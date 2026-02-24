PFU (EMEA) Limited: Episode 2 von Digitise This ab 20. Februar 2026

Building Products That Solve Real Problems: Inside PFUE’s Product Development Process – Einblicke in Produktentwicklung, Lizenzmodelle und die Zukunft der intelligenten Dokumentenerfassung.

London, Großbritannien, 24. Februar 2026 – PFU (EMEA) Limited – ein Unternehmen der RICOH Gruppe (PFUE) und weltweit führender Anbieter von Dokumenten- und Imaging-Lösungen – veröffentlicht die zweite Episode seines Podcasts Digitise This am 20. Februar 2026. Die Episode beleuchtet, wie PFU Produkte entwickelt, auf den Markt bringt und kontinuierlich weiterentwickelt, um echte Kundenherausforderungen zu lösen.

Digitise This zeigt praxisnah auf, wie intelligente Dokumentenerfassung und Workflow-Automatisierung Prozesse in öffentlichen und privaten Organisationen grundlegend verändern. Der Podcast richtet sich an Verantwortliche für digitale Transformation, IT-Leiter, Workflow-Architekten sowie Channel-Partner in stark regulierten und papierintensiven Branchen.

Episode 2: Building Products That Solve Real Problems

Die zweite Episode ist seit 20. Februar 2026 verfügbar und wird von Steve Chad, Customer Engagement Manager, PFU (EMEA) Limited moderiert. Gäste sind Brian Fortune, General Manager Sales, PFU EMEA Limited und Tony Lillico, Product Manager, PFU EMEA Limited. In dieser Episode diskutieren Brian Fortune und Tony Lillico, warum PFU nicht mehr nur Hardware verkauft, sondern vollständige Lösungen. Im Mittelpunkt steht die Diskrepanz zwischen Marktanforderungen und traditionellen Lizenzmodellen – und wie PaperStream Capture Pro und Pro Premium diese Lücke mit einem erschwinglichen, abonnementbasierten Zugang zu Enterprise-Funktionen schließen.

Über die Gesprächspartner

Brian Fortune leitet die Vertriebsorganisation der PFU (EMEA) Limited und begleitet Kunden auf ihrem Weg von Scannern der zweiten Generation hin zu den heutigen intelligenten Capture-Lösungen. Brian Fortune setzt sich leidenschaftlich dafür ein, die Herausforderungen des Marktes anzugehen – insbesondere die Diskrepanz zwischen dem, was Unternehmen benötigen, und dem, was traditionelle Lizenzmodelle bieten. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, PFUs Schritt hin zu kostenpflichtiger, abonnementbasierter Software zu gestalten, die Enterprise-Funktionen für Organisationen jeder Größe zugänglich macht.

Tony Lillico arbeitet eng mit PFUs weltweit führendem Engineering-Team in Japan zusammen, um Kundenfeedback und Marktanforderungen in die Weiterentwicklung der Produkte zu übersetzen. Mit umfassender Expertise in der Hardware- und Softwareentwicklung – von Mechanik und Optik über OCR und Metadatensicherheit bis hin zur Lösungsintegration – stellt Tony Lillico sicher, dass PFUs Produkte marktführend, zweckmäßig und konsequent auf reale geschäftliche Herausforderungen in unterschiedlichen Branchen und Regionen ausgerichtet sind.

Das lernen Hörerinnen und Hörer

Warum es eine Diskrepanz zwischen den Marktanforderungen und traditionellen Lizenzmodellen gibt und wie PaperStream Capture Pro und Pro Premium diese Lücke mit einem erschwinglichen, abonnementbasierten Zugang zu Enterprise-Funktionen schließen

Wie die globalen Feedback-Schleifen von PFU funktionieren

Was PFUs Hardware-Führungsrolle nachhaltig macht

Wie abonnementbasierte Software kontinuierliche Verbesserungen ermöglicht

Was Channel-Partner bei Produkteinführungen am meisten schätzen

Jetzt reinhören

Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/building-products-that-solve-real-problems-inside-pfues/id1868497857?i=1000750483433

Spotify: https://open.spotify.com/episode/01rOnyceO0IRVFNWv2WkPt?si=0eZVB9MCRYyq85ahoYdo1w

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Wtqey2OFc14&list=PL4BEoxGV0mPqQoP8yJqnwDqFSDW99HZZQ

Über PFU (EMEA) Limited

PFU (EMEA) Limited ist eine Tochtergesellschaft der PFU Limited, einem japanischen IT- und Hardware-Unternehmen innerhalb der Ricoh Gruppe. PFU entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Computerhardware, Peripheriegeräte sowie zugehörige Softwarelösungen. International bekannt ist das Unternehmen insbesondere für sein Dokumenten- und Scanning-Portfolio, darunter die mehrfach ausgezeichnete ScanSnap Produktlinie sowie die fi- / SP- Enterprise-Scannerfamilien, die digitale Transformationsprojekte in zahlreichen Branchen unterstützen.

