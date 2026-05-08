Rokid Glasses im Test: Was smarte Brille mit Gemini und ChatGPT im Alltag wirklich bringt

Ich stand am Bahnsteig, Kopfhörer vergessen, und dachte: Wäre jetzt praktisch, wenn mir jemand ins Ohr flüstert, wo mein Zug abfährt. Moment mal – genau das können smarte Brillen. Die Rokid Glasses versprechen genau das: KI direkt vor den Augen, diskret, leicht, alltagstauglich. Ob das wirklich klappt oder ob es wieder nur ein teures Gadget für die Schublade ist, zeigt dieser Test.

Was sind die Rokid Glasses überhaupt?

Kurz gesagt: eine smarte Brille mit echtem Display. Kein Witz. Anders als Audio-only-Brillen à la Ray-Ban Meta hat die Rokid Glasses tatsächlich ein eingebautes Dual-Monochrom-Grün-Micro-LED-Waveguide-Display. Die Auflösung liegt bei 480 x 398 Pixel, die Helligkeit bei 1.500 Nits. Das Sichtfeld beträgt 23 Grad – kein riesiges Panorama, aber für Infos im Alltag mehr als ausreichend.

Der Prozessor ist ein Snapdragon AR1 Gen 1. Das ist dieselbe Plattform, die auch in anderen AR-Brillen steckt. Gewicht: 48 Gramm. Zum Vergleich: Eine normale Designerbrille wiegt ähnlich viel. Das fühlt sich nach einem ganzen Tag tragen kaum anders an als eine gewöhnliche Brille – und das ist krass beeindruckend.

Kamera: 12 Megapixel mit F2.25-Blende, Fotos in 4K, Videos in 3K. Die Batterie fasst 210 mAh. Bei normaler Nutzung soll sie einen ganzen Tag durchhalten. Bei intensiver KI-Nutzung – also viele Anfragen an Gemini oder ChatGPT – geht die Laufzeit laut Reviews spürbar runter.

Preis: ab 599 US-Dollar, also grob 550 Euro. Wer Sehstärke braucht: Es gibt Clip-on-Linsen für 110 bis 180 US-Dollar extra. Nicht günstig, aber machbar. Die Röhre geht auf – oder bleibt zu, je nach Budget.

KI im Blickfeld: Gemini und ChatGPT direkt auf der Brille

Okay, hier wird es richtig interessant. Die Rokid Glasses unterstützen zwei multimodale KI-Modelle: Google Gemini und OpenAIs ChatGPT. Beide laufen multimodal – das bedeutet, die Brille sieht, was die eingebaute Kamera sieht, und die KI antwortet darauf. Man zeigt auf ein Schild in einer fremden Sprache, fragt „Was steht da?“ und bekommt die Antwort gesprochen ins Ohr oder als Text eingeblendet.

Das klingt nach Science-Fiction. Tatsächlich funktioniert es im Alltag erstaunlich gut – solange man eine stabile Internetverbindung hat. Denn beide KI-Modelle laufen cloud-basiert. Offline? Kein Gemini, kein ChatGPT. Das ist ein echtes Manko, das man kennen sollte, bevor man 550 Euro ausgibt.

Die Übersetzungsfunktion unterstützt bis zu 89 Sprachen, sowohl Text als auch visuell. Im Test soll das besonders bei Restaurant-Menüs in Asien krass gut funktionieren – ein Foto der Speisekarte, kurz warten, fertige Übersetzung im Sichtfeld. Ich finde, das ist einer der überzeugendsten Use Cases, den smarte KI-Assistenten im Alltag bisher gezeigt haben.

Navigation geht ebenfalls: „Hey Rokid, navigate to Edeka“ reicht als Sprachbefehl. Die Brille zeigt dann Abbiegepfeile direkt im Blickfeld an. Kein Starren aufs Smartphone mehr. Wer schon mal mit vollen Einkaufstüten versucht hat, Google Maps zu bedienen, weiß, wie relevant das ist.

Display und Audio: Wo die Brille glänzt – und wo nicht

Das grüne Monochrom-Display klingt erstmal retro. Ist es auch ein bisschen. Aber: Es ist hell genug für Außenbereiche bei guten Lichtverhältnissen, diskret und nur für die Trägerin oder den Träger sichtbar. Niemand sonst sieht, was vor Ihren Augen erscheint. Das ist wichtig für den sozialen Alltag. Kein blinkender HUD, der andere irritiert.

Tom’s Guide beschreibt das Display in seinem ausführlichen Rokid Glasses Review als einen echten Fortschritt gegenüber früheren AR-Brillen: hell, lesbar, unauffällig. Kritik gibt es bei tiefen Schatten und Low-Light – da verliert das Display an Kontrast.

Audio: Stereo-Lautsprecher sind eingebaut. Die Mikrofonqualität ist erstaunlich gut, auch bei Umgebungslärm. Reviewers berichten, dass Gespräche mit Gemini sogar auf einem belebten Bahnhof problemlos funktionieren. Aber: Der Bass ist flach. Musik hören über diese Brille – möglich, aber kein Genuss. Das ist okay, denn das ist nicht der Kernzweck.

Moment mal, was ist mit Wärme? Mehrere Tests bestätigen: Die Nasenbrücke wird nach längerem Tragen warm, bei intensiver Nutzung sogar unangenehm heiß. Das ist ein Design-Problem, das Rokid noch lösen muss.

Kamera: Tagsüber stark, nachts schwach

12 Megapixel, F2.25-Blende – auf dem Papier klingt das solide. Tagsüber liefert die Kamera tatsächlich brauchbare Ergebnisse. Fotos in 4K, Videos in 3K. Der automatische Weißabgleich funktioniert gut.

Bei wenig Licht fällt die Kamera aber spürbar ab. Das bestätigen mehrere unabhängige Tests übereinstimmend. Nachtaufnahmen, dunkle Innenräume, Abendveranstaltungen – da sollte man keine Wunder erwarten. Wer seine Erlebnisse dokumentieren will, greift abends besser zum Smartphone.

Für KI-Aufgaben – also Objekte erkennen, Text lesen, Szenen beschreiben – ist die Kamera tagsüber aber absolut ausreichend. Das ist der entscheidende Punkt. Die Kamera ist ein Werkzeug für die KI, kein Ersatz für eine Kamera-App.

Was ich persönlich faszinierend finde: Die Kamera sitzt unauffällig im Rahmen, ohne wie eine Überwachungsanlage auszusehen. Das macht die smarte Brille im Alltag sozial akzeptabler als viele Vorgänger.

Meetings mit Gemini-Integration: Die smarte Brille fasst Gespräche automatisch zusammen. (Symbolbild)

Vergleich: Rokid Glasses vs. Meta Ray-Ban

Das ist die Frage, die alle stellen. Und die Antwort ist: Es kommt darauf an. Die Meta Ray-Ban Smart Glasses sind aktuell die bekannteste smarte Brille auf dem Markt – großes Volumen, starkes Marketing, bekanntes Design-Label im Namen.

Die Rokid Glasses haben aber einen entscheidenden Vorteil: ein echtes Display. Meta Ray-Ban liefert nur Audio, keine visuelle Einblendung. Wer Pfeile, Texte und KI-Antworten tatsächlich sehen will, braucht ein Display. Punkt.

Dafür ist Rokid teurer und weniger bekannt. Das Design ist unauffällig, aber nicht so stylisch wie ein Ray-Ban-Look. Und das Ökosystem ist kleiner. Es gibt kaum Apps von Drittanbietern. Wer ein breites App-Ökosystem gewohnt ist, muss sich umgewöhnen.

Auch die Even Realities G2 taucht in aktuellen Vergleichen auf – ebenfalls mit Waveguide-Display, ebenfalls in der 400-bis-600-Euro-Klasse. Der smarte Brillen-Markt wird gerade richtig spannend. Das ist kein Nischenprodukt mehr.

Alltag mit der Brille: Meetings, Übersetzungen, Navigation

Drei echte Anwendungsfälle stechen in den Tests heraus. Erstens: Meetings. Die Brille kann Gespräche mitschreiben, zusammenfassen und Notizen erstellen. Wer oft in Besprechungen sitzt und trotzdem den Überblick behalten will, bekommt hier einen echten Assistenten direkt im Blickfeld.

Zweitens: Übersetzungen. 89 Sprachen in Echtzeit – das öffnet Türen, buchstäblich. Im Urlaub, bei Auslandsgesprächen, beim Lesen fremdsprachiger Dokumente. Die KI hinter Gemini und ChatGPT macht den Unterschied zu einfachen Übersetzungs-Apps: Sie versteht Kontext, sie übersetzt ganze Szenen, nicht nur einzelne Wörter.

Drittens: Navigation. Kein Handy rausziehen, kein Warten auf das Laden der Karten-App. Einfach losgehen und Anweisungen direkt ins Blickfeld bekommen. Das klingt nach Kleinigkeit, ist im Alltag aber ein echter Gewinn. Gerade in fremden Städten.

Und was klappt noch nicht gut? Das Ökosystem. Wer komplexe Drittanbieter-Apps erwartet, wird enttäuscht. Die Brille ist ein geschlossenes System. Firmware-Updates können das verbessern – Rokid aktualisiert regelmäßig. Aber Stand heute ist die App-Welt noch überschaubar.

Für wen sind die Rokid Glasses geeignet?

Ehrlich gesagt: nicht für jeden. Wer ein Gadget sucht, das beim ersten Auspacken sofort alles kann, wird frustriert sein. Die smarte Brille ist ein Werkzeug, das Gewöhnung braucht. Man muss Sprachbefehle lernen, das Touchpad verstehen, die KI-Integration in den eigenen Workflow einbauen.

Wer regelmäßig reist und auf Übersetzungen angewiesen ist, profitiert sofort. Wer viele Meetings hat und Zusammenfassungen braucht, auch. Wer einfach mal coole Technik ausprobieren will, für den sind 550 Euro plus Linsenzubehör ein hoher Einstiegspreis.

Brillenträger sollten die Zusatzkosten für Clip-on-Linsen (110 bis 180 US-Dollar extra) einkalkulieren. Das ist ärgerlich, aber lösbar. Und ja, die Brücke wird warm. Das ist kein Deal-Breaker, aber etwas, das man kennen sollte.

Das Review von MMORPG.com bringt es auf den Punkt: solid, aber nicht bahnbrechend. Das trifft es gut. Für Version 1.x eines Produktkategorien-Pioniers ist das respektabel.

Datenschutz und Kamera-Etikette: Die unbequeme Frage

Eine Kamera im Brillenrahmen – das ist eine gesellschaftliche Debatte, die gerade erst beginnt. Darf man die Brille im Café tragen? Im Büro? Die Rokid Glasses haben eine kleine LED, die anzeigt, wenn die Kamera aktiv ist. Aber: Sie ist klein. Sehr klein.

In der EU gelten strenge Datenschutzregeln. Das Filmen von Personen ohne Einwilligung ist grundsätzlich problematisch, egal ob mit Brille oder Smartphone. Wer die Brille in der Öffentlichkeit nutzt, sollte sich dieser Verantwortung bewusst sein. Das gilt für jede smarte Brille mit Kamera – nicht nur für die Rokid Glasses.

Eine smarte Brille, die alles sieht, alles hört und alles an die Cloud schickt, stellt Fragen, die Technik allein nicht beantworten kann. Sind Sie bereit, diese Fragen im Alltag aktiv anzugehen?

Einrichten und erste Schritte: So gelingt der Start

Wer die Rokid Glasses auspackt, sollte sich bewusst sein, dass der erste Eindruck etwas Einarbeitungszeit kostet. Die Einrichtung läuft über eine Begleit-App auf dem Smartphone. Dort verbindet man die Brille per Bluetooth, wählt die gewünschte KI – Gemini oder ChatGPT – und konfiguriert grundlegende Einstellungen wie Sprache und Display-Helligkeit. Der Prozess selbst dauert laut Testerfahrungen rund zehn bis fünfzehn Minuten.

Das Touchpad am rechten Brillenbügel ist das zentrale Bedienelement. Ein kurzes Tippen wechselt zwischen Funktionen, ein Wischen scrollt durch Menüs, ein langer Druck aktiviert die KI. Das klingt simpel, erfordert aber tatsächlich ein paar Stunden Gewöhnung, bis die Gesten in Fleisch und Blut übergehen. Wer von Anfang an ungeduldig ist, sollte sich eine Eingewöhnungswoche einplanen, bevor er das Produkt bewertet.

Empfehlenswert ist es, die smarte Brille zunächst in vertrauter Umgebung zu testen – also zuhause oder im Büro – bevor man sie auf Reisen oder in wichtigen Meetings einsetzt. So lernt man die Eigenheiten des Systems kennen, ohne in einer kritischen Situation von unerwarteten Reaktionen überrascht zu werden. Wer die Brille etwa für Meetings nutzen will, sollte vorab klären, ob die Mitschnitt-Funktion im jeweiligen Unternehmen datenschutzrechtlich zulässig ist.

Akku-Management: So hält die smarte Brille länger durch

Der Akku mit 210 mAh ist das wohl kritischste Bauteil der Rokid Glasses. Bei moderater Nutzung – also gelegentliche KI-Anfragen, Navigation zwischendurch, Kamera selten aktiv – soll die Brille einen normalen Arbeitstag überstehen. Bei intensiver Nutzung, etwa dauerhafter Übersetzung in Meetings oder häufigen Gemini-Abfragen, berichten Tester von deutlich kürzeren Laufzeiten von vier bis sechs Stunden.

Einige praktische Tipps aus Anwenderberichten helfen, das Beste aus dem Akku herauszuholen:

Display-Helligkeit reduzieren: In Innenräumen reicht eine niedrigere Helligkeit völlig aus und schont den Akku merklich.

In Innenräumen reicht eine niedrigere Helligkeit völlig aus und schont den Akku merklich. KI auf Abruf statt Dauerbetrieb: Die KI-Verbindung nur dann aktivieren, wenn man sie tatsächlich braucht, verlängert die Laufzeit spürbar.

Die KI-Verbindung nur dann aktivieren, wenn man sie tatsächlich braucht, verlängert die Laufzeit spürbar. Kamera manuell deaktivieren: Wenn man weder fotografiert noch die visuelle KI-Funktion nutzt, lohnt es sich, die Kamera bewusst abzuschalten.

Wenn man weder fotografiert noch die visuelle KI-Funktion nutzt, lohnt es sich, die Kamera bewusst abzuschalten. Ladecase als Reserve: Rokid bietet ein optionales Ladecase an. Wer die Brille intensiv nutzt, sollte dieses Zubehör von Anfang an einplanen.

Grundsätzlich gilt: Die Akku-Schwäche ist kein K.o.-Kriterium, aber sie erfordert ein bewusstes Nutzungsverhalten. Wer die Brille gedankenlos den ganzen Tag trägt und dauerhaft KI-Features nutzt, wird gegen Mittag zum Ladekabel greifen müssen. Das ist bei der ersten Generation smarter Brillen mit Display keine Überraschung – vergleichbare Produkte kämpfen mit demselben Problem.

Was bleibt – und was kommt noch?

Die Rokid Glasses sind kein perfektes Produkt. Die Kamera schwächelt bei Dunkelheit, die Nasenbrücke wird heiß, das Ökosystem ist noch klein, und 550 Euro plus Zubehör sind kein Impulskauf. Aber: Das Display funktioniert, Gemini und ChatGPT machen im Alltag echten Sinn, die Übersetzungsfunktion ist krass nützlich, und das Gewicht von 48 Gramm ist beeindruckend unauffällig.

Der smarte Brillen-Markt ist 2026 tatsächlich in Bewegung. Rokid, Meta, Even Realities – alle schieben gleichzeitig Produkte nach. Das ist gut für uns als Verbraucher. Der Wettbewerb drückt die Preise, verbessert die Features. In zwei Jahren sehen smarte Brillen wahrscheinlich deutlich erwachsener aus – leistungsstärker, günstiger, mit besserem Ökosystem.

Wer jetzt kauft, ist Early Adopter. Mit allem, was dazugehört: cooles Gefühl, aber auch Frust über unfertige Features. Wer wartet, bekommt wahrscheinlich mehr für weniger Geld. Und der ausführliche englischsprachige Test bei Tom’s Guide gibt einen guten Überblick, bevor Sie die Kaufentscheidung treffen.

Smarte Brille, KI im Blick, Hände frei – das ist kein Zukunftsszenario mehr. Die Frage ist nur: Wann sind Sie bereit dafür?