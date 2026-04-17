Paperclip: KI-Agenten organisieren wie eine echte Firma

Paperclip ist ein Open-Source-Tool, das KI-Agenten zu einer kompletten Firma organisiert — mit Org-Chart, Budgets und Governance. Stellen Sie sich vor, Ihre Software-Mitarbeitenden haben Titel, Zuständigkeiten und ein monatliches Kostenlimit. Klingt nach Science-Fiction? Läuft schon.

Anfang März 2026 erschien ein neues GitHub-Repository — und innerhalb von drei Wochen hatte es 30.000 GitHub-Stars. Heute, Anfang April, steht der Zähler bei über 53.000. Das Projekt heißt Paperclip, und es löst ein Problem, von dem die meisten KI-Enthusiasten noch gar nichts wissen: Einzelne KI-Agenten sind toll. Aber zwanzig Agenten gleichzeitig? Da verliert man den Überblick.

Die Idee ist so einfach wie provokant: Was wäre, wenn man eine Firma komplett aus KI-Agenten baut? Nicht einen Chatbot hier, einen Coding-Agenten dort — sondern ein ganzes Unternehmen mit CEO, Entwickler, Marketing-Leitung und Support-Team. Alles Bots. Alles autonom. Alles zentral gesteuert.

Wir bei digital-magazin.de haben uns Paperclip genauer angeschaut und finden: Das ist der spannendste KI-Trend des Frühjahrs.

Was ist Paperclip überhaupt?

Paperclip ist ein Open-Source-Server (Node.js) mit einer React-Web-Oberfläche. Die Prämisse: „Wenn OpenClaw ein Angestellter ist, dann ist Paperclip die Firma.“

Statt einzelne KI-Agenten isoliert zu betreiben, bringt Paperclip sie in eine Organisationsstruktur. Sie definieren eine Unternehmens-Mission, erstellen ein Org-Chart mit Rollen und Berichtslinien, setzen Budget-Caps pro Agent, und starten das Ganze. Die Agenten arbeiten dann autonom — aber Sie als Vorstandschef behalten die Kontrolle über jede Entscheidung.

Der Slogan der Entwickler trifft den Kern: The human control plane for AI labor. Paperclip ist damit die nächste Stufe dessen, was wir als Agentic AI kennen — nur eben mit einer richtigen Struktur statt loser Agenten-Schwärme.

Technisch läuft Paperclip komplett lokal. Keine Cloud-Abhängigkeit, kein Account-Pflicht, keine Black Box. Sie installieren es, und es gehört Ihnen. Ein eingebetteter PostgreSQL-Klumpen startet automatisch — kein Datenbank-Setup nötig. Der API-Server läuft auf localhost:3100. Fertig.

Technischer Stack: Node.js 20+, pnpm 9.15+, React-UI

Node.js 20+, pnpm 9.15+, React-UI Datenbank: Embedded PostgreSQL (lokal) oder eigene PostgreSQL-Instanz (Produktion)

Embedded PostgreSQL (lokal) oder eigene PostgreSQL-Instanz (Produktion) Lizenz: Open Source (GitHub: paperclipai/paperclip)

Open Source (GitHub: paperclipai/paperclip) Installation: npx paperclipai onboard --yes

Die offizielle Seite paperclip.ing beschreibt die Plattform als interaktives Setup, das Sie durch Datenbank, Authentifizierung und die erste Firma führt.

Die zentralen Features: Was kann Paperclip?

Org-Chart — Ihre Agenten haben einen Boss

Das ist der Punkt, an dem Paperclip von einem Tool zu einem Paradigmenwechsel wird. Sie erstellen keine Workflows. Sie erstellen ein Org-Chart. Hierarchien, Rollen, Berichtslinien — genau wie in einer echten Firma.

Ein CEO-Agent empfängt Ihre Strategie und delegiert an einen CTO. Der CTO koordiniert die Entwicklungs-Agenten. Ein Marketing-Agent arbeitet parallel dazu. Jeder Agent weiß, wer sein Vorgesetzter ist, was sein Job ist, und woran er gemessen wird.

Das klingt nach Spielerei — ist es aber nicht. Denn diese Struktur löst das eigentliche Problem bei Multi-Agenten-Systemen: Jeder Agent muss wissen, was er tun soll und warum. Ohne Hierarchie endet man in Chaos.

Bring Your Own Agent — jeder Bot darf mitarbeiten

Paperclip ist an keinen bestimmten Agenten oder Anbieter gebunden. OpenClaw, Claude Code, Cursor, Codex — alles geht. Das Paperclip-Team sagt es so: „If it can receive a heartbeat, it’s hired.“

Jeder Agent kann mitmachen, solange er auf Heartbeat-Signale reagiert. Das ist clever, weil es Paperclip zum Orchestrator macht, nicht zum Agenten-Builder. Sie nutzen die Agenten, die Sie ohnehin schon haben — nur jetzt arbeiten sie zusammen, statt isoliert.

Für Entwickler, die ohnehin mit mehreren Agenten gleichzeitig arbeiten, ist das ein Game-Changer. Statt zwanzig Claude-Code-Terminals offen zu haben und den Überblick zu verlieren, gibt es jetzt ein Dashboard, das alles zusammenführt — ähnlich wie Claude Code das für einzelne Coding-Projekte tut, nur eben unternehmensweit.

Ticket-System — Arbeit wird dokumentiert, nicht vergessen

Paperclip arbeitet mit einem Ticket-basierten Task-Management-System. Jede Aufgabe ist ein Ticket. Jedes Ticket hängt an einem Projekt. Jedes Projekt hängt an einem Unternehmensziel. Die Kette ist lückenlos.

Das Besondere: Jede Konversation, jede Entscheidung, jeder Tool-Call wird protokolliert. Vollständiges Audit-Logging mit Tracing. Sie können jederzeit nachverfolgen, warum ein Agent eine bestimmte Entscheidung getroffen hat.

Das ist nicht nur für Kontrollfreaks (wie mich) nützlich. Es ist auch die Grundlage, um KI-Agenten vertrauenswürdig zu machen. Wenn jede Handlung nachvollziehbar ist, können Sie auch mal loslassen.

Budget-Kontrolle — kein Agent verbrennt unbegrenzt Geld

Einer der größten Ängste bei autonomen KI-Agenten: Kosten. Was passiert, wenn ein Agent in einer Endlosschleife hängt und Tokens verbrät, bis Ihr API-Konten limit erreicht ist?

Paperclip löst das mit monatlichen Budget-Caps pro Agent. Sobald ein Agent sein Limit erreicht hat, stoppt er. Automatisch. Keine Diskussion.

Das ist mehr als eine technische Funktion. Es ist die Voraussetzung dafür, dass man Agenten überhaupt 24/7 laufen lassen kann. Ohne Budget-Deckel macht das niemand.

Heartbeats — Agenten arbeiten im Takt

Agenten in Paperclip wachen nach einem Zeitplan auf, prüfen, ob es Arbeit gibt, handeln, und gehen wieder schlafen. Delegation fließt die Hierarchie rauf und runter. Der CEO-Agent prüft regelmäßig den Gesamtfortschritt, der CTO-Agent reviewt Code-Änderungen, der Marketing-Agent veröffentlicht Inhalte.

Für wiederkehrende Aufgaben wie Kunden-Support, Social-Media-Postings oder Reportings ist das perfekt. Sie müssen den Agenten nicht manuell anstoßen. Er macht seine Arbeit — regelmäßig, zuverlässig, dokumentiert.

Governance — Sie sind der Aufsichtsrat

Der Mensch ist in Paperclip kein überflüssiger Mitspieler. Sie sind der Aufsichtsrat. Sie genehmigen Einstellungen, überschreiben Strategien, pausieren oder beenden jeden Agenten — jederzeit.

Approval-Gates sind erzwingt, Config-Änderungen werden versioniert, und schlechte Änderungen können sicher zurückgerollt werden. Diese Governance-Schicht ist der Unterschied zwischen einem chaotischen Agenten-Experiment und einer kontrollierten, produktionsreifen Plattform.

Das Paperclip-Team nennt das „Governance with Rollback“. Ich nenne es: „Endlich kann ich loslassen, ohne Angst zu haben.“

Zero-Human Company — die Vision hinter Paperclip

Die Idee ist radikal: Eine Firma ganz ohne menschliche Mitarbeitende. Nicht als Dystopie, sondern als technisches Experiment. Die Gründer um CEO Doda zeigen in Demos, wie Paperclip eine komplette Unternehmensstruktur aus KI-Agenten aufbaut — vom CEO bis zum Support-Mitarbeiter.

Aber seien wir ehrlich: Paperclip ist aktuell eher ein Tool für technisch versierte Anwenderinnen und Anwender. Sie brauchen Node.js, Sie müssen Ihren Server konfigurieren, und Sie müssen Ihre Agenten mitbringen. Das ist nichts für Einsteiger — noch nicht.

Was bereits da ist, macht aber klar, wohin die Reise geht. Unternehmen mit gemischten Teams — menschliche Führungskraft und KI-Agenten als Ausführende — sind schon heute möglich. Und für Solo-Unternehmer, die n8n, OpenClaw und andere Automatisierungs-Tools parallel nutzen, ist Paperclip genau das fehlende Bindeglied.

Statt dass jeder Workflow sein eigenes Leben führt, gibt es jetzt eine zentrale Instanz, die alles koordiniert. Das spart nicht nur Zeit. Es verhindert auch, dass man den Überblick verliert.

Wie wir bereits über KI-Agenten berichtet haben, verschiebt sich die Rolle von KI gerade massiv — vom passiven Chatbot zum aktiven Kollegen. Paperclip ist die logische Konsequenz dieses Trends.

Praxis: Wie startet man mit Paperclip?

Die Installation ist denkbar einfach. Wer Node.js 20 oder neuer und pnpm 9.15 oder höher installiert hat, kann direkt loslegen:

Quickstart: npx paperclipai onboard --yes Alternativ manuell: git clone https://github.com/paperclipai/paperclip.git , dann cd paperclip , pnpm install , pnpm dev Erster Start: API-Server läuft unter http://localhost:3100 Datenbank: Embedded PostgreSQL wird automatisch erstellt

Danach startet die interaktives Setup durch Datenbank, Authentifizierung und Ihre erste Firma. Paperclip fragt Sie ab, welche Agenten Sie nutzen, und führt Sie durch den Erstaufbau.

Für den Produktivbetrieb empfehlen die Entwickler eine eigene PostgreSQL-Instanz und ein Deployment auf einem eigenen Server. Ein Solo-Unternehmer kann Tailscale nutzen, um Paperclip von unterwegs zu erreichen. Später, wenn das Projekt wächst, kann man auf Vercel oder einen eigenen VPS umsteigen.

Die Dokumentation unter docs.paperclip.ing bietet eine schrittweise Anleitung für Erstanwender.

Clipmart — Firmen-Vorlagen zum Download

Eine der spannendsten Neuerungen, die bereits angekündigt ist, heißt Clipmart. Dahinter steckt eine Art App-Store für Firmen-Vorlagen: Komplette Unternehmens-Strukturen mit Org-Charts, Agent-Konfigurationen und Skills, die man mit einem Klick in seine eigene Paperclip-Instanz importieren kann.

Statt jede Firma von null aufzubauen, lädt man sich eine Vorlage herunter und passt sie an. Für Einsteiger ist das eine enorme Erleichterung. Für erfahrene Nutzer bedeutet es: schneller starten, weniger tippen.

Multi-Company — eine Plattform, mehrere Firmen

Eine einzelne Paperclip-Instanz kann unbegrenzt viele Firmen verwalten. Jede Firma ist komplett isoliert: eigene Daten, eigene Audit-Trails, eigene Agenten. Das ist nicht nur für Investoren interessant, die mehrere Startups betreiben. Es ist auch praktisch, wenn man verschiedene Geschäftsbereiche sauber trennen will.

Die Daten-Isolation ist dabei kein Afterthought, sondern von Anfang an eingebaut. Jede Entität ist company-scoped. Das bedeutet: Selbst wenn zwei Firmen denselben Agenten-Typ nutzen, sehen sie sich gegenseitig nichts.

Warum Paperclip besser ist als 20 offene Terminal-Fenster

Wer schon mal mit mehreren KI-Agenten gleichzeitig gearbeitet hat, kennt das Problem: Sie haben zwanzig Claude-Code-Terminals offen, drei Cursor-Projekte, zwei OpenClaw-Instanzen und verloren längst den Überblick, welcher Agent gerade was macht. Beim Neustart des Rechners ist der gesamte Kontext weg.

Paperclip löst das durch persistenten Agenten-Zustand. Agenten nehmen dieselbe Aufgaben-Kontext über Heartbeats hinweg wieder auf, statt jedes Mal von null zu starten. Jede Aufgabe ist ein Ticket, jede Konversation wird thread-basiert gespeichert, und Sessions überleben Neustarts.

Statt manuell Kontext zu sammeln und Ihren Bot zu erinnern, was gerade los ist, fließt der Kontext automatisch von der Aufgabe über das Projekt hin zu den Unternehmens-Zielen. Der Agent weiß immer, was er tun soll und warum.

Und wenn es schiefgeht? Das Governance-System mit Approval-Gates und rollback-fähigen Config-Änderungen verhindert, dass ein Agent-Loop Hunderte Euro an Tokens verbrät, bevor Sie überhaupt bemerken, was passiert.

Das Team hinter Paperclip hat verstanden, dass das Problem bei Multi-Agenten-Systemen nicht die Agenten selbst sind. Das Problem ist die Koordination. Und genau da setzt Paperclip an.

So sieht Paperclip in Aktion aus

KI-Agenten arbeiten im Paperclip-Verbund wie ein gut organisiertes Team (Symbolbild)

Das UI ist clean, modern und erinnert an Tools wie Linear oder Notion — also an Produkte, die man tatsächlich gerne benutzt. Keine überladenen Dashboards, keine versteckten Konfigurationsmenüs. Alles ist übersichtlich und auf den Punkt.

Besonders angenehm: Paperclip ist von Grund auf für mobile Nutzung ausgelegt. Sie können Ihre autonomen Firmen vom Handy aus überwachen, Tickets freigeben oder Agenten pausieren — auch wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen.

Video-Empfehlung: Paperclip auf Deutsch

Wer das Tool in Aktion sehen möchte, sollte sich dieses Video ansehen. Philip Thomas erklärt auf Deutsch, wie man ein komplettes Unternehmen aus KI-Agenten mit Paperclip baut — vom Setup über das Org-Chart bis zur ersten Autonomen Aufgabe:

„Dein eigenes Unternehmen aus 100% KI-Agenten (Paperclip)“ — ein praxisnaher Einstieg, der zeigt, was heute schon möglich ist.

Thomas zeigt im Video den kompletten Setup-Prozess — von der Installation über die Konfiguration der ersten Agenten bis hin zum Start des CEO-Bots. Besonders interessant: die Einbindung von verschiedenen LLMs und die Demonstration, wie Agenten untereinander kommunizieren und Aufgaben delegieren.

Offene Fragen und kritische Punkte

Bei aller Begeisterung — Paperclip ist noch jung. Das Projekt ist im März 2026 gestartet, und es gibt einige Punkte, die man ehrlich benennen sollte:

Technische Hürde: Sie brauchen Node.js, pnpm und einen Server. Das ist nichts für Nicht-Techniker.

Sie brauchen Node.js, pnpm und einen Server. Das ist nichts für Nicht-Techniker. Agent-Qualität: Paperclip orchestriert Agenten — es macht sie nicht besser. Die Qualität Ihrer Ergebnisse hängt von den Agenten ab, die Sie mitbringen.

Paperclip orchestriert Agenten — es macht sie nicht besser. Die Qualität Ihrer Ergebnisse hängt von den Agenten ab, die Sie mitbringen. Reifegrad: Bei einem drei Wochen alten Projekt gibt es garantiert noch Bugs. Die Community ist zwar groß und aktiv, aber das ist kein Enterprise-Produkt.

Bei einem drei Wochen alten Projekt gibt es garantiert noch Bugs. Die Community ist zwar groß und aktiv, aber das ist kein Enterprise-Produkt. Kosten-Tracking: Budget-Caps funktionieren, aber feingranulare Kosten-Analysen pro Task sind noch nicht vollständig aus.

Trotzdem: Die Geschwindigkeit, mit der dieses Projekt gewachsen ist, spricht für sich. Über 53.000 GitHub-Stars in vier Wochen sind kein Zufall. Da ist etwas dran.

Die Zukunft: Wenn KI-Agenten Firmen bauen

Paperclip ist nicht das Ende einer Entwicklung. Es ist der Anfang. Die zugrunde liegende Idee — dass man KI-Agenten nicht isoliert, sondern in Strukturen betreibt — wird die Art und Weise verändern, wie wir über Arbeitsorganisation denken.

Nicht als Ersatz für menschliche Arbeit. Sondern als Erweiterung unserer Möglichkeiten. Solo-Unternehmer können mit Paperclip Strukturen aufbauen, die früher eine ganze Abteilung brauchten. Kleine Teams können Agenten als Verstärkung einsetzen, statt Leute zu überlasten. Und große Unternehmen können die Governance-Schicht nutzen, um KI-Einsatz kontrollierbar und auditierbar zu machen.

Der Punkt ist: Es geht nicht darum, ob KI-Agenten unsere Arbeit verändern. Das tun sie bereits. Die Frage ist, ob wir sie chaotisch nutzen — oder strukturiert.

Paperclip zeigt einen Weg. Ob er der richtige ist, wird sich zeigen. Aber er ist den Versuch auf jeden Fall wert.

Wer sich für das Thema interessiert, findet auf GitHub das vollständige Repository sowie die offizielle Dokumentation. Die Discord-Community (discord.gg/m4HZY7xNG3) ist aktiv und wächst schnell. Wer also Fragen hat oder Unterstützung beim Setup braucht, findet dort Gleichgesinnte.