Lee Kum Kee: Großer Erfolg mit Wunschbaum-Aktion zum chinesischen Neujahrsfest im ALEXA Berlin

Das chinesische Neujahrsfest (17. Februar 2026 bis 3. März 2026) ist ein Ereignis, das wie kaum ein anderes für Gemeinschaft und Verbundenheit steht. Essen spielt dabei eine zentrale Rolle: Es ist weit mehr als nur Genuss, sondern auch Ausdruck von Liebe, Wertschätzung und Tradition. In diesem Jahr hat die international bekannte Marke für authentische asiatische Soßen und Würzmittel, Lee Kum Kee, mit der Kampagne „Momente zum gemeinsamen Genießen“ diesen Geist zum Leben erweckt. Damit möchte Lee Kum Kee Menschen ermutigen, innezuhalten, sich zu verbinden und das Fest auf ganz persönliche Weise mit allen zu feiern, die ihnen am Herzen liegen.

„Gewinne einen Wunsch“: Der Wunschbaum von Lee Kum Kee in Berlin

Die Kampagne „Momente zum gemeinsamen Genießen“ wurde von mehreren Marketingaktivitäten begleitet, darunter POS, Einzelhandel, Online- und Social-Media-Aktivitäten wie Kooperationen mit Berliner Food- und City-Influencern.

Im Mittelpunkt der Neujahrskampagne stand die Aktion „Gewinne einen Wunsch“. Der Höhepunkt war das Event am 18. Februar 2026 im Einkaufszentrum ALEXA in Berlin. Dort lud ein festlich gestalteter Lee Kum Kee-Wunschbaum die Besucherinnen und Besucher dazu ein, persönliche Wünsche zu teilen. Die Aktion stieß auf großes Interesse und viele Menschen reichten ihre Wünsche ein.

In Anlehnung an die Bräuche des chinesischen Neujahrsfestes konnten die Teilnehmenden vor Ort einen QR-Code auf einer Wunschkarte scannen und ihren Wunsch online einreichen – für sich selbst oder für eine besondere Person wie Freunde oder Familienmitglieder. Der Wunsch konnte als kurzer Text oder als Video übermittelt werden. Anschließend wurde die Wunschkarte symbolisch an den Baum gehängt. Im Laufe des Tages wuchs der Wunschbaum zu einem sichtbaren Zeichen gemeinsamer Hoffnung, Dankbarkeit und Verbundenheit heran – und schuf einen inspirierenden Ort für Begegnung und Austausch.

Fünf Wünsche werden wahr: Die Gewinner der Aktion

Der Wettbewerb endete am 28. Februar 2026. Fünf Gewinner wurden ausgewählt, deren Wünsche von Lee Kum Kee auf realistische und durchdachte Weise erfüllt werden. Ob es ein Flugticket für ein Familienmitglied ist, das lange nicht zu Hause war, ein Festmahl mit Liebsten oder ein liebevoll organisiertes Überraschungsdinner – Lee Kum Kee möchte Momente ermöglichen, die Menschen verbinden und in Erinnerung bleiben.

Ein weiteres Highlight war die Einführung von KeeKee, eine kleine Auster mit großem Herz, die ihr Debüt als neues Maskottchen von Lee Kum Kee feierte. KeeKee trug dazu bei, die chinesischen Neujahrstraditionen zugänglicher zu machen und gleichzeitig die Markenbekanntheit bei jüngeren und familiären Zielgruppen auf verschiedenen Kanälen zu stärken.

Lee Kum Kee: Über 130 Jahre asiatische Kulinarik-Tradition

Mit „Momente zum gemeinsamen Genießen“ und seinen Produkten zeigt Lee Kum Kee, wie gemeinsame Essenserlebnisse bedeutungsvolle Verbindungen schaffen. Darüber hinaus unterstützt die Marke den Einzelhandel, indem sie Käuferinnen und Käufer durch kulturell relevante Momente und Ideen für Gerichte inspiriert.

Die Geschichte von Lee Kum Kee beginnt mit der meistverkauften Austernsoße. Im Jahr 1888 kochte ein Gastwirt namens Lee Kum Sheung aus Südchina einen Topf Austernsuppe und vergaß sie, bis sie zu einer dicken Soße gekocht war. Er schmeckte und entdeckte einen unwiderstehlichen, köstlichen neuen Geschmack. Seitdem verkauft er sie unter dem Namen „Austernsoße“. Herr Lee war der Gründer von Lee Kum Kee, und seine Geschichte ist die Geschichte der Erfindung der chinesischen Austernsoße. Heute produziert und vertreibt Lee Kum Kee mit über 130 Jahren kulinarischer Tradition seine authentischen asiatischen Soßen und berühmten Würzmittel in mehr als 100 Ländern und Regionen weltweit. Lee Kum Kee ist die bekannteste Soßenmarke auf dem globalen asiatischen Markt und eine beliebte Wahl unter Michelin-Sterne-Restaurants und Köchen.

Pressekontakt

Lee Kum Kee c/o Industrie-Contact

Hanna Lücking

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

Tel.: 040 899 666 0

de.lkk.com