jahren im Mainstream ankommen. Private 5G-Netze für Industriegelände? Vor drei Jahren MWC-Exotik, heute Standard in der Automotive-Fertigung. KI-gestützte Kundenservice-Bots? Wurden 2023 belächelt, 2026 sind sie allgegenwärtig.

Die Kunst liegt darin, zwischen Hype und echtem Potenzial zu unterscheiden. Nicht alles, was auf Messen glänzt, setzt sich durch. Erinnern Sie sich an 3D-Fernseher? Faltbare Smartphones? Das Metaverse? Manche Trends verschwinden leiser, als sie gekommen sind.

Was dieses Jahr anders ist: Die „IQ Era“ adressiert echte Schmerzpunkte. Unternehmen kämpfen mit Fachkräftemangel – intelligente Automatisierung kann entlasten. Die Digitalisierung im Mittelstand stockt oft an der Komplexität – selbstoptimierende Systeme senken die Einstiegshürden. Lieferketten bleiben fragil – resiliente, KI-gesteuerte Netzwerke erhöhen die Planungssicherheit.

Das sind keine abstrakten Versprechen. Das sind Lösungen für Probleme, die täglich Geld kosten.

Der Blick nach vorn

Der MWC 2026 markiert einen Wendepunkt. Die Branche hat verstanden, dass schnellere Datenübertragung allein kein Verkaufsargument mehr ist. Menschen – und Unternehmen – wollen Lösungen, keine Technologie um der Technologie willen.

„The IQ Era“ ist der Versuch, genau das zu liefern. Intelligente Vernetzung, die im Hintergrund arbeitet und den Nutzer:innen das Leben leichter macht. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Aber die Richtung stimmt.

Für deutsche Unternehmen ist Barcelona vom 2. bis 5. März ein Pflichttermin – oder zumindest die Berichterstattung darüber. Wir bei digital-magazin.de werden die wichtigsten Neuheiten zusammenfassen und einordnen. Denn nicht jede Innovation ist relevant. Aber die, die es sind, können den Unterschied machen zwischen Marktführerschaft und Hinterherhinken.

Die Frage ist nicht, ob die „IQ Era“ kommt. Sie ist bereits da. Die Frage ist, wie schnell Sie sich darauf einstellen.