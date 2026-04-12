Insta360 X4 Air Review 2026: Die leichteste 8K-360°-Kamera im Test

Ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich meine erste 360°-Kamera am Fahrradlenker befestigte – das schwere Teil flog beim ersten Schlagloch direkt in den Graben. 165 Gramm hätten damals Wunder gewirkt. Die Insta360 X4 Air verspricht genau das: maximale 8K-Power im Mini-Format.

Nerd-Alarm: Insta360 hat mit der X4 Air eine Kamera auf den Markt gebracht, die ich persönlich als das spannendste 360°-Gerät des Jahres bezeichnen würde. Nicht weil sie die teuerste ist. Nicht weil sie die technisch komplexeste ist. Sondern weil sie das Richtige weglässt – und dabei trotzdem mehr liefert als viele ihrer schwereren Geschwister. Seit dem 28. Oktober 2025 ist die X4 Air in Graphitschwarz und Polarweiß erhältlich, ab 329 Euro im Standard-Bundle. Ich habe mir die Kamera genauer angeschaut und berichte, was wirklich drinsteckt.

Was steckt in der Insta360 X4 Air?

Fangen wir mit dem an, was diese kleine Kamera so bemerkenswert macht: dem Gewicht. 165 Gramm. Das ist weniger als ein mittelgroßes Smartphone. Wer jemals eine GoPro Max oder die ältere X3 am Helm getragen hat, weiß, was das bedeutet. Die X3 brachte noch 180 Gramm auf die Waage, die X5 liegt bei 200 Gramm – die X4 Air unterbietet beide deutlich. Spoiler: Das Gewicht ist kein Zufallsprodukt, sondern eine bewusste Designentscheidung, die sich durch die gesamte Kamera zieht.

Unter der kompakten Haube arbeiten zwei 1/1,8-Zoll-Sensoren, die laut Insta360 eine 134 Prozent größere Pixelfläche als der Vorgänger bieten. Das klingt zunächst nach Marketing-Sprech, schlägt sich aber in der Praxis nieder: Photoscala bescheinigt der X4 Air in ihrem Test spürbar mehr Details und natürlichere Farben, was direkt auf die größeren Sensoren zurückzuführen ist. Die Kamera schießt Videos in 8K bei 30 fps – ein Wert, der noch vor zwei Jahren eher im High-End-Segment verortet war.

Die Linsen sind austauschbar und mit einer sturzfesten Beschichtung versehen, die doppelt so robust sein soll wie beim Vorgängermodell X4. Im Ernst: Das ist kein unwichtiges Detail. Wer eine 360°-Kamera im Outdoor-Bereich einsetzt, weiß, dass es die Linsen sind, die als erstes leiden. Dazu kommt Wasserdichtigkeit bis 15 Meter Tiefe – ganz ohne Gehäuse. Tauchen, Surfen, Regen: kein Problem.

Insta360 X4 Air im Detail: Technik, die beeindruckt

Schauen wir uns die technischen Kernfeatures der X4 Air genauer an:

Auflösung: 8K bei 30 fps, unterstützt durch Active HDR und den AdaptiveTone-Algorithmus für gleichmäßige Farb- und Lichtdarstellung

8K bei 30 fps, unterstützt durch Active HDR und den AdaptiveTone-Algorithmus für gleichmäßige Farb- und Lichtdarstellung Stabilisierung: FlowState-Stabilisierung sowie eine 360°-Horizontsperre für verwacklungsfreie Aufnahmen selbst bei wilden Bewegungen

FlowState-Stabilisierung sowie eine 360°-Horizontsperre für verwacklungsfreie Aufnahmen selbst bei wilden Bewegungen Akku: 2010 mAh – ausreichend für rund 88 Minuten Aufnahme bei 8K-Auflösung

2010 mAh – ausreichend für rund 88 Minuten Aufnahme bei 8K-Auflösung Wasserdichtigkeit: Bis 15 Meter Tiefe, ohne zusätzliches Gehäuse

Bis 15 Meter Tiefe, ohne zusätzliches Gehäuse Linsen: Austauschbar, sturzfeste Beschichtung (2x robuster als X4)

Austauschbar, sturzfeste Beschichtung (2x robuster als X4) Unsichtbarer Selfie-Stick: Wird bei 360°-Aufnahmen automatisch aus dem Bild herausgerechnet

Wird bei 360°-Aufnahmen automatisch aus dem Bild herausgerechnet Cloud-Abo: 1 Jahr Insta360+ inklusive (200 GB Cloud-Speicher)

Der AdaptiveTone-Algorithmus ist dabei ein Feature, das ich besonders hervorheben möchte. Wer kennt das nicht: Man filmt einen sonnigen Berghang, die Kamera überblendet den Himmel oder ersäuft die Schatten im Nichts. AdaptiveTone gleicht Licht- und Farbunterschiede intelligent aus – das Ergebnis sind Aufnahmen, die deutlich weniger Nachbearbeitung brauchen. Für Creator, die direkt auf Social Media wollen, ist das Gold wert.

Das Bastelprojekt: Unsichtbarer Selfie-Stick als Drohnen-Ersatz

Jetzt wird es spannend. Die X4 Air hat eine Eigenschaft, die sie von fast allen anderen kompakten Kameras unterscheidet: der unsichtbare Selfie-Stick. Das klingt wie ein Zaubertrick, ist aber pure Mathematik. Weil die Kamera eine volle 360°-Kugel aufnimmt, wird ein Selfie-Stick, der direkt unter der Kamera sitzt, beim Rendern einfach herausgerechnet. Das Ergebnis sieht aus wie eine Drohnenaufnahme – ohne Drohne, ohne Fluggenehmigung, ohne den ganzen Papierkram.

Drohnen.de bezeichnen die X4 Air in ihrem ausführlichen Test sogar als günstigere Alternative zur Drohne – und das ist keine Übertreibung. Eine solide Drohne mit vergleichbarer Videoqualität kostet leicht das Drei- bis Fünffache. Die X4 Air schlägt das gesamte System für 329 Euro. Wer also coole Drohnen-Perspektiven für seinen Vlog möchte, aber weder Budget noch Lust auf Drohnenführerschein hat: Das hier ist euer Gerät.

Ich finde diesen Ansatz ehrlich gesagt cleverer als alles, was Drohnenhersteller gerade im Einstiegssegment anbieten. Die X4 Air schränkt einen nicht durch No-Fly-Zones ein, ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit und passt in jede Jackentasche.

Praxistest: Was sagen die Nutzenden?

Die Theorie ist eine Sache. Was sagen Nutzende, die die X4 Air wirklich im Feld eingesetzt haben? Die Rückmeldungen sind bemerkenswert konsistent – und das aus sehr unterschiedlichen Einsatzgebieten.

Mountainbiker berichten, dass die X4 Air am Lenker kaum spürbar ist. Die FlowState-Stabilisierung eliminiert das Gerüttel auf Trails so effektiv, dass die fertigen Clips aussehen, als wäre professionelles Equipment im Einsatz gewesen. Bergbiker.com hebt in ihrem Praxistest besonders das Reframing hervor: Man filmt einmal die gesamte Runde in 360°, wählt danach in der App die besten Perspektiven aus und schneidet daraus hochauflösende Standard-Clips für Instagram oder YouTube. Genial.

Läuferinnen und Läufer schätzen das geringe Gewicht. 165 Gramm am Handgelenk oder am Laufgürtel – das merkt man schlicht nicht. Das Harlerunner-Portal, das regelmäßig Tech für Sportbegeisterte testet, beschreibt die X4 Air als das ideale Werkzeug für dynamische Sportperspektiven ohne schleppendes Equipment. FlowState und der unsichtbare Stick erzeugen dabei Aufnahmen, die echte Immersion vermitteln.

Reisende und Vlogger wiederum loben die einfache Nachbearbeitung über die Insta360-App. KI-gestützter Schnitt, automatisches Reframing, direkter Cloud-Upload: Die X4 Air ist darauf ausgelegt, Content mit minimalem Aufwand fertigzustellen. Das 200-GB-Abo für ein Jahr ist dabei ein netter Bonus – auch wenn man sich fragt, was danach kommt.

KI-gestütztes Reframing in der Insta360-App macht den Schnitt einfach (Symbolbild)

Insta360 X4 Air vs. X4 vs. X5: Wo liegt der Unterschied?

Eine Frage, die viele Kaufinteressierte beschäftigt: Brauche ich wirklich die X4 Air, oder reicht die ältere X4? Und lohnt sich der Aufpreis zur X5? Schauen wir uns das nüchtern an.

Die X4 Air ist leichter als die X4 (165 g vs. 180 g), bietet aber dieselbe 8K-Auflösung wie die deutlich teurere X5. Der entscheidende Unterschied zur X5 liegt in der Low-Light-Performance: Die X5 hat hier die Nase vorn. Wer also primär bei Nacht oder in dunklen Innenräumen filmt, sollte zur X5 greifen. Für alle anderen – und das dürfte die Mehrheit der Creator sein – bietet die X4 Air ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das schwer zu schlagen ist. Rund 200 Euro Ersparnis gegenüber der X5, bei fast identischer Bildqualität unter guten Lichtverhältnissen.

Gegenüber der alten X4 wiederum punktet die X4 Air mit den neuen, größeren Sensoren, dem AdaptiveTone-Algorithmus und den robusteren austauschbaren Linsen. Die X4 bleibt für Nutzende interessant, die bereits viel Zubehör für das Modell besitzen. Für alle, die neu einsteigen: X4 Air.

Kurze Vergleichsübersicht

X3: 5,7K, 180 g, kein AdaptiveTone, keine austauschbaren Linsen

5,7K, 180 g, kein AdaptiveTone, keine austauschbaren Linsen X4 Air: 8K/30fps, 165 g, AdaptiveTone, austauschbare Linsen, 2010 mAh

8K/30fps, 165 g, AdaptiveTone, austauschbare Linsen, 2010 mAh X5: 8K, 200 g, bessere Low-Light-Performance, höherer Preis

Akku und Laufzeit: Reicht das für den Alltag?

88 Minuten Laufzeit bei 8K – ist das viel oder wenig? Kommt drauf an. Für eine Mountainbike-Runde, eine Laufrunde oder einen Stadtrundgang reicht das locker. Wer einen ganzen Urlaubstag durchfilmen möchte, sollte ein Ersatzakku einplanen. Das Starter-Bundle für 399 Euro liefert genau das: einen zusätzlichen Akku, einen Selfie-Stick und eine Lens-Schutzkappe. Wer ohnehin intensiv filmt, greift direkt zum Starter-Bundle – der Aufpreis von 70 Euro ist fair kalkuliert.

Technisch ist der 2010-mAh-Akku der X4 Air übrigens größer als der 1800-mAh-Akku der X3, aber kleiner als der 2290-mAh-Akku der X5. Kein Wunder angesichts des kompakten Gehäuses. Spoiler: Mit aktiviertem Active HDR und 8K sinkt die Laufzeit – plant also realistisch.

Die Insta360-App: KI-Features im Alltag

Die Hardware ist nur die halbe Geschichte. Die Insta360-App ist das Herzstück des gesamten Workflows – und hier zeigt sich, warum die X4 Air besonders für Creator ohne professionellen Schnitt-Background interessant ist. KI-gestütztes Reframing bedeutet: Die Kamera filmt alles in 360°, die App erkennt automatisch die interessantesten Perspektiven und schlägt Schnitte vor. Nutzende können diese Vorschläge übernehmen, anpassen oder komplett manuell arbeiten.

Das klingt nach einem Bastelprojekt für Tech-Aficionados, funktioniert in der Praxis aber überraschend intuitiv. Auch Personen, die noch nie mit 360°-Material gearbeitet haben, kommen innerhalb weniger Minuten zu vorzeigbaren Ergebnissen. Der direkte Upload in die Insta360-Cloud (200 GB im ersten Jahr inklusive) macht den Workflow rund – wenngleich man sich rechtzeitig Gedanken machen sollte, was nach dem kostenlosen Jahr passiert.

Was mich persönlich beeindruckt: Die Kombination aus großen Sensoren und AdaptiveTone liefert Aufnahmen, die in der App kaum noch Farbkorrekturen brauchen. Das spart Zeit – und Zeit ist für Creator das knappste Gut. Fragen wir uns mal ehrlich: Wie viele tolle Aufnahmen gammeln auf irgendwelchen Festplatten, weil der Schnitt einfach zu aufwendig war?

Für wen lohnt sich die Insta360 X4 Air?

Klar benennen: Die X4 Air ist kein Alleskönner. Sie ist ein extrem gut positioniertes Spezialgerät für mobile Creator, Sportbegeisterte und Reisende, die 360°-Content mit minimalem Aufwand produzieren wollen. Wer hauptsächlich bei schlechten Lichtverhältnissen filmt oder den maximalen Dynamikumfang für professionelle Produktionen braucht, schaut sich besser die X5 an.

Für alle anderen: 329 Euro für eine 8K-360°-Kamera mit KI-Features, FlowState-Stabilisierung und Drohnen-ähnlichen Perspektiven durch den unsichtbaren Stick – das ist ein Angebot, das sich schwer ablehnen lässt. Im Kontext der Gadget-Trends der CES 2026 zeigt sich deutlich, wohin die Reise geht: Ultraleichte, KI-gestützte Action-Kameras mit maximalem Content-Output bei minimaler Komplexität. Die X4 Air ist dieser Trend in Hardware gegossen.

Im Ernst: Wer als Einsteiger in die 360°-Welt einsteigen will, hat mit der X4 Air gerade das beste Argument der letzten Jahre in Händen. Und wer schon eine ältere 360°-Kamera besitzt und überlegt, ob sich ein Upgrade lohnt: 8K, größere Sensoren, AdaptiveTone und 165 Gramm sprechen eine ziemlich deutliche Sprache.

Was bleibt?

Die Insta360 X4 Air ist das, was passiert, wenn ein Hersteller wirklich zuhört. Leichter als der Vorgänger. Günstigere als das Flaggschiff. Größere Sensoren trotzdem. Die X4 Air fühlt sich nicht wie ein Kompromiss an – sie fühlt sich wie eine Entscheidung an. Eine bewusste, gut durchdachte Entscheidung für Nutzende, die unterwegs sind und trotzdem keinen Abstriche bei der Bildqualität machen wollen.

Spoiler: Wer gerade überlegt, ob eine Drohne oder eine Action-Kamera sinnvoller ist – diese 165-Gramm-Scheibe mit 8K-Augen könnte die Antwort sein, auf die Sie gewartet haben. Haben Sie die X4 Air schon ausprobiert, oder überlegen Sie noch, ob das Bastelprojekt 360°-Content wirklich etwas für Sie ist? Schreiben Sie es in die Kommentare.