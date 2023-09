Europäischer Marktführer für Identity Resolution Teavaro auf der DMEXCO 2023 in Köln.

Köln, 11.09.2023 – Teavaro, der europäische Marktführer für Identity Resolution, der Unternehmen beim Aufbau eines eigenen Identitätsgraphen unterstützt, um Konversionsraten zu erhöhen, die Medieneffizienz zu optimieren und die Attribution zu verbessern, ist von Mittwoch, dem 20. September bis Donnerstag, dem 21. September 2023 mit einem eigenen Stand auf der diesjährigen DMEXCO in Köln präsent.

In Halle 06.1 am Stand T00-1 zeigt Teavaro

Identity Resolution (IR) und wie Teavaro bei der Identifizierung von Kunden und Interessenten über alle Touchpoints hinweg unterstützt.

Consent Management (CM) und wie Teavaro sicherstellt, dass das Engagement aller Kunden vollständig rechtskonform ist und datenschutzkonforme Cookie-Einwilligungserfahrung schafft, die auf den Menschen ausgerichtet ist.

Engagement und wie Teavaro einen „Single Customer View“ bietet und Daten, Segmente und Kampagnen in allen Marketingkanälen von Kunden aktiviert.

Am ersten Veranstaltungstag gibt Dr. Dirk Rohweder, Chief Operations Officer und Co-Founder von Teavaro auf der DMEXCO in MC 6C von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr eine Masterclass zum Thema „Wie Marken und Verlage durch den Aufbau eines eigenen Identity Graphen mehr aus ihrem MarTech-Stack und Utiq* herausholen können“.

Während der gesamten Dauer der Veranstaltung steht Dr. Dirk Rohweder am Stand von Teavaro für Pressegespräche und Demonstrationen zur Verfügung. Bei Interesse kann zur Koordination eines Gesprächstermins Christine Vogl-Kordick unter +49 172 86 50 982 oder per Email unter christinevk@chriscrossrelations.de kontaktiert werden.

*Utiq ist der Authentic Consent Service, der ein europäisches digitales Marketing-Ökosystem aufbaut, das auf Vertrauen und Transparenz basiert und den Nutzern eine einfache und leichte Kontrolle über ihre Daten ermöglicht. Utiq ermöglicht es Marken und Publishern, ihrem Publikum relevante werbefinanzierte Erlebnisse zu bieten und dabei die strengsten Datenschutzstandards durch seine sicheren und verschlüsselten consenthub- und consentpass-Lösungen einzuhalten. Utiq wurde 2023 gegründet und wird zu gleichen Teilen von den Telekommunikationsanbietern Deutsche Telekom AG, Orange SA, Telefonica S.A. und Vodafone Group plc gehalten. Mehr über Utiq: https://utiq.com/

Über Teavaro

Teavaro ist ein führendes europäisches Unternehmen für Marketing-Identity-Lösungen mit Büros in London, Köln und Madrid. Teavaro unterstützt Unternehmen dabei, ihren eigenen ID Graphen aufzubauen. Dadurch können Konversionsraten erhöht, Medieneffizienz optimiert und Attribution verbessert werden. Der Graph hilft außerdem, die Kundenerfahrung zu optimieren, indem Cookie-Einwilligungen an Personen und nicht an deren Geräte gebunden sind. Teavaro bietet eine Plattform und das Know-how, um dynamische ID Graphen in Echtzeit zu erstellen und zu pflegen.

Teavaro ist seit 2014 erfolgreich für namhafte europäische Großunternehmen tätig und konzentriert sich darauf, seinen Kunden zu helfen, echte Geschäftsergebnisse zu erzielen, die über die einfache Bereitstellung einer Softwarelösung hinausgehen.

Mehr über Teavaro: Teavaro

Firmenkontakt

Chris Cross Relations

Christine Vogl-Kordick

Zoppoter Straße 14

81927 München

0172 86 50 982



