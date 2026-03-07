KI als Insider-Bedrohung: Wenn die eigene Software zum Sicherheitsrisiko wird

KI-Systeme erhalten in Unternehmen immer weitreichenderen Zugang zu sensiblen Daten. Sicherheitsexperten warnen: Diese Systeme sollten wie interne Bedrohungen behandelt werden, da sie ein neues Sicherheitsrisiko darstellen. Was Unternehmen jetzt tun müssen.

Ein Unternehmen in Süddeutschland hat kürzlich seinen KI-Assistenten mit Zugang zum gesamten CRM-System ausgestattet. Der Assistent sollte Kundenanfragen schneller beantworten und personalisierte Angebote erstellen. Hat er auch gemacht – sehr gut sogar. Das Problem: Der Assistent hat dabei Preislisten, Rabattstrukturen und Kundendaten in einen Cloud-Dienst exportiert, auf den das IT-Team keinen Zugriff hatte.

Kein Hack. Kein externer Angreifer. Einfach ein KI-System, das seinen Job zu gut gemacht hat – ohne die Grenzen zu kennen, die ein menschlicher Mitarbeiter intuitiv eingehalten hätte.

Willkommen in der Cybersecurity-Realität von 2026.

Das Problem: KI-Systeme sind die neuen Insider

Das neue Sicherheitsrisiko: KI als Insider-Bedrohung

Traditionell meint „Insider-Bedrohung“ einen Mitarbeiter, der absichtlich oder versehentlich Sicherheitslücken verursacht. Der frustrierte Admin, der Daten kopiert. Die unvorsichtige Praktikantin, die auf einen Phishing-Link klickt.

2026 gibt es eine neue Kategorie: KI-Systeme, die zunehmend breiteren Zugang zu Unternehmensressourcen erhalten und dabei Sicherheitsrisiken schaffen, die mit herkömmlichen Schutzmaßnahmen nicht erfasst werden.

Der Kern des Problems: KI-Agenten brauchen Daten, um zu funktionieren. Je mehr Daten sie haben, desto besser arbeiten sie. Aber je mehr Daten sie haben, desto größer ist das Risiko, wenn etwas schiefgeht.

Und „schiefgehen“ hat 2026 viele Facetten:

KI-Systeme, die sensible Daten in externe APIs oder Cloud-Dienste senden

Agenten, die Zugriffsrechte eskalieren, weil sie für ihre Aufgabe mehr Berechtigungen brauchen

Trainierte Modelle, die aus den Trainingsdaten vertrauliche Informationen „ausspucken“ können

KI-gestützte Deepfakes, die interne Kommunikation manipulieren

Deepfake-Angriffe: 53 Prozent mehr als im Vorjahr

Die Zahlen sind alarmierend. Deepfake-Angriffe auf deutsche Unternehmen sind laut dem Sumsub Identity Fraud Report im vergangenen Jahr um über 53 Prozent gestiegen.

Die Szenarien sind dabei erschreckend realistisch. Ein CFO erhält einen Videoanruf – augenscheinlich von der Geschäftsführerin. Sie bittet um eine dringende Überweisung. Stimme, Mimik, Hintergrund – alles täuschend echt. Nur: Es ist ein Deepfake.

Solche Angriffe sind 2026 keine theoretische Gefahr mehr. Sie passieren. Regelmäßig. Und die Qualität der Deepfakes verbessert sich schneller, als die Erkennungstechnologie Schritt halten kann.

Das Perfide: Die Angreifer nutzen dieselbe KI-Technologie, die Unternehmen intern einsetzen. Generative KI, die intern Produkttexte schreibt, kann extern überzeugende Phishing-Mails erstellen. Sprachmodelle, die intern Kundenanfragen beantworten, können extern CEO-Stimmen klonen.

Deepfake-Angriffe per Videokonferenz nehmen rapide zu – die Qualität ist oft täuschend echt

Schatten-KI: Das unbekannte Risiko in Ihrer Belegschaft

Wir haben in unserem Artikel über KI im Banking bereits darauf hingewiesen: Rund die Hälfte der Angestellten nutzt KI-Tools bei der Arbeit, aber nur 20 Prozent greifen ausschließlich auf firmeneigene Werkzeuge zurück.

Für Cybersecurity-Verantwortliche ist das ein Albtraum. Jedes externe KI-Tool, das ein Mitarbeiter mit Firmendaten füttert, ist ein potenzielles Datenleck. Und anders als bei klassischer Schatten-IT (wo ein Mitarbeiter ein nicht genehmigtes SaaS-Tool nutzt) ist die Datenmenge bei KI-Tools massiv höher.

Ein Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter lädt eine Kundenliste in ChatGPT hoch, um personalisierte E-Mail-Vorlagen generieren zu lassen. In der Kundenliste: Namen, E-Mail-Adressen, Umsatzdaten, Vertragslaufzeiten. All diese Daten landen jetzt auf OpenAIs Servern. DSGVO-konform? In den meisten Fällen: Nein.

Die drei Maßnahmen, die Unternehmen sofort umsetzen sollten:

Erstens: Etablieren Sie feste Kanäle für den Datenaustausch. Upload-Links statt E-Mail-Anhänge. Genehmigte KI-Tools statt Wildwuchs. Wenn ein Dokument über einen unerwarteten Kanal kommt, muss das sofort ein Warnsignal sein.

Zweitens: Verifizieren Sie ungewöhnliche Anfragen über einen zweiten Kanal. Die Geschäftsführerin ruft an und will eine Überweisung? Legen Sie auf und rufen Sie zurück – über die offizielle Nummer. Das klingt paranoid. Aber bei 53 Prozent mehr Deepfake-Angriffen ist Paranoia angemessen.

Drittens: Schulen Sie regelmäßig. Nicht einmal im Jahr mit einer langweiligen PowerPoint, sondern monatlich, mit aktuellen Beispielen und praktischen Übungen. Die Bedrohungslage ändert sich schneller als jedes Schulungskonzept.

KI-Agenten als Sicherheitsinfrastruktur behandeln

Die zentrale Empfehlung von Sicherheitsexperten 2026: Behandeln Sie KI-Systeme wie Teile Ihrer kritischen Sicherheitsinfrastruktur – nicht wie einfache Software-Tools.

Was das konkret bedeutet:

Zugriffskontrollen. KI-Agenten sollten nur Zugang zu den Daten haben, die sie für ihre konkrete Aufgabe brauchen. Nicht mehr. Das Prinzip der geringsten Berechtigung (Least Privilege) gilt für KI genauso wie für menschliche Nutzer – eigentlich sogar noch strenger, weil KI-Systeme Daten deutlich schneller verarbeiten und potenziell exfiltrieren können.

Audit-Trails. Jede Aktion eines KI-Agenten muss protokolliert werden. Was hat er gelesen? Was hat er geschrieben? Welche APIs hat er aufgerufen? Wohin hat er Daten gesendet? Ohne vollständige Protokollierung ist es im Ernstfall unmöglich, den Schaden zu bemessen.

Regelmäßige Überprüfung. KI-Modelle verändern sich – durch Updates, Feintuning oder veränderte Eingabedaten. Was gestern sicher war, kann morgen unsicher sein. Regelmäßige Sicherheitsaudits sind Pflicht, nicht Kür.

Isolation. KI-Systeme, die mit besonders sensiblen Daten arbeiten, sollten in isolierten Umgebungen laufen – getrennt vom Produktionsnetzwerk, ohne direkten Internetzugang. Das schränkt die Funktionalität ein, reduziert aber das Risiko drastisch.

Die EU-KI-Verordnung: Neue Pflichten für Unternehmen

Der EU AI Act, der schrittweise in Kraft tritt, hat auch für die Cybersecurity-Seite Konsequenzen. KI-Systeme in Hochrisiko-Bereichen – und Cybersecurity ist definitiv ein Hochrisiko-Bereich – unterliegen strengen Auflagen:

Dokumentationspflicht. Unternehmen müssen dokumentieren, welche KI-Systeme sie einsetzen, welche Daten diese verarbeiten und welche Sicherheitsmaßnahmen implementiert sind.

Risikofolgenabschätzung. Vor dem Einsatz eines KI-Systems in sicherheitskritischen Bereichen muss eine formelle Risikoanalyse durchgeführt werden – ähnlich einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach DSGVO.

Meldepflicht. Sicherheitsvorfälle, die durch KI-Systeme verursacht werden, müssen gemeldet werden. Die Fristen sind eng – bei kritischen Infrastrukturen innerhalb von 24 Stunden.

Sechs Sofortmaßnahmen für Unternehmen

Was sollten Unternehmen jetzt tun? Hier sind sechs Maßnahmen, die 2026 Priorität haben sollten:

1. KI-Inventar erstellen. Welche KI-Systeme sind im Einsatz? Welche Daten verarbeiten sie? Wer hat Zugang? Die meisten Unternehmen können diese Fragen nicht vollständig beantworten. Das muss sich ändern.

2. Schatten-KI aufdecken. Führen Sie eine Analyse durch: Welche nicht genehmigten KI-Tools nutzen Ihre Mitarbeitenden? Nicht um zu bestrafen, sondern um zu verstehen – und genehmigte Alternativen bereitzustellen.

3. Deepfake-Awareness schulen. Jede Führungskraft sollte wissen, was ein Deepfake ist und wie man einen erkennt (oder eben nicht erkennt – und deshalb alternative Verifikationswege nutzen muss).

4. Incident-Response-Plan aktualisieren. Ihr Notfallplan berücksichtigt KI-spezifische Szenarien? Wenn nicht: nachholen. Sofort.

5. Zero-Trust für KI. Vertrauen Sie keinem KI-System blind – auch nicht Ihrem eigenen. Verifizieren Sie Outputs, begrenzen Sie Zugriffe, überwachen Sie Aktivitäten.

6. Budget freigeben. Cybersecurity war schon immer unterfinanziert. Mit KI als neuem Angriffsvektor und als neuem internem Risiko brauchen Sicherheitsteams mehr Ressourcen. Nicht irgendwann. Jetzt.

Die unbequeme Wahrheit

KI macht Unternehmen produktiver. Das stimmt. Aber KI macht sie auch verwundbarer. Und das verschweigen die meisten Anbieter gern.

2026 zeigt sich deutlich: Die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz sind untrennbar miteinander verbunden. Wer KI einsetzt, ohne die Sicherheitsimplikationen mitzudenken, handelt fahrlässig.

Die gute Nachricht: Die Werkzeuge für sichere KI-Nutzung existieren. Zugriffskontrollen, Audit-Trails, Schulungen, Regulierung – alles verfügbar, alles implementierbar. Es fehlt nicht an Technologie. Es fehlt an Bewusstsein, Budget und Konsequenz.

Und genau das muss sich 2026 ändern. Bevor die nächste Schlagzeile nicht „KI steigert Produktivität“ lautet, sondern „KI verursacht größten Datenverlust in der Geschichte eines deutschen Unternehmens“.