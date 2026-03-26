Open Banking: Wie Banken Daten teilen – und was du davon hast

Ihre Bank sitzt auf einem Datenschatz, der Ihnen gehört. Open Banking gibt Ihnen das Recht, diese Daten zu teilen — mit Drittanbietern, die damit bessere Finanzprodukte bauen. Klingt gut. Aber was passiert wirklich, wenn Banken ihre Systeme öffnen müssen? Und was haben Sie davon?

Was Open Banking ist und warum es existiert

Open Banking ist keine freiwillige Initiative der Banken — es ist eine regulatorische Pflicht. Die EU-Richtlinie PSD2 (Payment Services Directive 2), die 2018 in Kraft trat, verpflichtet Banken, ihre Kundendaten über standardisierte APIs (Application Programming Interfaces) zugänglich zu machen — wenn die Kundschaft das ausdrücklich erlaubt.

Das Ziel: Ein offenerer, wettbewerbsfähigerer Finanzmarkt, in dem Drittanbieter auf Bankdaten zugreifen und darauf aufbauend bessere Dienstleistungen entwickeln können. Kontoaggregation, Kreditwürdigkeitsprüfungen, Budgetplanung, automatische Steueroptimierung — all das ist mit Open Banking möglich.

Deutschland hat sich bei der Umsetzung nicht gerade durch Tempo ausgezeichnet. Während Großbritannien schon früh einen einheitlichen Open-Banking-Standard entwickelte und seither hunderte von Drittanbietern aktiv sind, kämpfte Deutschland mit zersplitterten API-Standards und mangelnder Kooperationsbereitschaft der Banken. Inzwischen hat sich das verbessert — aber der Rückstand auf den UK-Markt ist noch zu spüren.

Wir bei digital-magazin.de haben die PSD2-Entwicklung seit ihrer Einführung begleitet und dabei eines beobachtet: Der regulatorische Rahmen ist gut. Die Umsetzung in der Praxis ist es noch nicht flächendeckend.

Was Open Banking in der Praxis bedeutet

Konkret: Mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung kann eine Finanz-App auf Ihre Kontodaten zugreifen — Kontostand, Transaktionshistorie, Daueraufträge. Darauf aufbauend kann die App:

Ihren Kassastand über mehrere Banken hinweg konsolidiert anzeigen

Ausgaben automatisch kategorisieren und visualisieren

Abonnements und Daueraufträge identifizieren, die Sie möglicherweise vergessen haben

Sparpotenziale und bessere Konditionen bei anderen Anbietern aufzeigen

Kreditwürdigkeitsprüfungen auf Basis echter Transaktionsdaten durchführen — statt auf veralteten Schufamodellen

Das ist kein hypothetisches Zukunftsszenario. Apps wie Tink (inzwischen Teil von Visa), Finapi oder das deutsche NDGIT haben genau das bereits gebaut. Millionen von Nutzenden in Europa nutzen täglich Open-Banking-basierte Services — oft ohne es so zu nennen.

Die Integration mit dem digitalen Euro und neuen Zahlungssystemen wird die Möglichkeiten von Open Banking in den nächsten Jahren nochmals erweitern — eine Entwicklung, die sehr genau zu beobachten ist.

Was Banken daran nicht mögen — und warum trotzdem

Banken haben Open Banking nicht begrüßt. Und das ist verständlich. Sie werden verpflichtet, ihre wertvollste Ressource — Kundendaten — an Wettbewerber weiterzugeben. Gratis. Auf Wunsch der Kundschaft. Das ist aus Bankenperspektive eine ziemlich harte Regulierungsmaßnahme.

Der typische Einwand: „Wir haben die Daten, aber das Wissen daraus gehört uns.“ Das stimmt rechtlich — aber es stimmt ethisch nicht. Die Transaktionsdaten entstehen durch das Verhalten der Kundschaft. Sie gehören in erster Linie den Menschen, um die es geht — nicht der Institution, die sie zufällig gespeichert hat.

Inzwischen haben die klügeren Banken einen Strategiewechsel vollzogen: von „Wir müssen das leider zulassen“ zu „Wie nutzen wir das als Chance?“. Deutsche Bank, ING und einige Sparkassen haben eigene Open-Banking-Angebote entwickelt oder APIs aktiv für Drittanbieter geöffnet — weil sie verstanden haben: Wer die Ökosysteme gestaltet, behält Relevanz. Wer nur reagiert, verliert Kundenkontakt.

Die innovativsten FinTech-Unternehmen bauen genau auf diesen offenen Schnittstellen auf und sind damit zum Teil schneller und flexibler als die Banken selbst.

PSD3 kommt: Was sich ändert

Die EU arbeitet bereits an der Nachfolgeregelung PSD3 — die weitergehende Anforderungen an Banken stellen wird. Geplant sind unter anderem:

Einheitlichere und besser funktionierende API-Standards quer durch Europa

Erweiterung von Open Banking auf Open Finance: Nicht nur Bankdaten, sondern auch Versicherungs-, Investitions- und Rentendaten sollen teilbar werden

Klarere Haftungsregeln bei Missbrauch von geteilten Daten

Bessere Verbraucherschutzmechanismen beim Datenzugriff durch Dritte

Das ist ein signifikantes Upgrade. Wer heute noch sein Aktiendepot separat verwaltet, seine Versicherungen beim Makler hat und sein Konto bei der Hausbank — der wird in ein paar Jahren alles in einer einzigen App zusammenführen können, die auf Open Finance basiert. Das ist die Vision. Und sie ist realistischer als sie klingt.

Laut dem Open Banking Implementation Entity (OBIE) in Großbritannien nutzen inzwischen über 10 Millionen Menschen regelmäßig Open-Banking-basierte Dienste im UK — und das Wachstum zeigt noch keine Verlangsamung. Das ist das Modell, das Europa anstrebt.

Open Banking und Kreditwürdigkeitsprüfungen: Eine Revolution für Verbraucher

Einer der wirkungsvollsten Anwendungsfälle von Open Banking ist die Kreditwürdigkeitsprüfung. Traditionell basieren Kreditentscheidungen in Deutschland stark auf der Schufa — einer Datenbank, die Kredithistorie, Zahlungsverhalten und aktive Kredite speichert. Das Schufa-Modell hat Stärken: Es ist weit verbreitet und bei Kreditgebern akzeptiert. Es hat aber auch Schwächen: Es ist rückwärtsgewandt und berücksichtigt aktuelle Einkünfte und Ausgaben kaum.

Open Banking ändert das. Wenn ein Kreditgeber mit Ihrer Zustimmung direkt auf Ihre Kontodaten zugreift, sieht er: Ihr regelmäßiges Einkommen (echte Zahlen, keine Selbstauskunft), Ihre tatsächlichen monatlichen Ausgaben, Ihre Sparquote, vorhandene Verbindlichkeiten und Ihr Zahlungsverhalten in Echtzeit. Das ist eine Kreditwürdigkeitsprüfung, die auf echten Daten basiert — und nicht auf einer historischen Momentaufnahme.

Das hat konkrete Konsequenzen. Menschen, die trotz solidem Einkommen schlechte Schufa-Scores haben — wegen alter Schulden, administrativer Fehler oder fehlender Kredithistorie (z.B. junge Menschen) — können durch Open-Banking-basierte Bewertungen fairer beurteilt werden. Wer regelmäßig Miete zahlt, seine Ausgaben im Griff hat und ein stabiles Einkommen vorweist, ist ein guter Kreditnehmer — auch wenn die Schufa das nicht so sieht.

Erste Kreditgeber in Deutschland, darunter einige FinTechs und digitale Kreditplattformen, nutzen dieses Modell bereits. Der Aufstieg der von der BaFin beaufsichtigten digitalen Kreditvermittler zeigt, dass der Markt diesen Bedarf erkannt hat und bedient.

Open Banking und die Zukunft des Kontos

Was passiert, wenn Open Banking vollständig implementiert ist und alle Banken reibungslos APIs anbieten? Die Antwort ist: Das Konto wird austauschbarer. Die Loyalität zur Hausbank schwindet, wenn jede App auf alle Konten zugreifen kann und Wechsel einfach werden.

Das zwingt Banken dazu, sich über echte Services zu differenzieren: bessere Beratung, bessere Zinsen, bessere UX, tiefere Integrationsmöglichkeiten. Das ist Wettbewerb — und Wettbewerb ist gut für Verbrauchende. Die Hausbank, die jahrzehntelang von Trägheit und Wechselbarrieren profitiert hat, muss künftig liefern.

Parallel dazu entsteht ein neues Ökosystem: Super-Apps für Finanzen, ähnlich wie in Asien WeChat oder Alipay alle Finanzfunktionen bündeln. In Europa ist das noch nicht da — aber die Infrastruktur dafür entsteht gerade. Open Banking ist das Fundament. Was darauf gebaut wird, entscheidet sich in den nächsten Jahren.

Datenschutz: Was Sie wissen müssen, bevor Sie zustimmen

Open Banking basiert auf Zustimmung. Das ist gut. Aber Zustimmung funktioniert nur dann, wenn Sie wissen, wozu Sie zustimmen. Die Realität: Die meisten Menschen lesen die AGB von Banking-Apps nicht. Das ist human — aber riskant.

Worauf sollten Sie achten? Erstens: Welche Daten werden tatsächlich übertragen? Nur Kontostände oder auch die vollständige Transaktionshistorie der letzten zwei Jahre? Zweitens: Werden die Daten nur für den angezeigten Zweck genutzt oder auch für Profilbildung, Werbung oder Verkauf an Dritte? Drittens: Wie können Sie die Zustimmung widerrufen — und was passiert mit den bis dahin geteilten Daten?

Seriöse Open-Banking-Anbieter beantworten diese Fragen transparent. Wer das nicht tut oder schwammige Antworten gibt, sollte kritisch betrachtet werden. Open Banking ist ein Werkzeug — wie es eingesetzt wird, liegt zum großen Teil bei Ihnen.

Wer am meisten von Open Banking profitiert

Open Banking ist kein One-size-fits-all-Konzept. Verschiedene Gruppen profitieren unterschiedlich stark.

Privatpersonen profitieren vor allem von besserer Übersicht über Finanzen, einfacheren Kreditvergleichen und personalisierten Finanzempfehlungen. Wer sein Geld aktiv managen will, hat mit Open-Banking-Tools erheblich bessere Möglichkeiten als noch vor fünf Jahren.

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren besonders von schnelleren Kreditentscheidungen. Wenn ein KMU einen Kredit beantragt und der Kreditgeber direkt auf die Kontodaten der letzten 12 Monate zugreifen kann, dauert die Bonitätsprüfung Stunden statt Wochen. Das ist für Unternehmen, die schnell Liquidität brauchen, ein echter Vorteil.

FinTech-Unternehmen profitieren als Gebäude auf der Open-Banking-Infrastruktur. Die Möglichkeiten, neue Produkte zu entwickeln, ohne selbst eine vollständige Bankinfrastruktur aufzubauen, haben den FinTech-Markt demokratisiert. Das hat Innovationen gebracht, die sonst nicht entstanden wären. Digitale Investment-Tools wie Robo-Advisors nutzen Open-Banking-Daten für bessere Portfolioempfehlungen.

Und jetzt? Was Sie heute tun können

Open Banking ist bereits da — Sie müssen es nur bewusst nutzen. Einige konkrete Empfehlungen für den Start:

Laden Sie eine Finanz-App herunter, die Open Banking nutzt — zum Beispiel eine Budgetierungs-App. Verbinden Sie mindestens ein Konto, schauen Sie sich an, was die App analysiert, und entscheiden Sie dann bewusst, ob Sie das weiter nutzen wollen. Das dauert 15 Minuten. Und es gibt Ihnen ein Gefühl dafür, was Open Banking in der Praxis bedeutet — besser als jede theoretische Erklärung.

Die nächste Stufe: Vergleichen Sie die Konditionen Ihrer aktuellen Bank aktiv mit Alternativen. Open-Banking-basierte Vergleichstools machen das einfacher als je zuvor. Was jahrelang an Trägheit und Informationsasymmetrie gescheitert ist — der Bankenwechsel — wird durch Open Banking strukturell einfacher. Das ist für Verbrauchende ein echter Gewinn.

Und langfristig: Open Banking ist kein technisches Feature einer Bank — es ist ein Recht. Ein Recht, das Ihre eigenen Finanzdaten betrifft, die Sie täglich erzeugen. Es war immer Ihr Recht, diese Daten zu nutzen. Open Banking setzt dieses Recht technisch um. Das mag unspektakulär klingen — ist aber ein fundamentaler Wandel in der Machtstruktur zwischen Verbrauchenden und Finanzinstitutionen.

Nutzen Sie es. Informieren Sie sich, welche Tools es gibt. Prüfen Sie, ob Ihre Bank PSD2-konform APIs anbietet. Und entscheiden Sie bewusst, was Sie teilen und was nicht. Das ist Datensouveränität in der Praxis — und Open Banking macht sie erstmals für alle erreichbar.

Open Banking ist auch ein Gradmesser für digitales Vertrauen in einer Gesellschaft. Wo es gut funktioniert und breit genutzt wird — wie in Großbritannien — zeigt das: Menschen vertrauen digitalen Systemen, wenn diese transparent, sicher und nützlich sind. Wo es stockt — wo Anbieter intransparent sind oder Banken die API-Öffnung halbherzig umsetzen — zeigt das: Vertrauen muss erst verdient werden. Das ist die eigentliche Lektion aus zehn Jahren Open Banking in Europa. Nicht die Technologie ist die Hürde. Es ist das Vertrauen.