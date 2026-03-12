Krypto Steuer: Was Sie dem Finanzamt melden müssen

10.000 Euro Gewinn mit Bitcoin. Und jetzt? Wer glaubt, Kryptogewinne seien irgendwie steuerlich grauer Bereich, irrt seit 2026 massiver denn je. Die Spielregeln haben sich grundlegend geändert. Was Sie dem Finanzamt wirklich melden müssen – und was steuerfrei bleibt.

Die Grundregel: Wann Krypto steuerpflichtig wird

Starten wir mit der wichtigsten Faustregel: Kryptowährungen gelten in Deutschland als „andere Wirtschaftsgüter“ im Sinne von § 23 EStG – den privaten Veräußerungsgeschäften. Das bedeutet: Wer Bitcoin, Ethereum oder andere Coins kürzer als ein Jahr hält und dann mit Gewinn verkauft, muss diesen Gewinn als sonstiges Einkommen versteuern. Mit dem persönlichen Einkommensteuersatz – also im schlechtesten Fall mit 42 Prozent Spitzensteuersatz.

Die gute Nachricht: Wer länger als ein Jahr hält, zahlt auf den Verkaufsgewinn null Steuern. Die Jahresfrist ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt im deutschen Kryptosteuerrecht. Sie kaufen im Januar 2024 Bitcoin für 30.000 Euro, verkaufen im Februar 2025 für 60.000 Euro – Gewinn 30.000 Euro, komplett steuerfrei.

Rechnen wir das Gegenszenario durch: Gleicher Kauf, Verkauf nach acht Monaten im September 2024. Gewinn identisch: 30.000 Euro. Steuerlast bei 42 Prozent Spitzensteuersatz: 12.600 Euro. Zuzüglich Solidaritätszuschlag 5,5 Prozent auf die Einkommensteuer: weitere 693 Euro. Unter dem Strich also über 13.000 Euro Steuern – für sechs Monate Ungeduld. Wie Bitcoin und die Blockchain-Technologie überhaupt funktionieren, haben wir ausführlich erklärt.

Die Freigrenze: 1.000 Euro – aber Vorsicht!

Eine weitere wichtige Regelung versteckt sich in § 23 Abs. 3 Satz 5 EStG: Gewinne unter 1.000 Euro im Kalenderjahr bleiben steuerfrei. Das ist die Freigrenze – nicht der Freibetrag. Das klingt ähnlich, ist aber grundlegend verschieden.

Ein Freibetrag würde den ersten Teil der Gewinne steuerfrei stellen. Eine Freigrenze bedeutet: Liegen Ihre Gewinne unter 1.000 Euro, zahlen Sie gar nichts. Überschreiten Sie die Grenze auch nur um einen Euro – auf 1.001 Euro –, wird der gesamte Betrag steuerpflichtig. Also alle 1.001 Euro, nicht nur der Überschuss. Das ist ein Detail, das viele übersehen. Und das Finanzamt kennt es sehr genau.

Praktisch: Wer im Jahr 2025 mehrere kleine Gewinne aus verschiedenen Krypto-Trades realisiert hat, sollte diese sorgfältig addieren. Bei Transaktionsvolumen über mehrere Exchanges wird die Übersicht schnell unübersichtlich.

DAC8: Das Ende der Anonymität im Kryptomarkt

Ab 2026 gibt es einen fundamentalen Unterschied zum Vorjahr: die EU-Richtlinie DAC8. Kryptobörsen wie Coinbase, Kraken oder Binance sind jetzt verpflichtet, Transaktionsdaten ihrer deutschen Kundschaft automatisch an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Dazu gehören Name, Steuer-Identifikationsnummer und das Transaktionsvolumen.

Die Daten für das Steuerjahr 2026 müssen die Börsen bis 31. Januar 2027 übermitteln. Für 2025 gilt: Bis Juli 2026 müssen viele Börsen erstmals retrospektiv melden. Was das konkret bedeutet: Das Finanzamt weiß künftig, auf welchen Plattformen Sie handeln – und mit welchen Volumina. Wer bisher „vergessen“ hat, Gewinne zu melden, sitzt auf einem Zeitbombe.

Wer Bestände von einer Börse auf eine Hardware-Wallet übertragen hat, muss für steuerliche Zwecke beweisen können, dass es sich um einen Eigenübertrag handelt – keinen steuerpflichtigen Verkauf. Das klingt trivial, ist in der Praxis aber dokumentationsaufwändig. Aufzeichnungspflicht besteht.

Staking und Mining: Andere Regeln, andere Konsequenzen

Wer Krypto nicht nur kauft und verkauft, sondern durch Staking oder Mining neue Coins erzeugt, fällt unter eine andere steuerliche Kategorie. Staking-Erträge und Mining-Einnahmen gelten als „sonstige Einkünfte“ nach § 22 Nr. 3 EStG – und sind damit im Jahr der Entstehung steuerpflichtig, unabhängig von der Haltefrist.

Konkret: Sie erhalten durch Staking im Jahr 2024 Ethereum-Rewards im Wert von 5.000 Euro. Diese 5.000 Euro müssen Sie in der Steuererklärung 2024 angeben – zum Marktwert zum Zeitpunkt des Erhalts. Die Jahresfrist des § 23 EStG greift bei diesen neu erhaltenen Coins dann ab dem Empfangsdatum.

Das hat eine wichtige Konsequenz: Wenn Sie Ihre Staking-Rewards sofort verkaufen, zahlen Sie Steuern auf den Ertrag (§ 22 EStG) und möglicherweise nochmals auf den Veräußerungsgewinn (§ 23 EStG), wenn der Kurs zwischen Empfang und Verkauf gestiegen ist. Zum Vergleich: Bei klassischen Dividenden aus Aktien werden Gewinne mit der pauschalen Abgeltungsteuer von 25 Prozent versteuert. Bei Krypto-Staking gilt der persönliche Steuersatz – bei Spitzenverdienenden also 42 Prozent.

FIFO, LIFO, optimale Berechnung: Was die Steuersoftware entscheidet

Hardware Wallets schützen Krypto-Bestände – aber auch Eigenüberträge müssen steuerlich dokumentiert werden.

Wer mehrfach die gleiche Kryptowährung kauft, muss bei einem späteren Verkauf entscheiden, welche Coins er „verkauft hat“. Das klingt abstrakt, hat aber erhebliche steuerliche Konsequenzen. Das Finanzamt akzeptiert in Deutschland die FIFO-Methode (First In, First Out): Zuerst gekaufte Coins gelten als zuerst verkauft.

Beispiel: Sie kaufen im Januar 2023 einen Bitcoin für 25.000 Euro und im Juni 2023 einen weiteren für 30.000 Euro. Im März 2024 verkaufen Sie einen Bitcoin für 60.000 Euro. Per FIFO gilt: Sie haben den Januar-Bitcoin verkauft – mit 35.000 Euro Gewinn, steuerfrei (über ein Jahr gehalten). Der teurere Juni-Bitcoin liegt noch im Depot. Bei LIFO (letzter gekauft zuerst verkauft) – in Deutschland nicht zugelassen – hätten Sie hingegen 30.000 Euro Gewinn mit Steuerpflicht. FIFO kann also deutlich günstiger sein.

Professionelle Krypto-Steuersoftware wie Cointracking, Accointing oder CryptoTax berechnet die steueroptimale Reihenfolge automatisch und erstellt ein Formular für die Steuererklärung. Bei mehr als zehn Transaktionen pro Jahr ist solche Software keine Luxus mehr, sondern Notwendigkeit.

DeFi, NFTs und Airdrops: Die neuen Graubereiche

Dezentrale Finanzen (DeFi), Non-Fungible Token (NFTs) und Airdrops sind steuerlich weniger eindeutig geregelt als der klassische Krypto-Handel – und das Bundesfinanzministerium hat mit dem Schreiben vom Mai 2022 versucht, Klarheit zu schaffen. Mit mäßigem Erfolg.

Für NFTs gilt grundsätzlich dieselbe Logik wie für andere Kryptowährungen: Unter einem Jahr gehalten und mit Gewinn verkauft? Steuerpflichtig. Bei DeFi-Liquidity-Mining und Yield-Farming entstehen steuerliche Ereignisse durch jeden Token-Swap, jede Einlage in einen Liquidity Pool. Jede dieser Transaktionen kann einen steuerpflichtigen Vorgang auslösen – selbst wenn kein Fiatgeld fließt.

Bei Airdrops – also unverlangt zugesandten Token – ist die Rechtslage noch unklarer. Nach aktuellem Verständnis der Finanzverwaltung entstehen Einnahmen nach § 22 Nr. 3 EStG zum Zeitpunkt des Zugangs. Bei Marktwert null zum Empfangszeitpunkt entstehen keine Steuern. Aber Vorsicht: Wenn der Token später Wert bekommt, startet die Jahresfrist ab Erhaltsdatum.

Die Steuererklärung: Was wohin gehört

Krypto-Gewinne werden in der Steuererklärung in der Anlage SO (Sonstige Einkünfte) angegeben. Staking- und Mining-Erträge ebenfalls in Anlage SO, aber in einem separaten Abschnitt. Bei Gewerblichkeit – also wenn das Finanzamt den Handel als gewerbliche Tätigkeit einstuft – kommen Anlage G und der Gewerbesteuerbescheid ins Spiel.

Wann wird Krypto-Handel als gewerblich eingestuft? Klare gesetzliche Kriterien fehlen. Die Finanzverwaltung schaut auf Häufigkeit der Trades, Einsatz von Trading-Bots, professionelle Infrastruktur und die Absicht, Gewinne zu erzielen. Als Faustregel gilt: Wenige Trades pro Jahr für den privaten Vermögensaufbau sind privat. Hunderte automatisierter Trades täglich mit Kapitaleinsatz in Millionenhöhe sind gewerblich.

Für die Steuererklärung 2025 (Abgabetermin ohne Steuerberater: 31. Juli 2026) sollten Sie alle Transaktionsprotokolle aller genutzten Börsen vorliegen haben. Viele Börsen bieten CSV-Exporte an, die kompatibel mit Krypto-Steuersoftware sind. Wie sich Ethereum und andere Blockchain-Projekte entwickeln, beeinflusst auch zukünftige Steuerfragen.

Die häufigsten Fehler bei der Krypto-Steuererklärung

Fünf Fehler tauchen in der Praxis immer wieder auf – und jeder kostet entweder Geld oder Nerven:

1. Coin-zu-Coin-Tausch nicht als Steuertatbestand erfasst. Wer Bitcoin gegen Ethereum tauscht, realisiert steuerlich einen Verkauf des Bitcoins. Das ist ein steuerpflichtiger Vorgang – auch ohne Fiatgeld. Viele unterschätzen das.

2. Fehlende Dokumentation von Walletübertragungen. Transfer von Börse A zu Hardware-Wallet B? Kein Steuertatbestand, aber dokumentationspflichtig. Wer keine Nachweise hat, riskiert, dass das Finanzamt einen steuerpflichtigen Verkauf annimmt.

3. Freigrenze überschätzen. Die 1.000 Euro sind eine Freigrenze, kein Freibetrag. Wer mit 1.001 Euro Gewinn abschließt, muss alle 1.001 Euro versteuern.

4. Staking-Erträge ignorieren. Diese sind sofort steuerpflichtig und landen regelmäßig nicht in der Steuererklärung – was bei einer Prüfung unangenehm wird.

5. Keine Steuersoftware nutzen. Wer handelt, braucht eine ordentliche Aufstellung. Das manuelle Tracking in Excel endet bei 50+ Transaktionen regelmäßig im Chaos.

Verlustverrechnung: Krypto-Verluste steuerlich nutzen

Nicht jeder Krypto-Trade endet im Plus. Wer 2024 Bitcoin mit Verlust verkauft hat – etwa den Peak verpasst und in der Korrektur ausgestiegen ist – kann diese Verluste steuerlich nutzen. Aber nur eingeschränkt: Nach § 23 EStG können Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften ausschließlich mit Gewinnen aus anderen privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden. Also Krypto-Verluste gegen Krypto-Gewinne, Immobilienverkauf-Verluste gegen Immobilienverkauf-Gewinne.

Was nicht geht: Krypto-Verluste gegen Aktiengewinne, Dividenden oder Mieteinnahmen gegenrechnen. Das ist ein entscheidender Unterschied zu Aktien, wo der Verlustverrechnungstopf flexibler ist. Krypto-Verluste, die im laufenden Jahr nicht verrechnet werden können, werden ins nächste Jahr vorgetragen – theoretisch unbegrenzt. Der Verlustvortrag wird automatisch vom Finanzamt erfasst, wenn Sie die Anlage SO korrekt ausfüllen.

Konkret: Sie haben 2024 Bitcoin mit 8.000 Euro Verlust verkauft und gleichzeitig Ethereum mit 5.000 Euro Gewinn. Die verrechenbare Summe: 3.000 Euro Verlust bleiben übrig und werden ins Jahr 2025 vorgetragen. Treffen dort auf 4.000 Euro Krypto-Gewinn: Dann zahlen Sie Steuern nur auf die Differenz von 1.000 Euro. Wenn dieser Betrag unter der Freigrenze liegt: null Steuern. Das Verlust-Szenario kann also sehr effektiv sein – sofern man es dokumentiert.

Kryptobörsen und ihre steuerlichen Tücken

Wer auf mehreren Börsen gleichzeitig handelt, hat ein Dokumentationsproblem. Coinbase, Kraken, Binance, KuCoin – jede Plattform hat ihr eigenes Format für Transaktions-Exports. FIFO muss aber plattformübergreifend berechnet werden. Das Finanzamt erkennt keine „je Börse separate FIFO-Berechnung“ an. Das bedeutet: Alle Käufe aller Plattformen fließen in einen Topf je Coin.

Steuersoftware wie Cointracking oder Accointing verbindet automatisch alle Plattformen per API oder CSV-Import und berechnet die steuerliche Gesamtposition. Wer das manuell in Excel versucht, riskiert Fehler. Die Entwicklung des Kryptomarkts in 2025 hat viele Anleger vor komplexe Steuerszenarien gestellt – volatile Preise, viele Trades, mehrere Plattformen.

Besonders bei ausländischen Börsen gilt: DAC8 verpflichtet alle EU-ansässigen Plattformen zur Meldung. Für nicht-EU-Plattformen besteht diese Meldepflicht formal nicht – aber das Finanzamt kann trotzdem im Rahmen der erweiterten Mitwirkungspflicht Nachweise anfordern. Wer auf Offshore-Plattformen handelt und das verschweigt, riskiert Nachzahlungen und Bußgelder.

Was bleibt?

Die Krypto-Steuer ist kein Hexenwerk – aber sie erfordert Disziplin bei der Dokumentation. Die Jahresfrist nach § 23 EStG ist Ihr bester Freund: Wer Geduld hat und länger als ein Jahr hält, zahlt in vielen Fällen nichts. Wer kurzfristig handelt, braucht gute Aufzeichnungen und idealerweise Steuersoftware.

Und mit DAC8 sollte spätestens jetzt klar sein: Die Zeit, in der Krypto-Gewinne im Graubereich lagen, ist vorbei. Das Finanzamt bekommt die Daten. Besser, Sie sind bereits vorbereitet.