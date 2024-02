Hitachi Vantara und Cisco stellen Hybrid Cloud Managed Services der nächsten Generation vor

Hitachi EverFlex mit Cisco Powered Hybrid Cloud adressiert kritische Herausforderungen bei der Cloud-Einführung mit Fokus auf Kostenoptimierung, Flexibilität und Sicherheit.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 01. Februar 2024 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicherung, Infrastruktur und Hybrid Cloud Management, hat seine Partnerschaft mit Cisco (NASDAQ: CSCO) auf eine neue Ebene gebracht. Die Einführung einer innovativen Suite von Hybrid-Cloud-Diensten adressiert direkt die laufenden Herausforderungen moderner Unternehmen beim Datenmanagement. Das gemeinsame Angebot, Hitachi EverFlex mit Cisco Powered Hybrid Cloud, kombiniert Automatisierungslösungen und Predictive Analytics und gibt Organisationen damit ein zukunftssicheres Portfolio für modernes Infrastrukturmanagement, Kosteneffizienz und betriebliche Effizienz an die Hand.

Unternehmen setzen zunehmend auf hybride Cloud-Umgebungen, um ihre Infrastruktur zu modernisieren. Gleichzeitig sehen sie sich mit schrumpfenden Budgets, steigenden Kosten und einer erhöhten Nachfrage nach Innovationen konfrontiert. Eine aktuelle Studie zeigt, dass diese Faktoren mehr als 70 % der weltweit führenden Unternehmen dazu veranlasst haben, verbrauchsbasierte Modelle wie IT as a Service (ITaaS) zu nutzen, um die laufenden Modernisierungsprobleme zu bewältigen – ein Trend, der voraussichtlich noch zunehmen wird. Laut Gartner® wird verbrauchsbasiertes Storage as a Service (STaaS) bis 2028 mehr als 35 % der Speicherinvestitionen in Unternehmen ersetzen, während es im Jahr 2023 noch weniger als 10 % waren.

Hitachi EverFlex mit Cisco Powered Hybrid Cloud wurde speziell entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern. Durch die Kombination aus Hitachi Vantaras Kompetenz in den Bereichen Speicher, Infrastruktur, Managed Services und Hybrid-Cloud-Management mit dem Know-how von Cisco in den Bereichen Netzwerk und Computing bietet das umfassende Angebot eine konsistente Erfahrung, egal ob es vor Ort oder in der Cloud genutzt wird. Es ist in verschiedenen Anpassungsstufen über das Hitachi Vantara-Partner-Ökosystem erhältlich und bietet vollständige Flexibilität mit einem Support- und verbrauchsbasierten Modell, das Kosteneffizienz durch Pay-per-Use-Preise und robuste, skalierbare Lösungen ohne Vorabinvestitionen ermöglicht. Das vielfältige Portfolio umfasst unter anderem Infrastructure as a Service (IaaS), STaaS, Containers as a Service (CaaS), Datensicherung, Managed Operations Services, Professional Services und Learning Services.

„Laut einer aktuellen Umfrage hat fast die Hälfte der Unternehmen Schwierigkeiten, sich in komplexen Cloud-Landschaften zurechtzufinden“, sagt Kimberly King, Senior Vice President of Strategic Partners and Alliances, Hitachi Vantara. „Hitachi EverFlex mit Cisco Powered Hybrid Cloud ist eine strategische Antwort auf die Anforderungen moderner Unternehmen.“

„Unsere gemeinsamen Bemühungen mit Hitachi Vantara rund um Hybrid Cloud Managed Services unterstützen einen ganzheitlichen Ansatz, um die Geschäftsziele der Kunden zu erreichen“, sagt Alexandra Zagury, Vice President of Partner Managed and as-a-Service Sales, Cisco. „Unser kombiniertes Portfolio schließt auch die Hitachi Infrastructure Orchestration as-a-Service (HIOaaS) ein. Es bietet die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Einblicke, mit denen Kunden in der edynamischen Geschäftsumgebung von heute agiler sein können. Außerdem greift das Partner-to-Partner-Modell einen der größten Wachstumstreiber der Branche auf, indem es Kunden eine größere Auswahl und Partnern die Möglichkeit bietet, Angebote rund um ihre Kompetenzen zu entwickeln.“

Weitere Informationen über Hitachi EverFlex mit Cisco Powered Hybrid Cloud und seine Auswirkungen auf die Modernisierung von Hybrid-Cloud-Lösungen finden Sie unter https://hitachivantara.com/en-us/services/infrastructure-managed-services/cisco.html.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi operiert unter der Geschäftsstruktur „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie, um Lösungen für verschiedene Branchen anzubieten. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch gemeinsame Entwicklung mit unseren Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 (bis 31. März 2023) betrug 10.881,1 Milliarden Yen, mit 696 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 320.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0



https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstr. 9

51375 Leverkusen

0214 8309 7790



http://www.public-footprint.de