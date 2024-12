Hitachi Vantara optimiert La Molisanas: La Molisana, ein führender italienischer Nudelhersteller, entscheidet sich für die Virtual Storage Platform One von Hitachi Vantara, um ambitionierte Wachstumsziele zu unterstützen, die Sicherheit zu erhöhen und die Nachhaltigkeit zu verbessern.

La Molisana, einer der führenden Nudelhersteller Italiens, hat Hitachi Vantaras Virtual Storage Platform One (VSP One) implementiert, um ihre Dateninfrastruktur zu optimieren und ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf die VSP One Block bringt eine deutlich bessere Speicherleistung und höhere Sicherheit mit sich. Damit kann La Molisana den Betrieb skalieren und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.

La Molisana mit Sitz in Campobasso, Italien, ist seit 1912 eine Referenzmarke in der Premium-Pasta-Produktion und exportiert in über 100 Länder. Für seine Wachstumspläne, einschließlich der Expansion in aufstrebende Märkte in Europa, Asien und Amerika, benötigte La Molisana eine robuste und moderne Speicherlösung mit ausreichend Leistung für ihre ERP-, Supply-Chain- und Enterprise Performance Management-Systeme. Das Unternehmen entschied sich in Zusammenarbeit mit dem italienischen Technologieanbieter EOSYS für Hitachi Vantara, um seine Dateninfrastruktur mit der Skalierbarkeit, Leistung, Sicherheit und Energieeffizienz der VSP One Block strategisch zu transformieren.

Die mit NVMe-Flash-Laufwerken ausgestattete VSP One Block ermöglicht es La Molisana, große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz zu verarbeiten. Die Implementierung umfasste die Integration von Veeam Backup und Hitachis unveränderlicher Snapshot-Funktionalität für optimalen Datenschutz und Geschäftskontinuität.

Die Umstellung auf Hitachi VSP One Block brachte La Molisana mehrere entscheidende Vorteile:

Mehr Leistung durch eine deutliche Erhöhung der Datenzugriffs- und Verarbeitungsgeschwindigkeit, was sich positiv auf die Produktions- und Logistikprozesse auswirkt.

Verbesserte Sicherheit durch Ransomware-Schutzfunktionen und native Integration mit Backup-Lösungen, die sicherstellen, dass die Daten immer geschützt sind und bei Bedarf einfach wiederhergestellt werden können, mit einer 100%-igen Datenverfügbarkeitsgarantie.

Geringere Speicherkosten durch Datendeduplizierung und -komprimierung mit effektiver Kapazitätsgarantie.

Skalierbarkeit, die es dem Unternehmen ermöglicht, zu wachsen und nahtlos Speicherkapazität hinzuzufügen, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.

Nachhaltigkeit durch Optimierung des Platzbedarfs im Rack bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs und der Kühlkosten. Die Produkte der Virtual Storage Platform One Block sind ENERGY STAR-zertifiziert, und der automatische Umschaltprozess von Hitachi Vantara reduziert den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen um 30 bis 40 %.

Zitate:

Maurizio Maio, CTO von La Molisana:

„Das Hitachi VSP One-System ließ sich problemlos in unsere bestehende Infrastruktur integrieren und bot die Sicherheitslösungen, die wir benötigten, während es gleichzeitig eine hohe Leistung sowie einen geringeren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sicherstellte. Die Fähigkeit von Hitachi Vantara, schnell auf unsere Wachstumsanforderungen zu reagieren, und die langfristige Partnerschaft, die dem Angebot zugrunde liegt, haben uns sicherlich davon überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben.“

Salvatore Turchetti, Country Manager von Hitachi Vantara Italien:

„Mit unserer Technologie kann La Molisana schnell auf die Herausforderungen des Marktes reagieren und gleichzeitig hohe Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit gewährleisten. Unsere VSP One-Plattform ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere Lösungen nicht nur die betriebliche Effizienz verbessern, sondern auch dazu beitragen, Umweltziele zu erreichen.“

Paolo Pezzoni, CEO von EOSYS:

„Die Zusammenarbeit mit dem Team von Hitachi Vantara war entscheidend für den Erfolg dieses Projekts. Von Anfang an haben wir eng mit den technischen und kaufmännischen Teams von Hitachi Vantara zusammengearbeitet, um eine maßgeschneiderte Lösung für La Molisana zu entwickeln. Unsere praktische Erfahrung und unser Verständnis der Betriebsdynamik der Teigwarenfabrik, kombiniert mit dem technologischen Know-how von Hitachi Vantara, haben es uns ermöglicht, eine effiziente, zuverlässige und sichere Infrastruktur zu konzipieren.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

