Innovativ und zuverlässig: DBS auf Erfolgskurs im Jahr 2024

Die oberfränkischen Drahtbiegespezialisten der DBS Drahtbiege Solutions GmbH blicken optimistisch ins neue Jahr 2024: Die Auftragsbücher sind gut gefüllt – auch dank eines soliden Stammes aus treuen Kunden, die die Qualität und den Service, die kurzen Lieferzeiten und günstigen Preise des Herstellers für spezialgefertigte Drahtbiegeteile zu schätzen wissen. Und die Weichen für weiteres Wachstum sind gestellt.

Permanente Investitionen in einen hochmodernen Werkzeug- und Maschinenpark, in effiziente Produktionsanlagen zur Veredelung der gebogenen Drahtteile und nicht zuletzt ins Know-how der Mitarbeiter zahlen sich aus: Drahtbiegeteile in Groß- und Kleinserien, Spezialanfertigungen und Prototypenentwicklung erfolgen bei DBS Drahtbiege Solutions unter einem Dach. Hinzu kommen kurze Wege zwischen Büro, Produktion und Lager, betont Armin Zecevic.

Die enge Verzahnung aller Unternehmensbereiche ermöglicht es DBS, extrem effektiv und kostensparend Drahtbiegeteile zu produzieren und sich die Flexibilität für eilige Aufträge und Just-in-Time-Produktion zu bewahren. „Wir bearbeiten 85 % unserer Aufträge in weniger als einer Woche.“, so der Inhaber und Geschäftsführer der DBS in Michelau.So hat sich die DBS in den vergangenen Jahren den Ruf erarbeitet, ein verlässlicher Partner für Industrie und Handel zu sein.

Kunden aus verschiedenen Branchen schätzen die hochwertigen Produkte sowie den umfassenden Service, der neben der Drahtbiegetechnik auch die Oberflächenveredelung, die Konfektionierung von Baugruppen und das Schweißen umfasst. Mit einem klaren Blick nach vorne freut sich DBS darauf, auch im neuen Jahr ihre Kompetenz in der Herstellung hochwertiger Drahtbiegeteile made in Germany unter Beweis zu stellen. Weitere Informationen zum Unternehmen und dem Produktangebot liefert die Website der DBS Drahtbiege Solutions oder Armin Zecevic persönlich.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

