Warum Unternehmen Chatbots durch KI-Agenten ersetzen

Martin Kraft ist Managing Director EMEA & APAC bei DRUID AI und er verantwortet das regionale Geschäft und Marktexpansion. Mit über 15 Jahren Erfahrung in Automation und digitaler Transformation bringt er umfassende Expertise im Bereich Conversational AI und Hyperautomation mit. Zuvor war er als Chief Revenue Officer bei Roboyo tätig. Martin Kraft studierte an der Fachhochschule Wiesbaden und ist im Raum Frankfurt ansässig.

Vorgefertigte Chatbots sind out. Autonome KI-Agenten sind im Kommen. Warum Unternehmen Chatbots zugunsten entscheidungsfähiger digitaler Mitarbeitenden abgeschafft haben.

Agentenbasierte KI-Systeme revolutionieren den digitalen Kundenservice und setzen sich zunehmend als entscheidungsfähigere Alternative zu herkömmlichen Chatbots durch. Diese autonomen KI-Agenten basieren auf integrierten Ökosystemen mit der Fähigkeit, in Echtzeit auf natürliche Sprache zu reagieren, mitzudenken und parallel auf Backend-Systeme sowie verifizierte Datenquellen zuzugreifen. Anders als traditionelle Chatbots mit ihren begrenzten, vordefinierten Optionen und starren Entscheidungsbäumen bieten agentenbasierte Systeme echte Dialogfähigkeit und können kontinuierlich aktualisiert werden, um stets relevante und präzise Informationen zu liefern. Die Konversationen basieren nicht mehr auf statistischen Daten und vorgefertigten Eingabemustern, sondern auf intelligentem Zugriff auf Unternehmensdatenbanken und Backend-Faktoren. Unternehmen, die auf diese Technologie setzen, profitieren von höherer Servicequalität, wobei jedoch Datenschutz und Sicherheitsvorkehrungen beim Backend-Management besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Chatbots, die auf Natural Language Processing (NLP) und generativer KI basieren, haben an Beliebtheit gewonnen und sind auf vielen Webseiten weit verbreitet. Ihre Fähigkeit, echte Kundenzufriedenheit zu liefern, bleibt jedoch begrenzt.

Unternehmen beginnen, auf agentenbasierte KI für den direkten Kundenservice und -support umzusteigen. Sie bieten einen intuitiveren digitalen Kundenservice, der in Echtzeit mit vertrauter Sprache auf Anfragen reagieren kann – anstatt nur mit einer Reihe von vorgegebenen Eingaben und einfachen Antworten.

Diese autonomen KI-Agenten basieren auf integrierten Ökosystemen mit der Fähigkeit, sozusagen mitzudenken und parallel mit Backend-Systemen sowie verifizierten Datenquellen zu agieren.

Agentenbasierte KI geht weit über traditionelle Chatbots hinaus

Chatbot-Konversationen bestehen meist aus begrenzten, vordefinierten Optionen, die Nutzer auswählen können, und sie beruhen auf voneinander getrennten Systemen, die kontinuierlich aktualisiert werden müssen.

Die reaktive Natur von Kundenservice-Chatbots ergibt sich aus ihrer Schulung auf statischen Daten. Da Chatbots Änderungen in der Wissensdatenbank nicht automatisch übernehmen können, sind sie anfällig für Ungenauigkeiten und blinde Flecken – was die Qualität der Interaktionen und Erfahrungen auf Kundenseite beeinträchtigen kann.

Hinzu kommen Datenschutzprobleme, die beim Backend-Management von Chatbots berücksichtigt werden müssen. Ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen besteht das Risiko, dass unverschlüsselte personenbezogene Daten, die in solche Tools eingespeist werden – und damit auch ins Unternehmensnetzwerk –, verloren gehen oder sogar von Hackern gestohlen werden.

ChatGPT und andere generative KI-Plattformen haben unbestreitbar ihren Platz im Arbeitsalltag. Doch während sie sich für einfache Aufgaben eignen, sind sie nicht in der Lage, geschäftskritische Prozesse in Echtzeit autonom auszuführen.

Die Vorteile von agentenbasierter KI

Die Vorteile im Frontend-Bereich sind für Unternehmen, die solche Agenten im Kundenkontakt einsetzen, sofort spürbar. Doch echte agentenbasierte KI kann auch im Backend-Bereich messbaren Nutzen bringen. Laut einer aktuellen Studie zur KI-Nutzung in deutschen Unternehmen setzen derzeit 37 % der befragten Unternehmen KI ein. Diese Unternehmen nutzen KI vor allem zur Automatisierung von Routineaufgaben, zur Unterstützung komplexer Aufgaben und zur Qualitätsverbesserung. Besonders beliebt ist generative KI. Allerdings erfolgt der KI-Einsatz meist immer noch nur punktuell in einzelnen Geschäftsbereichen und selten unternehmensübergreifend.

Große Akteure wie Microsoft, Google Cloud und Databricks betonen, dass eng integrierte, entscheidungsfähige Agenten echten Return on Investment (ROI) liefern – durch kürzere Reaktionszeiten, die Auflösung von Plattform-Silos und höhere Agilität. Allein in Deutschland ist der Markt für generative KI in den letzten Jahren auf mehr als 2,5 Milliarden Euro gewachsen. Das Wachstumspotenzial ist jedoch bei weitem noch nicht ausgeschöpft, wie Daten von Statista Market Insights nahelegen. Die Marktprognose der Experten geht von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 20 % für generative KI aus. Bis 2030 soll das Marktvolumen volle 7,62 Milliarden Euro erreicht haben. Deutschland zählt damit neben den USA, China und Japan zu den Big Playern in der KI-Welt.

Unternehmen, die auf echte KI-Agenten setzen, profitieren von einem sicheren System, das sich nahtlos in ERP-, CRM- und Service-Plattformen integrieren lässt. Diese Agenten bringen zahlreiche Funktionen mit, die bestehende CRM-, ERP- und Service-Software ergänzen – ohne ständiges Wechseln zwischen Anwendungen. Über API- und RPA-Integrationen (Robotic Process Automation) können KI-Agenten mit ihrer Umgebung interagieren und Aufgaben entsprechend ausführen.

Da mehr gesicherte und verifizierte Datenquellen zum Einsatz kommen als bei klassischen Chatbot-Tools, steigen die Anforderungen an den Datenschutz – insbesondere bei wachsender Informationsmenge und komplexen Entscheidungsbäumen. Doch agentenbasierte KI-Plattformen verschlüsseln Kundendaten mit speziell entwickelten Algorithmen zum Schutz sensibler Inhalte und setzen auf biometrische Sicherheit sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen, um vollständige Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Datenschutzvorgaben zu gewährleisten.

Agentenbasierte KI im Bildungswesen

Eine Universität ersetzte ihr veraltetes SMS-basiertes Kommunikationssystem durch agentenbasierte KI. Damit wurden Echtzeit-Antworten auf studentische Anfragen, automatisierte Benachrichtigungen und HR-Support über ein einziges Portal möglich. So konnte auf Chatbot-Upgrades komplett verzichtet werden – mit dem Ergebnis: 2 % mehr Einschreibungen und ein Umsatzplus von 2,4 Mio. USD.

Agentenbasierte KI im Finanzwesen

Führende Banken nutzen agentenbasierte KI zur Automatisierung von KYC-Compliance, Datenaktualisierungen und Kunden-Onboarding – und senken damit Servicekosten um 20 bis 30 %. Eine Bank, die mit verschärften AML-Vorschriften konfrontiert war, integrierte KI-Agenten zur Identitätsprüfung und Betrugsprävention direkt in ihre Chat-Schnittstelle. Ergebnis: schnellere Datenverarbeitung bei gleichzeitig verbesserter Kundenerfahrung und höherer Compliance.

Agentenbasierte KI im Gesundheitswesen

Einer der größten privaten Augenklinik-Anbieter Europas nutzt agentenbasierte KI, um die Patientenkommunikation vor und nach Eingriffen zu automatisieren. Ein sprachgesteuerter KI-Assistent bearbeitet eingehende und ausgehende Anrufe sowie Chats in mehreren Sprachen und Kanälen und reduziert die Prozesskosten pro Transaktion erheblich – bei gleichzeitig deutlich gestiegener Patientenzufriedenheit durch höhere Net Promoter Scores und kürzere Wartezeiten.

Die Gründe für den Wechsel von Chatbots zu echten KI-Agenten sind offensichtlich. Praxiserprobte Implementierungen zeigen beachtliche Ergebnisse: Unternehmen automatisierten 65 bis 75 % der internen Support-Anfragen, Banken reduzierten Servicekosten um 20 bis 30 %, und Unternehmen, die das agentenbasierte Framework von DRUID AI nutzen, verzeichneten einen 30 %-igen Anstieg der Kundenzufriedenheit und haben bis zu 80 % spezifischer Geschäftsfunktionen automatisiert.

Agentenbasierte KI ist nicht nur ein Werkzeug – sondern ein digitaler Mitarbeitender, der mithilfe von Echtzeitdaten nächste Schritte vorschlägt.

Wachstumspotenzial für Unternehmen

Ein Unternehmen – unabhängig von der Branche – kann es sich nicht leisten, selbstgefällig zu werden, wenn es darum geht, mit den Kundenbedürfnissen und bevorzugten Verhaltensweisen Schritt zu halten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist effiziente Produktivität ohne Verzögerungen entscheidend. Ein digitaler Assistent, der in Echtzeit relevante Entscheidungen treffen kann, hilft dabei, Services zu personalisieren, die Compliance zu verbessern und Kosten zu senken.